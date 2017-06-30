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«Блокбастер», «Дюнкерк» и ещё 11 фильмов июля

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30 июня 2017
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Сказ о Петре и Февронии»



Новый отечественный мультфильм о временах Древней Руси. Здесь можно увидеть забавного зайца с голосом Ивана Охлобыстина и услышать песни в исполнении Валерии.

Выход в прокат: 6 июля



«Человек-паук: Возвращение домой» / Spider-Man: Homecoming



Новый сольник одного из главных марвеловских персонажей. Юный Питер Паркер, как известно, засветился ещё во втором «Железном человеке», а в «Первом мстителе: Противостоянии» он немного поработал над спасением мира вместе с Тони Старком. И вот теперь нам расскажут всю подноготную персонажа Тома Холланда.

Выход в прокат: 6 июля



«Эксперимент "Офис"» / The Belko Experiment



В страшилке Грега Маклина и Джеймса Ганна взялись за оружие Адриа Архона, Майкл Рукер, Тони Голдуин и Джон С. Макгинли, дабы выжить в смертельной игре, затеянной в многоэтажном корпоративном офисном здании.

Выход в прокат: 6 июля



«Блокбастер» / Blockbuster



Новая работа Романа Волобуева, в которой Анна Чиповская и Светлана Устинова предстали в образах «Тельмы и Луизы». Специальный диплом жюри 28-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр».

Выход в прокат: 13 июля



«Дикая история» / El bar



Бланка Суарес, Марио Касас и Кармен Мачи в новой картине Алекса де ла Иглесиа. На сей раз местом сосредоточия безумия станет обычное кафе, в котором заказ кофе может стоить посетителям жизни.

Выход в прокат: 13 июля



«Планета обезьян: Война» / War for the Planet of the Apes



Третья часть перезапуска популярной фантастической серии. Режиссёрское кресло, как и в сиквеле, занял Мэтт Ривз, а Энди Серкис вновь предстанет в образе лидера обезьян Цезаря.

Выход в прокат: 13 июля



«Берлинский синдром» / Berlin Syndrome



Тереза Палмер и Макс Римельт в триллере, поставленном австралийкой Кейт Шортленд по одноимённому роману Мелани Йоостен. Зрителю расскажут о фотожурналистке, которую знакомство в Берлине с местным парнем приводит к опасным последствиям.

Выход в прокат: 20 июля



«Дюнкерк» / Dunkirk



Том Харди, Киллиан Мёрфи, Кеннет Брана и другие известные актёры в новой работе Кристофера Нолана. На сей раз знаменитый режиссёр обратился к теме Второй мировой войны, точнее, к событиям, происходившим в период с 26 мая по 4 июня 1940 года во время битвы за Францию.

Выход в прокат: 20 июля



«Овердрайв» / Overdrive



Ещё одно кино про гонки в духе «Форсажа» и GTA. За рулём – Скотт Иствуд (сын Клинта Иствуда), Фредди Торп и Ана де Армас, а руководит угоном авто Антонио Негре, некогда поставивший хоррор «Близнецы-убийцы».

Выход в прокат: 20 июля



«Ужас Амитивилля: Пробуждение» / Amityville: The Awakening



Очередной перезапуск классического хоррора Стюарта Розенберга. Режиссёром числится Франк Халфун, а в актёрский ансамбль вошли Белла Торн, Дженнифер Джейсон Ли и Кёртвуд Смит.

Выход в прокат: 20 июля



«Взрывная блондинка» / Atomic Blonde



Шарлиз Терон прогуляется по трупам по Берлину вместе с Джеймсом Макэвоем и заведёт интрижку с Софией Бутеллой. Что ещё произойдёт, помимо того, что попало в трейлеры, мы узнаем в конце месяца, когда новый ураганный боевик Дэвида Лейтча выйдет в прокат. Must see.

Выход в прокат: 27 июля



«Роковое искушение» / The Beguiled



София Коппола адаптировала для кино роман Томаса Куллинана о закрытом пансионе для девушек, а Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фэннинг помогли режиссёру получить приз Каннского фестиваля за постановку.

Выход в прокат: 27 июля



«2 pac: Легенда» / All eyez on me



В образе Тупака Шакура в биографической ленте Бенни Бума предстанет Деметриус Шипп-младший, а компанию ему составят Мишонн Данай Гурира и Мэгги Лорен Кохан, которых многие хорошо помнят по «Ходячим мертвецам».

Выход в прокат: 27 июля



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Макс Милиан
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фильмы
2 pac: ЛегендаБерлинский синдромБлокбастерВзрывная блондинкаДикая историяДюнкеркОвердрайвПланета обезьян: ВойнаРоковое искушениеСказ о Петре и ФевронииУжас Амитивилля: ПробуждениеЧеловек-паук: Возвращение домойЭксперимент «Офис»

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«Блокбастер», «Дюнкерк» и ещё 11 фильмов июля фотографии
«Сказ о Петре и Февронии»
«Планета обезьян: Война»
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