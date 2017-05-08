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Смотреть онлайн: 75 фильмов ко Дню Победы

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Фильмы месяца >>
8 мая 2017
Снова и снова сердечно поздравляем всех с праздником Победы. В честь этого дня Кино-театр.ру публикует обновленный список фильмов о войне, которые можно посмотреть на нашем сайте онлайн.

Смотреть онлайн: 75 фильмов ко Дню Победы

Для того, чтобы начать смотреть фильм, достаточно кликнуть на название в этом списке:

28 панфиловцев
Актриса
Баллада о солдате
Балтийское небо
Батальоны просят огня
Берег
Бессмертный гарнизон
Битва за Москву
Битва за Севастополь
Блокада
В шесть часов вечера после войны
Весна на Одере

Смотреть онлайн: 75 фильмов ко Дню Победы

Восхождение (1976)
Встреча на Эльбе
Двадцать дней без войны
Дважды рожденный
Дожить до рассвета
Единичка
Жаворонок
Жди меня
Женя, Женечка и «катюша»
Живые и мертвые
Звезда (1949)

Смотреть онлайн: 75 фильмов ко Дню Победы

Звезда (2002)
Звездопад
Зимнее утро
Золото
Иваново детство
Ижорский батальон
Командир счастливой «Щуки»
Корпус генерала Шубникова
Летняя поездка к морю
Летят журавли

Смотреть онлайн: 75 фильмов ко Дню Победы

Милый Ханс, дорогой Петр
Мы смерти смотрели в лицо
На войне как на войне
На дорогах войны
На пути в Берлин
Нашествие
Небесный тихоход
Неизвестные страницы из жизни разведчика
Нормандия – Неман
О тех, кого помню и люблю
Она защищает Родину

Смотреть онлайн: 75 фильмов ко Дню Победы

Они сражались за Родину
Они шли на Восток
Освобождение
Особо важное задание
Падение Берлина
Пилоты
Победа
Повесть о настоящем человеке
Под каменным небом
Поезд идет на Восток

Смотреть онлайн: 75 фильмов ко Дню Победы

Проверка на дорогах
Пятеро с неба
Репортаж с линии огня
Сашка
Смелые люди
Солдаты
Сталинград (1989)
Сталинград (2013)
Судьба человека
Тактика бега на длинную дистанцию

Смотреть онлайн: 75 фильмов ко Дню Победы

Торпедоносцы
Третий тайм
Туннель
У опасной черты
У твоего порога
Фронт без флангов
Фронт за линией фронта
Хроника пикирующего бомбардировщика
Четвертый
Щит и меч

Смотреть онлайн: 75 фильмов ко Дню Победы
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АктрисаБаллада о солдатеБалтийское небоБатальоны просят огняБерегБессмертный гарнизонБитва за МосквуБлокадаВ шесть часов вечера после войныВесна на ОдереВосхождениеВстреча на ЭльбеДвадцать дней без войныДважды рождённыйДожить до рассветаЖаворонокЖди меняЖеня, Женечка и "катюша"Живые и мёртвыеЗвездаЗвездаЗвездопадЗимнее утроЗолотоИваново детствоИжорский батальонКомандир счастливой "Щуки"Корпус генерала ШубниковаЛетняя поездка к морюЛетят журавлиМы смерти смотрели в лицоНа войне как на войнеНа дорогах войныНа пути в БерлинНашествиеНебесный тихоходНеизвестные страницы из жизни разведчикаНормандия-НеманО тех, кого помню и люблюОна защищает РодинуОни сражались за РодинуОни шли на ВостокОсобо важное заданиеПадение БерлинаПарень из нашего городаПилотыПобедаПовесть о настоящем человекеПод каменным небомПоезд идёт на востокПроверка на дорогахПятеро с небаРепортаж с линии огняРодная кровьСашкаСмелые людиСолдатыСталинградСталинградСудьбаСудьба человекаТактика бега на длинную дистанциюТорпедоносцыТретий таймТуннельУ опасной чертыУ твоего порогаФронт без фланговФронт за линией фронтаХроника пикирующего бомбардировщикаЧетвёртыйЩит и меч

обсуждение >>
№ 9
надежда-60 (лобня)   4.08.2016 - 20:58
Согласна с №8 и №7. Это кто ж такой "умник" составлял список фильмов на такую святую тему. читать далее>>
№ 8
С ветром (Москва)   8.05.2016 - 19:36
Включить сюда ф.бондарчуковскую гадость «Сталинград» — не уважать ни себя, ни зрителей, не говоря уже о самом празднике и ветеранах Великой Отечественной. читать далее>>
№ 7
Марина (Киса)   16.05.2015 - 16:30
"Поезд идет на Восток" какое отношение имеет к войне читать далее>>
№ 6
land   10.05.2015 - 19:26
А где же " Далеко на Западе"," Орлёнок", " Бабье царство",Один человек лишний " ? читать далее>>
kino-teatr.ru:
В списке только те фильмы, которые вы можете посмотреть на нашем сайте онлайн.
№ 5
Ната(Прага) (Praga)   8.05.2015 - 22:58
А где "В бой идут одни старики"? читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Скорбим

Далюс Мертинас
4 мая ушёл из жизни актёр Далюс Мертинас.

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Александр Ильин
Ольга Лапшина
Борис Ливанов
Нинель Мышкова
Олеся (Ольга) Поташинская
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Владимир Шевельков
Борис Шувалов
Лекс Баркер
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Джефф Уинкотт
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