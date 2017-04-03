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Тим Бёртон шагает по Росиии

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3 апреля 2017
Существует не так много кинорежиссеров, чье творчество вызывает восторг как у именитых критиков, так и у широкой зрительской аудитории. Один из них - Тим Бёртон, ретроспективу фильмов которого компания «Иноекино» покажет с 12 по 16 апреля в четырех городах России. В нее войдут те работы режиссера, в которых наиболее ярко выражен экстравагантный стиль этого буйного и не укладывающегося ни в одни существующие рамки гения. Мир фильмов Тима Бёртона — макабрический, ироничный, зачастую абсурдный, нежный и романтичный — завоевал множество поклонников по всему миру, подарив зрителю сказку — волнующую, пугающую и рассказанную в лучших традициях мирового кино.

Тим Бёртон шагает по Росиии

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