ревью

Встречайте фильмы «Александр Невский» и «Иван Грозный» на большом экране

«Голос из камня»: Мать драконов против призраков

Интервью

Екатерина Директоренко: «Для творческого человека зарплата - дело не первой важности»

Актриса театра и кино - о работе на сцене, рэпе и джазе, социальных темах и многом другом