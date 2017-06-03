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Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году

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3 июня 2017
2 июня в информационном агентстве ТАСС состоялась очная защита проектов ведущих российских кинокомпаний, претендующих на получение финансовой поддержки Фонда Кино. В питчинге приняло участие 15 студий, которые представили на суд экспертного совета Фонда в общей сложности 30 проектов. Часть из них находится в разработке, часть – на разных этапах съемочного периода, некоторые уже почти закончены. Об одних названиях публика заранее наслышана, а другие сегодня впервые преданы широкой огласке. Традиционно мы знакомим вас с теми проектами, за которыми нам с вами придется следить в ближайшие два года.


Компания «ВБД Груп» - 4 проекта

Съёмки картины Дмитрия Дьяченко ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ завершены. Это полижанровая картина - сказка, приключения, комедия, экшн в одном флаконе, - рассчитанная на семейную аудиторию. Фильм находится в постпродакшн, доводится до ума компьютерная графика. Прокат намечен на 19 октября 2017 года. В Фонде кино компания просила денег на завершение производства.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году


Режиссер Александр Войтинский рассказал, что проект «КВАZИ» - экранизация одноименной книги Сергея Лукьяненко - это первое обращение писателя к теме зомби–апокалипсиса. Действие происходит в недалеком будущем, и землю, кроме людей, населяют квази – существа, способные менять свою анатомию. Тем не менее, жанр фильма – не хоррор, а драма, в ней будут подниматься вопросы бессмертия, отношений отцов и детей и другие актуальные темы, а зомби-апокалипсис – лишь фон, на котором происходят события. Съемки кинокомпания планирует начать в январе 2018 года. Бюджет проекта 200 млн рублей.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



СУПЕРБОБРОВЫ. ПОРА ДОМОЙ. В сиквеле «Супербобровых» вернутся Павел Деревянко и Оксана Акиньшина, а также появятся новые актеры (в частности, Роман Курцын). В развитии истории задумано обострение – любовный треугольник, а также появление суперзлодеев, с которыми будет бороться семейка Бобровых, наделенных суперспособностями. В фильме будет много графики, спецэффектов, а упор будет сделан на семейные ценности. Создатели отметили, что они «стремятся в сторону снижения возрастного рейтинга до 6+, так как осознали, что их аудитория в основном детская». Прокат намечен на март 2018 года.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ Резо Гигинеишвили - авантюрная романтическая история, действие которой происходит в современной Москве. Жители и гости столицы под действием алкоголя переоценивают свои возможности, поэтому по домам их развозит главный герой фильма в исполнении Александра Паля. Однажды ради того, чтобы понравиться богатой клиентке, он решает выдать себя за сына обеспеченных родителей. Режиссер обещает, что все происходящее в фильме будет «интересно, смешно, сексуально, быстро». Проект на этапе подготовки, начинать съемки собираются летом. Сделать фильм обещают довольно быстро - релиз запланирован на 25 января 2018 года. Бюджет фильма 50-70 миллионов.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



Компания «Дирекция Кино» - 1 проект

Проект картины «СОЮЗ СПАСЕНИЯ» представил продюсер Анатолий Максимов. Она посвящена восстанию декабристов, а центральной фигурой картины станет Сергей Муравьев-Апостол. В основе сюжета его воспоминания об учебе в парижском кадетском корпусе, встрече с Наполеоном. Кроме того, покажут события 1825 года на Сенатской площади, а также особое место отведено восстанию Черниговского полка в 1826 году.В режиссерском кресле - Андрей Кравчук, с которым «Дирекция кино» уже работала на картинах «Адмирал» и «Викинг».
Съемки фильма планируется начать в январе 2018 года, сейчас идет разработка «инфраструктуры фильма», выбор натуры, создаются визуальные концепты и эскизы декораций. Авторы рассчитывают «воспроизвести историческую реальность золотого века России с той же плотностью и обстоятельностью, с какой это удалось сделать в «Викинге».

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



Компания «Арт Пикчерс Студия» - 2 проекта

Оба проекта студии представил Федор Бондрчук. Первый – дебютный фильм Александра Молочникова «Мифы», известный также, как «Мифы о Москве», уже готов и будет показан на «Кинотавре», а затем выйдет в прокат. Деньги запрашивались на возмещение затрат.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



Второй проект ПРИТЯЖЕНИЕ-2 - сиквел, который будет производиться с участием китайских сопродюсеров и китайских актеров. Главные роли, как и в первой части, исполнят Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов. Бюджет сиквела составит 645 млн рублей. У Фонда кино Бондарчук - продюсер и режиссер фильма - запрашивает сумму в 250 млн рублей. Предполагается, что «Притяжение-2» выйдет на экраны 26 декабря 2019 года.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



Кинокомпания «СТВ» - 4 проекта

Сергей Сельянов начал презентацию с рассказа о новой части анимационной франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА - здесь никаких сюрпризов не намечается, бренд говорит сам за себя. Вторая анимационная картина – продолжение мультфильма УРФИН ДЖЮС, в нем фигурирует повзрослевшая Элли и ее молодой человек Тим, они вместе попадут в волшебную страну и будут «совершать там свои поступки». Бюджет ленты 300 млн, прокат в 2019 году.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



Релиз О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ-3 запланирован на февраль 2018 года, режиссером станет женщина, Флюза Фаршатова, актерский состав – без изменений.

Последним Сельянов представил проект КОНЕК-ГОРБУНОК – это самый сложный технически проект, игровой, не анимационный, в котором всех персонажей, даже животных – Горбунка, Жар-птицу и Кита - сыграют люди. «У компьютерных героев должна быть человеческая мимика, - считают авторы проекта, - Мы уверены, что выберем отличного актера, который сможет сыграть лошадь». Текст и диалоги в фильме будут исполнены в прозаической форме. Стихотворный текст будет присутствовать эпизодически в качестве мостика от всем известной сказки Ершова. Сюжет Ершова также будет дополняться – сценарий фильма практически готов, но еще может претерпеть немало изменений. Фильм собираются снимать только в мае 2018 года. Пока идет разработка концепт-артов, мимики Горбунка и других персонажей. Интересно, что Семена Трескунова пригласят на пробы на роли Ивана и Конька-Горбунка, а Сергея Безрукова на роль царя и тоже Конька. Но авторы в роли царя предпочитают увидеть Михаила Ефремова.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



Компания «Нон-Стоп Продакшн» - 1 проект

О проекте ВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ рассказал генеральный директор студии Александр Роднянский. Сценарий этого фильма написали Владимир Высоцкий и Эдуард Володарский. В основе история о побеге из концентрационного лагеря русского, француза и немца, который укрывал еврейских детей. «Это динамическая, живая, остроумная гуманистическая история о войне, объединяющая людей разных народов», - сказал Роднянский. Фильм будет выпущен на экраны к концу 2018 или началу 2019 года, планируемый бюджет 750 млн, из них 250 компания просит у Фонда Кино.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



Компания «ПРОФИТ» - 2 проекта

Игорь Толстунов представил два проекта своей компании. Идея полнометражной комедии «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» выросла из одноименной короткометражки Кирилла Васильева, впервые показанной на Кинотавре 2016 года, а затем получившей Гран-при фестиваля «Короче». По сути это продолжение уже существующей истории о радио-диджее, внезапно заговорившем женским голосом – чистая комедия. Сейчас – разгар подготовительного периода, с 20 июля начинаются съемки. Бюджет сравнительно небольшой – 80 млн рублей, из них 55 предполагается получить у Фонда Кино.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году


Историческая драма СЕРДЦЕ ПАРМЫ - экранизация романа Алексея Иванова будет сниматься совместно с компанией «Стар Медиа». Действие происходит в XV веке, в то время, как Великий князь Иоанн Московский собирает земли. Пермский край – сердце духов, идолов и колдунов не хочет покоряться воле князя. Режиссером масштабной картины, производственный бюджет которой оценивается в 420 млн рублей, станет двукратный номинант на премию «Оскар» Сергей Бодров, он же написал и сценарий ленты. Сейчас группа ищет натуру для съемок. Подготовка к проекту начнется в конце июня. В прокат фильм планируют выпустить в начале 2020 года. Потенциальные кассовые сборы оценивают в 480 млн рублей.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году




Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова – 1 проект

Леонид Верещагин и Петр Ануров продолжают работу над фильмом ТРЕНЕР. Их поддерживает ВГТРК, телеканал Россия-1, и фильм планируют выпустить максимально широко в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Съемки начались недавно. Для Данилы Козловского лента станет режиссерским дебютом, Козловский также исполнит главную роль – бомбардира национальной команды Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленького провинциального клуба «Метеор». Именно с ним Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.


Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



Кинокомпания «ТаББаК» - 4 проекта

Веселый новаторский анимационный проект МОЙ СУПЕР-ПАПА! представил креативный продюсер Александр Войтинский. Это продолжение мультфильма и мультсериала про Алису – мюзикл, в котором профессор Селезнев вступает в противоборство с новой молодежной тенденцией. Подростки будущего увлекаются мутациями, а опытный биолог занимается тем, что возвращает им прежний вид, даже если они и не хотят. Таким образом будет раскрываться тема конфликта поколений.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ - еще одна анимационная картина с 3D-персонажами, запланирована на 2020 год, проект находится на стадии работы над сценарием. В компании уверены, что советский мультфильм по сказке Пушкина устарел, и для современных детей необходимо сделать актуальную версию. Авторский текст пригласят прочитать Евгения Миронова.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году


ОН - ДРАКОН-2 - еще один сиквел с участием китайских производителей. Поскольку первая часть произвела настоящий фурор в Поднебесной, компания решилась на продолжение и ориентируется, в первую очередь, на китайскую аудиторию. Будущий фильм оценивается аж в 600 млн рублей.

Ну и, разумеется, не обойдется без Ёлок. Компания просит поддержать рублем производство фильмов «ЁЛКИ 6» и «ЁЛКИ 7». Сценарий и режиссура на этот раз - Жоры Крыжовникова, что наверняка пойдет франшизе на пользу. Выход в прокат – Новый год 2017 и 2018 года соответственно.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



Компания «Централ Партнершип» - 1 проект

ФИЗРУК СПАСАЕТ РОССИЮ - полнометражный комедийный боевик с независимым от сериала сюжетом, в котором Дмитрию Нагиеву предстоит стать депутатом, поддаться на провокации злодеев, наворотить дел, а потом самому же бороться с последствиями своих дурацких поступков. Режиссером выступит Егор Баранов, авторы обещают масштаб, хорошее изображение и много аттракционов. Производственный бюджет картины оценивается в 250 млн рублей, у Фонда кино ЦПШ запрашивает 165 млн. Маркетинговый бюджет – 140 млн. Сейчас идет подготовительный период. Фильм планируется закончить осенью 2018 года, в прокат выпустить в начале 2019-го. Предполагаемые кассовые сборы – 650 млн рублей.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году



Кинокомпания «Энджой мувиз» - 3 проекта

ДОРОГА ЖИЗНИ - военная мелодрама, действие которой описывает реальную битву на Ладожском озере за остров Сухо в октябре 1942 года. В фильме планируется много компьютерной графики, что сказывается на предполагаемом бюджете. Выход в прокат – 2019 год.

Третья часть ЧЕМПИОНОВ будет посвящена историям побед в командных видах спорта – волейболе, синхронном плавании и гонках на грузовиках по пустыне. Актерский состав обсуждается, ведутся переговоры с Михаилом Пореченковым и Сергеем Безруковым. Съемки начнутся в конце августа 2017 года, а в прокат лента должна выйти осенью 2018-го. Продюсер проекта Георгий Малков рассчитывает собрать в прокате 250 млн рублей, хотя обе первые части не набрали и 200.

ПАПА ИЗ «ФОРБС» (другое название «Выше всех») – комедийная мелодрама о взаимоотношениях вечно занятого отца и дочери-руфера. Режиссером проекта станет Ким Белов, экс-главный редактор русского GQ и сценарист, проект будет для него дебютом в полном метром, а его короткометражная лента «Акадо» будет демонстрироваться на Кинотавре в этом году.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году


Последние полчаса питчинга эксперты Фонда кино проверяли состояние дел четырех студий, занятых на тех проектах, которым в прошлом году были выделены средства. Генеральный директор кинокомпании «Новые люди» Наталья Мокрицкая рассказала о текущей работе над фильмом ЧЕРНОВИК, Сергей Сельянов отчитался о совместном проекте с Джаником Файзиевым (студия «Бонанза») о ВРАТАРЕ ГАЛАКТИКИ - сегодня первый съемочный день фильма. Вадим Абдрашитов («АРК-ФИЛЬМ») рассказал, как идет работа над картиной СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ, а Рубен Дишдишян («Марс медиа») показал первый трейлер ТАНКИСТОВ (или «Т-34»), который презентовали на прошедшем недавно Каннском кинорынке. Большие сомнения экспертов вызвал только проект ВЕЩИЙ ОЛЕГ - подобие «Викинга», «но пожиже», как выразился Жора Крыжовников. Режиссер и представители компании «Нейрон» слишком пространно объясняли, чем они уникальны и как собираются привлечь зрителей в кинотеатры.

Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году

Екатерина Визгалова
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Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году фотографии
Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году фотографии
Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году фотографии
Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Любаша Андреева   3.06.2017 - 18:17
Видела питчитнг полностью. И смотрю уже года 4 последние точно. О каком справедливом выделении денег может быть, если сидят эксперты, которые должны решать о выделении, фамилии их известны, и каждый из... читать далее>>
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