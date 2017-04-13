МУЗОБОЗ: Музыканты, чьи записи вы захотели бы купить, существуй они на самом деле

13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла. Отправной точкой музыкального направления считается 12 апреля 1954, когда Билл Хейли записал композицию «Rock around the clock», - не первую, но знаковую для рок-н-ролла. В честь праздника мы решили вспомнить материал про семнадцать вымышленных музыкантов или групп, чьи задорные песни не уступают произведениям прототипов.
Мокьюментари от комик-труппы «Монти Пайтон», пародирующее группу «Битлз», сейчас растеряло былой задор и смотрится несколько пресно, иногда даже в духе российского скетч-шоу «6 кадров». Впрочем, некоторые шутки, например, про английский чай, и сейчас вызывают улыбку. Ну а еще это шанс увидеть совсем молодого Билла Мюррея в роли радио-диджея, главную комедийную парочку 80-х - Джона Белуши и Дэна Эйкройда, - а также Джорджа Харрисона в роли журналиста и Мика Джаггера в роли самого себя.
И снова комедийный дуэт Белуши и Экройда, на этот раз в чудесном фильме Джона Лэндиса, где на сцене с благотворительным концертом, кроме вымышленных братьев Джейка и Элвуда по фамилии Блюз, выступают Джеймс Браун, Арета Франклин, Кэб Кэллоуэй и Рэй Чарльз. Кроме того, в картине разбили 103 машины в бесконечной автопогоне - результат, удостоенный "Книги рекордов Гиннесса" того времени. Джон Белуши, который умер спустя два года, большинству запомнился именно по этой роли.
Эталонное мокьюментари дебютанта Роба Райнера про идиотскую хэви-метал/глэм-рок группу высмеивает все возможные клише, связанные с так называемым «волосатым металлом». Местами гомерически смешно, особенно история про трагическую гибель всех ударников Spinal Tap.
Трогательная теплая драма Алана Паркера про пытающуюся добиться успеха дублинскую соул-группу и все препоны, возникающие на её пути. Малоизвестные актеры прошли кастинг благодаря музыкальным способностям и, надо сказать, сыграли отменно. Считается самым лучшим ирландским фильмом в истории, а саундтрек так хорошо продавался, что была выпущена вторая часть со специально написанными по такому случаю песнями.
Режиссерский дебют Тома ДиЧилло - бывшего оператора Джима Джармуша, влияние которого остро чувствуется в этом фильме. Абсурдная комедия о глупом юноше, которому небеса послали коробку с парой замшевых туфель, дополнивших его нафталиновый образ. Почувствовав себя, наконец, полноценным, Джонни осваивает гитару, начинает сочинять песни и сколачивает бэнд. Но ленивые мысли о возможности стать знаменитым уступают повседневным проблемам с женщинами. В фильме есть карлик, Сэмюэль Л. Джексон в роли контрабасиста и обесцвеченный Ник Кейв, внешне ужасно напоминающий Джармуша.
Знаковый молодежный инди-фильм 90-х режиссера Камерона Кроу про любовь под музыку грандж для тех, кому тогда было «до 16 и старше». В фильме, кроме Мэтта Диллона, Эрика Штольца и Бриджит Фонды, снялись лидеры и музыканты Pearl Jam и Soundgarden, играющие в вымышленной группе со смешным названием Citizen Dick (фактически, «Гражданин Член»). Более того, они исполняют песню Touch Me I’m Dick - пародию на визитную карточку еще одного сиэтлского коллектива Mudhoney. Поет её вроде бы Диллон, но поверьте, он только открывает рот, а старается все же Эдди Веддер.
Дебют Тома Хэнкса в качестве режиссера полнометражного фильма – расписанная поэтапно история успеха квартета The Wonders, завоевавшего любовь публики, как водится, одной песней. Приятная ретро-комедия (действие разворачивается в 1964 году), объединившая Лив Тайлер, Шарлиз Терон, Джованни Рибизи, Стива Зана и, собственно, Тома Хэнкса. Играющий барабанщика Том Эверетт Скотт невероятно похож на молодого Хэнкса (а казалось бы, только Вуди Аллен способен заставить любого актера играть Вуди Аллена). Сцена, в которой герои впервые слышат свою песню на радио, достойна многократного пересмотра.
Еще один гастрольный кинодневник, на этот раз музыкантов, колесящих по Канаде. Брюс Макдональд снял достоверную и честную историю реюнион-тура распавшейся ванкуверской панк-группы, участники которой находятся не в самых лучших отношениях друг с другом. После этой картины понимаешь, что быть музыкантом не всегда весело и в целом довольно утомительно.
Посвященная глэм-року мистификация Тодда Хейнса, взявшего в качестве прототипов для своих героев светлые образы Дэвида Боуи и Игги Попа. Журналист Артур Стюарт проводит расследование таинственного исчезновения звезды глэм-рока Брайана Слейда, который зачем-то напугал большое количество людей, инсценировав собственное убийство на одном из концертов. Обходя все близкое окружение Слейда, Артур вспоминает собственную юность. Непонятно, что тут хуже - мискастинг или чудовищные прически героев? Если Риз-Мейерс еще как-то годится на роль андрогинного идола, то нарумяненный Кристиан Бейл в обтягивающих штанишках и блестящем топике - преступление против вкуса. Искрометно наделив взаимоотношения всех ключевых персонажей мужского пола двусмысленностью, Хейнс получил от Боуи отказ в предоставлении музыкального материала. Музыкант счел сценарий издевательским. А вот Игги Поп не обиделся, поэтому в фильме звучат песни группы The Stooges. А так же Брайана Ино, T-Rex, Лу Рида, Брайана Ферри и даже болезненный фальцет Тома Йорка.
Первый мюзикл Джоэла и Итана Коэнов про приключения сбежавших из тюрьмы заключенных, сколотивших успешное музыкально трио, отсылает к «Одиссее» Гомера и фильмам Престона Стерджеса, но хорош в первую очередь отменным госпелом, дельта-блюзом и блюграссом. Композиции для фильма с любовью подбирал музыкант и продюсер Ти-Боун Бёрнет, поработавший помимо прочего и на первом сезоне «Настоящего детектива».
Снова Камерон Кроу с симпатичным «фильмом взросления». Юный работник журнала Rolling Stone Уильям (Патрик Фьюджит) отправляется в тур с группой Stillwater, влюбляется, теряет девственность, чуть не погибает в автокатастрофе и вообще познает бурную жизнь 70-х. В Уильяме можно разглядеть самого Камерона Кроу, в юные годы ездившего по заданию от Rolling Stone в тур с Led Zeppelin и The Eagles.
Очень необычное мокьюментари о нелегкой судьбе сиамских близнецов Тома и Барри, проданных отцом человеку с фантазией. Тот вручает мальчикам гитару, нанимает учителей и с нетерпением ждет, когда его инвестиции окупятся. Выдрессированные побоями близнецы превратятся в скандальный панк-рок дуэт The Bang-Bang, шокирующий публику не только мрачными песнями, но и демонстрацией оголенного места их соединения. Минусов у фильма полным-полно: от невнятного сюжета до ходульных методов реализации эффекта документальности. Зато ассоциация шоу-бизнеса с цирком уродов удалась на славу. После просмотра «Братьев» в голове сам собой возникает синтез образов - корейских фабрик идолов с зарисовками из жизни профессиональных индийский калек.
Уморительная комедия Джейка Кэздана создана при продюсерском и сценарном участии Джадда Апатоу, что чувствуется по первым же шуткам. Джон Си Райли в роли выдуманной рок-звезды Дьюи Кокса, ставшего отцом 22 детей и попробывавшего все существующие наркотики, остроумно пародирует Бадди Холи, Джонни Кэша, Боба Дилана и Роя Орбисона, а также фронтменов The Doors и Beach Boys.
Жесткое, малоприятное кино с чернушным юмором бельгийского режиссера Коэна Мортье про рок-группу, состоящую из калек, наркоманов и извращенцев. К ним в качестве ударника присоединяется писатель, не умеющий обращаться с ударной установкой и собирающийся написать книгу про своих нездоровых коллег. Не очень понятно, в какие именно моменты нужно смеяться, но фильм запоминается как минимум своим по-панковски циничным подходом. В саундтреке звучат песни многих существующих групп, в том числе запоминающийся кавер на песню Mongoloid группы Devo.
Малоизвестный французский фильм о короткой жизни группы с замечательным названием «Похоть» (Lust), в состав которой входили друзья детства Люка, Маню, Жакоб и Марио. Параллельно с прогрессирующим успехом группы растет напряжение между лучшими друзьями - Люкой и Маню. Оба влюблены в загадочную Лауру - группи класса «А», которая предпочитает, чтобы ее все-таки величали музой. Формально - это фильм о дружбе с очевидной моралью про одно зло, которое только от баб. Но фон, на котором то исчезает, то появляется мутная Лаура, гораздо интереснее. Как и информация о том, что существуют такие вот «музы».
Неожиданно бодрая комедия от режиссера «Последней любви на земле» про двух музыкантов, которых шутки ради сковал наручниками незнакомец. Адам - солист популярного синтипоп-дуэта, способного собрать стадион, Морелло - клавишница и вокалистка девичей постпанк-группы, буксующей на уровне выступлений в маленьких клубах. Он встречается с моделью, она - с банковским клерком. Их точкой пересечения становится крупнейший музыкальный фестиваль в Шотландии «T in the Park». Столь очевидный мезальянс порождает обоюдную неприязнь, в которой зависть и пренебрежение перемешаны с бессмертными классовыми предрассудками.
Романтический мюзикл Адама Шенкмана по одноименной бродвейской постановке очень красиво снят и в отличие от Spinal Tap исполнен ностальгии по волосатому металлу и так называемому «року для взрослых». Том Круз успешно примеряет облик глэм-рок-звезды, а все звучащие с экрана песни являются каверами на хиты Guns n’ Roses, Bon Jovi, Def Leppard и Poison.
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