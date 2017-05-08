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8 мая 2017
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Смотреть онлайн: 75 фильмов ко Дню Победы
Смотреть онлайн: 75 фильмов ко Дню Победы
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8 мая 2017
Снова и снова сердечно поздравляем всех с праздником Победы. В честь этого дня Кино-театр.ру публикует обновленный список фильмов о войне, которые можно
посмотреть на нашем сайте онлайн
.
Для того, чтобы начать смотреть фильм, достаточно кликнуть на название в этом списке
:
28 панфиловцев
Актриса
Баллада о солдате
Балтийское небо
Батальоны просят огня
Берег
Бессмертный гарнизон
Битва за Москву
Битва за Севастополь
Блокада
В шесть часов вечера после войны
Весна на Одере
Восхождение (1976)
Встреча на Эльбе
Двадцать дней без войны
Дважды рожденный
Дожить до рассвета
Единичка
Жаворонок
Жди меня
Женя, Женечка и «катюша»
Живые и мертвые
Звезда (1949)
Звезда (2002)
Звездопад
Зимнее утро
Золото
Иваново детство
Ижорский батальон
Командир счастливой «Щуки»
Корпус генерала Шубникова
Летняя поездка к морю
Летят журавли
Милый Ханс, дорогой Петр
Мы смерти смотрели в лицо
На войне как на войне
На дорогах войны
На пути в Берлин
Нашествие
Небесный тихоход
Неизвестные страницы из жизни разведчика
Нормандия – Неман
О тех, кого помню и люблю
Она защищает Родину
Они сражались за Родину
Они шли на Восток
Освобождение
Особо важное задание
Падение Берлина
Пилоты
Победа
Повесть о настоящем человеке
Под каменным небом
Поезд идет на Восток
Проверка на дорогах
Пятеро с неба
Репортаж с линии огня
Сашка
Смелые люди
Солдаты
Сталинград (1989)
Сталинград (2013)
Судьба человека
Тактика бега на длинную дистанцию
Торпедоносцы
Третий тайм
Туннель
У опасной черты
У твоего порога
Фронт без флангов
Фронт за линией фронта
Хроника пикирующего бомбардировщика
Четвертый
Щит и меч
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Актриса
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Баллада о солдате
,
Балтийское небо
,
Батальоны просят огня
,
Берег
,
Бессмертный гарнизон
,
Битва за Москву
,
Блокада
,
В шесть часов вечера после войны
,
Весна на Одере
,
Восхождение
,
Встреча на Эльбе
,
Двадцать дней без войны
,
Дважды рождённый
,
Дожить до рассвета
,
Жаворонок
,
Жди меня
,
Женя, Женечка и "катюша"
,
Живые и мёртвые
,
Звезда
,
Звезда
,
Звездопад
,
Зимнее утро
,
Золото
,
Иваново детство
,
Ижорский батальон
,
Командир счастливой "Щуки"
,
Корпус генерала Шубникова
,
Летняя поездка к морю
,
Летят журавли
,
Мы смерти смотрели в лицо
,
На войне как на войне
,
На дорогах войны
,
На пути в Берлин
,
Нашествие
,
Небесный тихоход
,
Неизвестные страницы из жизни разведчика
,
Нормандия-Неман
,
О тех, кого помню и люблю
,
Она защищает Родину
,
Они сражались за Родину
,
Они шли на Восток
,
Особо важное задание
,
Падение Берлина
,
Парень из нашего города
,
Пилоты
,
Победа
,
Повесть о настоящем человеке
,
Под каменным небом
,
Поезд идёт на восток
,
Проверка на дорогах
,
Пятеро с неба
,
Репортаж с линии огня
,
Родная кровь
,
Сашка
,
Смелые люди
,
Солдаты
,
Сталинград
,
Сталинград
,
Судьба
,
Судьба человека
,
Тактика бега на длинную дистанцию
,
Торпедоносцы
,
Третий тайм
,
Туннель
,
У опасной черты
,
У твоего порога
,
Фронт без флангов
,
Фронт за линией фронта
,
Хроника пикирующего бомбардировщика
,
Четвёртый
,
Щит и меч
обсуждение >>
№ 9
надежда-60
(лобня)
4.08.2016 - 20:58
Согласна с №8 и №7. Это кто ж такой "умник" составлял список фильмов на такую святую тему.
читать далее>>
№ 8
С ветром
(Москва)
8.05.2016 - 19:36
Включить сюда ф.бондарчуковскую гадость «Сталинград» — не уважать ни себя, ни зрителей, не говоря уже о самом празднике и ветеранах Великой Отечественной.
читать далее>>
№ 7
Марина (Киса)
16.05.2015 - 16:30
"Поезд идет на Восток" какое отношение имеет к войне
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№ 6
land
10.05.2015 - 19:26
А где же " Далеко на Западе"," Орлёнок", " Бабье царство",Один человек лишний " ?
читать далее>>
kino-teatr.ru:
В списке только те фильмы, которые вы можете посмотреть на нашем сайте онлайн.
№ 5
Ната(Прага)
(Praga)
8.05.2015 - 22:58
А где "В бой идут одни старики"?
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Всего сообщений: 9
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