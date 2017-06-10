Московская школа кино объявляет победителей кокурса

В честь своего пятилетия и при поддержке портала Kino-teatr.ru Московская школа кино разыгрывала льготные сертификаты
для обучения на месячном курсе «Современное кино: Россия
».
Победителями нашего конкурса стали:
- Евгения Богомякова
(bogomyakova) - получает бесплатный сертификат
- Karmen135
- получает сертификат со скидкой 50%
- Андрей
(roadjack) - получает сертификат со скидкой 25%. Этот победитель выбран из правильно ответивших участников конкурса методом случайных чисел.
Поздравляем наших победителей!
Напоминаем, что Московская школа кино
приглашает абитуриентов на месячный курс «Современное кино: Россия
», который будут проводить лучшие российские критики и киноведы.
Курс стартует 11 июня, занятия проходят по вечерам и выходным.
В программе: жанровое и авторское кино, «новые тихие» и женская режиссура, новая драма и ее влияние на кинематограф, кинематограф будущего, документальное кино, а также блок, посвященный современной российской анимации.
Программа рассчитана на широкий круг слушателей, в том числе ранее не изучавших кино.
Стоимость полного курса – 30 тыс. рублей.
Правильные ответы на вопросы конкурса:
1. «Экипаж
»
2. «Левиафан
»
3. «Трудно быть Богом
»
4. «28 панфиловцев
»
5. «Дуэлянт
»
6. «Притяжение
»
7. «Рай
»
8. «Защитники
»
9. «Битва за Севастополь
»
10. «Горько
»
обсуждение >>