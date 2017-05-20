Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

50 фильмов с любимым артистом
Сегодня, 20 мая
, в Театре Российской Армии
отпразднует своё 50
-летие популярный российский актёр театра и кино, сценарист, режиссёр, продюсер, поэт, певец, заслуженный артист России и просто замечательный человек и пароход (скорее, локомотив) Гоша Куценко
. Кино-Театр.ру
присоединяется к поздравлениям его многочисленных друзей и коллег. Желаем Великолепному Гоше
здоровья, счастья, любви и новых творческих находок на театральной сцене и в кинематографе.
В этот прекрасный день нам хочется много говорить про Гошу
. Про его большое сердце и юмор. Про его благотворительность. Про прекрасные спектакли с его участием. Но мы сосредоточим своё внимание на его киноработах. Благо, за свою 26-летнюю кинокарьеру Гоша
успел сняться в более чем 100
фильмах, основное количество которых пришлось уже на новый век. Оно и понятно: в 90-х не особо можно было разгуляться. Разумеется, про все фильмы речь не пойдёт. В честь юбилея актёра наша дорогая редакция выбрала 50 картин с его участием, разделив их на 4 категории по степени талантливости. Да, без ложки дёгтя не обойдётся, но у какого актёра нет неудачных лент? Итак, ловите 50
кино-мячей от форварда Гоши.
Отлично, Гоша!
«Антикиллер»
- Роль бывшего опера Коренева по прозвищу Лис в манге Егора Кончаловского
стала одной из двух визитных карточек Куценко
. Позднее вышли ещё 2 сиквела, но им не хватает драйва оригинала.
«Мама, не горюй!»
- Бандит Артур из криминальной комедии Максима Пежемского
и Константина Мурзенко
- вторая визитная карточка актёра. К этому образу Гоша вернулся ещё дважды - в сиквеле
и в «Апреле»
.
«Дикари»
- Лето, море, грусть, ирония и Ай-Яй. Первый совместный фильм с режиссёром Виктором Шамировым
, с которым Гоша активно сотрудничает в театре последние лет пятнадцать.
«Упражнения в прекрасном»
- В комедии, основанной на популярном спектакле театра имени Моссовета
, Куценко предстаёт в образе популярного актёра, занятого в антрепризе, гастролирующей по провинции. Самоирония зашкаливает.
«Со мною вот что происходит»
- Куценко на пару с Шамировым пытаются набраться оптимизма и радости от окружающих и Москвы в канун Нового года, но у них ничего не получается. Музыка Михаэла Таривердиева
прилагается.
«Игра в правду»
- Вместе с Шамировым
, Юшкевичем
, Марьяновым
и Апексимовой
актёр перенёс с театральной площадки в кино грустную историю о превратностях судьбы, любви и дружбе.
«8 1/2 долларов»
- В определённом смысле образ Индейца является камнем в огород Гоше Куценко, которого многие не любят из-за его частого появления в рекламе.
Garpastum
- Гол забит. В спортивной ретро-даме Германа-младшего Гоша воплотил образ поэта Александра Блока
.
«Гена-Бетон»
- Роман Качанов
снимал кино 5 лет, и результат того стоит. Достаточно вспомнить бомжа Гену, ставшего авторитетом. Здесь в последний раз сыграла Анна Самохина
.
«Страна ОЗ»
- Опять Новый Год. Взрывающаяся на голове Романа коробка с фейерверками до сих пор не изгладилась из памяти.
«Мой парень - Ангел»
- Небольшой эпизод преподавателя в новогодней сказке Веры Сторожевой
запомнился из-за искреннего разговора по мобильному и хороших оценок на экзамене.
«Лондонград. Знай наших!»
- Великий русский писатель-почвенник с большой бородой, проживающий в британской столице. Что может быть лучше?
Пойдёт
«Мумия в наколках»
- Дебютная кинороль сотрудника обанкротившегося бюро ритуальных услуг вышла у Куценко запоминающейся. Вместе с ним сыграли его однокурсники Екатерина Гольтяпина
, Инна Милорадова
, Вячеслав Разбегаев
и Алексей Шадхин
.
«Сны»
- Портной Штокман, помогающий героине Амалии Мордвиновой
с нарядом. Волосы ещё на месте.
«Под знаком Скорпиона»
- В этом приличном мини-сериале, созданном в середине 90-х, актёр сыграл сына выдающегося русского писателя Максима Горького
.
«Хорошие и плохие»
- Харизматичный лысый голубоглазый злодей, влюблённый в Ольгу Сидорову
, украшает собой достаточно проходную криминальную драму о кикбоксинге.
«Дорога»
- Наталья Петрова
в своём режиссёрском дебюте доверила Гоше роль своего возлюбленного и не прогадала. У актёра получился трагический и лирический образ.
«Спецназ»
- Темноглазый террорист Шараф Рашди стал одним из главных антагонистов данного мини-сериала и, пожалуй, запомнился больше, чем положительные персонажи Балуева
, Кравченко
и Галкина
.
«Четвёртое желание»
- Первая новогодняя роль в карьере Гоши. Здесь он сыграл не кого-нибудь, а самого Деда Мороза. Компанию же ему составила Мария Порошина
.
«Ночной дозор»
- Игнат несколько теряется на фоне Городецкого, Алисы и других ярких персонажей фэнтези Бекмамбетова
и Лукьяненко
, но всё же нельзя не упомянуть про этот феномен нулевых.
«Марс»
- В полнометражном дебюте Анны Меликян
Гоша сыграл боксёра Бориса, изменившего в одночасье жизнь небольшого городка. Через 10 лет актёр вернулся к режиссёру, воплотив в «Звезде»
самого себя.
«Узкий мост»
- Ещё один неплохой сериал в фильмографии Куценко. На сей раз ему выпала честь стать владельцем картинной галереи, влюблённом в героиню Лидии Вележевой
.
«Охота на изюбря»
- В многосерийной криминальной драме про руководителя металлургического завода (Балуев) актёр засветился в качестве начальника службы безопасности банка.
«Есенин»
- Очередная историческая личность в копилке актёра. В сериале о поэте-хулигане в исполнении Безрукова
Гоше довелось побывать в шкуре революционера и террориста Якова Блюмкина
.
«Турецкий гамбит»
- В экранизации одного из романов Бориса Акунина
о приключениях Эраста Фандорина Гоша запомнился, как злобный Измаил-бей.
«Последний уик-энд»
- Лысина способствует частому появлению ролей антагонистов. В молодёжном триллере Павла Санаева
Гоша вновь бандит, хотя и бывший.
«Любовь-морковь»
- Режиссёры не часто используют комедийный талант Гоши Куценко, а когда всё-таки его используют, то иногда получаются более-менее сносные произведения вроде данной трилогии.
«Тринадцать месяцев»
- Драма Ильи Ноябрева
с Куценко в главной роли представляет собой современную интерпретацию «Мёртвого трупа» Льва Толстого
.
«Компенсация»
- Впервые в одном кинокадре Гоша и его дочь Полина
. Как две капли воды...
«Ёлки 2»
- Первое появление Гоши в бекмамбетовском новогоднем альманахе состоялось в образе человека-праздника, одетого в костюм Дракона. Впоследствии, он также сыграл в третьих
и пятых «Ёлках»
.
«Мамы»
- В данном киноальманахе актёр предстал в образе отца Семёна Трескунова
, тоскующего по маме.
«Курьер из "Рая"»
- В лирической комедии Михаила Хлебородова
наш юбиляр обернулся майором милиции, подружившимся с героем Евгения Ткачука
.
«Последний мент»
- На пару с Анатолием Руденко
персонаж Гоши, очнувшийся после 20-летней комы, раскрывает дела в отечественной адаптации популярного французского детективного сериала.
На любителя
«Одиночество крови»
- В дебютной картине Романа Прыгунова
, представляющем собой триллер, Куценко помогал (во всех смыслах) учёному в исполнении Ингеборги Дапкунайте
.
«Смеситель»
- Ещё один необычный персонаж - мачо, влюблённый в юношу-фотографа на шестом месяце беременности (Павел Деревянко
).
«От 180 и выше»
- Гоша ревнует свою жену Екатерину Стриженову
. Уже только за это можно полюбить комедию Александра Стриженова
с Евгением Стычкиным
в главной роли.
«Дерзкие дни»
- В этой непритязательной ленте о паркурщиках Куценко выглядит как пират, приплывший к нам со страниц произведений Стивенсона
и Сабатини
.
«Индиго»
- Ещё одно молодёжное кино в Гошином активе. Речь здесь, разумеется, про уникальных детей индиго, чья уникальность в научном мире успешно оспаривается.
«Книга мастеров»
- Кащей Бессмертный в неудачной попытке студии Уолта Диснея вернуть нам утерянный мир сказок. А жаль. Потенциал был.
«Разговор»
- Тюрьма. Допрос. Снова и снова. Похоже на ад. Скорее всего, это он и есть.
«Невидимки»
- Как и следует из названия этой фантастической комедии, Гошу здесь не видно, потому как он - невидимка.
«Неформат»
- Вместе с Марией Козаковой
и Константином Юшкевичем
актёром разыграна в сериале СТС история актёра-пьяницы, которому доверили вести безнадёжную передачу.
«Нереальная любовь»
- Нереального в данном ромкоме много, но зато Куценко составили компанию очаровательные Марина Александрова
, Равшана Куркова
и Янина Студилина
.
«Снайпер: Герой сопротивления»
- Довелось Гоше сыграть главную роль и в военной картине, посвящённой Великой Отечественной войне.
«Врач»
- Во второй режиссёрской работе, навеянной сотрудничеством с Шамировым и судьбой собственной матери, Гоша предстал в качестве нейрохирурга.
Лучше избегать
«Параграф 78»
- В многострадальном фантастическом боевике Хлебородова
, снимавшемся трудно и мучительно, вместе с Куценко сыграли Владимир Вдовиченков
, Григорий Сиятвинда
и Анатолий Белый
, но дилогию это не спасло от громкого провала и безжалостной критики.
«Всё могут короли»
- Сбежавшая принцесса, циничный журналист и прогулки по большому городу... К сожалению, у Гоши и компании не получилось снять приличную версию «Римских каникул»
.
«Обитаемый остров»
- Ещё одна неудачная фантастика. Хотя у Бондарчука
было всё для создания хорошей картины: добротная литературная основа, лучшие актёры, блистательный оператор. А получился розовый танк.
«Джентльмены, удачи!»
- По сложившейся в наши дни традиции, современные киноделы пытаются переиначить сюжеты старых комедий. Досталось и шедевру Александра Серого
. За что? Этого никто не сможет объяснить.
«Залётчики»
- Одна из самых плохих комедий в современном российском кино. Остаётся лишь пожалеть хороших актёров, рискнувших запятнать свои фильмографии, и пожелать, чтобы Гоша относился с осторожностью к предлагаемым сценариям.
Но не будем больше о грустном. Сегодня праздник, а следовательно, нужно улыбаться и радоваться за прекрасного человека. К сожалению, мы не рассказали обо всех ролях Юрия Георгиевича Куценко
, но, наверняка, он нас ещё не раз и не два удивит, и мы обязательно об этом напишем.
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