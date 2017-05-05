Сиквел «Стражей Галактики», новый «Чужой» и ещё 10 фильмов мая

Выбор редакции Кино-Театр.ру
«Рок-дог» / Rock Dog
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Новый мультфильм
Эша Браннона
, приложившего руку к созданию второй
«Истории игрушек»
и
«Лови волну!»
. В английской версии собаки и другие персонажи говорят голосами
Люка Уилсона
,
Джея Кэя Симмонса
,
Эдди Иззарда
,
Сэма Эллиотта
и
Мэтта Диллона
, а для российских зрителей поющего мастифа Боуди и его учителя Ангуса озвучили
Никита Пресняков
и
Николай Фоменко
.
Выход в прокат:
4 мая
«Любовь и страсть. Далида» / Dalida
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Биография знаменитой французской певицы
Далиды
, снятая
Лисой Асуэлос
(
«Лол (Ржунимагу)»
). В заглавной роли -
Свева Альвити
, а компанию ей составили
Венсан Перес
,
Риккардо Скамарчо
,
Жан-Поль Рув
и другие актёры.
Выход в прокат:
4 мая
«Стражи Галактики. Часть 2» / Guardians of the Galaxy Vol. 2
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Продолжение популярного
кинокомикса Джеймса Ганна
. Вся команда снова в сборе, а среди новых лиц -
Курт Расселл
и
Сильвестр Сталлоне
. Must see.
Выход в прокат:
4 мая
«Три дня до весны»
VIDEO Кирилл Плетнёв
,
Елена Лотова
и
Евгений Сидихин
в военном детективе
Александра Касаткина
о событиях, развернувшихся в феврале 1942 года в Ленинграде. Приз зрительских симпатий Пятого ежегодного национального кинофестиваля дебютов
«Движение»
.
Выход в прокат:
4 мая
«Большой»
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Социальная драма
Валерия Тодоровского
о том, как сбывается мечта провинциальной балерины (
Маргарита Симонова
). В картине заняты
Алиса Фрейндлих
,
Александр Домогаров
,
Игорь Ясулович
и
Валентина Теличкина
.
Выход в прокат:
11 мая
«Доспехи бога: В поисках сокровищ» / 功夫瑜伽
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Неутомимый
Джеки Чан
отправляется в Тибет на поиски очередных сокровищ. К популярной серии про вора Кондора данная лента не имеет никакого отношения.
Выход в прокат:
11 мая
«Меч Короля Артура» / King Arthur: Legend of the Sword
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает этот формат видео.
Гай Ричи
окунёт нас в мир средневековья, где найдётся место
«большому кушу»
и бандитам. В образе короля Артура -
Чарли Ханнэм
, а
Джуд Лоу
заявлен в качестве главного антагониста.
Выход в прокат:
11 мая
«Прочь» / Get Out
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Взорвавший американский прокат хоррор
Джордана Пила
(
33
миллиона долларов за премьерный уикенд при бюджете в
4,5
млн $) повествует о чернокожем парне, который отправляется в родовое имение своей белой подруги, совершенно не подозревая о загадочных сюрпризах, ожидающих его там. В главных ролях -
Дэниэл Калуя
,
Эллисон Уильямс
,
Кэтрин Кинер
и
Брэдли Уитфорд
.
Выход в прокат:
11 мая
«Голос из камня» / Voice from the Stone
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Готический триллер с
Эмилией Кларк
в роли медсестры, нанятой для ухаживания за мальчиком, который перестал разговаривать после смерти матери. Компанию Матери драконов составят
Мартон Чокаш
,
Катерина Мурино
и
Ремо Джироне
.
Выход в прокат:
18 мая
«Птица»
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает этот формат видео.
В мае много фильмов о музыкантах. На сей раз в образе рокера, проходящего лечение в больнице, предстанет
Иван Охлобыстин
. В ленте
Ксении Баскакова
, над сценарием которой работала
Ярослава Пулинович
, его персонажу предстоит подружиться с девочкой Катей в исполнении
Евдокии Малевской
. Обладатель множества наград, включая приз за лучшую женскую роль на фестивале
«Амурская осень»
.
Выход в прокат:
18 мая
«Чужой: Завет» / Alien: Covenant
VIDEO Ридли Скотт
бесповоротно перекинул мост между
«Прометеем»
и
«Чужим»
, придав новой картине хоррор-составляющую оригинала. Вместо
Нуми Рапас
и
Сигурни Уивер
на первый план выйдет
Кэтрин Уотерстон
, а
Майкл Фассбендер
сыграет сразу две роли.
Выход в прокат:
18 мая
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» / Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
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Долгожданное продолжение популярной пиратской серии, куда заглянут на огонёк полюбившиеся герои
Киры Найтли
и
Орландо Блума
. За Джеком Воробъём на сей раз охотится зловещий капитан Салазар в исполнении
Хавьера Бардема
. Фильмы сняли создатели
«Кон-Тики» Иоахим Роеннинг
и
Эспен Сандберг
.
Выход в прокат:
25 мая
Смотрите также в кинотеатрах: с
4 мая Однажды в Германии
Про Степана-кузнеца
с
11 мая Киллер поневоле
Мульт в кино. Выпуск № 53
Почётный гражданин
Я и ты с 18 мая
Sci-Fi Shorts
Белое вино из Баббудойу
Вещий сон
Охотник с Уолл-стрит
Париж подождёт
Танцовщик
Трио в перьях с
25 мая Монстры юга
Мульт в кино. Выпуск № 54
Ретроспектива фильмов Дэвида Линча (
«Голова-ластик»
,
«Твин Пикс: огонь, иди со мной»
,
«Шоссе в никуда»
)
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