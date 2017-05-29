Московская ретроспектива Кшиштофа Кесьлёвского

С 5 по 11 июня
в московском киноцентре «Октябрь»
пройдут показы фильмов выдающегося польского режиссёра Кшиштофа Кесьлёвского
.
Сеть кинотеатров «КАРО»
и Польский культурный центр
в рамках проекта «КАРО.Арт» представляют цикл показов лучших фильмов польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского. Ретроспектива позволит зрителям познакомиться или вновь открыть для себя творчество одного из лучших мастеров мирового кинематографа.
Кшиштоф Кесьлёвский — знаменитый польский режиссер и сценарист документального и художественного кино, автор легендарной трилогии «Три цвета»
, номинант премии «Оскар» и обладатель большого количества кинонаград. В своих фильмах Кесьлёвский стремился показать жизнь такой, какая она есть. «Меня интересовала действительность, и я хотел сказать о ней правду. Я всегда был и остаюсь наблюдателем... Я присматривался к людям в той или иной ситуации, наблюдал и старался понять»
, — говорил Кесьлёвский.
В рамках ретроспективы будут показаны 2 фильма знаменитой трилогии Кесьлёвского: «Три цвета: Синий
» и «Три цвета: Белый
», а также картины «Шрам
», «Случай
», «Короткий фильм об убийстве
», «Двойная жизнь Вероники
» и большой блок документальных фильмов: «Из города Лодзь»
, «Я был солдатом»
, «Рефрен»
, «Хлопушка»
, «С точки зрения ночного сторожа»
, «Говорящие головы»
, «Вокзал»
и документальный короткометражный фильм «Каменщик»
, который долгое время был запрещён.
Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.
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Расписание показов ретроспективы Кшиштофа Кесьлёвского в киноцентре «Октябрь», зал №8:
• 5 июня, 19:00
- сбор гостей, 19:30 - «Три цвета Синий», творческая встреча с оператором Славомиром Идзяком
• 6 июня , 19:30
- «Шрам», творческая встреча с оператором Славомиром Идзяком
• 7 июня, 19:30
- «Случай»
• 8 июня , 19:30
- «Короткий фильм об убийстве»
• 9 июня, 19:30
- «Двойная жизнь Вероники»
• 10 июня, 19:30
- Блок документальных фильмов: «Из города Лодзь», «Я был солдатом», «Рефрен», «Каменщик», «Хлопушка», «С точки зрения ночного сторожа», «Говорящие головы», «Вокзал»
• 11 июня. 19:30
- «Три цвета: Белый»
Билеты можно приобрести на сайте «Каро
».
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