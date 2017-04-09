Смотреть онлайн: Отечественные мультфильмы про космос

В честь двух праздников, грядущего Дня космонавтики (12 апреля) и минувшего Дня российской анимации (8 апреля), мы решили сделать подборку из отечественных мультфильмов о космосе, которые можно посмотреть прямо на нашем сайте. Набралось 27 анимационных проектов, которые охватывают период в девяносто лет. Здесь есть и всеми любимая «Тайна третьей планеты» по Киру Булычеву, и другие экранизации известного фантаста (например, «Перевал»),и смешная история про встречу казаков с инопланетянами, и недавняя работа Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса», номинированная на «Оскар». Есть что вспомнить или открыть для себя, в погожий воскресный день или любой другой.
обсуждение >>