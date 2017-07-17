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Социальные сети, юмористы и инкассаторы: дебюты, которые получили поддержку Минкультуры

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17 июля 2017
Последняя партия поддержанных в этом году министерством культуры РФ проектов – это дебютные ленты. На питчинге в середине июня было представлено 28 таких заявок, господдержку из них получит меньше половины, восемь проектов отправлены в резерв, еще столько же остались без субсидии. В экспертный совет по дебютному кино входят программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева, ректор ВГИКа Владимир Малышев, продюсеры Петр Ануров, Роман Борисевич, Арсен Готлиб, режиссеры Владимир Хотиненко, Иван И.Твердовский, Алла Сурикова и представители министерства культуры РФ. Списки поддержанных и отправленных в резерв проектов представлены на основании оценки (от высшей к низшей) экспертного совета министерства культуры. Список не поддержанных проектов сформирован, исходя из нашей оценки.

Социальные сети, юмористы и инкассаторы: дебюты, которые получили поддержку Минкультуры

ФИЛЬМЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ

«Битва», студия «Рок», режиссер – Анар Аббасов

Режиссер фильма «Амун», который получил на фестивале «Движение» в Омске приз за лучшую операторскую работу и актерский диплом жюри (Алексей Филимонов), продолжает сотрудничество с продюсером Алексеем Учителем. Новая картина расскажет о танцоре, который в результате аварии потерял слух, но не оставил дело своей жизни и начал работать с юными слабослышащими танцорами.

«Ночной прилив», компания «Нон-Стоп Продакш», режиссер – Исмаил Сафарали

Продюсерский проект Александра Роднянского с режиссером Исмаилом Сафарали, выпускником Московской школы нового кино. Заявка «Ночного прилива» победила на питчинге «Кинотавра» в прошлом году, в этом году Сафарали участвовал в конкурсе омского «Движения» с короткометражкой «Море спокойствия», похожей по стилистике на будущую полнометражную картину. Действие фильма «Ночной прилив» будет происходить в рыбацком поселке на Каспийском море, где есть поверье, что не усопший дух рыбака приносит несчастье. В центре сюжета – 14-летняя девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки. Деревня собирается похоронить рыбака, но Сара верит, что её отец жив, и отправляется на его поиски сама.

Социальные сети, юмористы и инкассаторы: дебюты, которые получили поддержку Минкультуры

«Папа», компания «Белое зеркало», режиссер – Кирилл Соколов

Черная комедия о мести и прощении. 25-летний Матвей пришел отомстить обидчику своей девушки – её отцу Андрею Геннадьевичу. Завязавшаяся драка открывает много подробностей о героях. Создатели ленты обещают саспенс и кассовые сборы 200 млн рублей (планируемый дистрибьютор – «Парадиз»). Художественный руководитель – Владимир Фенченко, продюсер – Софико Кикнавелидзе. Производственный бюджет – 45 млн рублей.

«Абрикосовый рай», компания «ХитФильмПродакшн», режиссер – Петр Алевский

Картина о любви и ошибках молодости. В фильме два временных пласта – молодость главных героев, где они совершают ошибки, и нынешнее время, где зрители увидят последствия этих ошибок. Художественный руководитель – Вера Сторожева. Главную героиню в молодости сыграет Катерина Шпица, на роль ее молодого человека хотят позвать Никиту Ефремову. На роли повзрослевших героев рассматривают Екатерину Волкову и Кирилла Пирогова. Референс – «Ускользающая красота». Съемки пройдут в Геленджике.

«Бык», продюсерский центр «ВГИК-Дебют», режиссер – Борис Акопов

Криминальная драма о «бешеных 90-х» про группу молодых парней во главе с Быком, который после очередной «стрелки» на районе попадает в милицию, откуда ему помогает выбраться московский авторитет по кличке Моисей, взамен бандит просит оказать Быка и его банду одну услугу. Художественным руководителем выступает Андрей Эшпай. Главную роль сыграет Алексей Любимов, также в кастинге значится Александр Горчилин.

Социальные сети, юмористы и инкассаторы: дебюты, которые получили поддержку Минкультуры

«Волшебник», компания «Медиа Юниверсал Ивент», режиссер – Михаил Морсков

Главный герой – некогда звезда рок-музыки, который влачит жалкое существование и продает в магазине гитары. Неожиданно бизнесмен просит дать его десять уроков игры на гитаре – с условием, что они не будут встречаться, а все уроки музыкант будет просто записывать и высылать ученику. Таинственным олигархом оказывается маленький мальчик с ДЦП, который хочет научиться гитарным трюкам, чтобы завоевать сердце понравившейся ему девочки. В дрим-касте – Владимир Вдовиченков, художественный руководитель – Валерий Ахадов.

«Юморист», студия «Метрафильмс», режиссер – Михаил Идов

Неделя из жизни вымышленного советского юмориста Бориса Аркадьева, который переживает личностный кризис во время турне в Юрмалу в 1984 году. Идов анонсирует фильм как «классическую историю взаимоотношений художника и власти – с той разницей, что художник работает в низком жанре и сам преисполнен сомнения, заслуживает ли он той славы, которая на него давит». Исполнитель главной роли пока не известен, в других ролях в ленте задействованы Алиса Хазанова, Юрий Колокольников, Яна Сексте. Художественным руководителем выступит Алексей Попогребский. Производственный бюджет – 79,3 млн рублей. Фильм уже получил поддержку фонда «Евримаж».

«Рейтинг», компания «Форпост Продакшн», режиссер – Александр Чернов

Выпускник режиссерской мастерской Сергея Соловьева под руководством продюсеров Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского снимает семейную ленту про парня, который неожиданно превратился в говорящего пса. Собаку полностью сделают с помощью компьютерной графики. Половина картины уже снята. В прокат фильм выпустит компания «Централ Партнершип».

«Предок», компания «Артлайт», режиссер – Максим Зыков

Семейная комедия под художественным руководством сценариста Юрия Короткова и продюсера Андрея Новикова, работавшего, в частности, над фильмом Романа Каримова «Гуляй, Вася!». Главный герой – 40-летний Сергей Лапин, тихий и примерный семьянин, узнает, что сын-подросток попал в «плохую компанию». Лапин пытается понять, почему это произошло, и приходит к выводу, что для того, чтобы воспитать настоящего мужчину, нужно самому таким стать. На главную роль рассматривают Сергея Светлакова. Производственный бюджет – 39 млн рублей.

Социальные сети, юмористы и инкассаторы: дебюты, которые получили поддержку Минкультуры

«Выйти из группы», студия «Мост», режиссер – Мария Тумова

Психологическая драма о подростках, которые попадают в «группы смерти» в популярных социальных сетях. На взрослые роли хотят пригласить Александра Горчилина, Ксению Раппопорт, Дениса Шведова и Александра Робака. Последний уже дал согласие на участие в картине. Готов фильм будет в 2019 году.

«Она», компания «Парк Синема», режиссер – Мария Агранович

Молодежная драма про девушку-аферистку уже была представлена на прошлогоднем питчинге, но тогда денег от министерства не получила. За год режиссер успела найти исполнительницу главной роли, ею станет Дарья Мингазетдинова из сериала «Клим». Режиссер уверяет, что не хочет снимать кино про деньги и секс, а хочет – «про свободу и любовь». Художественный руководитель – Леонид Ярмольник.

«Родовая схватка», компания «Киноквант», режиссер – Иван Глазачев

Многонациональная семейная комедия. Пара ждет появления ребенка, накануне Нового года к ним приезжают родители мужа из станицы Вешенская и родители жены из Татарстана. Они до этого времени не были знакомы, так как молодая пара была уверена, что мусульманская семья не подружится с православными казаками. Так в общем-то в фильме, судя по всему, и произойдет. Роли молодых мужа и жены сыграют Евгений Ткачук и Ольга Кузьмина, родителей из казачьей станицы – Лариса Гузеева и Владимир Сычев, родителей жены – Камиль Ларин и Роза Хайруллина. Художественный руководитель – Джаник Файзиев. Производственный бюджет – 38 млн рублей.

Социальные сети, юмористы и инкассаторы: дебюты, которые получили поддержку Минкультуры

ФИЛЬМЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ

«Это не навсегда», режиссеры – Евгения Яцкина, Алена Хмелевская

Социальная драма, истории четырех воспитанников детского дома, основанные на реальных историях ребят, которые живут в детдомах. Режиссеры, выпускницы Вадима Абдрашитова, были волонтерами на благотворительном мероприятии для детей-сирот, тогда и родилась идея сделать такой фильм. Участие в ленте уже подтвердили актрисы Агриппина Стеклова, Ольга Лапшина и Яна Есипович.

«Камень, ножницы, бумага», режиссер – Татьяна Лютаева

Режиссерская работа актрисы Татьяны Лютаевой и продюсерский проект Николая Расторгуева расскажет о начинающей актрисе, переживающей конфликт с матерью. Героиня находит себе взрослого педагога, который открывает для нее новую страницу жизни. Лютаева рассказывает, что это фильм о сложностях выбора, зависимости актерской профессии и о том, что «часто мы не слышим друг друга».

«Большая поэзия», режиссер – Александр Лунгин

«Печальная комедия» о дружбе и предательстве с главными героями – группой молодых инкассаторов из Железнодорожного. Художественный руководитель – Павел Лунгин, оператор – Роман Васьянов. Создатели ленты обещают саундтрек с композициями Сергея Шнурова, Хаски и Oxxxymiron.

Социальные сети, юмористы и инкассаторы: дебюты, которые получили поддержку Минкультуры

«На дальних рубежах», режиссер – Максим Дашкин

История про семью военных, живущих на российской базе в Киргизии. Жена заместителя командира базы завязывает отношения с сослуживцем мужа. Референсы – «Охота», «Время танцора». Художественный руководитель – Юрий Арабов, на главные роли приглашены Юлия Пересильд, Владимир Вдовиченков и Олег Долин.

«Солдатик», режиссер – Виктория Фанасютина

Военная драма про самого маленького героя Великой отечественной войны шестилетнего Сережу Алешкина. Художественный руководитель – Алла Сурикова.

«Просто светят звезды», режиссер – Анна Пармас

Полнометражный дебют режиссера клипов «Ленинграда» и сценариста фильмов «Кококо» и «Два дня» Анны Пармас про женщину Марию, от которой уходит муж. Ей предстоит пережить личную трагедию и понять, что жизнь прекрасна. При этом, как уточнила Пармас, «надежного и качественного» принца в конце фильма не будет. На роль Марии и её неверного супруга создатели картины рассматривают несколько актерских пар – Анну Михалкову и Максима Виторгана, Ксению Раппопорт и Михаила Пореченкова, Александру Ребенок и Антона Филиппенко.

Социальные сети, юмористы и инкассаторы: дебюты, которые получили поддержку Минкультуры

«Опять двадцать пять», режиссер – Владимир Напевный

Трагикомедия о взаимоотношениях в трех семьях, каждой из которых нужно пройти через жизненные испытания. Автор сценария – Людмила Петрушевская, художественный руководитель – Владимир Фенченко. Референс – «Родня». В дрим-кастинге – Владимир Гостюхин, Нина Усатова, Алексей Филимонов и Евгения Афонская.

«Чупакабра», режиссер – Григорий Коломийцев

Выпускник мастерской Александра и Владимира Коттов собирается снять ленту про девятилетнего мальчика Андрея, который живет у Белого моря и не может поладить с матерью. Андрей придумывает себе нового друга – Чупакабру, который обладает волшебной силой и поможет семье воссоединиться. Производственный бюджет – 90 млн рублей.

Социальные сети, юмористы и инкассаторы: дебюты, которые получили поддержку Минкультуры

ФИЛЬМЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ

«Когда погаснет свет» – фантастический проект по мотивам произведений Александра Беляева в прошлом году был в резерве, но денег так и не получил. Художественный руководитель – Николай Хомерики, режиссер – Илья Максимов, в главных ролях – Вячеслав Разбегаев и Евгений Цыганов.

«А теперь не смотри» – режиссерский дебют сценариста Алексея Казакова, хоррор в стиле недавнего фильма «Прочь», художественным руководителем должен стать Жора Крыжовников, проектом заинтересовался канал «ТВ-3» и компания «Базелевс».

«В раю правды нет» – дебют писателя Александра Цыпкина с Константином Хабенским в главной роли. Триллер о тяготах выбора, в котором также должны были сыграть Ксения Раппопорт и Сергей Гармаш.

«Буденный» – история знаменитого полководца, которую собирался снять актер Данила Дунаев.

«Лили» – второй режиссерский проект создателей «Парня с нашего кладбища» братьев Чижиковых про любовь сельского механизатора и лилипутки из цирка, художественный руководитель и продюсер – Виктор Мережко.

Социальные сети, юмористы и инкассаторы: дебюты, которые получили поддержку Минкультуры

«Исток» – режиссерский дебют актрисы Ольги Симоновой под художественным руководством Игоря Волошина про влияние родины на судьбы людей

«Птица счастья» – продюсерский проект актрисы Алены Бабенко, который должна была снять выпускница Валерия Ахадова режиссер Яна Климова-Юсупова, про освободившегося после 18-летнего срока мужчину (Тимофей Трибунцев), встречающего на улице одинокую девушку (Кристина Исайкина), вместе они должны доказать, что «счастье – это просто».

«Зимняя вишня-4. Тридцать лет спустя» – продолжение некогда популярного телеромана, которое снимают ученики Игоря Масленникова. «Сиквелов не бывает лишней, мы сняли пять «Шерлоков Холмсов», быть и пятой «Вишне», – зачитывали они на питчинге обращение Масленникова, но деньги не получили. Фильм, впрочем, частично уже отснят. Он расскажет про нынешнюю – стабильную – эпоху и возвращение на родину.

Маша Токмашева

Фото: пресс-служба министерства культуры РФ, фестиваль «Движение», студия «Метрафильмс», канал «Россия», RuTube, компании «Нон-стоп продакшн», «Наше кино»
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