«Индиана Джонс» Стивена Спилберга возвращается на большой экран

Образ удалого археолога и искателя древностей создавался совместными усилиями Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса, сценаристов франшизы Филиппа Кауфмана и Лоуренса Кэздана. Вдохновленные популярными приключенческими телесериалами 30-40-х и дешевыми массовыми журналами, которые издавались на рубеже XIX - XX веков, они придумывают героя, без которого сложно представить не только приключенческое кино, но и современную культуру в целом. Университетский профессор археологии в кожаной куртке и мягкой фетровой шляпе, всегда готовый достать кнут и полететь навстречу опасности или на поиски древних сокровищ, стал иконой для зрителей всех возрастов. Три фильма с Харрисоном Фордом мгновенно стали классикой, породили множество подражаний, в которых сюжет не останавливается ни на минуту, но всегда есть место любви и приключениям.
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