Мальчишки и сестрёнки: детское кино, которое профинансирует Минкультуры

Мы продолжаем публикации о проектах, получивших субсидию министерства культуры РФ. В этом выпуске – будущие детские фильмы. На питчинге в середине июня было представлено 18 заявок, также к ним присоединился один проект из заявок авторских и экспериментальных фильмов. В итоге господдержку получат восемь, столько же отправлено в так называемый резерв. Три проекта «кастинг» не прошли. В экспертный совет по детскому кино входят Владимир Грамматиков
, Юрий Коротков
, Наталья Мокрицкая
, Алексей Рязанцев
, представители министерства, военно-исторического общества и детские психологи. Списки поддержанных и отправленных в резерв проектов представлены на основании оценки (от высшей к низшей) экспертного совета министерства культуры по авторскому и экспериментальному кино. Список не поддержанных проектов сформирован, исходя из нашей оценки.
ФИЛЬМЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«Сестренка», компания «Мотор фильм студия», режиссер – Александр Галибин
Драма про четырехлетнюю девочку-сироту, которая попала в киргизский поселок, где ее приютила местная семья. Судьба девочки показана на фоне военных событий. Производственный бюджет фильма – 90 млн рублей. Уже отобрана натура для съемок – на озере Иссык-куль, есть договоренности с киргизской студией.
«Ералаш», №324-335, художественный руководитель – Борис Грачевский
«Ералаш никогда не кончается, сказка всегда возвращается
», – сказал на презентации Борис Грачевский, бессменный идеолог детского киножурнала, который ежегодно получает на производство субсидию от Минкультуры.
«Братство бессмертных», компания «Революция фильм», режиссер – Елена Хазанова
Режиссер «Синдрома Петрушки»
снимет историю неизлечимо больного мальчика, который попадает в хоспис и выдумывает для себя другой – фантастический – мир, помогающий ему преодолеть страх смерти. Референс – «Лабиринт Фавна»
, производственный бюджет – 90 млн рублей, компьютерную графику сделает компания Main Road|Post. Согласие на съемки уже дали Гоша Куценко
и Чулпан Хаматова
. Фильм будет снят при поддержке благотворительного фонда «Шаг вместе» и, возможно, «Подари жизнь». 10% от доходов фильма будут отправляться в эти благотворительные организации.
«Зимняя поездка к деду», компания «КиноПроГрупп», режиссер – Евгений Герасимов
Главный герой – 14-летний Артем – катается на сноуборде и мечтает попасть на соревнования, победитель которого войдет в юношескую сборную страны. Но на такие соревнования его не отпускают строгие родители. Мальчик вспоминает, что неподалеку от места проведения соревнований живет его дед Егор, и отправляется к нему. Роль деда сыграет сам Евгений Герасимов, родителей – предположительно Петр Федоров
и Юлия Пересильд
. Съемки пройдут на лыжном курорте «Роза-хутор», одеждой поможет компания Bosco. Также ленту, по словам Герасимова, поддерживает Олимпийский комитет, есть договоренности о показе фильма с кинотеатрами и школами, которые поведут на него учеников. Планируется, что лента выйдет во время зимних каникул 2018 года.
«Домовой», компания «ТриоФильм», режиссер – Евгений Невский
История «уморительных приключений жителей московской квартиры», где мама и дочка сталкиваются с домовым. Создатели ленты обещают атмосферу «волшебную, как в «Зачарованных»
и «Ученике чародея
». В актерском составе – Александр Паль
, Сергей Бурунов
, Ольга Картункова
. Уже есть договоренность о прокате с компанией «Каро».
«Эбигейл», компания «Киноданц», режиссер – Александр Богуславский
Еще один – на этот раз детский – проект активной молодой компании «Киноданц». Фильм с Тиной Далакашвили
в главной роли расскажет про девушку Эбигейл, живущую в закрытом городе, где запрещена магия. Отец Эбигейл много лет назад пропал, и девушка отправляется на его поиски, в процессе которых открывает для себя волшебный «подпольный» мир. Большая часть фильма уже снята, еще один блок съемок запланирован на осень-начало зимы, в прокат лента выйдет в 2018 году.
«Петька», компания «АТК-Студио», режиссер – Вячеслав Лагунов
Изначально проект этого фильма был представлен в категории авторского и экспериментального кино. Однако эксперты во главе с директором департамента кинематографии министерства культуры Вячеславом Тельновым
решили поддержать проект по «детской» квоте. Фильм расскажет про мальчика, который пытается выжить во время войны. Участие в ленте подтвердили Андрей Мерзликин
и Надежда Маркина
, продюсером выступает актер Александр Тютрюмов
.
«Робо», «Лаборатория Кино», режиссер – Сарик Андреасян
Картина расскажет про разработанного МЧС робота, который работал спасателем, но потом оказался списан в ангар. Там его находит мальчик, для которого робот станет хорошим другом и проводником во взрослую жизнь. Кто исполнит роль мальчика, пока не ясно. Зато согласие на одну из «взрослых» ролей дал Дмитрий Нагиев
, также создатели «Робо» хотят позвать в картину Сергея Безрукова
и Юлию Снигирь
. Съёмки пройдут на «Ленфильме» и в Москве. В фильме будет много компьютерной графики, за которую будет отвечать Алексей Андреев из польской компании Platige Image. Андреев станет арт-директором «Робо». По спискам Минкультуры режиссером проекта значится Сарик Андреасян, однако на питчинге Андреасян говорил, что с режиссером еще не определились. Бюджет фильма составит 140 млн рублей, по сборам создатели ленты ориентируются на показатели семейной комедии «Призрак»
с Фёдором Бондарчуком
(383,3 млн рублей).
ФИЛЬМЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
«Я свободен», режиссер – Илья Северов
История про нелюдимого трудного подростка Артема, который становится волонтером в лагере для детей с ограниченными возможностями. Референс – «Королевство полной луны». В дрим-касте – Петр Мамонов, Анна Михалкова, Виктория Исакова, предполагаемое место съемок – Крым.
«Про Лёлю и Миньку», режиссер – Анна Чернакова
Экранизация детских рассказов Михаила Зощенко. Взрослый Митя отправляется к старшей сестре Лёле, которая до сих пор живет в городе, где прошло их детство. Взрослых Митю и Лёлю сыграют Андрей Мерзликин и Ксения Кутепова
, также участие в фильме подтвердила Инна Чурикова. В проект также позвали Станислава Дужникова
, Светлану Ходченкову
, Владимира Ильина
, Алену Бабенко
и Тимофея Трибунцева
. Действие фильма будет происходить в двух временных пластах – 1901 год (детство героев) и 1931 год. Съемки пройдут в Крыму и Москве. Художник-постановщик и сопродюсер – Александр Адабашьян
.
«АлександРина», режиссер – Марк Горобец
Девочка Саша вместе с семьей едет на музыкальное шоу – «Голос» или «Синюю птицу». Во время этого путешествия семья, состоящая из представителей разных поколений и разных национальностей, понимает, что «только вместе, в единстве, возможны великие победы». Предполагается, что роль мамы исполнит Чулпан Хаматова, отца – Ян Цапник
, также в фильм собираются позвать Розу Хайруллину
. Референс – «Королевство полной луны»
и «Мечты сбываются»
. Релиз запланирован на весну-лето 2019 года.
«Музыка», режиссер – Роман Шаляпин
В прошлом году этот проект уже был поддержан министерством, но так и не запустился, деньги вернули. Фильм собираются снимать на студии Алексея Учителя
«Рок». Производственный бюджет – 75,3 млн рублей. Музыкальная сказка про девочку, которая с помощью своих фантазий изменила мир. Планируется, что в ленте сыграют Вячеслав Полунин
и Юлия Пересильд.
«Время всегда хорошее», режиссер – Андрей Силкин
Картина расскажет про пионера Витю, который попадает из 1980-х годов в наше время, и про девочку Олю, которая наоборот из нашего времени попадает в 80-е. Продюсером выступает Федор Попов
. На питчинге он признался, что сценарий еще сыроват и требует доработки.
«Золотая дюна», режиссер – Станислав Лебедев
Приключенческий фильм о взрослении подростка и юношеской любви в духе знаменитого советского телефильма «Кортик»
. Съемки должны пройти в Калининграде. Сценарий ленты, как отметили эксперты, тоже нуждается в серьезной доработке. По словам режиссера картины, редактором сценария должен стать Александр Родионов
. Производственный бюджет – 100 млн рублей.
«Богатырская история», режиссер – Анастасия Глебова
Выпускница Академии Никиты Михалкова, ученица Владимира Аленикова
собирается снять фильм по его одноименной сказке. Приключенческая лента с элементами фэнтези расскажет про девочку-богатыря Алёнку, которая спасает древнерусский город. Референс – «Хроники Нарнии»
. Производственный бюджет – 100 млн рублей.
«Илона-Барселона», режиссер – Максим Демченко
Проект «о ценностях, настоящих и мнимых» продюсера Сергея Снежкина
и режиссера Максима Демченко про мальчика Егора, уличного музыканта и блогера, который влюбляется в девочку Илону, собирающуюся уехать на ПМЖ в Барселону. Эксперты говорили, что сценарий крайне слабый, однако психологам, входящим в совет, история понравилась.
ФИЛЬМЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«Моя няня»
– продюсерский проект Карена Оганесяна
с Натальей Андрейченко
в роли хозяйки агентства «Мэри Поппинс», подыскивающего нянь, и производственным бюджетом 85 млн рублей.
«Мой личный космос»
– проект студии «Ленфильм» про юношу, который пытается осуществить мечту деда полететь в космос, производственный бюджет 92 млн рублей, в дрим-касте – Павел Табаков
и Олег Басилашвили
.
«Братья по несчастью»
– семейная комедия про двух мальчиков – примерного отличника и разгильдяя-двоечника, чьи родители вдруг собираются пожениться. Мальчики объединяются, чтобы не допустить свадьбы.
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