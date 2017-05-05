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Сиквел «Стражей Галактики», новый «Чужой» и ещё 10 фильмов мая

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5 мая 2017
Выбор редакции Кино-Театр.ру



«Рок-дог» / Rock Dog



Новый мультфильм Эша Браннона, приложившего руку к созданию второй «Истории игрушек» и «Лови волну!». В английской версии собаки и другие персонажи говорят голосами Люка Уилсона, Джея Кэя Симмонса, Эдди Иззарда, Сэма Эллиотта и Мэтта Диллона, а для российских зрителей поющего мастифа Боуди и его учителя Ангуса озвучили Никита Пресняков и Николай Фоменко.

Выход в прокат: 4 мая



«Любовь и страсть. Далида» / Dalida



Биография знаменитой французской певицы Далиды, снятая Лисой Асуэлос («Лол (Ржунимагу)»). В заглавной роли - Свева Альвити, а компанию ей составили Венсан Перес, Риккардо Скамарчо, Жан-Поль Рув и другие актёры.

Выход в прокат: 4 мая



«Стражи Галактики. Часть 2» / Guardians of the Galaxy Vol. 2



Продолжение популярного кинокомикса Джеймса Ганна. Вся команда снова в сборе, а среди новых лиц - Курт Расселл и Сильвестр Сталлоне. Must see.
Выход в прокат: 4 мая



«Три дня до весны»



Кирилл Плетнёв, Елена Лотова и Евгений Сидихин в военном детективе Александра Касаткина о событиях, развернувшихся в феврале 1942 года в Ленинграде. Приз зрительских симпатий Пятого ежегодного национального кинофестиваля дебютов «Движение».

Выход в прокат: 4 мая



«Большой»



Социальная драма Валерия Тодоровского о том, как сбывается мечта провинциальной балерины (Маргарита Симонова). В картине заняты Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Игорь Ясулович и Валентина Теличкина.

Выход в прокат: 11 мая



«Доспехи бога: В поисках сокровищ» / 功夫瑜伽



Неутомимый Джеки Чан отправляется в Тибет на поиски очередных сокровищ. К популярной серии про вора Кондора данная лента не имеет никакого отношения.

Выход в прокат: 11 мая



«Меч Короля Артура» / King Arthur: Legend of the Sword



Гай Ричи окунёт нас в мир средневековья, где найдётся место «большому кушу» и бандитам. В образе короля Артура - Чарли Ханнэм, а Джуд Лоу заявлен в качестве главного антагониста.

Выход в прокат: 11 мая



«Прочь» / Get Out



Взорвавший американский прокат хоррор Джордана Пила (33 миллиона долларов за премьерный уикенд при бюджете в 4,5 млн $) повествует о чернокожем парне, который отправляется в родовое имение своей белой подруги, совершенно не подозревая о загадочных сюрпризах, ожидающих его там. В главных ролях - Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер и Брэдли Уитфорд.

Выход в прокат: 11 мая



«Голос из камня» / Voice from the Stone



Готический триллер с Эмилией Кларк в роли медсестры, нанятой для ухаживания за мальчиком, который перестал разговаривать после смерти матери. Компанию Матери драконов составят Мартон Чокаш, Катерина Мурино и Ремо Джироне.

Выход в прокат: 18 мая



«Птица»



В мае много фильмов о музыкантах. На сей раз в образе рокера, проходящего лечение в больнице, предстанет Иван Охлобыстин. В ленте Ксении Баскакова, над сценарием которой работала Ярослава Пулинович, его персонажу предстоит подружиться с девочкой Катей в исполнении Евдокии Малевской. Обладатель множества наград, включая приз за лучшую женскую роль на фестивале «Амурская осень».

Выход в прокат: 18 мая



«Чужой: Завет» / Alien: Covenant



Ридли Скотт бесповоротно перекинул мост между «Прометеем» и «Чужим», придав новой картине хоррор-составляющую оригинала. Вместо Нуми Рапас и Сигурни Уивер на первый план выйдет Кэтрин Уотерстон, а Майкл Фассбендер сыграет сразу две роли.

Выход в прокат: 18 мая



«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» / Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales



Долгожданное продолжение популярной пиратской серии, куда заглянут на огонёк полюбившиеся герои Киры Найтли и Орландо Блума. За Джеком Воробъём на сей раз охотится зловещий капитан Салазар в исполнении Хавьера Бардема. Фильмы сняли создатели «Кон-Тики» Иоахим Роеннинг и Эспен Сандберг.

Выход в прокат: 25 мая



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Макс Милиан
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