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Московская ретроспектива Кшиштофа Кесьлёвского

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29 мая 2017
С 5 по 11 июня в московском киноцентре «Октябрь» пройдут показы фильмов выдающегося польского режиссёра Кшиштофа Кесьлёвского.

Московская ретроспектива Кшиштофа Кесьлёвского

Сеть кинотеатров «КАРО» и Польский культурный центр в рамках проекта «КАРО.Арт» представляют цикл показов лучших фильмов польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского. Ретроспектива позволит зрителям познакомиться или вновь открыть для себя творчество одного из лучших мастеров мирового кинематографа.

Кшиштоф Кесьлёвский — знаменитый польский режиссер и сценарист документального и художественного кино, автор легендарной трилогии «Три цвета», номинант премии «Оскар» и обладатель большого количества кинонаград. В своих фильмах Кесьлёвский стремился показать жизнь такой, какая она есть. «Меня интересовала действительность, и я хотел сказать о ней правду. Я всегда был и остаюсь наблюдателем... Я присматривался к людям в той или иной ситуации, наблюдал и старался понять», — говорил Кесьлёвский.

«Три цвета: Синий»

В рамках ретроспективы будут показаны 2 фильма знаменитой трилогии Кесьлёвского: «Три цвета: Синий» и «Три цвета: Белый», а также картины «Шрам», «Случай», «Короткий фильм об убийстве», «Двойная жизнь Вероники» и большой блок документальных фильмов: «Из города Лодзь», «Я был солдатом», «Рефрен», «Хлопушка», «С точки зрения ночного сторожа», «Говорящие головы», «Вокзал» и документальный короткометражный фильм «Каменщик», который долгое время был запрещён.

Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

kino-teatr.ru начинает розыгрыш двух абонементов на все мероприятия ретроспективы. Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте. Вступайте и выигрывайте!

Расписание показов ретроспективы Кшиштофа Кесьлёвского в киноцентре «Октябрь», зал №8:

• 5 июня, 19:00 - сбор гостей, 19:30 - «Три цвета Синий», творческая встреча с оператором Славомиром Идзяком
• 6 июня , 19:30 - «Шрам», творческая встреча с оператором Славомиром Идзяком
• 7 июня, 19:30 - «Случай»
• 8 июня , 19:30 - «Короткий фильм об убийстве»
• 9 июня, 19:30 - «Двойная жизнь Вероники»
• 10 июня, 19:30 - Блок документальных фильмов: «Из города Лодзь», «Я был солдатом», «Рефрен», «Каменщик», «Хлопушка», «С точки зрения ночного сторожа», «Говорящие головы», «Вокзал»
• 11 июня. 19:30 - «Три цвета: Белый»

Билеты можно приобрести на сайте «Каро».
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Славомир ИдзякКшиштоф Кеслёвский
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Двойная жизнь ВероникиКороткий фильм об убийствеСлучайТри цвета: БелыйТри цвета: СинийШрам

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Московская ретроспектива Кшиштофа Кесьлёвского фотографии
Московская ретроспектива Кшиштофа Кесьлёвского фотографии
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