«Брату» исполнилось 20

17 июня
в московском киноцентре «Октябрь»
в рамках проекта «КАРО.Арт»
состоится специальный показ криминальной драмы «Брат
», посвященный 20-летнему юбилею выхода фильма на экраны. После показа пройдет обсуждение картины с участием художника по костюмам Надежды Васильевой
. Модератором выступит кинокритик Василий Корецкий
.
В мае 1997 года фильм «Брат» был показан в программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд», а затем 5 июня - на «Кинотавре», где был награжден Гран-при. На том же фестивале Сергей Бодров
, сыгравший Данилу Багрова, получил приз за главную мужскую роль.
Фильм, вобравший в себя эпоху 90-ых, почти сразу после выхода стал культовым, а главный герой – символом поколения. «Чем не Збигнев Цыбульский?»
, -- писали критики о Сергее Бодрове, восхищаясь природным обаянием актера и странной магией его персонажа. Россия получила своего героя, как будто ниоткуда вошедшего в кадр под музыку «Наутилуса»
.
kino-teatr.ru
начинает розыгрыш двух пар билетов на это событие. Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте
. Вступайте и выигрывайте
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Желаем всем удачи!
Полная информация о мероприятии и заказ билетов на сайте киноцентра
.
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