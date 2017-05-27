Смотреть онлайн: 35 мультфильмов, которые можно и нужно петь хором

На нашем сайте можно посмотреть онлайн около 1200 мультфильмов. Это составляет примерно 240 часов, или 10 суток, если смотреть без остановки и перерывов на сон. Разумеется, большая часть коллекции – фильмы советских лет, мы в свое время видели их неоднократно и практически выучили наизусть. В честь недавно прошедшего международного Дня Семьи и наступающего Дня защиты детей мы решили собрать в одну подборку мультфильмы с песнями – смотрите их вместе с детьми и внуками, подпевайте и возвращайтесь в детство!
Для того, чтобы смотреть фильм онлайн, достаточно кликнуть на его названии! Приятного просмотра!
38 попугаев
«Ужасно интересно все то, что неизвестно! Ужасно неизвестно, все то, что интересно!»
. Разобранный на цитаты фильм о четырех друзьях из джунглей по произведениям Григория Остера
, он же сочинил слова песни, а музыку - Геннадий Гладков
.
Бобик в гостях у Барбоса
«Человек собаке друг, это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды-два, нет добрее существа
» Слова Михаила Либина
, музыка - Владимир Комарова
. Исполняют Олег Табаков
и Юрий Никулин
.
Большой секрет для маленькой компании
«Собака бывает кусачей только от жизни собачей
». Все песни к этому пронзительному и нежному фильму написал и исполнил Сергей Никитин
на стихи Юнны Мориц
, ей же принадлежит сценарный замысел притчи о дружбе, предательстве и раскаянии.
Бременские музыканты
«Смех и радость мы приносим людям
». Музыкальный фильм Геннадия Гладкова и Юрия Энтина
. Практически за всех персонажей спел Олег Анофриев
.
Бюро находок
«Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет
». В фильме звучит только одна песня, зато какая! Композитор Евгений Крылатов
, текст сочинил Михаил Пляцковский
, исполнила Клара Румянова
.
В порту
«Чунга-чанга, места лучше нет, чунга-чанга, мы не знаем бед
». Слова Сергея Козлова, музыку написал Марк Минков
. Исполняют Олег Анофриев и Валентина Толкунова
.
Волк и семеро козлят на новый лад
«Баста, карапузики, кончилися танцы. Помирать, так с музыкой, запевайте, братцы
». Все герои этого музыкального мультфильма общаются исключительно песнями, написанными Юрием Энтиным на музыку Алексея Рыбникова
. За одного из персонажей спел даже аниматор Гарри Бардин
. Угадаете, за кого?
Волшебник Изумрудного города
«Мы в Город
Долгопрудный Изумрудный идем дорогой трудной»
. Эти слова многие знают и напевают, а помните ли вы песенку Бастинды?
Голубой щенок
«Я уважаю пирата, а я уважаю кота»
. Доброе имя этой музыкальной драмы подмочено понятными коннотациями, тем не менее фильм, снятый по мотивам сказки венгерского писателя Дюлы Урбана, замечательный. В нем поют Михаил Боярский
и Андрей Миронов
, а голубого щенка озвучивала не кто иная, как Алиса Фрейндлих
.
Девочка и дельфин
«Как блестят на солнце спины, это к нам плывут дельфины, вот сейчас они за-го-во-ря-ат
». В этом фильме Розалии Зельмы
нет диалогов, но его невозможно смотреть без слез, сколько ни пересматривай. Определяющую роль играет музыка, написанная Эдуардом Артемьевым
.
Дед Мороз и лето
«Вот оно какое – наше лето
». Очень актуальная песня для этого года, не так ли? Музыка Евгения Крылатова
, слова Юрия Энтина.
Доктор Айболит
«Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять
». Семисерийный шедевр Давида Черкасского
, музыку написал Георгий Фиртич
, сам в некотором роде похожий на Айболита. Привычные тексты Чуковского превращаются в мегахиты, и ноги сами пускаются в пляс.
Как Львенок и Черепаха пели песню
«Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу
». Незамысловатая песня, пропетая голосами Олега Анофриева и Ростислава Плятта
.
Катерок
«К морю синему поскорей неси меня, поскорей неси меня, синяя вода
». Дети ждут, когда катерок "Чижик" вернется домой, и исполняют красивую, трогательную песню, написанную Владимиром Шаинским
.
Кошкин дом
«Я - свинья, и ты - свинья, все мы, братцы, свиньи
». Музыкальная пьеса Никиты Богословского
и Самуила Маршака
была написана и экранизирована в 1958 году, после чего перезаписывалась как радиоспектакль, выходила на грампластинках и воспитала не одно поколение детей.
Котенок с улицы Лизюкова
«Но если вы котенок, и вас зовут Василий, то лучше, чем Воронеж, нет города нигде
». Персонажам этого мультика в Воронеже даже памятник поставили.
КОАПП
«Нечеловеческое ухо – невероятный инструмент. Чихнем мы звонко или глухо – услышишь ты в один момент
». Мультипликационный научно-популярный сериал с не очень затертыми до дыр песнями. В приведенной строчке, например, речь идет о слухе медузы.
Крошка Енот
«И тогда наверняка вдруг запляшут облака
». Популярнее этой песни в советское время была только деньрожденческая песня крокодила Гены. Музыка Владимира Шаинского, слова Михаил Пляцковского, голос Клары Румяновой.
Летучий корабль
«Ах, если бы мечта сбылась, какая жизнь тогда бы началась
». Еще один мюзикл-долгожитель режиссера Гарри Бардина, который до сих пор с воодушевлением играют почти в каждой школьной театральной студии. Музыка Максима Дунаевского
.
Мама для мамонтенка
«Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети
». Еще один легендарный душещипательный мультфильм с одной единственной песней, зато какой! Музыка снова Владимира Шаинского, исполняет неподражаемая Клара Румянова.
Обезьянки
«В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по десять грамм взрывчатки или даже полкило
». Краткое содержание фильма и песня в исполнении Оксаны Шабиной
. Слова Григория Остера, музыка Михаила Мееровича
. В следующих сериях фильма звучит группа «Машина времени».
Осьминожки
«С вами теперь поквитаться хочу, Дайте я вашего поколочу!
». Любимый мультфильм, в котором стихи Эдуарда Успенского
про семью осминогов в самых напряженных моментах превращаются в песню.
Песенка мышонка
«Какой чудесный день, какой чудесный пень
». Все действие фильма происходит на пне и вокруг пня, ничего особенного вроде бы, а мы помним.
Пес в сапогах
«Я беспороден – это минус, но благороден – это плюс
». Собачья версия «Трех мушкетеров», музыка Криса Кельми
, слова Михаила Либина, солирует Николай Караченцев
.
Пластилиновая ворона
«То вам седло большое, Ковер и телевизор в подарок сразу врУчат, а может быть вручАт
». Теперь вы понимаете, как это гениально, - про ковер и телевизор? Авторы хита Григорий Гладков
и Эдуард Успенский.
По следам бременских музыкантов
Режиссером сиквела, не все это знают, был Василий Ливанов
, а авторами музыки и текста, как и за четыре года до этого, – Геннадий Гладков и Юрий Энтин. Сменились вокалисты, в частности - можно услышать Муслима Магомаева
. Благодаря ему мы помним: «Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет, ла-ла ла-ла, солнце взойдет
».
Приключения капитана Врунгеля
«Мы бандито, гангстерито, мы кастето-пистолето, о-йес
». Нет, это не «Закон каменных джунглей
», а главный мегахит режиссера Давида Черкасского с песнями композитора Георгия Фиртича на слова Ефима Чеповецкого
. Пересматривать и гордиться!
Приключения кота Леопольда
«Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей
». Музыка Бориса Савельева
, слова Аркадий Хайта
, эту песню поет и озвучивает кота Геннадий Хазанов
. Песни из других серий не менее прекрасны, например «Никогда не теряй, не теряй своей мечты...
» из 11-ого фильма исполнил Александр Калягин
, а «Если встречу тысячу чертей..
», как и песню мышей из самого первого фильма пел Андрей Миронов.
Приключения Огуречика
«Не боюсь высоких крыш, а боюсь я только мышь
». Мультфильм, иллюстрирующий старую добрую истину «меньше знаешь – крепче спишь».
Приключения поросенка Фунтика
«Потому что, потому что всех важнее и дороже, всех доверчивей и строже в этом мире доброта
». Еще один очень добрый и очень обаятельный герой, песню для которого написали Валерий Шульжик
и Владимир Львовский
.
Русские напевы
«Эх лапти да лапти да лапти мои
» и другие русские песни для тех, кто любит родное-посконное, в том числе и традиционное изобразительное искусство и его мотивы в анимации.
Сказка о Попе и работнике его Балде
«Жил был поп – толоконный лоб. Жил был поп – толоконный лоб
». Мультфильм по почти запрещенному нынче произведению Пушкина. Реплики всех героев являются фрагментами оригинальной сказки, положенными на музыку Анатолия Быканова
, в исполнении Олега Анофриева.
Трям! Здравствуйте
«Не смотрите вы, пожалуйста, с высока, а по небу прокатите нас, облака
», - поет Клара Румянова, Слова Сергея Козлова, музыка Владимира Шаинского. Кажется, весь фильм был придуман ради того, чтобы звучала эта песня.
Чебурашка и крокодил Гена
«Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино
». Этих героев нам подарили писатель Эдуард Успенский, режиссер Роман Качанов
, актеры Василий Ливанов, Клара Румянова, композитор Владимир Шаинский и поэт Александр Тимофеевский
.
Умка
«Спят твои соседи, белые медведи, спи и ты скорей, малыш
». Интересно, сколько миллионов мам на территории бывшего Союза поют на ночь детям эту песню? Написал её Евгений Крылатов, а исполнила в мультфильме Аида Ведищева
.
Бонус: Колыбельные мира
Не советская, но российская анимация. И не один, а целых 54 небольших образовательных мультфильма с колыбельными песнями на разных языках мира.
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