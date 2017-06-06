Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

6 июня
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Топы с Максом Милианом >>
6 июня 2017
Милиционер Глазычев, Тёрнер, Джон Уик и другие

У многих из нас есть домашние животные. Кто-то любит котов, кому-то по душе канарейки, некоторые обожают декоративных кроликов, а единицы и вовсе заводят диких зверей вроде лис и медведей. С животными весело, легко и нескучно, они дарят много радости за свою короткую жизнь и оставляют после себя светлую грусть.

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

Самыми преданными и верными среди четвероногих друзей являются собаки. Они обожают своих хозяев больше собственной жизни и часто спасают их от гибели и хандры. Достаточно заглянуть в глаза своему самому верному другу, и сердце переполняется любовью и благодарностью за то, что собаки ничего не требуют взамен и принимают тебя таким, каков ты есть. А потому немудрено, что харизматичные персонажи вроде частного детектива Стива в «Его собачьей жизни» или Джона Уика готовы свернуть горы для того, чтобы вернуть своего пса или отомстить за смерть питомца. Кино-Театр.ру предлагает вам вспомнить 12 кино-историй крепкой дружбы человека и собаки.



«Ко мне, Мухтар!» (1964)

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

Классическая экранизация повести Израиля Меттера «Мухтар!», поставленная Семёном Тумановым, о дружбе милиционера Глазычева в блистательном исполнении Юрия Никулина и служебной овчарки по кличке Мухтар (его сыграли 4 собаки: Дейк, Урал, Байкал и озорной молодой пёс). Этой породе, вообще, везёт на хорошее кино. В частности, ещё в 1935 году вышел «Джульбарс» про пограничного пса, в 60-е шёл замечательный польский сериал «Четыре танкиста и собака», а в 1975-м про овчарку сняли «Пограничного пса Алого». Сам же «Мухтар» в 21-м веке обзавёлся продолжением в виде двух сериалов «Возвращение Мухтара» и «Мухтар. Новый след», а имя, практически, стало нарицательным.



«Парень и его собака» (1975)

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

Дон Джонсон в экранизации одноимённой повести Харлена Эллисона, повествующей о постапокалиптическом мире, имеет телепатическую связь с псом по кличке Блад (его играет Тигр, помесь бородатой колли и вест-хайленд-уайт-терьера). Их взаимная привязанность настолько сильна, что парень всегда встаёт на сторону пса, если речь идёт о выборе между жизнью и смертью. Образ человека и его собаки на фоне постапокалиптической разрухи с тех пор закрепился в массовой культуре. Буквально через 4 года появился «Безумный Макс» с четвероногим спутником, а в серии компьютерных игр Fallout подобный союз стал отличительной чертой.



«Белый Бим Чёрное ухо» (1976)

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

Душераздирающая история о любви, преданности и ненависти, рассказанная Гавриилом Троепольским, Станиславом Ростоцким и Вячеславом Тихоновым. Без слёз этот шедевр могут смотреть только люди вроде «укушенной» соседки в исполнении Валентины Владимировой, а финал картины является одним из самых печальных в истории кино. Известно, что из-за несоответствия окраса Бима породе шотландского сеттера, в его образе предстали английский сеттер Стив (он же Стёпа) и его дублёр Денди.



«Трое в лодке, не считая собаки» (1979)

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

Ещё одна отечественная экранизация, связанная с собачьей темой. На сей раз вспомнилась адаптация повести Джерома К. Джерома, снятая Наумом Бирманом. Троих друзей, отправившихся в весёлое путешествие по Темзе вместе с фокстерьером Монмаранси (в этой роли были задействованы фокстерьеры Герцог и Грех), сыграли Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Разумеется, это не единственная экранизация популярного произведения. В частности, британцы адаптировали повесть как минимум 5 раз: в одной из версий, снятой в 1956 году, снялись Лоуренс Харви, Лиза Гастони и Джилл Айрленд, а в телеадаптации 1975 года одну из ролей сыграл Майкл Палин из культовой комик-группы «Монти Пайтон». Существует также немецкая экранизация образца 1961 года.



«Ангелы-хранители» (1988)

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

В экранизации фантастического произведения Дина Р. Кунца, созданной Йоном Хессом под присмотром Роджера Кормана, ныне покойный Кори Хейм спасает от плохого парня Майкла Айронсайда и монстра-убийцы умнейшего голден-ретривера Эйнштейна (роль исполнила собака Сэнди). Впоследствии, лента обзавелась тремя сиквелами, в которых снялись Марк Сингер, Уингс Хаузер и Люк Скайоукер Марк Хэмилл.



«К-9: Собачья работа» (1989)

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

Популярная история 80-х о специальном агенте отдела по борьбе с наркотиками Томе Дули (Джеймс Белуши) и его четвероногом напарнике Джерри Ли появилась на свет благодаря режиссёру Роду Дэниэлу под слоганом «Один немного сообразительнее другого». Джерри Ли был настоящей полицейской собакой, погиб через 2 года после съёмок ленты при задержании преступника. Что касается Белуши, то он полюбил немецких овчарок и завёл себе двух псов, которые потом предстали в образе Джерри Ли в сиквелах: Мак сыграл в картине «К-911», а Кинг - в «К-9 III: Частных детективах». Между прочим, внимательные зрители не могли не заметить сходство сюжета американской ленты с шедевром Туманова. И тут и там можно увидеть, как собака ревнует главного героя к его женщине. Кроме того, присутствуют сцены ранения и разговоров с псом, словно он человек и всё понимает.



«Тёрнер и Хуч» (1989)

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

Соперником Джерри Ли в том же 89-м выступил Хуч в исполнении бордоского дога Бизли. Он вместе с полицейским детективом Тёрнером (Том Хэнкс) расследует убийство своего престарелого хозяина под бдительным оком режиссёра Роджера Споттисвуда и потихоньку прикипает к своему новому товарищу. Конец у этой истории, как мы помним, печальный.



«Хатико: Самый верный друг» (2008)

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

Лассе Хальстрём из реальной истории жизни почитаемого в Японии японского пса породы акита-ину создал слезливую мелодраму с Ричардом Гиром. Впрочем, без слёз и трогательности сюжет о собаке, ждущей своего умершего хозяина, всё равно не снять, о чём свидетельствует и оригинальная японская киноверсия, снятая Сейдзиро Коямой 30 лет назад. В американской ленте заглавную роль исполнили три взрослые акиты — Чико, Лайла и Форрест, а также щенок сиба-ину.



«Приключения Тинтина: Тайна единорога» (2011)

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

Стивен Спилберг на основе великолепных комиксов Эрже о репортёре Тинтине и его верном фокстерьере Милу (он же Снежок, он же Мелок) создал анимационную 3D-картину, в которой использовал технологию захвата движения. Лента не понравилась большинству критиков, но не осталась без наград («Золотой глобус», «Энни»). Впрочем, если вы действительно хотите прочувствовать всю прелесть невероятных приключений Тинтина и Снежка, то лучше почитайте комиксы или же посмотрите французскую кинотрилогию 60-х вместе с анимационным сериалом «Приключения Тинтина», созданным Стефани Бернаскони в 1990 году.



«Семь психопатов» (2012)

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

В чёрной комедии Мартина Макдонаха у психованного гангстера Чарли (Вуди Харрельсон) украли любимую собачку Бонни, принадлежащую к очаровательной породе ши-тцу, и пошло-поехало в лучших традициях ирландского драматурга. Впрочем, здесь есть не только Бонни, но и Банни, т.е. белый кролик, которого любит носить на руках Том Уэйтс (ну а кто не любит?!).



«Джон Уик» (2014)

Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

Во взрывном боевике Чада Стахелски и Дэвида Лейтча поводом для возвращения персонажа Киану Ривза к профессии наёмного убийцы послужила смерть его любимого бигля. Во второй части его новый питомец - американский булли - остаётся в живых, а следовательно, он появится и в будущей третьей главе. Примечательно, что один из эпизодов сиквела - проход по мосту - сильно напоминает хрестоматийный кадр с Безумным Максом и его псом.



«Его собачье дело» (2016)



В искромётной криминальной комедии Роберта и Марка Калленов стареющий частный детектив Стив (Брюс Уиллис) чуть не сходит с ума, когда у него крадут Бадди - собаку породы парсон-рассел-терьер. Разобраться с ворами ему берутся помочь Томас Миддлдитч и Джон Гудман, по пути им встречаются Фамке Янссен, Адам Голдберг, Элизабет Рём и Дэвид Аркетт. За злодеянием же стоит кхал Дрого Джейсон Момоа. Впрочем, он тоже любит собак и не позволит никому обидеть Бадди, да и вообще с ним можно договориться. Надо только занять несколько раз крупную сумму, и всё разрешится наилучшим образом.

Макс Милиан
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Культурный кот
Друзья «Друзей»
О живности и кино
Кролики и компания в кино, театре, жизни
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияБоевикживотныеКомиксМакс МилианНаучная фантастикапостапокалипсисСоветское киноЭкранизацияЯпонское кино
персоны
Джилл АйрлендМайкл АйронсайдДэвид АркеттДжеймс БелушиНаум БирманВалентина ВладимироваЛиза ГастониРичард ГирАдам ГолдбергДжон ГудманМихаил ДержавинДон ДжонсонРод ДэниэлРоджер КорманДэвид ЛейтчМартин МакДонаИзраиль МеттерТомас МиддлдитчАндрей МироновДжейсон МомоаЮрий НикулинМайкл ПалинЭлизабет РёмКиану РивзСтанислав РостоцкийМарк СингерСтивен СпилбергРоджер СпоттисвудВячеслав ТихоновСемён ТумановБрюс УиллисТом УэйтсЛассе ХальстрёмЛоуренс ХарвиВуди ХаррельсонУингс ХаузерКори ХеймМарк ХэмиллТом ХэнксАлександр ШирвиндтФамке Янссен
фильмы
Ангелы-хранителиБезумный МаксБелый Бим Черное ухоВозвращение Мухтара-1Возвращение Мухтара-2Возвращение Мухтара-3Возвращение Мухтара-4Возвращение Мухтара-5Возвращение Мухтара-6Возвращение Мухтара-7Возвращение Мухтара-8Возвращение Мухтара-9Джон УикДжон Уик 2ДжульбарсЕго собачье делоИстория ХатикоК-9 III: Частные детективыК-911К-9: Собачья работаКо мне, Мухтар!Мухтар. Новый следПарень и его собакаПограничный пес АлыйПриключения Тинтина: Тайна единорогаСемь психопатовТёрнер и ХучТинтин и голубые апельсиныТрое в лодке, не считая собакиТрое в лодке, не считая собакиТрое в лодке, не считая собакиХатико: Самый верный другЧетыре танкиста и собака

фотографии >>
Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг фотографии
Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг фотографии
Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг фотографии
Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.

День рождения >>

Бари Алибасов
Сайдо Курбанов
Сережа Медведев
Татьяна Пельтцер
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Мерле Тальвик
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Пол Джаматти
Роберт Ингланд
Лиана Орфей
Билли Уайтлоу
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Он и Она
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, 2017
Чёрная бабочка
триллер
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью