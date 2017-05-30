«Подводная эра», «Нелюбовь», «Чудо-женщина» и ещё 11 фильмов июня

Выбор редакции Кино-Театр.ру
«Жизнь кабачка» / Ma vie de Courgette
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Француз
Клод Барра
дебютировал в полнометражной анимации историей про 9-летнего мальчика по прозвищу Кабачок, которого отправили в детский дом после смерти матери. Лента удостоилась премии «Сезар» и чуть было не получила «Оскар» вместе с «Золотым глобусом».
Выход в прокат:
1 июня
«Нелюбовь» / Loveless
VIDEO Приз жюри 70-го Каннского международного кинофестиваля
.
Андрей Звягинцев
создал актуальную для Дня защиты детей картину о развале семьи и о том, как это сказывается на ребёнке.
Выход в прокат:
1 июня
«Подводная эра» / Deep
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На дворе лето (пусть и холодное), а следовательно, нас ожидает немало лент о море и отдыхе. Первой ласточкой среди них стал мультфильм испанца
Хулио Сото Гурпиде
, созданный с оглядкой на пиксаровский шедевр
«В поисках Немо»
. Правда, речь здесь идёт про 22-й век, когда планета стала полностью принадлежать морским обитателям.
Выход в прокат:
1 июня
«Спасатели Малибу» / Baywatch
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Ремейк
популярного сериала
, шедшего с 1989-го по 2001 год. На сей раз людей из морской пучины будут спасать
Дуэйн Джонсон
,
Зак Эфрон
и
Александра Даддарио
. Впрочем, без
Дэвида Хасселхоффа
и
Памелы Андерсон
создатели не обошлись.
Выход в прокат:
1 июня
«Чудо-женщина» / Wonder Woman
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Очередная попытка Warner Bros. реабилитироваться после неудачи
«Бэтмена против Супермена»
и задать жару Marvel. Для этого была привлечена тяжёлая артиллерия в лице одной из самых популярных героинь комиксов DC, чья роль закреплена за
Галь Гадот
. Компанию ей составят
Робин Райт
,
Крис Пайн
,
Конни Нильсен
,
Елена Анайя
и другие звёзды.
Выход в прокат:
1 июня
«Манифесто» / Manifesto
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Бенефис
Кейт Бланшетт
. В картине Джулиана Розефельдта актриса предстала в
13
различных образах (школьный учитель, хореограф, ведущий новостей, вдова, бездомный и другие). Участник «Сандэнса-2017».
Выход в прокат:
8 июня
«Мумия» / The Mummy
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Перезапуск популярного сюжета с
Томом Крузом
,
Софией Бутеллой
,
Расселлом Кроу
и
Аннабелль Уоллис
в рамках очередной модернизации Вселенной монстров студии Universal.
Выход в прокат:
8 июня
«Орбита 9» / Orbita 9
VIDEO Клара Лаго
в фантастической мелодраме
Хатема Крайхе
, чей сюжетный каркас навевает мысли о сериале
«Вознесение»
с
Тришией Хелфер
. По сюжету на космическую станцию с единственным членом экипажа - девушкой Элен - прибывает молодой человек Алекс для того, чтобы починить систему жизнеобеспечения, и это приводит к неожиданным для персонажей последствиям.
Выход в прокат:
15 июня
«Очень плохие девчонки» / Rough Night
VIDEO Скарлетт Йоханссон
,
Зои Кравец
,
Деми Мур
и
Кейт Маккиннон
в чёрной комедии
Люсии Аньелло
про смерть стриптизёра на девичнике. В нас ещё теплится надежда на зрелище в духе
«Уик-энда у Берни»
.
Выход в прокат:
15 июня
«Синяя бездна» / 47 Meters Down
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Акулы - страшная сила. В этом убедились на собственной шкуре
Мэнди Мур
,
Клэр Холт
и
Мэттью Модайн
в триллере
Йоханнеса Робертса
.
Выход в прокат:
15 июня
«Тачки 3» / Cars 3
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Молния Маккуин возвращается снова. Нам обещают ещё больше гонок и приключений, а также жуткую аварию, в которую попадает наш любимый герой.
Выход в прокат:
15 июня
«Трансформеры: Последний рыцарь» / Transformers: The Last Knight
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Пятая часть бездумной популярной серии
Майкла Бэя
. В кадре
Марк Уолберг
,
Энтони Хопкинс
,
Лора Хэддок
,
Стэнли Туччи
,
Джон Туртурро
,
Жан Дюжарден
и
Джон Гудман
.
Выход в прокат:
22 июня
«Гадкий я 3» / Despicable Me 3
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Ещё одно обязательное возвращение к зрителям. Грю предстоит встреча с роковой красоткой, а его верные миньоны попадут в тюрьму.
Выход в прокат:
29 июня
«Гиппопотам» / The Hippopotamus
VIDEO Роджер Аллам
,
Фиона Шоу
и Мэттью Модайн в экранизации искромётного одноимённого романа
Стивена Фрая
о поэте-неудачнике, приглашённом в имение старого друга для расследования серии чудесных исцелений.
Выход в прокат:
29 июня
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