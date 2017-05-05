Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Чужой» возвращается на большой экран

5 мая
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Конкурсы >>
5 мая 2017
Компания «Иноекино» продолжает поддерживать мировую практику перезапуска легендарных кинолент на большом экране с отреставрированных копий на языке оригинала с русскими субтитрами. Эксклюзивные показы культового фильма Ридли Скотта «Чужой» пройдут 12 и 13 мая в семи городах страны.

«Чужой» возвращается на большой экран

kino-teatr.ru начинает розыгрыш восьми двойных билетов на показы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте. Вступайте и выигрывайте!



Билеты онлайн на сайте inoekino.com
Билеты в кассах: кинотеатр «Формула Кино Горизонт» (Москва, Комсомольский пр., 21/10), кинотеатр «Аврора» (Санкт-Петербург, Невский пр., 60), кинотеатр «Победа» (Новосибирск, ул. Ленина, 7), кинотеатр «Колизей» (Екатеринбург, пр. Ленина, 43), кинотеатр «Победа» (Новосибирск, ул.Ленина, 7), кинотеатр «Слава» (Омск, ул. Фрунзе 1 корпус 4, МФК Миллениум 3 этаж), кинотеатр «Спартак» (Воронеж, пр.Ленина, 13), кинотеатр «Современник» (Пенза, ул.Пушкина, 10)
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ридли Скотт
фильмы
Чужой

фотографии >>
«Чужой» возвращается на большой экран фотографии
«Чужой» возвращается на большой экран фотографии
«Чужой» возвращается на большой экран фотографии
«Чужой» возвращается на большой экран фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Далюс Мертинас
4 мая ушёл из жизни актёр Далюс Мертинас.
Сергей Фетисов
3 мая ушёл из жизни актёр Сергей Фетисов.
Анатолий Алексин
1 мая скончался писатель Анатолий Алексин.
Геннадий Поляков
29 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Поляков.

День рождения >>

Аладдин Аббасов
Владимир Дальский
Александр Денисов
Ольга Калмыкова
Вадим Ледогоров
Юрий Назаров
Дагун Омаев
Антон Пампушный
Габия Яраминайте
Иштван Буйтор
Ричард Грант
Генри Кавилл
Тайрон Пауэр
Рафаэль
Джон Рис-Дейвис
Лэнс Хенриксен
все родившиеся 5 мая >>

Афиша кино >>

Рок-дог
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Китай, США, 2015
Любовь и страсть. Далида
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Италия, 2016
Однажды в Германии
исторический фильм, комедия
Бельгия, Германия, Люксембург, 2017
Стражи Галактики 2
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Три дня до весны
военный фильм, детектив
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью