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Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

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20 мая 2017
50 фильмов с любимым артистом

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

Сегодня, 20 мая, в Театре Российской Армии отпразднует своё 50-летие популярный российский актёр театра и кино, сценарист, режиссёр, продюсер, поэт, певец, заслуженный артист России и просто замечательный человек и пароход (скорее, локомотив) Гоша Куценко. Кино-Театр.ру присоединяется к поздравлениям его многочисленных друзей и коллег. Желаем Великолепному Гоше здоровья, счастья, любви и новых творческих находок на театральной сцене и в кинематографе.

В этот прекрасный день нам хочется много говорить про Гошу. Про его большое сердце и юмор. Про его благотворительность. Про прекрасные спектакли с его участием. Но мы сосредоточим своё внимание на его киноработах. Благо, за свою 26-летнюю кинокарьеру Гоша успел сняться в более чем 100 фильмах, основное количество которых пришлось уже на новый век. Оно и понятно: в 90-х не особо можно было разгуляться. Разумеется, про все фильмы речь не пойдёт. В честь юбилея актёра наша дорогая редакция выбрала 50 картин с его участием, разделив их на 4 категории по степени талантливости. Да, без ложки дёгтя не обойдётся, но у какого актёра нет неудачных лент? Итак, ловите 50 кино-мячей от форварда Гоши.


Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

Отлично, Гоша!

«Антикиллер» - Роль бывшего опера Коренева по прозвищу Лис в манге Егора Кончаловского стала одной из двух визитных карточек Куценко. Позднее вышли ещё 2 сиквела, но им не хватает драйва оригинала.

«Мама, не горюй!» - Бандит Артур из криминальной комедии Максима Пежемского и Константина Мурзенко - вторая визитная карточка актёра. К этому образу Гоша вернулся ещё дважды - в сиквеле и в «Апреле».

«Дикари» - Лето, море, грусть, ирония и Ай-Яй. Первый совместный фильм с режиссёром Виктором Шамировым, с которым Гоша активно сотрудничает в театре последние лет пятнадцать.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Упражнения в прекрасном» - В комедии, основанной на популярном спектакле театра имени Моссовета, Куценко предстаёт в образе популярного актёра, занятого в антрепризе, гастролирующей по провинции. Самоирония зашкаливает.

«Со мною вот что происходит» - Куценко на пару с Шамировым пытаются набраться оптимизма и радости от окружающих и Москвы в канун Нового года, но у них ничего не получается. Музыка Михаэла Таривердиева прилагается.

«Игра в правду» - Вместе с Шамировым, Юшкевичем, Марьяновым и Апексимовой актёр перенёс с театральной площадки в кино грустную историю о превратностях судьбы, любви и дружбе.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«8 1/2 долларов» - В определённом смысле образ Индейца является камнем в огород Гоше Куценко, которого многие не любят из-за его частого появления в рекламе.

Garpastum - Гол забит. В спортивной ретро-даме Германа-младшего Гоша воплотил образ поэта Александра Блока.

«Гена-Бетон» - Роман Качанов снимал кино 5 лет, и результат того стоит. Достаточно вспомнить бомжа Гену, ставшего авторитетом. Здесь в последний раз сыграла Анна Самохина.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Страна ОЗ» - Опять Новый Год. Взрывающаяся на голове Романа коробка с фейерверками до сих пор не изгладилась из памяти.

«Мой парень - Ангел» - Небольшой эпизод преподавателя в новогодней сказке Веры Сторожевой запомнился из-за искреннего разговора по мобильному и хороших оценок на экзамене.

«Лондонград. Знай наших!» - Великий русский писатель-почвенник с большой бородой, проживающий в британской столице. Что может быть лучше?


Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

Пойдёт

«Мумия в наколках» - Дебютная кинороль сотрудника обанкротившегося бюро ритуальных услуг вышла у Куценко запоминающейся. Вместе с ним сыграли его однокурсники Екатерина Гольтяпина, Инна Милорадова, Вячеслав Разбегаев и Алексей Шадхин.

«Сны» - Портной Штокман, помогающий героине Амалии Мордвиновой с нарядом. Волосы ещё на месте.

«Под знаком Скорпиона» - В этом приличном мини-сериале, созданном в середине 90-х, актёр сыграл сына выдающегося русского писателя Максима Горького.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Хорошие и плохие» - Харизматичный лысый голубоглазый злодей, влюблённый в Ольгу Сидорову, украшает собой достаточно проходную криминальную драму о кикбоксинге.

«Дорога» - Наталья Петрова в своём режиссёрском дебюте доверила Гоше роль своего возлюбленного и не прогадала. У актёра получился трагический и лирический образ.

«Спецназ» - Темноглазый террорист Шараф Рашди стал одним из главных антагонистов данного мини-сериала и, пожалуй, запомнился больше, чем положительные персонажи Балуева, Кравченко и Галкина.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Четвёртое желание» - Первая новогодняя роль в карьере Гоши. Здесь он сыграл не кого-нибудь, а самого Деда Мороза. Компанию же ему составила Мария Порошина.

«Ночной дозор» - Игнат несколько теряется на фоне Городецкого, Алисы и других ярких персонажей фэнтези Бекмамбетова и Лукьяненко, но всё же нельзя не упомянуть про этот феномен нулевых.

«Марс» - В полнометражном дебюте Анны Меликян Гоша сыграл боксёра Бориса, изменившего в одночасье жизнь небольшого городка. Через 10 лет актёр вернулся к режиссёру, воплотив в «Звезде» самого себя.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Узкий мост» - Ещё один неплохой сериал в фильмографии Куценко. На сей раз ему выпала честь стать владельцем картинной галереи, влюблённом в героиню Лидии Вележевой.

«Охота на изюбря» - В многосерийной криминальной драме про руководителя металлургического завода (Балуев) актёр засветился в качестве начальника службы безопасности банка.

«Есенин» - Очередная историческая личность в копилке актёра. В сериале о поэте-хулигане в исполнении Безрукова Гоше довелось побывать в шкуре революционера и террориста Якова Блюмкина.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Турецкий гамбит» - В экранизации одного из романов Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина Гоша запомнился, как злобный Измаил-бей.

«Последний уик-энд» - Лысина способствует частому появлению ролей антагонистов. В молодёжном триллере Павла Санаева Гоша вновь бандит, хотя и бывший.

«Любовь-морковь» - Режиссёры не часто используют комедийный талант Гоши Куценко, а когда всё-таки его используют, то иногда получаются более-менее сносные произведения вроде данной трилогии.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Тринадцать месяцев» - Драма Ильи Ноябрева с Куценко в главной роли представляет собой современную интерпретацию «Мёртвого трупа» Льва Толстого.

«Компенсация» - Впервые в одном кинокадре Гоша и его дочь Полина. Как две капли воды...

«Ёлки 2» - Первое появление Гоши в бекмамбетовском новогоднем альманахе состоялось в образе человека-праздника, одетого в костюм Дракона. Впоследствии, он также сыграл в третьих и пятых «Ёлках».

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Мамы» - В данном киноальманахе актёр предстал в образе отца Семёна Трескунова, тоскующего по маме.

«Курьер из "Рая"» - В лирической комедии Михаила Хлебородова наш юбиляр обернулся майором милиции, подружившимся с героем Евгения Ткачука.

«Последний мент» - На пару с Анатолием Руденко персонаж Гоши, очнувшийся после 20-летней комы, раскрывает дела в отечественной адаптации популярного французского детективного сериала.


Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

На любителя

«Одиночество крови» - В дебютной картине Романа Прыгунова, представляющем собой триллер, Куценко помогал (во всех смыслах) учёному в исполнении Ингеборги Дапкунайте.

«Смеситель» - Ещё один необычный персонаж - мачо, влюблённый в юношу-фотографа на шестом месяце беременности (Павел Деревянко).

«От 180 и выше» - Гоша ревнует свою жену Екатерину Стриженову. Уже только за это можно полюбить комедию Александра Стриженова с Евгением Стычкиным в главной роли.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Дерзкие дни» - В этой непритязательной ленте о паркурщиках Куценко выглядит как пират, приплывший к нам со страниц произведений Стивенсона и Сабатини.

«Индиго» - Ещё одно молодёжное кино в Гошином активе. Речь здесь, разумеется, про уникальных детей индиго, чья уникальность в научном мире успешно оспаривается.

«Книга мастеров» - Кащей Бессмертный в неудачной попытке студии Уолта Диснея вернуть нам утерянный мир сказок. А жаль. Потенциал был.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Разговор» - Тюрьма. Допрос. Снова и снова. Похоже на ад. Скорее всего, это он и есть.

«Невидимки» - Как и следует из названия этой фантастической комедии, Гошу здесь не видно, потому как он - невидимка.

«Неформат» - Вместе с Марией Козаковой и Константином Юшкевичем актёром разыграна в сериале СТС история актёра-пьяницы, которому доверили вести безнадёжную передачу.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Нереальная любовь» - Нереального в данном ромкоме много, но зато Куценко составили компанию очаровательные Марина Александрова, Равшана Куркова и Янина Студилина.

«Снайпер: Герой сопротивления» - Довелось Гоше сыграть главную роль и в военной картине, посвящённой Великой Отечественной войне.

«Врач» - Во второй режиссёрской работе, навеянной сотрудничеством с Шамировым и судьбой собственной матери, Гоша предстал в качестве нейрохирурга.


Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

Лучше избегать

«Параграф 78» - В многострадальном фантастическом боевике Хлебородова, снимавшемся трудно и мучительно, вместе с Куценко сыграли Владимир Вдовиченков, Григорий Сиятвинда и Анатолий Белый, но дилогию это не спасло от громкого провала и безжалостной критики.

«Всё могут короли» - Сбежавшая принцесса, циничный журналист и прогулки по большому городу... К сожалению, у Гоши и компании не получилось снять приличную версию «Римских каникул».

«Обитаемый остров» - Ещё одна неудачная фантастика. Хотя у Бондарчука было всё для создания хорошей картины: добротная литературная основа, лучшие актёры, блистательный оператор. А получился розовый танк.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

«Джентльмены, удачи!» - По сложившейся в наши дни традиции, современные киноделы пытаются переиначить сюжеты старых комедий. Досталось и шедевру Александра Серого. За что? Этого никто не сможет объяснить.

«Залётчики» - Одна из самых плохих комедий в современном российском кино. Остаётся лишь пожалеть хороших актёров, рискнувших запятнать свои фильмографии, и пожелать, чтобы Гоша относился с осторожностью к предлагаемым сценариям.


Но не будем больше о грустном. Сегодня праздник, а следовательно, нужно улыбаться и радоваться за прекрасного человека. К сожалению, мы не рассказали обо всех ролях Юрия Георгиевича Куценко, но, наверняка, он нас ещё не раз и не два удивит, и мы обязательно об этом напишем.

Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко

Макс Милиан
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«Упражнения в прекрасном»
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