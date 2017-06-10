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Московская школа кино объявляет победителей кокурса

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10 июня 2017
В честь своего пятилетия и при поддержке портала Kino-teatr.ru Московская школа кино разыгрывала льготные сертификаты для обучения на месячном курсе «Современное кино: Россия».

Московская школа кино объявляет победителей кокурса

Победителями нашего конкурса стали:

- Евгения Богомякова (bogomyakova) - получает бесплатный сертификат

- Karmen135 - получает сертификат со скидкой 50%

- Андрей (roadjack) - получает сертификат со скидкой 25%. Этот победитель выбран из правильно ответивших участников конкурса методом случайных чисел.


Поздравляем наших победителей!


Напоминаем, что Московская школа кино приглашает абитуриентов на месячный курс «Современное кино: Россия», который будут проводить лучшие российские критики и киноведы.
Курс стартует 11 июня, занятия проходят по вечерам и выходным.
В программе: жанровое и авторское кино, «новые тихие» и женская режиссура, новая драма и ее влияние на кинематограф, кинематограф будущего, документальное кино, а также блок, посвященный современной российской анимации.
Программа рассчитана на широкий круг слушателей, в том числе ранее не изучавших кино.

Стоимость полного курса – 30 тыс. рублей.


Правильные ответы на вопросы конкурса:

1. «Экипаж»
2. «Левиафан»
3. «Трудно быть Богом»
4. «28 панфиловцев»
5. «Дуэлянт»
6. «Притяжение»
7. «Рай»
8. «Защитники»
9. «Битва за Севастополь»
10. «Горько»
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