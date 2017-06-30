«Блокбастер», «Дюнкерк» и ещё 11 фильмов июля

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Сказ о Петре и Февронии»
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Новый отечественный мультфильм о временах Древней Руси. Здесь можно увидеть забавного зайца с голосом
Ивана Охлобыстина
и услышать песни в исполнении
Валерии
.
Выход в прокат:
6 июля
«Человек-паук: Возвращение домой» / Spider-Man: Homecoming
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает этот формат видео.
Новый сольник одного из главных марвеловских персонажей. Юный Питер Паркер, как известно, засветился ещё во
втором «Железном человеке»
, а в
«Первом мстителе: Противостоянии»
он немного поработал над спасением мира вместе с Тони Старком. И вот теперь нам расскажут всю подноготную персонажа
Тома Холланда
.
Выход в прокат:
6 июля
«Эксперимент "Офис"» / The Belko Experiment
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В страшилке
Грега Маклина
и
Джеймса Ганна
взялись за оружие
Адриа Архона
,
Майкл Рукер
,
Тони Голдуин
и
Джон С. Макгинли
, дабы выжить в смертельной игре, затеянной в многоэтажном корпоративном офисном здании.
Выход в прокат:
6 июля
«Блокбастер» / Blockbuster
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает этот формат видео.
Новая работа
Романа Волобуева
, в которой
Анна Чиповская
и
Светлана Устинова
предстали в образах
«Тельмы и Луизы»
. Специальный диплом жюри
28-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр»
.
Выход в прокат:
13 июля
«Дикая история» / El bar
VIDEO Бланка Суарес
,
Марио Касас
и
Кармен Мачи
в новой картине
Алекса де ла Иглесиа
. На сей раз местом сосредоточия безумия станет обычное кафе, в котором заказ кофе может стоить посетителям жизни.
Выход в прокат:
13 июля
«Планета обезьян: Война» / War for the Planet of the Apes
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Третья часть перезапуска популярной фантастической серии. Режиссёрское кресло, как и в
сиквеле
, занял
Мэтт Ривз
, а
Энди Серкис
вновь предстанет в образе лидера обезьян Цезаря.
Выход в прокат:
13 июля
«Берлинский синдром» / Berlin Syndrome
VIDEO Тереза Палмер
и
Макс Римельт
в триллере, поставленном австралийкой
Кейт Шортленд
по одноимённому роману
Мелани Йоостен
. Зрителю расскажут о фотожурналистке, которую знакомство в Берлине с местным парнем приводит к опасным последствиям.
Выход в прокат:
20 июля
«Дюнкерк» / Dunkirk
VIDEO Том Харди
,
Киллиан Мёрфи
,
Кеннет Брана
и другие известные актёры в новой работе
Кристофера Нолана
. На сей раз знаменитый режиссёр обратился к теме Второй мировой войны, точнее, к событиям, происходившим в период с 26 мая по 4 июня 1940 года во время битвы за Францию.
Выход в прокат:
20 июля
«Овердрайв» / Overdrive
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Ещё одно кино про гонки в духе
«Форсажа»
и
GTA
. За рулём –
Скотт Иствуд
(сын
Клинта Иствуда
),
Фредди Торп
и
Ана де Армас
, а руководит угоном авто
Антонио Негре
, некогда поставивший хоррор
«Близнецы-убийцы»
.
Выход в прокат:
20 июля
«Ужас Амитивилля: Пробуждение» / Amityville: The Awakening
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Очередной перезапуск
классического хоррора Стюарта Розенберга
. Режиссёром числится
Франк Халфун
, а в актёрский ансамбль вошли
Белла Торн
,
Дженнифер Джейсон Ли
и
Кёртвуд Смит
.
Выход в прокат:
20 июля
«Взрывная блондинка» / Atomic Blonde
VIDEO Шарлиз Терон
прогуляется по трупам по Берлину вместе с
Джеймсом Макэвоем
и заведёт интрижку с
Софией Бутеллой
. Что ещё произойдёт, помимо того, что попало в трейлеры, мы узнаем в конце месяца, когда новый ураганный боевик
Дэвида Лейтча
выйдет в прокат. Must see.
Выход в прокат:
27 июля
«Роковое искушение» / The Beguiled
VIDEO София Коппола
адаптировала для кино роман
Томаса Куллинана
о закрытом пансионе для девушек, а
Колин Фаррелл
,
Николь Кидман
,
Кирстен Данст
и
Эль Фэннинг
помогли режиссёру получить приз
Каннского фестиваля
за постановку.
Выход в прокат:
27 июля
«2 pac: Легенда» / All eyez on me
К сожалению, Ваш браузер не поддерживает этот формат видео.
В образе
Тупака Шакура
в биографической ленте
Бенни Бума
предстанет
Деметриус Шипп-младший
, а компанию ему составят
Мишонн Данай Гурира
и
Мэгги Лорен Кохан
, которых многие хорошо помнят по
«Ходячим мертвецам»
.
Выход в прокат:
27 июля
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6 июля
Во всём виноват енот
Институт Роузвуд с
13 июля
Выстрел в пустоту
Жил-был кот
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
Чёрная вода с
20 июля
Безумные соседи Заячья школа
Мульт в кино. Выпуск № 56
Уедем к чёртовой бабушке с
27 июня
Грейсфилд
Матрица времени
Мой ангел Стань легендой! Бигфут младший
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