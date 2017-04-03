Тим Бёртон шагает по Росиии

Существует не так много кинорежиссеров, чье творчество вызывает восторг как у именитых критиков, так и у широкой зрительской аудитории. Один из них - Тим Бёртон, ретроспективу фильмов которого компания «Иноекино» покажет с 12 по 16 апреля в четырех городах России. В нее войдут те работы режиссера, в которых наиболее ярко выражен экстравагантный стиль этого буйного и не укладывающегося ни в одни существующие рамки гения. Мир фильмов Тима Бёртона — макабрический, ироничный, зачастую абсурдный, нежный и романтичный — завоевал множество поклонников по всему миру, подарив зрителю сказку — волнующую, пугающую и рассказанную в лучших традициях мирового кино.
kino-teatr.ru начинает розыгрыш трёх абонементов на все показы ретроспективы в любом из этих городов. Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте. Вступайте и выигрывайте!
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Билеты в кассах: кинотеатр «Формула Кино Горизонт» (Москва, Комсомольский пр., 21/10), кинотеатр «Аврора» (Санкт-Петербург, Невский пр., 60), кинотеатр «Победа» (Новосибирск, ул. Ленина, 7), кинотеатр «Колизей» (Екатеринбург, пр. Ленина, 43)
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