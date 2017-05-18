Встречайте фильмы «Александр Невский» и «Иван Грозный» на большом экране

Начало лета компания «Иноекино» отпразднует обращением к режиссеру, фильмы и теоретические работы которого до сих пор волнуют и восхищают любителей кино всего мира. 2 и 3 июня в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге мы покажем два фильма Сергея Эйзенштейна — главного новатора, интеллектуала и чудака советского кино, по отношению к которому слово «классик» кажется неуместным, настолько сильным остается его влияние на современных режиссеров и зрителей.
В программу войдут два фильма, связанных с обращением к знаковым для России историческим фигурам — «Александр Невский» и «Иван Грозный», отреставрированные специалистами киноконцерна «Мосфильм». Снятые с разницей менее 10 лет фильмы демонстрируют трансформацию взглядов Эйзенштейна на отношения власти и народа, художника и истории и развитие его творческого метода, включающего в себя применение революционных для советского кино техник монтажа и кадрирования.
Билеты онлайн на сайте inoekino.com
Билеты в кассах: кинотеатр «Формула Кино Горизонт» (Москва, Комсомольский пр., 21/10), кинотеатр «Аврора» (Санкт-Петербург, Невский пр., 60), кинотеатр «Колизей» (Екатеринбург, пр. Ленина, 43)
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