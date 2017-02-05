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Новая «Обитель зла», «Защитники» и ещё 14 фильмов февраля

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5 февраля 2017
Выбор редакции Кино-Театр.ру



«Голос монстра» / A Monster Calls



Мрачная сказка Хуана Антонио Байоны о смерти, основанная на одноимённом романе Патрика Несса. В главных ролях - Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Лиам Нисон и Льюис Макдугалл.

Выход в прокат: 2 февраля



«Коммивояжёр» / فروشنده



Асгар Фархади рассказал о супружеской паре, столкнувшейся с насилием. Кино нашумело из-за пресловутого указа Дональда Трампа о запрете въезда в США жителей мусульманских стран - режиссёр из-за этого не сможет посетить церемонию вручения премии «Оскар», несмотря на то, что картина попала в номинанты как лучший фильм на иностранном языке.

Выход в прокат: 2 февраля



«Джон Уик 2» / John Wick: Chapter Two



Сиквел боевика Чада Стахелски, вышедшего 3 года назад. На первом плане вновь наш любимый плачущий убийца Киану Ривз, а на заднем маячит фигура Морфея, т.е. Лоуренса Фишберна. Must see.

Выход в прокат: 9 февраля



«Лего Фильм: Бэтмен» / The Lego Batman Movie



Спин-офф мультфильма трёхлетней давности, посвящённый Тёмному рыцарю. В оригинале можно услышать голоса Росарио Доусон, Рэйфа Файнса, Зака Галифианакиса, Марайи Кэри, Майкла Серы и Билли Ди Уильямса, а в русской локализации Бэтмена озвучил Всеволод Кузнецов aka Геральт из Ривии.

Выход в прокат: 9 февраля



«На пятьдесят оттенков темнее» / 50 Shades Darker



Ещё одно продолжение, затесавшееся в февральских релизах. На сей раз зритель узнает, как себя чувствуют Анастейша (Дакота Джонсон) и Кристиан (Джейми Дорнан) после событий «50 оттенков серого». В режиссёрском кресле - Джеймс Фоули.

Выход в прокат: 9 февраля



«Великая стена» / The Great Wall



Мэтт Дэймон, Уиллем Дефо и Тянь Цзин в приключенческом фэнтези китайского классика Чжана Имоу о том, как на Поднебесную, несмотря на воздвигнутую Великую китайскую стену, напал враг.

Выход в прокат: 16 февраля



«Гуляй, Вася!»



Ефим Петрунин, Любовь Аксёнова, Роман Курцын и Софья Райзман в комедии Романа Каримова. Как минимум, любопытно посмотреть на новую работу создателя «Неадекватных людей».

Выход в прокат: 16 февраля



«Красная черепаха» / La tortue rouge



Любопытная анимационная картина, которую Михаэль Дюдок де Вит, автор «оскароносной» короткометражки «Отец и дочь», создал для легендарной японской студии Ghibli. Это рассказ о человеке, попавшем на тропический остров, с которого он не может выбраться из-за огромной красной черепахи, раз за разом разрушающей плот.

Выход в прокат: 16 февраля



«Лев» / Lion



Один из претендентов на «Оскар» посвящён выходцу из трущоб. Главные роли в ленте, основанной на мемуарах «Долгая дорога домой» Сару Бриерли, исполнили Дев Пател и Руни Мара.

Выход в прокат: 16 февраля



«Лунный свет» / Moonlight



Ещё один претендент на «Оскар», которому уже удалось собрать множество призов, включая «Золотой глобус» за лучшую драму. В картине Барри Дженкинса можно проследить путь взросления афроамериканца из Майами в период расцвета наркоторговли.

Выход в прокат: 16 февраля



«Обитель зла. Последняя глава» / Resident Evil: The Final Chapter



Милла Йовович эффектно прощается с ролью Элис в шестом фильме киноадаптации культовой серии игр Resident Evil, которая недавно обзавелась седьмой частью. Поставил финальную главу, как обычно, муж Миллы - Пол Уильям Скотт Андерсон.

Выход в прокат: 16 февраля



«Патерсон» / Paterson



Адам Драйвер в новой работе Джима Джармуша о буднях водителя автобуса, отмеченной на Каннском кинофестивале Премией пальмовой собаки, что уже само по себе заслуживает внимания.

Выход в прокат: 16 февраля



«Вурдалаки»



Михаил Пореченков, Константин Крюков, Роман Мадянов, Аглая Шиловская и другие актёры в мистическом фэнтези Сергея Гинзбурга, повествующем о вампирах, поселившихся в елизаветинской России.

Выход в прокат: 22 февраля



«Джеки» / Jackie



Натали Портман в образе Жаклин Кеннеди - жены печально известного 35-го президента США. Компанию актрисе в биографической ленте Пабло Ларрайна, отмеченной призом 73-й Мостры за сценарий, составили Питер Сарсгаард, Билли Крадап и Грета Гервиг.

Выход в прокат: 23 февраля



«Защитники»



Фантастическая лента Сарика Андреасяна, позиционируемая как первый российский фильм о супергероях. Как минимум, любопытно.

Выход в прокат: 23 февраля



«Тони Эрдманн» / Toni Erdmann



Трагикомедия известного немецкого режиссёра Марен Аде о взаимоотношениях отца (Петер Симонишек) и его взрослой дочери (Сандра Хюллер) была отмечена премией ФИПРЕССИ на Каннском фестивале.

Выход в прокат: 23 февраля



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Макс Милиан
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