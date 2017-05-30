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«Подводная эра», «Нелюбовь», «Чудо-женщина» и ещё 11 фильмов июня

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30 мая 2017
Выбор редакции Кино-Театр.ру



«Жизнь кабачка» / Ma vie de Courgette



Француз Клод Барра дебютировал в полнометражной анимации историей про 9-летнего мальчика по прозвищу Кабачок, которого отправили в детский дом после смерти матери. Лента удостоилась премии «Сезар» и чуть было не получила «Оскар» вместе с «Золотым глобусом».

Выход в прокат: 1 июня



«Нелюбовь» / Loveless



Приз жюри 70-го Каннского международного кинофестиваля. Андрей Звягинцев создал актуальную для Дня защиты детей картину о развале семьи и о том, как это сказывается на ребёнке.

Выход в прокат: 1 июня



«Подводная эра» / Deep



На дворе лето (пусть и холодное), а следовательно, нас ожидает немало лент о море и отдыхе. Первой ласточкой среди них стал мультфильм испанца Хулио Сото Гурпиде, созданный с оглядкой на пиксаровский шедевр «В поисках Немо». Правда, речь здесь идёт про 22-й век, когда планета стала полностью принадлежать морским обитателям.

Выход в прокат: 1 июня



«Спасатели Малибу» / Baywatch



Ремейк популярного сериала, шедшего с 1989-го по 2001 год. На сей раз людей из морской пучины будут спасать Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон и Александра Даддарио. Впрочем, без Дэвида Хасселхоффа и Памелы Андерсон создатели не обошлись.

Выход в прокат: 1 июня



«Чудо-женщина» / Wonder Woman



Очередная попытка Warner Bros. реабилитироваться после неудачи «Бэтмена против Супермена» и задать жару Marvel. Для этого была привлечена тяжёлая артиллерия в лице одной из самых популярных героинь комиксов DC, чья роль закреплена за Галь Гадот. Компанию ей составят Робин Райт, Крис Пайн, Конни Нильсен, Елена Анайя и другие звёзды.

Выход в прокат: 1 июня



«Манифесто» / Manifesto



Бенефис Кейт Бланшетт. В картине Джулиана Розефельдта актриса предстала в 13 различных образах (школьный учитель, хореограф, ведущий новостей, вдова, бездомный и другие). Участник «Сандэнса-2017».

Выход в прокат: 8 июня



«Мумия» / The Mummy



Перезапуск популярного сюжета с Томом Крузом, Софией Бутеллой, Расселлом Кроу и Аннабелль Уоллис в рамках очередной модернизации Вселенной монстров студии Universal.

Выход в прокат: 8 июня



«Орбита 9» / Orbita 9



Клара Лаго в фантастической мелодраме Хатема Крайхе, чей сюжетный каркас навевает мысли о сериале «Вознесение» с Тришией Хелфер. По сюжету на космическую станцию с единственным членом экипажа - девушкой Элен - прибывает молодой человек Алекс для того, чтобы починить систему жизнеобеспечения, и это приводит к неожиданным для персонажей последствиям.

Выход в прокат: 15 июня



«Очень плохие девчонки» / Rough Night



Скарлетт Йоханссон, Зои Кравец, Деми Мур и Кейт Маккиннон в чёрной комедии Люсии Аньелло про смерть стриптизёра на девичнике. В нас ещё теплится надежда на зрелище в духе «Уик-энда у Берни».

Выход в прокат: 15 июня



«Синяя бездна» / 47 Meters Down



Акулы - страшная сила. В этом убедились на собственной шкуре Мэнди Мур, Клэр Холт и Мэттью Модайн в триллере Йоханнеса Робертса.

Выход в прокат: 15 июня



«Тачки 3» / Cars 3



Молния Маккуин возвращается снова. Нам обещают ещё больше гонок и приключений, а также жуткую аварию, в которую попадает наш любимый герой.

Выход в прокат: 15 июня



«Трансформеры: Последний рыцарь» / Transformers: The Last Knight



Пятая часть бездумной популярной серии Майкла Бэя. В кадре Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Лора Хэддок, Стэнли Туччи, Джон Туртурро, Жан Дюжарден и Джон Гудман.

Выход в прокат: 22 июня



«Гадкий я 3» / Despicable Me 3



Ещё одно обязательное возвращение к зрителям. Грю предстоит встреча с роковой красоткой, а его верные миньоны попадут в тюрьму.

Выход в прокат: 29 июня



«Гиппопотам» / The Hippopotamus



Роджер Аллам, Фиона Шоу и Мэттью Модайн в экранизации искромётного одноимённого романа Стивена Фрая о поэте-неудачнике, приглашённом в имение старого друга для расследования серии чудесных исцелений.

Выход в прокат: 29 июня



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«Тачки 3»
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«Чудо-женщина»
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