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Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

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5 июня 2017
1 июня на экраны России вышла американская комедия «Спасатели Малибу», полнометражный перезапуск культового одноименного сериала. Солнце, море, красные купальники и прекрасные тела — отличный повод поразмышлять о фильмографии купальных костюмов на большом экране. Несмотря на то, что на улице во всех смыслах «не май месяц», Кино-Театр.ру провёл небольшое исследование и представляет вам ключевые модели пляжных костюмов, сыгравшие не последнюю роль в мировом кинематографе.

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

Начнём с того, что купальный костюм является весьма многозначным предметом гардероба, состоящим в родстве как с верхней одеждой, так и с нижним бельем. В зависимости от контекста использования его можно рассматривать как бельё, спортивную форму или сценический костюм. Своему возникновению купальники обязаны городской культуре курортов и общественных пляжей, возникших в Европе в конце 19-го века. Тогда же плавание объявили официальным видом Олимпийских игр, и вуаля — неуклюжие платья и панталоны для омовений прекрасных дам медленно, но верно начинают превращаться в облегающую рыбью шкуру современных русалок.

Стилизованные викторианские купальные костюмы можно рассмотреть в фильме «Суини Тодд, маньяк-парикмахер»:

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

В фильме «Трое в лодке, не считая собаки», действие которого происходит в Великобритании конца 19 века, главные герои тоже щеголяют в старомодных трико. (Костюм в полосочку — универсальная спортивная униформа мужчины того времени, его же носит Тётушка Чарли (Александр Калягин) под размашистыми платьями своей героини в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя»). Обратите внимание, только Гаррис в исполнении Ширвиндта отважился показать плечи и коленки:

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

Но именно такая форма закрытого купального костюма стала классической и царила на пляжах почти 40 лет, оставшись и в современном гардеробе. Так выглядят на пляже героини фильма «В джазе только девушки», события которого происходят в 1929 году:

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

И в Советском Союзе 1963-го года («Три плюс два»), и 1984-го («Любовь и голуби») у приличных отдыхающих девушек классические закрытые купальники отличаются от предыдущей модели лишь тканью и расцветкой:

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

Переворот в купальном жанре произошёл в 1946-м, когда дом моды Кристиана Диора представил модель раздельного купальника. Предвкушая шок, который испытает от созерцания голого живота неподготовленное общество, модельер назвал новый купальник «Бикини», в честь атолла Бикини, на котором в 1945-м США провели испытание атомной бомбы. Купальник произвёл фурор, и для утверждения его на пляжах потребовалось около 10 лет! Самым эффектным появлением бикини на экране считается выход из моря Урсулы Андрес, играющей девушку Бонда в фильме «Доктор Ноу» (1962):



Этот выход, который сравнивали с картиной Ботичелли «Рождение Венеры» через 40 лет повторила Холли Берри в другом фильме бондианы - «Умри, но не сейчас»:



Кстати, тут стоит вспомнить о том, как взволновала зрителей в 1967 Ракель Уэлч в фильме «Миллион лет до нашей эры». Не в последнюю очередь благодаря купальнику, изображающему примитивную одежду первобытной барышни. Именно это фото с Ракель украшало камеру героя фильма «Побег из Шоушенка».

Ракель Уэлч

Неожиданным образом тема бикини взорвалась в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», появившись там несколько раз. Во-первых, в нём есть сцена модного показа, на котором демонстрируются «мини-бикини - 69»:



Во-вторых, обратите внимание, что фасон купальника главной разлучницы СССР героини Светланы Светличной, повторяет стиль бикини Андрес, и, для пущего скандала, лишён лямок:

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

В ярких и свободных комедиях Гайдая героини часто дефилируют в купальниках. Один из них украсил новеллу «Наваждение» из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», в которой студент и студентка готовятся к экзамену, не замечая друг друга. И снова это яркое бикини с контрастным пояском:

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

Итак, бикини захватил женские умы и тела, оставив закрытую форму купальника для спортсменок и женщин в теле возрасте. Тут и случился прорыв - сериал «Спасатели Малибу». Секс-бомба Памела Андерсон доказала, что в случае с купальником важна не форма, в содержание:

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

Эффектные красные купальники останутся и на героях полнометражного ремейка картины, как переходящее знамя пляжной красоты:

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

Кинематограф 21 века умудрился внести в мир дизайнерских купальников новый термин, манкини (мужское бикини). Его прародитель — незабываемые плавки Бората, героя одноимённой комедии:

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

Модель вошла в тираж, и, похоже, её обладатель станет центром внимания на любом пляже. А женский современнный вариант бикини продемонстрировала Блейк Лайвли в прошлогоднем сёрф-триллере «Отмель». Мода 2016 года разрешила верхней и нижней части разную расцветку:

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

Однако королём всех кино-бикини безоговорочно является золотой комплект Принцессы Леи из фильма «Возвращение Джедая». Миллионы зрителей будут помнить Кэрри Фишер именно такой:

Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино

Золотое бикини Принцессы отсылает нас не столько к спорту и купаниям, сколько к чаровницам восточного гарема — и парадоксальным образом открывает тему фантазийных женщин-воительниц в их смешных и волнующих бронелифчиках. Но это уже другая кино-история, к которой мы обязательно вернёмся!

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БоратБриллиантовая рукаВ джазе только девушкиДоктор НоуЗвёздные войны, эпизод VI: Возвращение ДжедаяЗдравствуйте, я ваша тётя!Любовь и голубиОперация "Ы" и другие приключения ШурикаОтмельСпасатели МалибуСпасатели МалибуТри плюс дваТри плюс два. Море, любовь, киноТрое в лодке, не считая собакиУмри, но не сейчас

фотографии >>
Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино фотографии
Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино фотографии
Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино фотографии
Раздевайся!: Эволюция купальных костюмов в кино фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Аз есмь царь!   5.06.2017 - 06:47
Ну не знаю, это не эволюция, это какое-то усыхание и деградация. Как с динозаврами произошло: когда-то по Земле ходили величественные гиганты самых разных форм, а теперь от них остались только однообразные... читать далее>>
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