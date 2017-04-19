Анатомия Анны Карениной

Бразильское телешоу, две роли Гарбо и российское доминирование в экранизациях романа Толстого
17 апреля на канале «Россия 1» стартовал показ сериала Карена Шахназарова «Анна Каренина» с Елизаветой Боярской в заглавной роли. В честь новой экранизации классического произведения великого Льва Николаевича Толстого редакция Кино-Театр.ру озаботилась поиском остальных адаптаций романа и нашла немало любопытного и даже интригующего. Вскрытие показало, кому довелось сыграть главных героев, кто стоит у истоков экранизаций и какие страны любят изготавливать собственных Карениных. Но обо всём по порядку.
Первая ласточка
Моду на киноверсии «Анны Карениной»
практически сразу после смерти великого старца, т.е. в 1910 году, ввели две страны - Россия и Германия. Если про немецкую ленту не осталось никакой информации, то русская может похвастаться более подробными сведениями, несмотря на то, что от неё ничего не осталось. Фильм
снял Андре Мэтр
. Чету Карениных сыграли Сорохтина
и Троянов
, а в образе Вронского предстал Николай Васильев
.
Количество Карениных
С тех пор по всей планете в разное время было снято не менее 33
теле- и киноверсий романа. И это без учёта всевозможных сиквелов и лент, снятых по мотивам, но к ним мы ещё вернёмся.
Где снято
Наибольшее количество адаптаций толстовского произведения, разумеется, было произведено в России. До революции появились 2
фильма (не считая сиквел), в советские годы - 3
, в наши дни - ещё 2
. В итоге, за 107
лет было создано 7
картин. От России отстают с разрывом в 2 наименования США и Великобритания (5
фильмов), следом за ними следуют Германия, Франция и Италия (3
фильма), а замыкают шествие Венгрия, Испания, Финляндия и ещё некоторые экзотичные страны, экранизировавшие по одной ленте на каждую сестру.
Когда снято
Расцвет киноадаптаций «Анны Карениной» пришёлся на период немого кино. В 1910-е было снято 8
картин, а в 20-е годы к ним присоединилась ещё одна лента. Ещё одного пика популярности роман достиг в 60-е и 70-е - в оба десятилетия было создано по 5
адаптаций. За весь XXI век кинематографисты успели смастерить 6
экранизаций (одна из них началась ещё в 90-е), по 3
на каждое десятилетие. В 50-е нашлось место трём картинам, в 30-е, 80-е и 90-е появилось по 2
адаптации, а 40-е обошлись одной картиной.
Экзотика
Среди киноверсий затесались и совсем экзотические вещи. Например, индусы сняли свою «Анну Каренину»
ещё в 1952 году. Через 4 года к ним присоединились аргентинцы, в 1960-м появился бразильский сериал, основанный на бессмертном творении Толстого
, а через год Анна Аркадьевна и вовсе заговорила на арабском. Но самой экзотичной версией является филиппинская «Анна Каренина»
. Это телешоу шло с 1996-го по 2002 год, но, скорее всего, оно связано с творением графа лишь названием.
Режиссёры
Кресло адаптаций, в большинстве случаев, занимали представители сильного пола. Своим видением романа поделились со зрителями, помимо вышеуказанного Андре Мэтра
, такие мастера, как Кларенс Браун
, Жюльен Дювивье
, Александр Зархи
, Сергей Соловьёв
, Джо Райт
, Карен Шахназаров
, а также Альбер Капеллани
, Владимир Гардин
, Дж. Гордон Эдвардс
, Уго Фалена
, Мартон Гараш
, Фредерик Цельник
, Эдмунд Гулдинг
, Луис Сезар Амадори
, Эрнесто Арансибия
, Рудольф Картье
, Сандро Больки
, Фернандо Дельгадо
, Ив-Андре Юбер
, Бейзил Коулмэн
, Саймон Лангтон
, Бернард Роуз
, Дэвид Блэр
, Кристиан Дюгэ
, Микко Нисканен
, Отто Шенк
и Хиль Техада-младший
. Но не только мужчины обращались к классике, но и женщины. При том в обоих случаях они принадлежали к советской эпохе. Речь идёт про Татьяну Лукашевич
и Маргариту Пилихину
.
Грета Гарбо и другие Анны Каренины
Легендарной голливудской звезде довелось дважды побывать в нарядах Анны Аркадьевны, которой, как считают исследователи, было 28 лет. Сначала это была немая «Любовь»
, вышедшая в 1927 году, а затем звуковая «Анна Каренина»
, снятая Кларенсом Брауном
в 1935-м. В первом случае Гарбо
на момент съёмок было 22 года, а во втором - 30 лет. Больше никто из актрис не удостаивался такой чести, хотя среди них было немало именитых имён: Вивьен Ли
(35 лет), Алла Тарасова
(55 лет), Клэр Блум
(30 лет), Татьяна Самойлова
(33 года), Майя Плисецкая
(49 лет), Леа Массари
(41 год), Жаклин Биссет
(41 год), Софи Марсо
(31 год), Хелен Маккрори
(32 года), Татьяна Друбич
(47 лет), Кира Найтли
(27 лет) и Елизавета Боярская
(32 года). Кроме того, несчастной женщиной, бросившейся под поезд, становились Жанна Дельвэ
(35 лет), Мария Германова
(30 лет), Бетти Нансен
(42 года), Фабьене Фабреже
(28 лет), Ирэн Варшаньи
(40 лет), Лиа Мара
(22 года), Рита Уотерхауз
, Зулли Морено
(38 лет), Марья Корхонен
(47 лет), Мария Сильва
(34 года), Людмила Черина
(51 год), Никола Паже
(32 года), Лола Мютел
(62 года), Антониетта Таус
(26 лет), Саншайн Дизон
(23 года), Ким де лос Сантос
(25 лет) и Виттория Пуччини
(32 года).
Каренины
Речь, разумеется, не про кундеровскую собаку по кличке Каренин, а про самого что ни на есть настоящего мужа главной героини - Алексея Александровича Каренина. Важного министра в разные годы, помимо Троянова
, играли Владимир Шатерников
, Эдвард Хосе
, Эмиль Феньвешши
, Генрих Пир
, Брэндон Херст
, Бэзил Рэтбоун
, Ральф Ричардсон
, Николай Соснин
, Альберт Ливен
, Николай Гриценко
, Владимир Тихонов
, Джанкарло Сбраджа
, Франциско Пике
, Жан Топар
, Эрик Портер
, Хартмут Бекер
, Пол Скофилд
, Джеймс Фокс
, Стивен Диллейн
, Олег Янковский
, Джуд Лоу
, Беньямин Задлер
и Виталий Кищенко
.
Вронские
Помимо Николая Васильева
любовником Анны Аркадьевны, т.е. полковником Алексеем Кирилловичем Вронским, на время становились Михаил Тамаров
, Ричард Торнтон
, Дежё Кертес
, Йоханнес Риманн
, Джон Гилберт
, Фредрик Марч
, Кирон Мур
, Павел Массальский
, Шон Коннери
, Василий Лановой
, Пино Колицци
, Александр Годунов
, Пако Валладарес
, Клод Титре
, Стюарт Уилсон
, Кристофер Рив
, Шон Бин
, Кевин Маккидд
, Ярослав Бойко
, Аарон Тейлор-Джонсон
, Сантьяго Кабрера
и Максим Матвеев
.
Знакомые лица
Многие экранизации романа балуют зрителя немалым количеством известных актёров в ролях второго плана. Ещё в российской версии 1914 года
можно наблюдать великую Веру Холодную
в образе кормилицы сына. В картине Кларенса Брауна
Кити играет Морин О’Салливан
, Сергея - Фредди Бартоломью
, а Лили - Джоан Марш
. В шедевре Зархи
снялись лучшие из лучших: Юрий Яковлев
(Стива), Анастасия Вертинская
(Кити), Ия Саввина
(Долли), Александр Кайдановский
(Жюль Ландо) и многие другие. Яна Огилви
(Стива) и Анну Мэсси
(Бетси) можно увидеть в версии 1985 года. Компанию Софи Марсо
и Шону Бину
составили Альфред Молина
(Левин), Миа Киршнер
(Китти), Фиона Шоу
(графиня Лидия Ивановна), Дэнни Хьюстон
(Стива), Джастин Уэдделл
(Мария Нордстон) и Ксения Раппопорт
(Маша). В британской телеверсии 2000 года
засветился в образе Облонского Марк Стронг
. У Соловьёва
представлена целая плеяда хороших актёров (Сергей Гармаш
, Александр Абдулов
, Елена Дробышева
, Мария Аниканова
, Эдуард Марцевич
, Вячеслав Манучаров
, Людмила Максакова
, Екатерина Васильева
, Евгения Крюкова
, Анна Вартанян
), включая Юрия Башмета
. Вместе с Кирой Найтли
и Джудом Лоу
оказались в одном кадре Алисия Викандер
, Келли Макдональд
, Мэттью Макфадьен
, Оливия Уильямс
, Домнал Глисон
, Эмили Уотсон
, Кара Делевинь
и Джон Брэдли
. В сериале Кристиана Дюгэ
присутствуют Анхела Молина
(графиня Вронская) и Сидни Ром
(княгиня Щербацкая). И, наконец, Шахназаров
пригласил в свой сериал Кирилла Гребенщикова
, Татьяну Лютаеву
, Ивана Колесникова
, Викторию Исакову
, Анастасию Макееву
, Алексея Верткова
, Алексея Шевченкова
, Анну Синякину
, Дмитрия Миллера
, Юрия Беляева
, Владимира Ильина
, Игнатия Акрачкова
, Никиту Ефремова
, Бориса Каморзина
и других хороших актёров.
Сериалы
Первое телешоу на основе романа появилось в Бразилии в 1960 году. В 1974-м появился сериал
с Леа Массари в заглавной роли, а спустя 3 года вышла экранизация BBC с Никола Паже. Ещё один британский сериал
появился в 2000 году. В текущем десятилетии появилось ещё 2
телеэкранизации - в Италии
и России
. Всего же существует 7
сериалов, включая пресловутый филиппинский.
Фильмы-спектакли
Помимо фильмов и сериалов существуют также телевизионные версии спектаклей. Татьяна Лукашевич в 1953 году перенесла на малый экран спектакль Московского Художественного театра
в постановке Владимира Немировича-Данченко
и Василия Сахновского
. Спустя 21 год появился фильм-балет Маргариты Пилихиной
по произведениям Родиона Щедрина
и Льва Толстого
с Майей Плисецкой
, которой в своё время довелось сыграть одну из ролей в экранизации Зархи
. Ещё один балет - под названием «Страсть Анны Карениной»
- поставил Ив-Андре Юбер
с участием французской балерины Людмилы Чериной
. Кроме того, для телевидения адаптировали хореографический спектакль «Анна Каренина. Интервью на фоне спектакля»
, поставленный Анжеликой Холиной
в театре имени Вахтангова
.
Интерпретации
Сюжет, придуманный Львом Толстым
, часто используется в качестве рефрена, шутки или ассоциации. Например, создатели «Дочери Анны Карениной»
, вышедшей в последний год существования Российской Империи, рассказали о том, что чадо Карениной недалеко ушло от матери по порочности. Александр Зельдович
в 2010 году, благодаря прозе Владимира Сорокина
, осовременил «Анну Каренину». В его «Мишени»
снялись Джастин Уэдделл, Виталий Кищенко, Максим Суханов
, Данила Козловский
, Даниэла Стоянович
и Нина Лощинина
, а от сюжета осталась лишь мысль о том, что «современный человек для бурных чувств не создан»
. Существует также австралийский сериал «Прекрасная ложь»
, в котором Сара Снук
играет современную версию изменницы Анны. И это далеко не все интерпретации романа в современной культуре.
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