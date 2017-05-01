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100 лет со дня рождения Федора Хитрука - папы советского Винни-Пуха

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1 мая 2017
1 мая 2017 года исполнилось бы 100 лет великому отечественному режиссеру-аниматору Федору Савельевичу Хитруку - человеку, без которого невозможно себе представить советскую мультипликацию.

100 лет со дня рождения Федора Хитрука - папы советского Винни-Пуха

Хитрук увлекся анимацией, посмотрев мультфильмы Уолта Диснея на Московском международном фестивале в 1935 году. После этого, не с первого раза, но он поступил на студию «Союзмультфильм» - и начал анимационную деятельность, которая на время прервалась с началом Великой Отечественной войны. Хитрук – фронтовик, во время войны он служил переводчиком в штабе 3-го Украинского фронта, командовал взводом радиоперехвата 17-й воздушной армии. После победы он в течение двух лет был военным переводчиком в Берлине, а затем вернулся на «Союзмультфильм», где продолжил работать аниматором на фильмах разных режиссеров.

Режиссурой Федор Савельевич занялся только в 1962 году, в возрасте 45 лет. Его первым фильмом стала «История одного преступления», считающаяся точкой отсчета и иконой стиля для новой советской анимации, до него во многом копировавшей Диснея. А затем были «Каникулы Бонифация» (1965), «Человек в рамке» (1966), «Фильм, фильм, фильм» (1968), «Икар и мудрецы» (1976), притча «Лев и Бык» (1983). И, конечно, три фильма о Винни-Пухе.

100 лет со дня рождения Федора Хитрука - папы советского Винни-Пуха

«Я давно мечтал об экранизации этого произведения», - пишет Хитрук в книге «Профессия аниматор». «К тому времени я еще не видел диснеевский фильм. Может быть, если б я увидел его, я бы не стал делать свой. Какой смысл повторять? Хотя, должен вам сказать, я не очень доволен диснеевским фильмом. И теперь, задним числом, я могу сообщить слова самого автора этого американского фильма – Вольфганга Райтермана. Он тоже был не очень доволен своим «Винни-Пухом».
Я боялся подступиться к своей мечте, потому что мне была дорога в этой книге каждая строчка. ...Сперва мы попробовали порисовать Винни-Пуха. Он не сразу у нас получился. … Я говорю это, потому что, с одной стороны, экранизировать литературное произведение всегда очень рискованно, особенно такие, я не побоюсь этого слова, гениальные произведения. Надо набраться большой смелости и иметь большой багаж, чтобы замахнуться, скажем, на Толстого. И мы рискнули… Вообще, я должен сказать, что первый раз, когда я не проклял себя после окончания фильма, это было после работы над «Винни-Пухом».

Свои фильмы Хитрук делал уже будучи достаточно взрослым человеком. Но глядя на них, в это трудно поверить. Кажется, что автор очень молод, настолько они полны задора, веселого абсурда, свежих идей и пронзительных чувств.

100 лет со дня рождения Федора Хитрука - папы советского Винни-Пуха

Федор Хитрук был не только режиссером и аниматором, полностью погруженным в стихию творчества, он был мыслителем, ученым, настоящим философом, неустанно думал, в чем заключается завораживающий эффект мультфильма. Ключ к этой загадке, полагал он, заключается в том, чтобы постичь парадоксы движения. «Мультипликация развивается по тем же этапам, что и вселенная. От умножения к движению, от движения к оживлению, от оживления к одушевлению… Предметы становятся персонажами, обретают душу и характер – это и есть анимация», - говорил Хитрук.

Любопытно, что в мире Хитрука называли русским Диснеем: вероятно, имеется в виду масштаб фигуры, а не сходство анимационной техники. Кстати, в последние годы мастер не особенно жаловал голливудские фильмы: «Я смотрю фильмы последних лет, сделанные при помощи электроники. Тот же «Шрэк» сделан с филигранной разработкой деталей, мимики и жеста. Движение очень грамотно. При этом у меня остается впечатление, что это муляж. На витрине выставлены груши, яблоки – они как настоящие, но это муляж. Шрэк – это фантастическая фигура, но движется он как живой. И все-таки в этом нет того, что есть в «Бемби» или других ранних полнометражных фильмах Диснея».

100 лет со дня рождения Федора Хитрука - папы советского Винни-Пуха


Все друзья, коллеги и ученики режиссера - Норштейн, Тумеля, Александр Петров и многие другие - отмечали и его потрясающие человеческие черты характера и умение создать прекрасный психологический климат в творческой группе. Сам же Хитрук считал, что для аниматора нет важнее качеств, чем самодисциплина и вера в победу. Федор Савельевич прожил долгую и прекрасную жизнь, он оставил после себя множество учеников, книг, словарь анимационных терминов, а самое главное - его фильмы, олицетворяющие целую эпоху. Вот уже пять лет, как Федора Хитрука нет с нами. Предлагаем вам пересмотреть онлайн на Кино-театр.ру наши любимые мультфильмы, режиссером которых он является.

Чтобы начать просмотр, достаточно щелкнуть на названии фильма.

1962 - История одного преступления
1964 - Топтыжка
1965 - Каникулы Бонифация
1966 - Человек в рамке
1968 - Зигзаг удачи
1968 - Фильм, фильм, фильм
1969-1972 - Винни-Пух
1973 - Остров
1974 - Дарю тебе звезду
1976 - Икар и мудрецы
1980 - О спорт, ты мир
1982 - Олимпионики
1983 - Лев и Бык

100 лет со дня рождения Федора Хитрука - папы советского Винни-Пуха
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100 лет со дня рождения Федора Хитрука - папы советского Винни-Пуха фотографии
100 лет со дня рождения Федора Хитрука - папы советского Винни-Пуха фотографии
100 лет со дня рождения Федора Хитрука - папы советского Винни-Пуха фотографии
100 лет со дня рождения Федора Хитрука - папы советского Винни-Пуха фотографии
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№ 1
G@ryVan (St.Peterburg)   1.05.2017 - 19:51
Чёрт возьми! С каждым днём, понимаешь - цивилизация остаётся в полном "не хочу"... Вы меня поняли? Увы... читать далее>>
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