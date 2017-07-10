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Посмотри «Игру престолов» в кинотеатре!

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10 июля 2017
8 регионов, 27 кинотеатров – Амедиатека и сеть кинотеатров «КАРО» покажут первую серию долгожданного продолжения эпической фэнтези-драмы «Игра престолов» на больших экранах. 18 июля в 20.00 показ первой серии нового сезона пройдет в 27 кинотеатрах по всей стране. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Сургута и Самары увидят премьерную серию 7-го сезона одними из первых!

Посмотри «Игру престолов» в кинотеатре!

kino-teatr.ru начинает розыгрыш билетов на этот уникальный просмотр!

Для участия в конкурсе вам нужно прислать письмо с ответами на вопросы нашей викторины на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, обязательно указав свои имя, фамилию, город и адрес странички в соцсети.

Конкурс продлится до 12:00 17 июля. Из числа правильно ответивших на вопросы будут выбраны по два победителя из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Сургута и Самары, каждый из которых получит по 2 билета на это мероприятие.

Внимание, вопросы:

Какой актёр впервые появится в седьмом сезоне?
1) Йен МакШейн
2) Макс фон Сюдов
3) Джим Бродбент
4) Роберт Де Ниро

Дейенерис плывёт в Вестерос с огромной армией. Кого нет в рядах её сторонников?
1) Одичалых
2) Дотракийцев
3) Безупречных
4) Железнорожденных

Серсею Ланнистер в седьмом сезоне ждут непростые испытания. А кто претендовал на эту роль вместо Лены Хэди?
1) Анджелина Джоли
2) Ева Грин
3) Сара Джессика Паркер
4) Джиллиан Андерсон

Сколько эпизодов будет в новом сезоне?
1) 13, нужно многое рассказать, а осталось всего два сезона
2) 10, как обычно
3) 7, запланировано много сражений, а бюджет HBO не резиновый
4) 5, война не терпит болтовни, сделаем это по-быстрому

Кто из этих персонажей пережил шестой сезон:
1) Оленна Тирелл
2) Русе Болтон
3) Уолдер Фрей
4) Маргери Тирелл

Ждём ваших писем и желаем удачи! Зима близко!

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Посмотри «Игру престолов» в кинотеатре! фотографии
Посмотри «Игру престолов» в кинотеатре! фотографии
Посмотри «Игру престолов» в кинотеатре! фотографии
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