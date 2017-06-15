«Фотоувеличение» на большом экране

История фотографа, случайно запечатлевшего на пленку то, что увиденным быть не должно, основана на рассказе Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Молодой и успешный Томас в исполнении Дэвида Хеммингса на первый взгляд — хладнокровный профессионал, привыкший иметь дело с послушными каждому его слову фотомоделями, — постепенно открывается зрителю с другой стороны. Тщетное желание удержать постоянно изменяющийся мир, неустойчивость взгляда, опосредованного камерой, зыбкость и неопределенность отношений между мужчиной и женщиной, индивидуальной психикой и классовым сознанием, наблюдением и вуайеризмом — традиционные для Антониони темы до сих пор звучат для нас актуально и, кроме того, делают фильм знаковым для своего времени.
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