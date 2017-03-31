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«Танцы насмерть» приглашают на специальный показ

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31 марта 2017
6 апреля на экраны России выходит фантастический фильм «Танцы насмерть».

«Танцы насмерть» приглашают на специальный показ

Москва, 2070-е. Ядерная война и катаклизмы уничтожили цивилизацию. В закрытом бункере на высокотехнологичной арене проводится жестокий танцевальный турнир, в котором состязаются молодые герои. Механизм арены — непостижимый симбиоз современных технологий и древних жертвенных ритуалов. Арена выкачивает из проигравших танцоров энергию, необходимую для выживания всего города.
Главный герой — парень с улиц по имени Костя — попадается во время полицейской облавы и становится участником турнира. Его приводят в закрытый бункер, где он знакомится с другими претендентами на победу. И влюбляется в одну из участниц шоу. Удастся ли герою выжить и спасти любимую девушку — или их жизни заберет арена?

kino-teatr.ru начинает розыгрыш 10 пар билетов на закрытый предпремьерный показ фильма, который состоится 5 апреля в московском кинотеатре Mori Cinema, в МФК «Кунцево Плаза».

Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте. Вступайте и выигрывайте!

Желаем всем удачи!

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«Танцы насмерть» приглашают на специальный показ фотографии
«Танцы насмерть» приглашают на специальный показ фотографии
«Танцы насмерть» приглашают на специальный показ фотографии
«Танцы насмерть» приглашают на специальный показ фотографии
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