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«Время первых», восьмой «Форсаж» и ещё 12 фильмов апреля

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2 апреля 2017
Выбор редакции Кино-Театр.ру



«Время первых»



Евгений Миронов и Константин Хабенский предстанут в образах знаменитых космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева в космической драме Дмитрия Киселёва о полёте «Восхода-2», благодаря которому человек впервые вышел в открытый космос.

Выход в прокат: 6 апреля



«Последствия» / Aftermath



Остросюжетная драма Эллиотта Лестера основана на реальной истории Виталия Калоева. Именно он стал прообразом для героя Арнольда Шварценеггера, который решил устроить самосуд над виновными в смерти его семьи, погибшей в авиакатастрофе.

Выход в прокат: 6 апреля



«Танцы насмерть»



Отечественная фантастика в духе «Голодных игр». В постапокалиптической Москве 2070 года, где единственной радостью является жестокий танцевальный турнир, обитают Иван Жвакин, Лукерья Ильяшенко, Агния Дитковските и Денис Шведов. Безумный Макс нервно курит в сторонке.

Выход в прокат: 6 апреля



«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» / David Lynch: The Art Life



Пока весь мир ждёт третий сезон «Твин Пикса», в кинотеатрах можно посмотреть документальную ленту о её создателе - культовом режиссёре Дэвиде Линче.

Выход в прокат: 13 апреля



«Жена смотрителя зоопарка» / The Zookeeper's Wife



Ники Каро («Верхом на ките») расскажет нам об Антонине Жабиньской (Джессика Честейн), укрывавшей евреев в варшавском зоопарке во время Второй мировой войны. Основано на книге Дайан Акерман.

Выход в прокат: 13 апреля



«Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» / Hymyilevä mies



В черно-белой биографической ленте Юхо Куосманена действие разворачивается в Финляндии 60-х, а на первом плане - подающий надежды боксёр (Яркко Лахти), умудрившийся влюбиться перед важным матчем в девушку Райю (Оона Айрола). В копилке картины - Особый взгляд 69-го Каннского кинофестиваля. Must see.

Выход в прокат: 13 апреля



«Форсаж 8» / The Fate of the Furious



Гонки продолжаются. К Вину Дизелю и его команде на сей раз присоединились Шарлиз Терон и Хелен Миррен, а за рулём картины Ф. Гэри Грэй.

Выход в прокат: 13 апреля



«Кухня. Последняя битва» / Boss Baby



Шеф (Дмитрий Назаров) и его помощники вновь предстанут перед вами на большом экране. Локацией выбран Сочи, а в актёрской команде, помимо основного состава популярного сериала, числятся Анфиса Черных и Кирилл Ковбас.

Выход в прокат: 20 апреля



«Рейд: Пуля в голове» / Headshot



Картина не имеет ничего общего с дилогией Гарета Эванса, кроме Ико Уайса в главной роли. Так что если вам по душе то, как расправляется со злодеями Уайс - милости просим в кино.

Выход в прокат: 20 апреля



«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»



Мастера известной анимационной студии «Мельница» замахнулись на святое - сказки Александра Волкова, вдохновлённые «Волшебником страны Оз». Голоса персонажам в новом мультфильме подарили Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев и Сергей Шнуров.

Выход в прокат: 20 апреля



«Затерянный город Z» / The Lost City of Z



Чарли Ханнэм, /acter/m/hollywood/63541/works/]Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер и Том Холланд в приключенческой ленте Джеймса Грэя, посвящённой полковнику Фоссету и его поискам Эльдорадо.

Выход в прокат: 27 апреля



«Моя девушка - монстр» / Colossal



В новой работе Начо Вигалондо Энн Хэтэуэй обнаруживает связь с монстром, напавшим на Сеул. В ленте также снялись Дэн Стивенс и Джейсон Судейкис.

Выход в прокат: 27 апреля



«Перестрелка» / Free Fire



Целая куча неплохих актёров (Бри Ларсон, Арми Хаммер, Киллиан Мёрфи и многие другие) занята в криминальной драме Бена Уитли, повествующей о перестрелке двух банд в Бостоне образца 1978 года. Must see.

Выход в прокат: 27 апреля



«Сфера» / The Circle



Эмма Уотсон, Том Хэнкс, Билл Пэкстон и Карен Гиллан в картине Джеймса Понсольдта, посвящённой нарушению границ частной жизни, этики и личной свободы, а точнее, очередной зловредной корпорации.

Выход в прокат: 27 апреля



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Макс Милиан
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фильмы
Время первыхДэвид Линч: Жизнь в искусствеЖена смотрителя зоопаркаЗатерянный город ZКухня. Последняя битваМоя девушка - монстрПерестрелкаПоследствияРейд: Пуля в головеСамый счастливый день в жизни Олли МякиСфераТанцы насмертьУрфин Джюс и его деревянные солдатыФорсаж 8

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