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«Фотоувеличение» на большом экране

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15 июня 2017
23-24 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге состоится премьера отреставрированной копии культового фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1966).

«Фотоувеличение» на большом экране

История фотографа, случайно запечатлевшего на пленку то, что увиденным быть не должно, основана на рассказе Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Молодой и успешный Томас в исполнении Дэвида Хеммингса на первый взгляд — хладнокровный профессионал, привыкший иметь дело с послушными каждому его слову фотомоделями, — постепенно открывается зрителю с другой стороны. Тщетное желание удержать постоянно изменяющийся мир, неустойчивость взгляда, опосредованного камерой, зыбкость и неопределенность отношений между мужчиной и женщиной, индивидуальной психикой и классовым сознанием, наблюдением и вуайеризмом — традиционные для Антониони темы до сих пор звучат для нас актуально и, кроме того, делают фильм знаковым для своего времени.

kino-teatr.ru начинает розыгрыш билетов на показы «Фотоувеличения» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте: https://vk.com/wall-66411355_21086

Вступайте и выигрывайте!




Билеты онлайн на сайте inoekino.com
Билеты в кассах: кинотеатр «Формула Кино Горизонт» (Москва, Комсомольский пр., 21/10), кинотеатр «Аврора» (Санкт-Петербург, Невский пр., 60), кинотеатр «Победа» (Новосибирск, ул. Ленина, 7), кинотеатр «Колизей» (Екатеринбург, пр. Ленина, 43).
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«Фотоувеличение» на большом экране фотографии
«Фотоувеличение» на большом экране фотографии
«Фотоувеличение» на большом экране фотографии
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