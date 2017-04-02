«Время первых», восьмой «Форсаж» и ещё 12 фильмов апреля

Выбор редакции Кино-Театр.ру
«Время первых»
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Евгений Миронов
и
Константин Хабенский
предстанут в образах знаменитых космонавтов
Алексея Леонова
и
Павла Беляева
в космической драме
Дмитрия Киселёва
о полёте
«Восхода-2»
, благодаря которому человек впервые вышел в открытый космос.
Выход в прокат:
6 апреля
«Последствия» / Aftermath
VIDEO
Остросюжетная драма
Эллиотта Лестера
основана на реальной истории
Виталия Калоева
. Именно он стал прообразом для героя
Арнольда Шварценеггера
, который решил устроить самосуд над виновными в смерти его семьи, погибшей в авиакатастрофе.
Выход в прокат:
6 апреля
«Танцы насмерть»
VIDEO
Отечественная фантастика в духе
«Голодных игр»
. В постапокалиптической Москве 2070 года, где единственной радостью является жестокий танцевальный турнир, обитают
Иван Жвакин
,
Лукерья Ильяшенко
,
Агния Дитковските
и
Денис Шведов
.
Безумный Макс
нервно курит в сторонке.
Выход в прокат:
6 апреля
«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» / David Lynch: The Art Life
VIDEO
Пока весь мир ждёт третий сезон
«Твин Пикса»
, в кинотеатрах можно посмотреть документальную ленту о её создателе - культовом режиссёре
Дэвиде Линче
.
Выход в прокат:
13 апреля
«Жена смотрителя зоопарка» / The Zookeeper's Wife
VIDEO Ники Каро
(
«Верхом на ките»
) расскажет нам об
Антонине Жабиньской
(
Джессика Честейн
), укрывавшей евреев в варшавском зоопарке во время Второй мировой войны. Основано на книге
Дайан Акерман
.
Выход в прокат:
13 апреля
«Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» / Hymyilevä mies
VIDEO
В черно-белой биографической ленте
Юхо Куосманена
действие разворачивается в Финляндии 60-х, а на первом плане - подающий надежды боксёр (
Яркко Лахти
), умудрившийся влюбиться перед важным матчем в девушку Райю (
Оона Айрола
). В копилке картины -
Особый взгляд 69-го Каннского кинофестиваля
. Must see.
Выход в прокат:
13 апреля
«Форсаж 8» / The Fate of the Furious
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает этот формат видео.
Гонки продолжаются. К
Вину Дизелю
и его команде на сей раз присоединились
Шарлиз Терон
и
Хелен Миррен
, а за рулём картины
Ф. Гэри Грэй
.
Выход в прокат:
13 апреля
«Кухня. Последняя битва» / Boss Baby
VIDEO
Шеф (
Дмитрий Назаров
) и его помощники вновь предстанут перед вами на большом экране. Локацией выбран Сочи, а в актёрской команде, помимо основного состава популярного сериала, числятся
Анфиса Черных
и
Кирилл Ковбас
.
Выход в прокат:
20 апреля
«Рейд: Пуля в голове» / Headshot
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Картина не имеет ничего общего с
дилогией Гарета Эванса
, кроме
Ико Уайса
в главной роли. Так что если вам по душе то, как расправляется со злодеями Уайс - милости просим в кино.
Выход в прокат:
20 апреля
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
VIDEO
Мастера известной анимационной студии «Мельница» замахнулись на святое - сказки
Александра Волкова
, вдохновлённые
«Волшебником страны Оз»
. Голоса персонажам в новом мультфильме подарили Константин Хабенский,
Дмитрий Дюжев
и
Сергей Шнуров
.
Выход в прокат:
20 апреля
«Затерянный город Z» / The Lost City of Z
VIDEO Чарли Ханнэм
,
/acter/m/hollywood/63541/works/]Роберт Паттинсон
,
Сиенна Миллер
и
Том Холланд
в приключенческой ленте
Джеймса Грэя
, посвящённой полковнику
Фоссету
и его поискам Эльдорадо.
Выход в прокат:
27 апреля
«Моя девушка - монстр» / Colossal
VIDEO
В новой работе
Начо Вигалондо Энн Хэтэуэй
обнаруживает связь с монстром, напавшим на Сеул. В ленте также снялись
Дэн Стивенс
и
Джейсон Судейкис
.
Выход в прокат:
27 апреля
«Перестрелка» / Free Fire
VIDEO
Целая куча неплохих актёров (
Бри Ларсон
,
Арми Хаммер
,
Киллиан Мёрфи
и многие другие) занята в криминальной драме
Бена Уитли
, повествующей о перестрелке двух банд в Бостоне образца 1978 года. Must see.
Выход в прокат:
27 апреля
«Сфера» / The Circle
VIDEO Эмма Уотсон
,
Том Хэнкс
,
Билл Пэкстон
и
Карен Гиллан
в картине
Джеймса Понсольдта
, посвящённой нарушению границ частной жизни, этики и личной свободы, а точнее, очередной зловредной корпорации.
Выход в прокат:
27 апреля
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