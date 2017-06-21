Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Виктору Цою – 55: Повлияло ли «Кино» на российское кино?

21 июня
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Мнение >>
21 июня 2017
Современные российские режиссеры о голосе поколения перестройки

Лидеру группы «Кино» 21 июня 2017 года могло бы исполниться 55 лет. Он погиб 15 августа 1990 года – на излете перестройки и перед главными событиями в истории новой России. Цой – вольно или невольно – стал символом и голосом поколения, которое ждало перемен, но сажало алюминиевые огурцы. Культовым стал фильм «Игла» Рашида Нугманова, где Цой играл вместе с Петром Мамоновым, тогда лидером «Звуков Му», а теперь полноценным актером, полностью преобразившимся после фильма Павла Лунгина «Остров». Киногимн перестройки запечатлен в «Ассе» Сергея Соловьева, которая спустя два десятилетия превратилась в сиквел, где уже никто «не ждет перемен» в исполнении Сергея Шнурова.

Виктору Цою – 55: Повлияло ли «Кино» на российское кино?

Сейчас в России снимается сразу два фильма про Виктора Цоя – от режиссера Кирилла Серебренникова и от гитариста и одного из основателей «Кино» Алексея Рыбина, который недавно дебютировал в качестве режиссера на «Кинотавре» с фильмом «Скоро все кончится». «Кукушка» все чаще стала звучать в кино, как и многие другие композиции Цоя. Сайт Кино-театр.ру решил узнать у российских режиссеров разных поколений, как группа «Кино» повлияла на наше нынешнее кино. И повлияла ли вообще.


Юрий Быков («Майор», «Дурак»):
- Именно в нашем поколении, скорее всего, фигура Цоя сформулирована как некая икона, символ честности. И по большому счету Цоя вытащили с тех времен, когда были многие другие – и Бутусов, и Гребенщиков, и Шевчук. Но странное дело: рокеры того поколения, современники Цоя, они, с моей точки зрения, не пережили свою эпоху, а Цоя выхватили оттуда, что видно по многим фильмам. И у меня, и у Коли Хомерики в «Ледоколе», и у Сергея Мокрицкого в «Битве за Севастополь». Есть ощущение, что он выхвачен из того времени и абсолютно врощен в наше. Он абсолютно универсален и при этом очень простой. Что он дал лично мне? Наверное, уверенность в том, что делай, что должен и будь, что будет. Я тоже большой приверженец простоты – и в высказываниях, и в формулировках, и в инструментах. И как оказалось, что если ты, с одной стороны, по-честному делаешь свое дело, а с другой – максимально не упрощаешь, а максимально просто делаешь для восприятия, оно найдет своего зрителя и по длительности может быть долговечным.

Что касается моего кино, где я использовал музыку Цоя, наверное, правильно сказать так: для меня Цой – это не просто символ честности, а символ честности того поколения, в котором он жил и символ непреложности тех ценностей, которые, как мне кажется, сейчас немного девальвированы или девальвируются, что мне кажется неправильным. Простота, стойкость, очевидность, конкретность – то, что есть в Цое, – это очень полезно для нашего времени, безгранично толерантному, адаптивному, коммуникативному. Когда я делал свою картину, мне нужен был очевидный, бесспорный символ конкретности, внятности, безапелляционности в смысле системы нравственных координат. И поэтому Цой для меня представитель того покоелния и той эпохи, когда все это было четко сформулировано, чего сейчас, на мой взгляд, нет, а если и есть, то не в таком большом количестве.

Виктору Цою – 55: Повлияло ли «Кино» на российское кино?

Алексей Красовский («Коллектор»):
- Я отношусь к тем людям, которые не фанаты, не слушатели, не поклонники Цоя. На мой взгляд он никак не повлиял на кино. Я был бы рад, если бы он повлиял, потому что у него был жесткий, колючий взгляд на происходящее, что мне было близко и понятно. Но это никак, увы, кроме как в его единственной картине нигде не отразилось. Если бы мы подхватили этот горящий факел, его пронесли, возможно, было бы что-то. Мне и клич в песне «Перемен» не очень нравится, потому что «мы требуем» – подразумевается, что нам кто-то должен их дать. И вот эта пассивная позиция – дайте нам перемен, а не давайте мы их сами сделаем – не очень мне близка и понятна. Выросло поколение, которое ждало, что перемены сделает кто-то другой, а не они сами. Рад, что сейчас новое поколение другое и, может быть, они по-другому это воспримут.


Иван И. Твердовский («Класс коррекции», «Зоология»):
- Я не являюсь поклонником Цоя, но знаю много ребят, которые впитали в себя его музыку и культуру, и я вижу, как иногда прослеживается в работах определенный рок-стиль конца 1980-х. На меня, наверное, группа «Кино» не повлияла. А на российский кинематограф повлияла безусловно – хотя бы появлением Балабанова, великого автора, который перевернул весь российский кинематограф.


Александр Миндадзе («Отрыв», «В субботу», «Милый Ханс, дорогой Петр»):
– Думаю, что Цой повлиял не только на кино, но и на жизнь, на мировосприятие, на людей, на новые чувства молодого поколения. Естественно, это все трансформировалось в кинематограф и мироощущения. Если ты знаешь его, слышишь, тебя это делает не то, что другим человеком, но ты находишься под его излучением. Безусловно, эта фигура не только знаковая, но и на всех оказавшая влияние.

Виктору Цою – 55: Повлияло ли «Кино» на российское кино?

Оксана Бычкова («Питер FM», «Еще один год»):
– «Игла» – культовое кино. Цой – это такой образ, как Брюс Ли. Что-то в нем есть загадочное, манкое, личность на экране. Я не могу сказать, что он прекрасный актер, музыкант он легендарный, как личность его всегда видно на экране. Это абсолютная, 100%-ная легенда.


Роман Каримов («Неадекватные люди», «Гуляй, Вася!»):
– Лично на меня Цой повлиял. Есть природа, родной дом, родители, друзья и был Цой с раннего детства в виде песен на гитарах в подъездах, того, над чем можно погрустить, подумать. Это неотъемлемая часть культуры, в которой я вырос и периодически я обращаюсь к любимым песням, когда мне хочется вернуться в то состояние, либо переосмыслить что-то, потому что Цой – большой глубокий поэт, у него меланхоличная музыка, которую я люблю. Если говорить про кино, то я думаю, что соседство с такой величиной всегда задает планку, которой хочется придерживаться, которая является камертоном того, что ты делаешь. Можно всегда обернуться на великих людей, как Виктор Цой, и понять, что ты даже малую часть его не составляешь и есть куда еще расти и расти. И это является стимулом.


Алексей Чупов Интимные места», «Кризис нежного возраста»):
- Я в школьные годы был фанатичным "аквариумистом", поэтому «Кино» практически не слушал. Так что, наверное, Цой на меня никак особо не повлиял. Хотя помню, что в фильме «Игла» он мне показался несказанно крутым. Из тех песен «Кино», что я слышал, мне нравятся «Видели ночь», «Это не любовь», про велосипед и про больную девушку.

Виктору Цою – 55: Повлияло ли «Кино» на российское кино?


Дарья Власова (короткометражные фильмы «Молоко», «Масоны»):
– О Цое говорить сложно, как сложно говорить об Элвисе Пресли, Земфире или Льве Толстом. Это все мегазвезды, чье творчество неотделимо от их личности, и я даже не знаю, что больше ретранслирует время – их творчество или их личность. Применительно к кино, уверена, что личность и просто живое лицо важнее, так что лучшее, что сделал отечественный кинематограф с Цоем, – это выполнил свою самую основную функцию – запечатлел его в его времени и пространстве. Что касается песен Цоя, которые до сих пор часто используют в кино, мне кажется, что кинематограф здесь сыграл обратную функцию и как бы отделил их от автора, сделав скорее достоянием народа и частью культурного поля. Я родилась в 1988 году и мое взросление пришлось на начало нулевых, поэтому я знаю Цоя как икону, проверенную временем, и отношусь к нему соответствующе: с почтением, но довольно отстраненно. Он в моем сознании никогда не был живым человеком, а только частью культуры народа и страны.

Александр Котт («Брестская крепость», «Испытание»):
– Я узнал, что Цой существует, в тот день, когда его не стало. Я был в пионерском лагере и девочка, в которую я был влюблён, зарыдала – вдруг – и я помню эти слёзы и ее лицо. И для меня это был Цой. Потому что она узнала о его гибели. Уже потом была и «Группа крови» и «Пачка сигарет» и «Звезда по имени Солнце» – я открывал для себя Цоя. В фильме «Асса» я увидел его впервые. И у меня склеилось: его голос, лицо, микрофон в руке и почему-то ударные. Я был впервые в Нью-Йорке, один, с плеером, курил сигареты, одну за одной, глазел на антиподов и слушал Цоя. И это было счастье. Физическое.

Евгений Григорьев («Напротив левого берега», «Про рок»):
– Цоя я начал слушать тем самым трагическим августовским днём. В городе Джейзак в Узбекистане, мне было 12, я был на каникулах с мамой. Девочка постарше из Питера в нашем лагере кричала и плакала целый день. А я слушал её плеер «электроника». Там был заслушанный до дыр альбом «Звезда по имени солнце». С тех пор Цой всегда был в моем кармане: на кассете, диске, флешке, теперь вот в айфоне все альбомы. Что для меня Цой? Среда обитания в широком смысле слова.

Мария Токмашева, Алексей Филиппов, Екатерина Визгалова
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Алексей ФилипповГлыбыДень рожденияЕкатерина ВизгаловаМария ТокмашеваМузыканты
персоны
Алексей БалабановЮрий БыковОксана БычковаРоман КаримовАлександр КоттАлексей КрасовскийБрюс ЛиПавел ЛунгинПётр МамоновАлександр МиндадзеСергей МокрицкийРашид НугмановАлексей РыбинКирилл СеребренниковСергей СоловьевИван Твердовский (II)Виктор ЦойАлексей ЧуповСергей Шнуров
фильмы
2-Асса-2АссаБитва за СевастопольБрестская крепостьВ субботу, вечеромГуляй, Вася!ДуракЕщё один годЗоологияИглаИнтимные местаИспытаниеКласс коррекцииКоллекторЛедоколМайорМилый Ханс, дорогой ПетрНеадекватные людиОстровОтрывПитер FMСкоро всё кончится

фотографии >>
Виктору Цою – 55: Повлияло ли «Кино» на российское кино? фотографии
Виктору Цою – 55: Повлияло ли «Кино» на российское кино? фотографии
Виктору Цою – 55: Повлияло ли «Кино» на российское кино? фотографии
Виктору Цою – 55: Повлияло ли «Кино» на российское кино? фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Сергей126   21.06.2017 - 15:47
Интересные, но все-таки субъективные мнения. - Во-первых, если говорить о влиянии Цоя на отечественное кино, то следует упомянуть не только "Ассу" и "Иглу", но и "Муж собаки Баскервилей",... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Шелестов
19 июня ушёл из жизни актёр Владимир Шелестов.
Игорь Григорьев
17 июня ушёл из жизни режиссёр-документалист Игорь Григорьев.
Алексей Симкович
17 июня ушёл из жизни актёр Алексей Симкович.
Алексей Баталов
15 июня ушёл из жизни актёр Алексей Баталов.

День рождения >>

Мария Возба
Валерий Золотухин
Изольда Извицкая
Игорь Меркулов
Вениамин Прибура
Максим Радугин
Кирилл Сафонов
Василий Фролов
Константин Чернокрылюк
Мередит Бакстер
Майкл Гросс
Жерар Ланвен
Джулиет Льюис
Малгожата Притуляк
Джейн Расселл
Бенджамин Уокер
все родившиеся 21 июня >>

Афиша кино >>

Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью