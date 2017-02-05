Новая «Обитель зла», «Защитники» и ещё 14 фильмов февраля

Выбор редакции Кино-Театр.ру
«Голос монстра» / A Monster Calls
VIDEO
Мрачная сказка
Хуана Антонио Байоны
о смерти, основанная на одноимённом романе
Патрика Несса
. В главных ролях -
Сигурни Уивер
,
Фелисити Джонс
,
Лиам Нисон
и
Льюис Макдугалл
.
Выход в прокат:
2 февраля
«Коммивояжёр» / فروشنده
VIDEO Асгар Фархади
рассказал о супружеской паре, столкнувшейся с насилием. Кино нашумело из-за пресловутого
указа Дональда Трампа
о запрете въезда в США жителей мусульманских стран - режиссёр из-за этого не сможет посетить церемонию вручения премии «Оскар», несмотря на то, что картина попала в номинанты как лучший фильм на иностранном языке.
Выход в прокат:
2 февраля
«Джон Уик 2» / John Wick: Chapter Two
VIDEO
Сиквел
боевика Чада Стахелски
, вышедшего 3 года назад. На первом плане вновь наш любимый плачущий убийца
Киану Ривз
, а на заднем маячит фигура Морфея, т.е.
Лоуренса Фишберна
. Must see.
Выход в прокат:
9 февраля
«Лего Фильм: Бэтмен» / The Lego Batman Movie
VIDEO
Спин-офф
мультфильма
трёхлетней давности, посвящённый Тёмному рыцарю. В оригинале можно услышать голоса
Росарио Доусон
,
Рэйфа Файнса
,
Зака Галифианакиса
,
Марайи Кэри
,
Майкла Серы
и
Билли Ди Уильямса
, а в русской локализации Бэтмена озвучил
Всеволод Кузнецов
aka Геральт из Ривии.
Выход в прокат:
9 февраля
«На пятьдесят оттенков темнее» / 50 Shades Darker
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает этот формат видео.
Ещё одно продолжение, затесавшееся в февральских релизах. На сей раз зритель узнает, как себя чувствуют Анастейша (
Дакота Джонсон
) и Кристиан (
Джейми Дорнан
) после событий
«50 оттенков серого»
. В режиссёрском кресле -
Джеймс Фоули
.
Выход в прокат:
9 февраля
«Великая стена» / The Great Wall
VIDEO Мэтт Дэймон
,
Уиллем Дефо
и
Тянь Цзин
в приключенческом фэнтези китайского классика
Чжана Имоу
о том, как на Поднебесную, несмотря на воздвигнутую Великую китайскую стену, напал враг.
Выход в прокат:
16 февраля
«Гуляй, Вася!»
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает этот формат видео.
Ефим Петрунин
,
Любовь Аксёнова
,
Роман Курцын
и
Софья Райзман
в комедии
Романа Каримова
. Как минимум, любопытно посмотреть на новую работу создателя
«Неадекватных людей»
.
Выход в прокат:
16 февраля
«Красная черепаха» / La tortue rouge
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Любопытная анимационная картина, которую
Михаэль Дюдок де Вит
, автор «оскароносной» короткометражки
«Отец и дочь»
, создал для легендарной японской студии Ghibli. Это рассказ о человеке, попавшем на тропический остров, с которого он не может выбраться из-за огромной красной черепахи, раз за разом разрушающей плот.
Выход в прокат:
16 февраля
«Лев» / Lion
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Один из претендентов на «Оскар» посвящён выходцу из трущоб. Главные роли в ленте, основанной на мемуарах
«Долгая дорога домой» Сару Бриерли
, исполнили
Дев Пател
и
Руни Мара
.
Выход в прокат:
16 февраля
«Лунный свет» / Moonlight
VIDEO
Ещё один претендент на «Оскар», которому уже удалось собрать множество призов, включая
«Золотой глобус»
за лучшую драму. В картине
Барри Дженкинса
можно проследить путь взросления афроамериканца из Майами в период расцвета наркоторговли.
Выход в прокат:
16 февраля
«Обитель зла. Последняя глава» / Resident Evil: The Final Chapter
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает этот формат видео.
Милла Йовович
эффектно прощается с ролью Элис в шестом фильме
киноадаптации
культовой серии игр
Resident Evil
, которая недавно обзавелась седьмой частью. Поставил финальную главу, как обычно, муж
Миллы
-
Пол Уильям Скотт Андерсон
.
Выход в прокат:
16 февраля
«Патерсон» / Paterson
VIDEO Адам Драйвер
в новой работе
Джима Джармуша
о буднях водителя автобуса, отмеченной на
Каннском кинофестивале
Премией пальмовой собаки, что уже само по себе заслуживает внимания.
Выход в прокат:
16 февраля
«Вурдалаки»
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает этот формат видео.
Михаил Пореченков
,
Константин Крюков
,
Роман Мадянов
,
Аглая Шиловская
и другие актёры в мистическом фэнтези
Сергея Гинзбурга
, повествующем о вампирах, поселившихся в елизаветинской России.
Выход в прокат:
22 февраля
«Джеки» / Jackie
VIDEO Натали Портман
в образе
Жаклин Кеннеди
- жены печально известного
35
-го президента США. Компанию актрисе в биографической ленте
Пабло Ларрайна
, отмеченной призом
73-й Мостры
за сценарий, составили
Питер Сарсгаард
,
Билли Крадап
и
Грета Гервиг
.
Выход в прокат:
23 февраля
«Защитники»
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает этот формат видео.
Фантастическая лента
Сарика Андреасяна
, позиционируемая как первый российский фильм о супергероях. Как минимум, любопытно.
Выход в прокат:
23 февраля
«Тони Эрдманн» / Toni Erdmann
VIDEO
Трагикомедия известного немецкого режиссёра
Марен Аде
о взаимоотношениях отца (
Петер Симонишек
) и его взрослой дочери (
Сандра Хюллер
) была отмечена премией ФИПРЕССИ на
Каннском фестивале
.
Выход в прокат:
23 февраля
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