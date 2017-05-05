«Чужой» возвращается на большой экран

Компания «Иноекино» продолжает поддерживать мировую практику перезапуска легендарных кинолент на большом экране с отреставрированных копий на языке оригинала с русскими субтитрами. Эксклюзивные показы культового фильма Ридли Скотта «Чужой» пройдут 12 и 13 мая в семи городах страны.
kino-teatr.ru начинает розыгрыш восьми двойных билетов на показы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте. Вступайте и выигрывайте!
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Билеты в кассах: кинотеатр «Формула Кино Горизонт» (Москва, Комсомольский пр., 21/10), кинотеатр «Аврора» (Санкт-Петербург, Невский пр., 60), кинотеатр «Победа» (Новосибирск, ул. Ленина, 7), кинотеатр «Колизей» (Екатеринбург, пр. Ленина, 43), кинотеатр «Победа» (Новосибирск, ул.Ленина, 7), кинотеатр «Слава» (Омск, ул. Фрунзе 1 корпус 4, МФК Миллениум 3 этаж), кинотеатр «Спартак» (Воронеж, пр.Ленина, 13), кинотеатр «Современник» (Пенза, ул.Пушкина, 10)
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