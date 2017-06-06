Брюс Уиллис и ещё 11 героев, доказавших что человек собаке друг

У многих из нас есть домашние животные. Кто-то любит котов, кому-то по душе канарейки, некоторые обожают декоративных кроликов, а единицы и вовсе заводят диких зверей вроде лис и медведей. С животными весело, легко и нескучно, они дарят много радости за свою короткую жизнь и оставляют после себя светлую грусть.
Самыми преданными и верными среди четвероногих друзей являются собаки. Они обожают своих хозяев больше собственной жизни и часто спасают их от гибели и хандры. Достаточно заглянуть в глаза своему самому верному другу, и сердце переполняется любовью и благодарностью за то, что собаки ничего не требуют взамен и принимают тебя таким, каков ты есть. А потому немудрено, что харизматичные персонажи вроде частного детектива Стива в «Его собачьей жизни» или Джона Уика готовы свернуть горы для того, чтобы вернуть своего пса или отомстить за смерть питомца. Кино-Театр.ру предлагает вам вспомнить 12 кино-историй крепкой дружбы человека и собаки.
Дон Джонсон в экранизации одноимённой повести Харлена Эллисона, повествующей о постапокалиптическом мире, имеет телепатическую связь с псом по кличке Блад (его играет Тигр, помесь бородатой колли и вест-хайленд-уайт-терьера). Их взаимная привязанность настолько сильна, что парень всегда встаёт на сторону пса, если речь идёт о выборе между жизнью и смертью. Образ человека и его собаки на фоне постапокалиптической разрухи с тех пор закрепился в массовой культуре. Буквально через 4 года появился «Безумный Макс» с четвероногим спутником, а в серии компьютерных игр Fallout подобный союз стал отличительной чертой.
Душераздирающая история о любви, преданности и ненависти, рассказанная Гавриилом Троепольским, Станиславом Ростоцким и Вячеславом Тихоновым. Без слёз этот шедевр могут смотреть только люди вроде «укушенной» соседки в исполнении Валентины Владимировой, а финал картины является одним из самых печальных в истории кино. Известно, что из-за несоответствия окраса Бима породе шотландского сеттера, в его образе предстали английский сеттер Стив (он же Стёпа) и его дублёр Денди.
Ещё одна отечественная экранизация, связанная с собачьей темой. На сей раз вспомнилась адаптация повести Джерома К. Джерома, снятая Наумом Бирманом. Троих друзей, отправившихся в весёлое путешествие по Темзе вместе с фокстерьером Монмаранси (в этой роли были задействованы фокстерьеры Герцог и Грех), сыграли Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Разумеется, это не единственная экранизация популярного произведения. В частности, британцы адаптировали повесть как минимум 5 раз: в одной из версий, снятой в 1956 году, снялись Лоуренс Харви, Лиза Гастони и Джилл Айрленд, а в телеадаптации 1975 года одну из ролей сыграл Майкл Палин из культовой комик-группы «Монти Пайтон». Существует также немецкая экранизация образца 1961 года.
Популярная история 80-х о специальном агенте отдела по борьбе с наркотиками Томе Дули (Джеймс Белуши) и его четвероногом напарнике Джерри Ли появилась на свет благодаря режиссёру Роду Дэниэлу под слоганом «Один немного сообразительнее другого». Джерри Ли был настоящей полицейской собакой, погиб через 2 года после съёмок ленты при задержании преступника. Что касается Белуши, то он полюбил немецких овчарок и завёл себе двух псов, которые потом предстали в образе Джерри Ли в сиквелах: Мак сыграл в картине «К-911», а Кинг - в «К-9 III: Частных детективах». Между прочим, внимательные зрители не могли не заметить сходство сюжета американской ленты с шедевром Туманова. И тут и там можно увидеть, как собака ревнует главного героя к его женщине. Кроме того, присутствуют сцены ранения и разговоров с псом, словно он человек и всё понимает.
Соперником Джерри Ли в том же 89-м выступил Хуч в исполнении бордоского дога Бизли. Он вместе с полицейским детективом Тёрнером (Том Хэнкс) расследует убийство своего престарелого хозяина под бдительным оком режиссёра Роджера Споттисвуда и потихоньку прикипает к своему новому товарищу. Конец у этой истории, как мы помним, печальный.
Лассе Хальстрём из реальной истории жизни почитаемого в Японии японского пса породы акита-ину создал слезливую мелодраму с Ричардом Гиром. Впрочем, без слёз и трогательности сюжет о собаке, ждущей своего умершего хозяина, всё равно не снять, о чём свидетельствует и оригинальная японская киноверсия, снятая Сейдзиро Коямой 30 лет назад. В американской ленте заглавную роль исполнили три взрослые акиты — Чико, Лайла и Форрест, а также щенок сиба-ину.
Стивен Спилберг на основе великолепных комиксов Эрже о репортёре Тинтине и его верном фокстерьере Милу (он же Снежок, он же Мелок) создал анимационную 3D-картину, в которой использовал технологию захвата движения. Лента не понравилась большинству критиков, но не осталась без наград («Золотой глобус», «Энни»). Впрочем, если вы действительно хотите прочувствовать всю прелесть невероятных приключений Тинтина и Снежка, то лучше почитайте комиксы или же посмотрите французскую кинотрилогию 60-х вместе с анимационным сериалом «Приключения Тинтина», созданным Стефани Бернаскони в 1990 году.
В чёрной комедии Мартина Макдонаха у психованного гангстера Чарли (Вуди Харрельсон) украли любимую собачку Бонни, принадлежащую к очаровательной породе ши-тцу, и пошло-поехало в лучших традициях ирландского драматурга. Впрочем, здесь есть не только Бонни, но и Банни, т.е. белый кролик, которого любит носить на руках Том Уэйтс (ну а кто не любит?!).
Во взрывном боевике Чада Стахелски и Дэвида Лейтча поводом для возвращения персонажа Киану Ривза к профессии наёмного убийцы послужила смерть его любимого бигля. Во второй части его новый питомец - американский булли - остаётся в живых, а следовательно, он появится и в будущей третьей главе. Примечательно, что один из эпизодов сиквела - проход по мосту - сильно напоминает хрестоматийный кадр с Безумным Максом и его псом.
В искромётной криминальной комедии Роберта и Марка Калленов стареющий частный детектив Стив (Брюс Уиллис) чуть не сходит с ума, когда у него крадут Бадди - собаку породы парсон-рассел-терьер. Разобраться с ворами ему берутся помочь Томас Миддлдитч и Джон Гудман, по пути им встречаются Фамке Янссен, Адам Голдберг, Элизабет Рём и Дэвид Аркетт. За злодеянием же стоит кхал Дрого Джейсон Момоа. Впрочем, он тоже любит собак и не позволит никому обидеть Бадди, да и вообще с ним можно договориться. Надо только занять несколько раз крупную сумму, и всё разрешится наилучшим образом.
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