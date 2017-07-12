Немного Крыма и немного любви: Какое авторское кино поддержало Минкультуры?

Министерство культуры РФ опубликовало список проектов авторских и экспериментальных фильмов, которые будут поддержаны в этом году. На питчинге было представлено 73 заявки, субсидию от Минкультуры получат 39. Как сообщил Кино-театр.ру глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов
, им будет выделено в среднем по 30-35 млн рублей. Еще 17 проектов отправлены в так называемый резерв. Это значит, что если к осени у министерства будут средства на поддержку фильмов, то они смогут выделить им субсидию. Шанс на это, впрочем, небольшой. Без господдержки в этом году осталось 17 проектов. Рассказываем обо всех. Списки поддержанных и отправленных в резерв проектов представлены на основании оценки (от высшей к низшей) экспертного совета министерства культуры по авторскому и экспериментальному кино. В него входят, в частности, режиссеры Александр Галибин
, Ренат Давлетьяров
, Павел Лунгин
, Сергей Мокрицкий
, Вера Сторожева
, продюсеры Рубен Дишдишян
, Сергей Мелькумов
, Алексей Рязанцев
, Игорь Толстунов
, глава Госфильмофонда Николай Бородачев
, представители Минкультуры и Военно-исторического общества. Список не поддержанных проектов сформирован, исходя из нашей оценки.
ФИЛЬМЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«Грех», Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств, режиссер – Андрей Кончаловский
Фильм расскажет о жизни художника Микеланджело. Картина, которая будет снята на итальянском языке, затронет события первой четверти XVI века, когда скульптор работал над гробницей Юлия II и фасадом церкви Медичи Сан Лоренцо. Байопиком создатели картины просят «Грех» не называть, так как в лента задумана как видение скульптора. Исполнитель роли Микеланджело пока не выбран. Ассистента художника сыграет Якоб Диль
, женскую роль – модель plus size Александра Дейнега
, Данте – итальянский актер Тони Пандольфо. Производство картины с огромным для авторского кино бюджетом в 780 млн рублей уже поддержано Фондом Алишера Усманова, министерством культуры Италии и итальянской же телерадиокомпанией Rai. Начало съемок намечено на конец августа, завершатся они только летом 2018-го. По всей вероятности, премьера фильма состоится Венецианском кинофестивале.
«Элефант», компания «58,5 Продакшн», режиссер – Алексей Красовский
Режиссер «Коллектора»
снимет семейную комедию про детского писателя Валентина Шубина, прославившегося серией рассказов про слона Мишку. Когда у Шубина обнаруживается болезнь сердца, появляется богатый человек, готовый помочь писателю в обмен на продолжение рассказов о полюбившемся детям герое. Продюсером и исполнителем главной роли станет Алексей Гуськов
, также в фильме сыграют Михаил Ефремов
и Ирина Старшенбаум
. Производственный бюджет ленты – 58,5 млн рублей. Фильм рассчитан на широкую аудиторию, уже есть договоренность о прокате с компанией «Каро».
«Фея», кинокомпания «Магнум-фильм», режиссер – Анна Меликян
Фильм станет заключительной частью трилогии, куда вошли «Русалка»
и «Звезда»
. Меликян сама написала сценарий будущей ленты. В главной роли она планирует снять актера Константина Хабенского
. Действие фильма будет происходить в наши дни, когда владелец империи по производству компьютерных игр неожиданно видит себя в облике Христа на фреске авторства Андрея Рублева. Съемки картины планируется начать осенью, готова лента будет к маю 2019 года. Бюджет – 124 млн рублей. По словам Меликян, в фильме будет «три позиции», которые влияют на бюджет картины. Это вселенная компьютерной игры «Коловрат» (референс – игра «Ведьмак»), которую создает главный герой и которая будет вплетена в действие фильма. Будет XV век, «поскольку герой отождествляет себя с Андреем Рублевым» и будут регрессии – путешествия в прошлые жизни главного героя. Как признавалась на питчинге Меликян, как весь этот симбиоз будет выглядеть в итоге, она еще не знает.
«Подбросы», компания «Новые люди», режиссер – Иван И.Твердовский
Новая работа автора «Класса коррекции»
и «Зоологии»
, которую он вновь делает с продюсером Натальей Мокрицкой
. Название пока рабочее. Картина расскажет о взаимоотношениях матери и сына «в сложных психологических обстоятельствах». Сейчас ведется подготовительный период. Съемки картины собираются закончить к октябрю этого года. Весной-летом 2018-го фильм будет готов. Производственный бюджет составляет около 50 млн рублей, картину поддерживают зарубежные партнеры, в том числе фонд «Евримаж».
«Неадекватные люди-2», компания «План 9», режиссер – Роман Каримов
Сиквел комедии 2010 года, которая принесла Каримову известность. Продюсером ленты выступит Роман Борисевич
, до этого в основном поддерживающий сугубо авторское кино, а не арт-мейнстрим. Главными героями нового фильма вновь станут Кристина и Виталий, которых сыграют Ингрид Олеринская
и Илья Любимов
. Действие картины будет развиваться через семь лет после предыдущего фильма. У пары накопились проблемы в отношениях. Кристина хочет понять, правильный ли выбор она сделала. Проект полностью готов к съемкам.
«Воскресенье», Студия «СЛОН», режиссер – Светлана Проскурина
Очередной совместный проект Проскуриной и продюсера Сабины Еремеевой
с артистом Алексем Вертковым
, который снимался у режиссера в драме «До свидания, мама»
. Создатели ленты обещают социальную драму с большим количеством юмора и иронии.
«Крик тишины», продюсерская компания Александра Литвинова, режиссер – Алексей Карелин
Нина Воронова эвакуируется из блокадного Ленинграда, оставив умирать своего маленького сына Сашу в промерзшей квартире. Его находит соседка, девочка Катя, чтобы спасти малыша, она делает ему метрику, заявляя, что это ее брат. Повествование будет вестись от имени Саши. Сценарий для фильма написал Александр Бородянский
. По его словам, в этой истории «может быть, впервые в нашем кино урок мужества и героизма показывают дети
». Съемки начнутся зимой, готова лента будет ко второй половине 2018 года.
«Аманат», компания «Даггер филм», режиссер – Антон Сиверс
История Джамалуддина, сына имама Дагестана и Чечни Шамиля, который еще мальчиком был выдан своим отцом в качестве заложника (аманата) русскому правительству в залог его преданности России, где опекунство над ним принял лично Николай I. В фильме будет показана Кавказская война и любовные отношения Джамалуддина с Елизаветой Олениной, ради которой он решил принять христианство. Режиссером выступит снимавший «Василису»
Антон Сиверс. Производственный бюджет ленты – 320 млн рублей.
«Жанры-2», кинокомпания Андрея Кончаловского, альманах
Продолжение продюсерского проекта Кончаловского – альманаха из семи новелл разных жанров. Главная задача проекта – доказать, что большой бюджет не самое главное для хорошего кино. Производственный бюджет альманаха – 50 млн рублей.
«Дядя Саша», Студия Кино, режиссер – Александр Гордон
«Немножко чеховская комедия» про режиссера Александра Афербуха, который собирается снять фильм «Незабытые предки», где главного героя «духовные скрепы наконец-то делают человеком». Главную роль сыграет сам Гордон, его жену – Анна Слю
, молодого артиста – Никита Ефремов
, матерого актера – Сергей Пускепалис
. В роли киношного сценариста выступит Василий Бархатов
, а композитора сыграет Борис Березовский. В фильме также появится вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Съемки «Дяди Саши» начнутся 18 июля в Подмосковье, завершена картина будет к Новому году, у Гордона уже есть договоренности с двумя прокатчиками и Первым каналом.
«Высота 220», компания «Даггер филм», режиссер – Леонид Пляскин
Героическая драма про 19-летнего командира пулеметного полка Ханпашу Нурадилова, который во время Великой Отечественной войны уничтожил 920 немецких солдат. Ближайший референс – «Ярость»
с Брэдом Питтом
, в фильме будут звучать «советские и зарубежные классические композиции». В Беларуси уже построены декорации для съемок, натура частично будет сниматься в Дагестане. Производственный бюджет фильма – 120 млн рублей, еще 50 создатели ленты планируют потратить на продвижение. Целевая аудитория – 12+, «дополнительно – жители Кавказа».
«Танец с саблями», компания «Марс Медиа», режиссер – Юсуп Разыков
История шедевра Арама Хачатуряна, написанного им за восемь часов в эвакуации в Перми. Великого композитора сыграет Артур Ваха
, роль молодого Хачатуряна исполнит Амбарцум Кабанян
. В фильме также появятся Михаил Ефремов, Алексей Гуськов и Анна Чиповская
. Лента будет снята в копродукции России и Армении. Производственный бюджет картины 68 млн рублей. Прокатом займется компания «Наше кино».
«На Париж», компания «Блиц-Фильмс», режиссеры – Ираклий Квирикадзе, Сергей Саркисов
Фильм по сценарию Станислава Говорухина
и Сергея Ашкенази
уже начали снимать в Калининградской области, также запланированы съемки в Грузии и Польше. Картина рассказывает про танкистов, которые собираются отпраздновать окончание войны в Париже. Главные роли играют Дмитрий Певцов
, Сергей Маковецкий
, Михаил Ефремов, также в фильме появятся Рената Литвинова
, Евгений Стычкин
и Федор Добронравов
. Производственный бюджет – 180 млн рублей.
«Архипелаг», ТПО «СДФ», режиссер – Михаил Малахов мл.
Лента расскажет о подвиге российских ученых в начале XX века в экспедициях Русского Географического общества и Российской Академии наук на Шпицберген. На главные роли рассматриваются Артем Семакин
, Олег Долин
и Тимофей Трибунцев
.
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты», компания «Кремлин Филмз», режиссер – Василий Чигинский
Многострадальный проект продюсера Олега Капанца
, на который он пытается получить государственные деньги уже несколько лет. Фильм находится в производстве уже три года, снята половина материала, продюсеры все еще надеются на выход в прокат к Чемпионату мира по футболу. Производственный бюджет ленты – 380 млн рублей.
«Балканский рубеж», кинокомпания «Блесс-Фильм», режиссер – Андрей Волгин
Продюсерский проект Гоши Куценко
о «времени, когда Россию хотели окончательно стереть с карты мировой политики». Действие ленты будет проходить во время Косовской войны, когда российский десант высаживается в Косово. Куценко анонсирует фильм как «честную искреннюю картину во славу русского оружия». Сам он сыграет в картине, но не главную роль. В фильме появятся Антон Пампушный
, Гойко Митич
и Милош Бикович
, наряду с художественной частью будет документальная. Ближайшие референсы – «Черный ястреб»
и «13 часов: Тайные солдаты Бенгази»
. Выход фильма запланирован на 2018 год, ожидаемые кассовые сборы – 525 млн рублей.
«Страх высоты», студия «КиноПРОБА», режиссер – Павел Мирзоев
Фильм по сценарию Ярославы Пулинович
с Павлом Табаковым
в главной роли. По словам Мирзоева, лента расскажет о современном герое со сложным характером и «развилках», перед которыми оказывается молодой человек в нынешнем мире. Кроме Табакова в фильме также снимутся Максим Суханов
и Роза Хайруллина
.
«Пальмира», компания «Пролайн-медиа», режиссер – Иван Болотников
Российско-сирийский проект про дагестанского врача Артура, жизнь которого рушится после того, как его жена вместе с дочками оказываются в Сирии. Он отправляется их спасать. Слоган фильма «Спасая мир собственный, спасаю человеческий». В роли Артура создатели ленты видят Хавьера Бардема, его участие в проекте, правда, пока не подтверждено. В сентябре съемочная группа поедет в Сирию, там уже в феврале-марте 2018-го пройдут основные съемки, в организации которых помогают сирийские партнеры.
«Мысленный волк», компания «САГа», режиссер – Валерия Гай Германика
Околоправославное и духовное кино по сценарию Юрия Арабова
. Лента расскажет о матери и дочери, чьи отношения лишены любви. Главные роли сыграют Ксения Раппопорт
и Агния Кузнецова
. По словам продюсера Андрея Савельева
, картиной уже заинтересовались зарубежные дистрибьюторы и два российских кинофестиваля – «Кинотавр» и «Послание к человеку». Фильм получил поддержку Первого канала и предложения о прокате от дистрибьюторов ЦПШ, «Парадиз» и «Кино Сити».
«Сторож», кинокомпания «Инвада Фильм», режиссер – Юрий Быков
Остросюжетная драма с элементами триллера. Сторож старого санатория, находящийся на грани самоубийства, оказывается случайным свидетелем разрушающегося брака приехавших в этот санаторий Стаса и Веры. Исполнители главных ролей пока не известны, но, по словам Быкова, в участии заинтересованы «звездные» актеры. В качестве референсов Быков рассматривает «Отпуск в сентябре»
и «Полеты во сне и наяву»
. Бюджет картины составит 55 млн рублей, съемки должны начаться зимой, картина будет готова к концу 2018 года. Продюсером выступает Александр Котелевский
.
«Выше неба», компания «Марс Медиа», режиссер – Оксана Карас
Жизнеутверждающая история о первой любви с детективным сюжетом от автора «Хорошего мальчика»
вновь с Семеном Трескуновым
в одной из главных ролей. Семья 18-летней девушки Васи, у которой порок сердца, приезжает в подмосковный пансионат. Вася знакомится с героем Трескунова, а также становится свидетельницей убийства. Бюджет ленты – 57 млн рублей. В дрим-кастинге – Константин Хабенский, Анна Михалкова
, Александр Паль
и Лиза Янковская.
«Крымские каникулы», компания «Фреш-Фильм», режиссер – Леонид Марголин
Курортная комедия, которая призвана «рассказать о Крыме не только как о здравнице, но и месте, где можно поправить душевные качества, духовные и любовные отношения». Картина расскажет о трех семейных парах, которые живут в одном из крымских отелей. Судя по презентационному ролику, действие фильма будет проходить в отеле, который и собираются прорекламировать этим фильмом. Референс – «Притворись моей женой»
. Производственный бюджет – 60 млн рублей. Создатели ленты надеются на сборы в 200 млн рублей, прокатчиком выступит «Каро», фильм выйдет к 8 марта.
«Кроличья лапа», компания «Зебра», режиссер – Нана Джорджадзе
Фильм про поколение 90-х, чья юность совпала с эпохой перемен. Создатели ленты обещают пронзительную историю любви на фоне перестройки и до наших дней. Будут показаны петербургские сквоты, коммуналки и творческая молодежь. Сейчас ведется подготовительный период, фильм хотят закончить в 2018 году. Производственный бюджет – 47,7 млн рублей.
«Ревность», компания «Друг Друга», режиссер – Нигина Сайфуллаева
Психологическая драма про тридцатилетнюю женщину, которая подозревает мужа в измене, но не может прямо об этом спросить. «Непроговоренная ревность» заставляет ее пойти на встречную измену. Сценарий вновь написала Любовь Мульменко
, с которой Сайфуллаева работала над фильмом «Как меня зовут»
и сериалом «Детки»
. Референсы – «С широко закрытыми глазами»
, «Горькая луна»
. Проектом уже заинтересовались три прокатные компании, также у «Ревности» уже есть поддержка телеканала ТВ-3. Снимать собираются в Калининграде, чтобы попасть там под региональную программу частичного возмещения затрат на съемки.
«Жизнь после жизни», киностудия Мавр, режиссер – Дмитрий Астрахан
Очередная работа Астрахана про «любовь и вечные ценности, которые определяют смысл жизни человека» с главным героем – известным сценаристом и режиссером, которого сыграют Михаил Ефремов или Александр Домогаров
. Производственный бюджет – 70 млн рублей, фильм уже поддержан белорусскими партнерами.
«На Луне», киностудия «Вертикаль», режиссер – Алена Фадеева
Сериальный режиссер Алена Фадеева вдохновилась фильмом «Курьер» Карена Шахназарова
и решила написать «созвучный» сценарий – «не референс, а камертон». Главный герой – молодой человек Егор Громов, который уже перепробовал в жизни все. Однажды ночью он сбил человека, после чего отец Егора отправил его на перевоспитание в деревню. В главной роли создатели ленты видят Сергея Романовича
из «Экипажа»
, в роли бабушки парня – Инну Чурикову
.
«Три в одном», корпорация «Русская Фильм Группа», режиссер – Руслан Паушу
«Социально важная» комедия о том, «есть ли жизнь после измены» с Анной Чуриной
в одной из главных ролей. В центре сюжета три женщины Вера, Надежда и Любовь. Производственный бюджет – 54 млн рублей, на промо будет потрачено порядка 100 млн рублей. Фильм будет готов к концу 2018 года и выйдет в прокат к 14 февраля или 8 марта.
«Клятва», кинопрограмма «XXI век», режиссер – Владимир Котт
Основанная на реальных событиях картина о судьбе главного врача психиатрической больницы Симферополя Наума Балабана, который во время войны спас более 200 человек. Действие фильма будет развиваться от начала XX века, когда Балабан еще учился в Мюнхене со своим другом Густавом. Они были влюблены в одну девушку – Елизавету. После революции Наум и Елизавета вернулись в Россию, Балабан возглавил клинику в Симферополе, а Густав остался работать в Германии и стал одним из разработчиков закона о стерилизации душевнобольных. Балабана сыграет Сергей Маковецкий, Густава – Рэйф Файнс
, Елизавету – Полина Агуреева
. Фильм будет сниматься в психиатрической больнице Симферополя. Премьера запланирована на 18 марта 2019 года – к пятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией и 75-летию освобождения Крыма от войск нацистской Германии.
«Вниз», компания «Грин филмс», режиссер – Марюс Вайсберг
Снимавший в основном комедии Марюс Вайсберг решился на триллер, сценарий которого выкупил у американских продюсеров. Компания незнакомых людей застревает в лифте. Роли исполнят Александр Петров
, Александра Бортич
, Владимир Машков
, оператором выступит Владислав Опельянц
. Прокатом ленты займется компания «Централ Партнершип».
«Футбол – это жизнь», киностудия «Медведь», режиссер – Алексей Луканев
Главный герой в детстве влюбляется в футбол и на протяжении всей жизни идет к мечте. В конце он добивается цели, но «не в том амплуа, в котором хотел себя реализовать в детстве». Создатели ленты обещают «хорошую, добрую и светлую» историю.
«Папы», компания «Стартфильм групп», режиссер – Артур Виденмеер
Выпускник Владимира Хотиненко
собирается снять «комедию с небольшим мистическим допущением» о разобщенной семье. Референсы – «Один дома»
и российский «Призрак»
. Производственный бюджет – 57 млн рублей, прокатчик – компания «Наше кино».
«Неведомое», компания «Киноданц», режиссер – Александр Богуславский
Научно-фантастический триллер от молодой и активной компании «Киноданц» рассказывает о группе героев, которая проникает в полный аномальной активности Периметр.
«У моря», компания «Север», режиссер – Олег Лукичев
Во время презентации этого проекта эксперты сообщили, что Олег Лукичев этот фильм снимать не собирается. На саму презентацию он не приехал. По словам исполнительного продюсера, который презентовал ленту, группа находится накануне съемок, они должны пройти в Новороссийске. Фильм расскажет о банде контрабандистов. Один из них «россиянин, который оказывается агентом ФСБ под прикрытием, но об этом никто не догадывается кроме сурового мужчины Владимира, 70 лет». Сурового мужчину должен сыграть Владимир Ильин
, агента ФСБ – Владимир Машков, главная женская роль достанется продюсеру и меценату проекта Елене Север
. Еще в фильме будет арабский террорист, хотя в сценарии он сначала был турецким, так как работа над текстом шла, когда «у России были плохие отношения с Турцией». Производственный бюджет – 115 млн рублей, большая часть пойдет на гонорары актерам.
«Идентификация», компания «Киноданц», режиссер – Вячеслав Лисневский
Еще один проект молодой компании – на этот раз приключенческий. Съемки запланированы на осень, релиз – на 2018 год. Главный герой во время страшной катастрофы теряет память, а затем выясняет, что он не человек, а киборг. Референсы – «Призрак в доспехах»
, «Особое мнение»
, «Вне/себя»
. Производственный бюджет – 143,4 млн рублей, еще 50 планируют потратить на маркетинг. Предполагаемые сборы 280 млн рублей, международные продажи должны принести 70 млн рублей.
«Сердце мира», кинокомпания СТВ, режиссер – Наталия Мещанинова
Новый авторский проект Наталии Мещаниновой о выросшем в детдоме Егоре, который стал ветеринаром и всю жизнь пытается найти семью и дом, которых у него никогда не было. Главную роль сыграет Степан Девонин
, который «в каком-то смысле стал прототипом героя». Женская роль достанется Яне Сексте
. Мещанинова обещает тактильный и чувственный фильм. Натура уже отобрана – снимать будут в Псковской области. Завершить ленту планируют к весне 2018 года.
«Начало. Легенда о самбо», компания «АБС», режиссер – Дмитрий Киселев
Масштабное историческое полотно, действие которого развивается в первой половине XX века, когда в СССР придумывают самбо. Режиссером станет снявший «Время первых»
Дмитрий Киселев. В фильме сыграет Антон Шагин
, в дрим-касте также значатся Данила Козловский
, Елена Лядова
и Владимир Вдовиченков
.
«Учености плоды», компания «Корнер Ворк», режиссер – Игорь Угольников
Во время съемок «Батальона»
Угольников побывал в Михайловском и узнал там историю, которая происходила во время немецкой оккупации в 1941 году. Туда приехала фрау Шиллер, которая начала читать местным жителям и немецким солдатам лекции про Александра Пушкина. Шиллер попыталась увести вещи Пушкина в Германию. «Тогда местные жители и партизаны понимают, что поэт стал не просто поэтом, но символом родины, который нельзя увозить и отдавать врагу», – рассказал о сюжете Угольников. Роль Пушкина в фильме сыграет Сергей Безруков
. Фильм будет снят на русском и немецком языках. Производственный бюджет ленты – 209,6 млн рублей. Съемки начнутся в следующем году, в прокат запланирован на весну 2019 года.
«Кадиш», компания «Арк Пикчерс», режиссер – Константин Фам
Режиссер Константин Фам продолжает «еврейскую» тему, которой он занимался в своих короткометражках. Фильм расскажет о российском парне, который в поисках себя едет по миру. «Кадиш» будет снят на основе его короткометражки «Скрипка», в которой история XX века передана через судьбу музыкального инструмента. В фильме собираются снять Оксану Фандеру
и Владимира Кошевого
, которые уже работали с Фамом.
«Гранд канкан», киностудия «М-Фильм», режиссер – Михаил Косырев-Нестеров
Экспериментальный музыкальный проект от режиссера «Поездки к матери»
. Копродукция Россиия и Франции с производственным бюджетом 75 млн рублей. Съемки продлятся до конца зимы.
ФИЛЬМЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
«Жизнь после жизни», режиссер – Сергей Пищиков
Лента о богатом мажоре, прожигающем свою жизнь, который попадает на исправительные работы в фонд помощи онкобольным и влюбляется в одну из подопечных фонда. Производственный бюджет – 95 млн рублей.
«Дорога в Райск», режиссер – Михаил Агранович
История непростой любви молодого раввина и русской девушки. Референс – «Черная кошка, белый кот»
, бюджет – 71,2 млн рублей. Премьера запланирована на ноябрь 2018 года. В фильме сыграют Александр Паль, Юлия Пересильд
, Александр Робак
и Алиса Фрейндлих
, продюсирует ленту Никита Владимиров, который сделал с Владимиром Коттом фильм «Карп отмороженный»
, отмеченный на недавнем ММКФ призом зрительских симпатий
.
«Крепостной», режиссер – Эдуард Оганесян
Фильм про живущего в глубинке сторожа Сереге, которого на постере пока иллюстрирует Венсан Кассель
. Он в фильме не сыграет, актера на главную роль пока ищут.
«Считая падающие звезды», режиссер – Тимофей Харкевич
Комедия с элементами мелодрамы про подростковую любовь. Городской парень оказывается в деревне и встречает местную девушку. Производственный бюджет – 54 млн рублей.
«Хэппи-энда не будет», режиссер – Ксения Баскакова
Триллер о компании пьяных ребят, которые оказываются случайными свидетелями убийства в лесу и снимают преступление на камеру. В дрим-касте фигурирует Павел Табаков.
«Баржа 725», режиссер – Алексей Козлов
Сентябрь 1941 года, во время эвакуации из блокадного Ленинграда баржа, где находилось полторы тысячи курсантов, женщин и детей, затонула в Ладожском озере.
«Как дети», режиссеры – Фатима Ибрагимбекова, Соня Карпунина
Мелодрама с элементами триллера о том, что «от любви до ненависти один шаг, а от ненависти до мести и того меньше». Главными героями станут театральные актеры, снимать будут в театре на Малой Бронной. Согласие на участие в фильме уже дали Паулина Андреева
и Риналь Мухаметов
. Также в фильме могут появиться Владимир Яглыч
, Агния Кузнецова и Петр Федоров
.
«Трейдер», режиссер – Клим Шипенко
Финансовый триллер в духе сериала «Миллиарды»
и фильма «Уолл-стрит: Деньги не спят»
. Талантливый студент-математик попадает в мир больших денег. Главную роль сыграет Павел Табаков, также заявлены Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Равшана Куркова
и Светлана Ходченкова
.
«Иван», режиссер – Михаил Шевчук
Фильм о борце, двукратном олимпийском чемпионе Иване Сергеевиче Ярыгине будет сделан с разрешения семьи спортсмена.
«Алиме», режиссер – Александр Карпиловский
Лента про юную разведчицу, крымскую татарку Алиме Абденанову, освободившую Крым от фашистов. Производственный бюджет – 90 млн рублей. В фильме сыграют Любовь Новикова
и Риналь Мухаметов. Съемки пройдут в Крыму.
«Ташакор», режиссер – Евгений Барханов
Постоянный участник питчинга Минкультуры. Проект об участниках Афганской войны. Для съемок отобраны локации в Таджикистане и Афганистане.
«Молоко», режиссер – Карен Оганесян
Добрая сказка про 28-летнюю провинциалку Зою (Юлия Пересильд) рядом с домом которой падает метеорит. После этого гражданский муж Зои приносит из зоопарка двух пингвинов, а у самой Зои начинает идти молоко, способное залечивать душевные раны людей. Кроме Пересильд в фильме сыграют Денис Шведов
, Андрей Смоляков
, Елена Яковлева
, съемки пройдут в Калининграде предстоящей зимой. Производственный бюджет – 49,5 млн рублей, еще 25 будет потрачено на маркетинг.
«Последние честные», режиссер – Юрий Суходольский
История о противостоянии на Олимпиаде 1952 года русского и финского спортсменов, которые воевали по разные стороны фронта в годы войны.
«Зимняя гроза», режиссер – Александр Мельник
Новый проект автора «Территории»
и «Новой земли»
про битву за Москву, подвиг кремлевских курсантов и танковой дивизии Катукова. Пробы проходят Павел Табаков, Евгений Сангаджиев
, Василий Буткевич
и другие молодые актеры. Участие в фильме подтвердили Константин Лавроненко
, Полина Агуреева, Григорий Добрыгин
. Производственный бюджет – 600 млн рублей. Производству помогут Минобороны, РЖД, комендант Московского Кремля и, возможно, «Сбербанк».
«Дикая дивизия», режиссер – Андрей Соколов
Исторический вестерн «о любви и ненависти, воинском долге и верности, чести и достоинстве, о чувстве патриотизма, о сынах Кавказа, которые верой и правдой служили великой России». Действие фильма будет проходить во время Первой Мировой войны, среди героев – Михаил Романов, командовавший Кавказской туземной конной дивизией. Съемки запланированы только на следующую зиму, проходить они будут в Чечне при поддержке местной администрации.
«Паркет», режиссер – Александр Миндадзе
Вновь совместный проект режиссера и автора сценария Миндадзе и оператора Олега Муту
. История о любовном треугольнике, участники которого спустя 25 лет встречаются «в ритме танго». «Эфемерные па танго сталкиваются с реальной, вещной жизнью – семьями, мужьями, женами, детьми. Есть иллюзии, а есть обычная жизнь. Порой непонятно, что важнее
», – рассказал Миндадзе.
«Улицы героев», режиссер – Алан Догузов
«Военно-патриотическая драма, отражающая весь ужас войны». Главный герой вернулся в родной город и не знает, как жить после ожесточенных боев. Снимать фильм будут в Цхинвале. Среди актеров – Артем Ткаченко
, Мария Андреева
, Михаил Пореченков
. Последний еще не дал своего согласия на участие в проекте. В качестве промо фильма будут изданы комиксы и книга с комментарием писателя Юрия Полякова. Производственный бюджет – 70 млн рублей.
ФИЛЬМЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«Квартира»
– камерная драма Бакура Бакурадзе
с Алексеем Федорченко
и Яной Трояновой
в главных ролях.
«Барсук»
–проект Оксаны Бычковой
про одинокую 16-летнюю девочку, которая влюбляется в мальчика, похожего на ее отца. Съемки должны были начаться в сентябре.
«Времена года Мендельсона»
– сборник новелл Александра Баршака
про семейные отношения. Презентация проекта была самой яркой на питчинге.
«История одного назначения»
– основанный на реальных событиях проект Авдотьи Смирновой
, одним из героев которого станет 38-летний Лев Толстой.
«Точка невозврата»
– мистический триллер, основанный на ритуалах марийцев, удмуртов и чувашей. Участие в написании сценария принимал Денис Осокин
, фильм должен был снять документалист Алексей Барыкин
.
«43»
– российско-грузинский проект про врача, которая отсидела в тюрьме за кражу лекарств. Референс – «4 месяца, 3 недели и 2 дня»
.
«Продавец счастья»
– «антидепрессивный» проект киностудии Горького с режиссером Екатериной Телегиной
про молодых жителей современных мегаполисов.
«Ван Гоги»
– семейная история о взаимоотношениях отцов и детей от сценариста «Ассы» Сергея Ливнева
. На главную роль уже согласился Алексей Серебряков
.
«Трудно быть ангелом»
– ироническая мелодрама про ангела, который явился к своему подопечному, переживающему кризис на работе и измену жены.
«Время легенд»
– проект Свердловской киностудии о советской конькобежке Лидии Скобликовой.
«Сахаров»
– байопик о создателе водородной бомбы. Режиссер – Юрий Кара
, на главную роль рассматривался Александр Филиппенко
.
«Куслорок»
– проект Андрея Эшпая
про девушку, которая после аварии стала инвалидом, но не потеряла позитивный настрой на жизнь.
«Работайте, братья!»
– история дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, которая должна послужить «добрым примером для всей российской молодежи в качестве воспитания патриотического духа».
«Казаки»
– история молодого студента-гуляки, который встает на путь исправления. Авторы обещали «не уйти в квасной патриотизм»
«Остановиться, оглянуться»
– рассказ про журналиста, который теряет лучшего друга. По произведениям Леонида Жуховецкого.
«Свидетель»
– военно-патриотический проект про французского драматурга, работавшего военным корреспондентом на Донбассе и попавшего в плен.
«Рождение легенды»
– ремейк «Государственной границы» к 100-летию пограничной службы России.
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