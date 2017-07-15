Мальчишки и сестрёнки: детское кино, которое профинансирует Минкультуры

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Описания всех проектов, которые получат в этом году государственные деньги

Немного Крыма и немного любви: Какое авторское кино поддержало Минкультуры?

9 июля

Действуй, сестра: 8 фильмов про девушек, уходящих в отрыв

«Господи, как это замечательно - заниматься делом, за которое могут убить или даже посадить в тюрьму!»