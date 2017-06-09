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«Брату» исполнилось 20

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9 июня 2017
17 июня в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоится специальный показ криминальной драмы «Брат», посвященный 20-летнему юбилею выхода фильма на экраны. После показа пройдет обсуждение картины с участием художника по костюмам Надежды Васильевой. Модератором выступит кинокритик Василий Корецкий.

«Брату» исполнилось 20

В мае 1997 года фильм «Брат» был показан в программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд», а затем 5 июня - на «Кинотавре», где был награжден Гран-при. На том же фестивале Сергей Бодров, сыгравший Данилу Багрова, получил приз за главную мужскую роль.​

Фильм, вобравший в себя эпоху 90-ых, почти сразу после выхода стал культовым, а главный герой – символом поколения. «Чем не Збигнев Цыбульский, -- писали критики о Сергее Бодрове, восхищаясь природным обаянием актера и странной магией его персонажа. Россия получила своего героя, как будто ниоткуда вошедшего в кадр под музыку «Наутилуса».

«Брату» исполнилось 20

kino-teatr.ru начинает розыгрыш двух пар билетов на это событие. Конкурс проводится в группе Кино-Театр.ру ВКонтакте. Вступайте и выигрывайте!

Желаем всем удачи!

Полная информация о мероприятии и заказ билетов на сайте киноцентра.
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персоны
Алексей БалабановСергей Бодров (младший)Збигнев Цибульский
фильмы
Брат

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«Брату» исполнилось 20 фотографии
«Брату» исполнилось 20 фотографии
«Брату» исполнилось 20 фотографии
«Брату» исполнилось 20 фотографии
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