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«Индиана Джонс» Стивена Спилберга возвращается на большой экран

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2 июня 2017
Новая программа от компании «Иноекино» возвращает на большие экраны историю приключений одного из самых известных персонажей в истории американского кино. С 9 по 11 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске будут показаны три классических фильма об Индиане Джонсе: «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

«Индиана Джонс» Стивена Спилберга возвращается на большой экран

Образ удалого археолога и искателя древностей создавался совместными усилиями Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса, сценаристов франшизы Филиппа Кауфмана и Лоуренса Кэздана. Вдохновленные популярными приключенческими телесериалами 30-40-х и дешевыми массовыми журналами, которые издавались на рубеже XIX - XX веков, они придумывают героя, без которого сложно представить не только приключенческое кино, но и современную культуру в целом. Университетский профессор археологии в кожаной куртке и мягкой фетровой шляпе, всегда готовый достать кнут и полететь навстречу опасности или на поиски древних сокровищ, стал иконой для зрителей всех возрастов. Три фильма с Харрисоном Фордом мгновенно стали классикой, породили множество подражаний, в которых сюжет не останавливается ни на минуту, но всегда есть место любви и приключениям.

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Филипп КауфманДжордж ЛукасСтивен СпилбергХаррисон Форд
фильмы
Индиана Джонс и последний крестовый походИндиана Джонс и Храм СудьбыИскатели потерянного ковчега

фотографии >>
«Индиана Джонс» Стивена Спилберга возвращается на большой экран фотографии
«Индиана Джонс» Стивена Спилберга возвращается на большой экран фотографии
«Индиана Джонс» Стивена Спилберга возвращается на большой экран фотографии
«Индиана Джонс» Стивена Спилберга возвращается на большой экран фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Борис Нежданов (Санкт-Петербург)   2.06.2017 - 15:53
Три фильма стали классикой, а четвёртый не надо было вообще снимать. Полное позорище получилось! Даже не верится, что такую муть снял Спилберг. читать далее>>
№ 1
Немаккейн   2.06.2017 - 12:39
Мировозренческое кино. Кто не видел - смотреть обязательно, с детьми. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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