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Ролики фильмов "Фамильные ценности" Зависть, интриги, предательства и большая любовь на Dомашнем.

Новости кино В Геленджике стартовали съёмки сериала «Юристы» с Артёмом Ткаченко Сериал НТВ расскажет про талантливого московского юриста, которые решает дела в провинциальном адвокатском бюро.

Новости кино Фильм «Нелюбовь» открывает серию показов в рамках проекта «Кино в Третьяковке» В июне в конференц-зале Инженерного корпуса начинается прокат лент выдающихся современных режиссёров.

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Главная тема Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году В Фонде кино прошла защита проектов студий-мейджоров

Новости кино Москвичам покажут первые фильмы со спецэффектами В кинотеатре «Салют» с 3 июня проходит программа «Первые спецэффекты», где бесплатно можно посмотреть «Человека с киноаппаратом» и «Метрополис».

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