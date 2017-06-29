Квентин Тарантино дарит абонементы

Компания «Иноекино» проведет 6, 7 и 8 июля вместе с Квентином Тарантино — одним из самых провокационных стилистов и шутников 90-х годов. В программу ретроспективы войдут «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла 1, 2» — классика постмодерна, с которой начиналось нелинейное повествование, гангстерские разборки, вымышленные бренды, диалоги на грани абсурда и идеально подобранный саундтрек. Смотрим по-настоящему «крутые» и одновременно тонкие фильмы, вот уже 25 лет не позволяющие зрителям оторвать взгляд от экрана.
Билеты онлайн на сайте inoekino.com
Билеты в кассах: кинотеатр «Формула Кино Горизонт» (Москва, Комсомольский пр., 21/10), кинотеатр «Аврора» (Санкт-Петербург, Невский пр., 60), кинотеатр «Победа» (Новосибирск, ул. Ленина, 7), кинотеатр «Колизей» (Екатеринбург, пр. Ленина, 43).
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