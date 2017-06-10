20 фильмов лета, которые помогут забыть о непостоянстве погоды

Андрей Звягинцев, Люк Бессон, кинокомиксы и экранизация Лескова
Летний сезон пока не блещет ни стабильной погодой, ни обилием интригующих премьер, но киноманам еще рано садиться на диету. До российского проката добрались первые призеры Каннского кинофестиваля, несколько участников Берлинале, очередная порция кинокомиксов, а также большие проекты Нолана, Бессона и других известных режиссеров. Есть ради чего запастись зонтом и прогуляться в кинотеатр.
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«Одаренная»
, реж. Марк Уэбб
Режиссер Уэбб, после «500 дней лета
» нанятый снимать дилогию
о Спайдермене, вернулся к историям про отношения. По иронии судьбы главную роль в его драме воспитания играет Крис «Капитан Америка» Эванс
, чья племянница Мэри феноменально умна (тоже, своего рода суперспособность). Дяде предстоит приложить немало усилий, чтобы обеспечить девочке нормальное, а не излишне интеллектуальное детство.
В прокате с 1 июня
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«Нелюбовь»
, реж. Андрей Звягинцев
У разводящейся пары пропадает сын Алеша (Матвей Новиков
), и его поиски демонстрируют кризис человеческой теплоты во многих сферах российской жизни. Балансируя между религиозными притчами и злободневными памфлетами, Звягинцев извлекает из реальности и культурного поля ровно те большие образы, что идеально описывали происходящее в многочисленных колонках о духе времени. И «Нелюбовь», получившая Приз жюри в Каннах, в этом смысле утверждает его в роли хроникера российских мемов (в широком, культурном смысле).
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В прокате с 1 июня
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«Жизнь кабачка»
, реж. Клод Баррас
Пронзительный франко-швейцарский мультфильм про сироту по прозвищу Кабачок (на самом деле Икар) и его жизнь в детском доме после смерти матери. Работу Барраса показали на Каннском кинофестивале, а теперь выдвинули на Оскар от Швейцарии.
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В прокате с 1 июня
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«Самокритика буржуазного пса»
, реж. Юлиан Радльмайер
«Политическая сатира с двумя магическими твистами
» - участник программы молодого немецкого кино на Берлинале, в котором фигурируют молодой режиссер Радльмайер в роли молодого режиссера, работа на яблочной плантации, Франциск Ассизский, разговоры о Марксе и пёс (возможно, буржуазный).
В прокате с 15 июня
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«Вечно молодой
», реж. Гийом Кане
Комедия про кризис среднего возраста, настигший некогда популярного артиста Гийома Кане, которого постепенно затмевают молодые актеры вроде Нинэ
или Ульеля
. То ли правдивая история, рассказанная им самим, то ли язвительная зарисовка о жажде славы. Экранный Кане, живущий в браке с Марион Котийяр
, партнершей по фильму «Влюбись в меня, если осмелишься
» и не только, комично пытается завоевать внимание молодежи.
В прокате с 22 июня
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«Человек-паук: Возвращение домой
», реж. Джон Уоттс
Снова в школу: юный Питер Паркер (Том Холланд
), уже поучаствовавший в супергеройской драке в «Первый мститель: Противостояние
», старается совмещать героическую миссию и роль подростка. Общается с тетей Мэй (Мариса Томей
), восхищается девайсами Тони Старка (Роберт Дауни-младший
) и борется с суперзлодеем Стервятником (Майкл Китон
). Поможет ли поддержка Disney сделать студии Sony из Человека-паука дойную корову, узнаем совсем скоро.
В прокате с 6 июля
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«Эксперимент “Офис”»
, реж. Грег МакЛин
Амбициозный хорррор-мейкер МакЛин снял социальный фильм ужасов по сценарию Джеймса Ганна
(«Стражи Галактики
» и «Слизняк
»). Восемьдесят белых воротничков оказываются заперты в офисном здании, и неизвестный голос предлагает им сыграть в одну игру. Например, убить самых раздражающих коллег. В современной версии Стенфордского тюремного эксперимента участвуют Джон С. МакГинли
, Джон Галахер-младший
, Мелони Диас
и Адриа Архона
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В прокате с 6 июля
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«Дикая история»
, реж. Алекс де ла Иглесиа
Саркастический триллер от режиссера «Печальной баллады для трубы
». Дюжина посетителей не могут выйти из бара после того, как на площади Мадрида звучат выстрелы и несколько человек падает замертво. Собрав под одной крышей жирные стереотипы о нескольких слоях населения, Иглесиа двигается от эксцентричной комедии в духе позднего Альмодовара
к трэш-сатире а-ля Джордж А. Ромеро
(подозрительный кашель персонажа, про которого все на полчаса забывают, - популярный троп зомби-муви). На бороду хипстера будут подозрительно коситься, пока не досмотрят его рюкзачок, а бездомный в какой-то момент начнет разговаривать исключительно цитатами из «Откровения Иоанна Богослова». Все это лишь крошечные сценки из каскада нелепых ситуаций, которые чем дальше, тем больше выходят из-под контроля здравого смысла и, кажется, самого режиссера.
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В прокате с 13 июля
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«Выстрел в пустоту»
, реж. Рик Роман Во
Оранжевый - хит сезона. «Выстрел» уже второй в этом году фильм, в котором Николай Костер-Вальдау
сидит в тюрьме (недавно на Netflix вышла драма «Мелкие преступления
»). У Рика Романа Во датскому артисту предстоит пройти длинный путь от преуспевающего члена общества до жестокого и татуированного преступника, превыше всего ставящего банду. А началось всё со случайного ДТП и двух лет тюрьмы.
В прокате с 13 июля
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«Дюнкерк»
, реж. Кристофер Нолан
Посвятив «Интерстеллар
» силе любви, мегаломан Нолан взялся за надежду. В основе его нового фильма исторический материал - операция «Динамо», в ходе которой союзники во время Второй Мировой спасли три тысячи солдат, оказавшихся в тисках вражеских войск на французском пляже подле Дюнкерка. Главная интрига - с чего бы это режиссера, славящегося фантазией и любовью к сложным концептам, заинтересовала история.
В прокате с 20 июля
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«Взрывная блондинка»
, реж. Дэвид Литч
Супершпионка с лицом Шарлиз Терон
в неоновом Берлине времен Холодной войны спасает мир от краха. Очередную вариацию «бондианы» снял режиссер-и-каскадер Дэвид Литч - соавтор первого «Джона Уика
», а вместе с Терон бегают, стреляют и распутывают шпионские узелки Джеймс Макэвой
, Джон Гудман
, София Бутелла и Тоби Джонс
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В прокате с 27 июля
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«Роковое искушение»
, реж. София Коппола
Вольный ремейк «Обманутого
» с Клинтом Иствудом
: в ходе Гражданской войны раненый капрал северян (Колин Фаррелл
) попадает в закрытый женский пансион, где ему не очень рады. После пары интрижек с местными обитательницами мужчину решают наказать. В пансионе живут Николь Кидман
, Кирстен Данст
, Эль Фаннинг
и другие, а Софии Копполе эта картина принесла приз за режиссуру в Каннах.
В прокате с 27 июля
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«Темная башня»
, реж. Николай Арсель
Имя датского постановщика Николая Арселя долгое время связывали с экранизацией комикс-саги Fables (ревизионистской сказки про известных персонажей в современном мегаполисе), но, пока тот проект заглох, он взялся за не менее амбициозную франшизу. Кинематографисты давно подбирались к экранизации одноименного цикла Стивена Кинга
из семи романов, но с мертвой точки дело сдвинулось только в прошлом году. Роль Стрелка досталась Идрису Эльбе
, а преследуемого им антагониста - Человека в черном - сыграл Мэттью Макконахи
(ради этой роли он отказался от съемок в сиквеле «Стражей Галактики
»). Действительно пришло время для экранизации экзистенциального фэнтэзи Кинга или опасения фанатов серии сбудутся - узнаем уже летом.
В прокате с 3 августа
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«Леди Макбет»
, реж. Уильям Олдройд
Британская экранизация Николая Лескова, где события «Леди Макбет Мценского уезда» перенесены на Туманный Альбион XIX века. Викторианская Англия, принудительный брак с мужчиной вдвое старше, тоска семейного рабства и порицаемая в обществе страсть к молодому фермеру. У Олдройда Катерина Львовна закономерно превратилась в Кэтрин (Флоренс Пью
), а её жизнь - в холодный триллер с красивыми туманными пейзажами Великобритании.
В прокате с 3 августа
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«Валериан и город тысячи солнц»
, реж. Люк Бессон
Серьезный повод дать Бессону, хоронившему режиссерскую карьеру последние десять лет, второй шанс. Аккурат к 50-летию научно-фантастического комикс-сериала «Валериан и Лорелин», француз решил экранизировать влиятельнейшее произведение земляков. Трейлер пестрит цитатами из популярных саг про космос - в диапазоне от «Звездных войн
» до «Аватара
», - только фокус в том, что Лукас
, Кэмерон
и многие другие классики свои блестящие идеи из французского комикса и позаимствовали. В ролях Валериана и Лорелин - Дэйн ДеХаан
и Кара Делевинь
.
В прокате с 10 августа
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«Телохранитель киллера»
, реж. Патрик Хьюз
Огнестрельный анекдот от постановщика третьих «Неудержимых»
: бодигуард мирового уровня Майкл Брюс (Райан Рейнолдс
) получает новое задание - помочь дожить до суда известному наёмному убийце Дариусу (Сэмюэл Л. Джексон
). За его клиентом охотится целая армия во главе с запаршивевшим Гари Олдманом, да и сам Майкл не против с негодяем разделаться - тот покушался на него 28 раз.
В прокате с 17 августа
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«Тюльпанная лихорадка»
, реж. Джастин Чадвик
Режиссер «Еще одной из рода Болейн
» взялся за экранизацию романа Деборы Моггак
про молодого художника (снова ДеХаан), который в XVII веке влюбляется в замужнюю женщину (Алисия Викандер
), чей портрет ему заказал её муж (Кристоф Вальц
). Влюбленные решают заработать на побег и рай в шалаше торговлей тюльпанами. Помимо ансамбля в диапазоне от Джуди Денч
до Кары Делевинь
, «Лихорадка» интересна тем, что адаптировал роман известный драматург Том Стоппард
, последний раз работавший в кино на «Анне Карениной
».
В прокате с 24 августа
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«Малыш на драйве»
, реж. Эдгар Райт
Драма про юного водителя (Энсел Эльгорт
), который очень любит музыку и вынужден работать на мафию. Любимый плейлист должен помочь главному герою не только распрощаться с криминалитетом, но и спасти собственную жизнь, а заодно и любовь (Лили Джеймс
). Для новой картины британский комедиограф Райт, режиссер трилогии «кровь и мороженное», также рекрутировал Кевина Спейси
и Джейми Фокса
.
В прокате с 24 августа
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«Тайна 7 сестер»
, реж. Томми Виркола
Режиссер зомби-дилогии «Операция “Мертвый снег”
», финн Виркола снял для Netflix фильм про семирняшек. В недалеком будущем Земля перенаселена, поэтому выходит директива «одна семья - один ребенок». У Уиллема Дефо
рождается аж семь дочерей. Он дает им имена в честь дней недели и приучает выходить в свет по очереди - каждую в свой день. Но государство, разумеется, не дремлет. В первую очередь лента Вирколы интригует, конечно, бенефисом Нуми Рапас
, которая сыграет очень разных сестер.
В прокате с 31 августа
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«Удача Логана»
, реж. Стивен Содерберг
Побродив два года по коридорам «Больницы Никербокер
», Стивен Содерберг, торжественно ушедший из большого кино в 2013 году, решил вернуться с авантюрной комедией про братцев Логанов (заросшие Чаннинг Татум
и Адам Драйвер
). Те, при поддержке особенно белобрысого Дэниэла Крейга
и особенно роковой Райли Кио
, собираются ограбить банк. Фоном для операции Ы послужит гонка NASCAR.
В прокате с 31 августа
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