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Смотреть онлайн: Отечественные мультфильмы про космос

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9 апреля 2017
В честь двух праздников, грядущего Дня космонавтики (12 апреля) и минувшего Дня российской анимации (8 апреля), мы решили сделать подборку из отечественных мультфильмов о космосе, которые можно посмотреть прямо на нашем сайте. Набралось 27 анимационных проектов, которые охватывают период в девяносто лет. Здесь есть и всеми любимая «Тайна третьей планеты» по Киру Булычеву, и другие экранизации известного фантаста (например, «Перевал»),и смешная история про встречу казаков с инопланетянами, и недавняя работа Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса», номинированная на «Оскар». Есть что вспомнить или открыть для себя, в погожий воскресный день или любой другой.

Смотреть онлайн: Отечественные мультфильмы про космос

1920-е
«Межпланетная революция» (1924)

1950-е
«Полет на Луну» (1953)

1960-е
«Мурзилка на спутнике» (1960)
«Небесная история» (1962)
«Главный звездный» (1966)
«Мы ищем кляксу» (1969)

1970-е
«Три банана» (1971)
«В тридесятом веке» (1972)
«Фаэтон – сын Солнца» (1972)
«Новеллы о космосе» (1973)
«Загадочная планета» (1974)
«Достать до неба» (1975)
«Зеркало времени» (1976)
«Контакт» (1978)
«Ночные капитаны» (1979)
«Вовка – тренер» (1979)

Смотреть онлайн: Отечественные мультфильмы про космос

1980-е
«Возвращение» (1980)
«Тайна третьей планеты» (1981)
«Два билета в Индию» (1985)
«Космическая загадка» (1986)
«Как казаки инопланетян встречали» (1987)
«Перевал» (1988)
«Пришелец в капусте» (1989)
«Миссия пришельцев» (1989)

2000-е
«День рождения Алисы» (2008)

2010-е
«Звездные собаки Белка и стрелка» ( 2010)
«Мы не можем жить без космоса» (2014)

Смотреть онлайн: Отечественные мультфильмы про космос
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Смотреть онлайн: Отечественные мультфильмы про космос фотографии
Смотреть онлайн: Отечественные мультфильмы про космос фотографии
Смотреть онлайн: Отечественные мультфильмы про космос фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Другое Мнение   9.04.2017 - 19:59
И кто такой мульт-Фима в названии статьи? читать далее>>
№ 1
Вит Аликум   9.04.2017 - 18:55
Еще "Вампиры Геоны", "Хозяева Геоны", "Здесь могут водиться тигры", "Урок", "Контракт", "Юбилей". читать далее>>
Всего сообщений: 2
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