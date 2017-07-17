Социальные сети, юмористы и инкассаторы: дебюты, которые получили поддержку Минкультуры

Последняя партия поддержанных в этом году министерством культуры РФ проектов – это дебютные ленты. На питчинге в середине июня было представлено 28 таких заявок, господдержку из них получит меньше половины, восемь проектов отправлены в резерв, еще столько же остались без субсидии. В экспертный совет по дебютному кино входят программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева
, ректор ВГИКа Владимир Малышев
, продюсеры Петр Ануров
, Роман Борисевич
, Арсен Готлиб
, режиссеры Владимир Хотиненко
, Иван И.Твердовский
, Алла Сурикова
и представители министерства культуры РФ. Списки поддержанных и отправленных в резерв проектов представлены на основании оценки (от высшей к низшей) экспертного совета министерства культуры. Список не поддержанных проектов сформирован, исходя из нашей оценки.
ФИЛЬМЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«Битва», студия «Рок», режиссер – Анар Аббасов
Режиссер фильма «Амун»
, который получил на фестивале «Движение» в Омске приз за лучшую операторскую работу и актерский диплом жюри (Алексей Филимонов
), продолжает сотрудничество с продюсером Алексеем Учителем
. Новая картина расскажет о танцоре, который в результате аварии потерял слух, но не оставил дело своей жизни и начал работать с юными слабослышащими танцорами.
«Ночной прилив», компания «Нон-Стоп Продакш», режиссер – Исмаил Сафарали
Продюсерский проект Александра Роднянского
с режиссером Исмаилом Сафарали, выпускником Московской школы нового кино. Заявка «Ночного прилива» победила на питчинге «Кинотавра» в прошлом году, в этом году Сафарали участвовал в конкурсе омского «Движения» с короткометражкой «Море спокойствия», похожей по стилистике на будущую полнометражную картину. Действие фильма «Ночной прилив» будет происходить в рыбацком поселке на Каспийском море, где есть поверье, что не усопший дух рыбака приносит несчастье. В центре сюжета – 14-летняя девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки. Деревня собирается похоронить рыбака, но Сара верит, что её отец жив, и отправляется на его поиски сама.
«Папа», компания «Белое зеркало», режиссер – Кирилл Соколов
Черная комедия о мести и прощении. 25-летний Матвей пришел отомстить обидчику своей девушки – её отцу Андрею Геннадьевичу. Завязавшаяся драка открывает много подробностей о героях. Создатели ленты обещают саспенс и кассовые сборы 200 млн рублей (планируемый дистрибьютор – «Парадиз»). Художественный руководитель – Владимир Фенченко
, продюсер – Софико Кикнавелидзе
. Производственный бюджет – 45 млн рублей.
«Абрикосовый рай», компания «ХитФильмПродакшн», режиссер – Петр Алевский
Картина о любви и ошибках молодости. В фильме два временных пласта – молодость главных героев, где они совершают ошибки, и нынешнее время, где зрители увидят последствия этих ошибок. Художественный руководитель – Вера Сторожева
. Главную героиню в молодости сыграет Катерина Шпица
, на роль ее молодого человека хотят позвать Никиту Ефремову
. На роли повзрослевших героев рассматривают Екатерину Волкову
и Кирилла Пирогова
. Референс – «Ускользающая красота»
. Съемки пройдут в Геленджике.
«Бык», продюсерский центр «ВГИК-Дебют», режиссер – Борис Акопов
Криминальная драма о «бешеных 90-х» про группу молодых парней во главе с Быком, который после очередной «стрелки» на районе попадает в милицию, откуда ему помогает выбраться московский авторитет по кличке Моисей, взамен бандит просит оказать Быка и его банду одну услугу. Художественным руководителем выступает Андрей Эшпай
. Главную роль сыграет Алексей Любимов
, также в кастинге значится Александр Горчилин
.
«Волшебник», компания «Медиа Юниверсал Ивент», режиссер – Михаил Морсков
Главный герой – некогда звезда рок-музыки, который влачит жалкое существование и продает в магазине гитары. Неожиданно бизнесмен просит дать его десять уроков игры на гитаре – с условием, что они не будут встречаться, а все уроки музыкант будет просто записывать и высылать ученику. Таинственным олигархом оказывается маленький мальчик с ДЦП, который хочет научиться гитарным трюкам, чтобы завоевать сердце понравившейся ему девочки. В дрим-касте – Владимир Вдовиченков
, художественный руководитель – Валерий Ахадов
.
«Юморист», студия «Метрафильмс», режиссер – Михаил Идов
Неделя из жизни вымышленного советского юмориста Бориса Аркадьева, который переживает личностный кризис во время турне в Юрмалу в 1984 году. Идов анонсирует фильм как «классическую историю взаимоотношений художника и власти – с той разницей, что художник работает в низком жанре и сам преисполнен сомнения, заслуживает ли он той славы, которая на него давит
». Исполнитель главной роли пока не известен, в других ролях в ленте задействованы Алиса Хазанова
, Юрий Колокольников
, Яна Сексте
. Художественным руководителем выступит Алексей Попогребский
. Производственный бюджет – 79,3 млн рублей. Фильм уже получил поддержку фонда «Евримаж».
«Рейтинг», компания «Форпост Продакшн», режиссер – Александр Чернов
Выпускник режиссерской мастерской Сергея Соловьева
под руководством продюсеров Федора Бондарчука
и Дмитрия Рудовского
снимает семейную ленту про парня, который неожиданно превратился в говорящего пса. Собаку полностью сделают с помощью компьютерной графики. Половина картины уже снята. В прокат фильм выпустит компания «Централ Партнершип».
«Предок», компания «Артлайт», режиссер – Максим Зыков
Семейная комедия под художественным руководством сценариста Юрия Короткова
и продюсера Андрея Новикова
, работавшего, в частности, над фильмом Романа Каримова «Гуляй, Вася!»
. Главный герой – 40-летний Сергей Лапин, тихий и примерный семьянин, узнает, что сын-подросток попал в «плохую компанию». Лапин пытается понять, почему это произошло, и приходит к выводу, что для того, чтобы воспитать настоящего мужчину, нужно самому таким стать. На главную роль рассматривают Сергея Светлакова
. Производственный бюджет – 39 млн рублей.
«Выйти из группы», студия «Мост», режиссер – Мария Тумова
Психологическая драма о подростках, которые попадают в «группы смерти» в популярных социальных сетях. На взрослые роли хотят пригласить Александра Горчилина, Ксению Раппопорт
, Дениса Шведова
и Александра Робака
. Последний уже дал согласие на участие в картине. Готов фильм будет в 2019 году.
«Она», компания «Парк Синема», режиссер – Мария Агранович
Молодежная драма про девушку-аферистку уже была представлена на прошлогоднем питчинге, но тогда денег от министерства не получила. За год режиссер успела найти исполнительницу главной роли, ею станет Дарья Мингазетдинова
из сериала «Клим»
. Режиссер уверяет, что не хочет снимать кино про деньги и секс, а хочет – «про свободу и любовь». Художественный руководитель – Леонид Ярмольник
.
«Родовая схватка», компания «Киноквант», режиссер – Иван Глазачев
Многонациональная семейная комедия. Пара ждет появления ребенка, накануне Нового года к ним приезжают родители мужа из станицы Вешенская и родители жены из Татарстана. Они до этого времени не были знакомы, так как молодая пара была уверена, что мусульманская семья не подружится с православными казаками. Так в общем-то в фильме, судя по всему, и произойдет. Роли молодых мужа и жены сыграют Евгений Ткачук
и Ольга Кузьмина
, родителей из казачьей станицы – Лариса Гузеева
и Владимир Сычев
, родителей жены – Камиль Ларин
и Роза Хайруллина
. Художественный руководитель – Джаник Файзиев
. Производственный бюджет – 38 млн рублей.
ФИЛЬМЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
«Это не навсегда», режиссеры – Евгения Яцкина, Алена Хмелевская
Социальная драма, истории четырех воспитанников детского дома, основанные на реальных историях ребят, которые живут в детдомах. Режиссеры, выпускницы Вадима Абдрашитова
, были волонтерами на благотворительном мероприятии для детей-сирот, тогда и родилась идея сделать такой фильм. Участие в ленте уже подтвердили актрисы Агриппина Стеклова
, Ольга Лапшина
и Яна Есипович
.
«Камень, ножницы, бумага», режиссер – Татьяна Лютаева
Режиссерская работа актрисы Татьяны Лютаевой и продюсерский проект Николая Расторгуева
расскажет о начинающей актрисе, переживающей конфликт с матерью. Героиня находит себе взрослого педагога, который открывает для нее новую страницу жизни. Лютаева рассказывает, что это фильм о сложностях выбора, зависимости актерской профессии и о том, что «часто мы не слышим друг друга».
«Большая поэзия», режиссер – Александр Лунгин
«Печальная комедия» о дружбе и предательстве с главными героями – группой молодых инкассаторов из Железнодорожного. Художественный руководитель – Павел Лунгин
, оператор – Роман Васьянов
. Создатели ленты обещают саундтрек с композициями Сергея Шнурова
, Хаски и Oxxxymiron.
«На дальних рубежах», режиссер – Максим Дашкин
История про семью военных, живущих на российской базе в Киргизии. Жена заместителя командира базы завязывает отношения с сослуживцем мужа. Референсы – «Охота»
, «Время танцора»
. Художественный руководитель – Юрий Арабов
, на главные роли приглашены Юлия Пересильд
, Владимир Вдовиченков и Олег Долин
.
«Солдатик», режиссер – Виктория Фанасютина
Военная драма про самого маленького героя Великой отечественной войны шестилетнего Сережу Алешкина. Художественный руководитель – Алла Сурикова.
«Просто светят звезды», режиссер – Анна Пармас
Полнометражный дебют режиссера клипов «Ленинграда» и сценариста фильмов «Кококо»
и «Два дня»
Анны Пармас про женщину Марию, от которой уходит муж. Ей предстоит пережить личную трагедию и понять, что жизнь прекрасна. При этом, как уточнила Пармас, «надежного и качественного» принца в конце фильма не будет. На роль Марии и её неверного супруга создатели картины рассматривают несколько актерских пар – Анну Михалкову
и Максима Виторгана
, Ксению Раппопорт и Михаила Пореченкова
, Александру Ребенок
и Антона Филиппенко
.
«Опять двадцать пять», режиссер – Владимир Напевный
Трагикомедия о взаимоотношениях в трех семьях, каждой из которых нужно пройти через жизненные испытания. Автор сценария – Людмила Петрушевская
, художественный руководитель – Владимир Фенченко. Референс – «Родня»
. В дрим-кастинге – Владимир Гостюхин
, Нина Усатова
, Алексей Филимонов и Евгения Афонская
.
«Чупакабра», режиссер – Григорий Коломийцев
Выпускник мастерской Александра
и Владимира
Коттов собирается снять ленту про девятилетнего мальчика Андрея, который живет у Белого моря и не может поладить с матерью. Андрей придумывает себе нового друга – Чупакабру, который обладает волшебной силой и поможет семье воссоединиться. Производственный бюджет – 90 млн рублей.
ФИЛЬМЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«Когда погаснет свет»
– фантастический проект по мотивам произведений Александра Беляева в прошлом году был в резерве, но денег так и не получил. Художественный руководитель – Николай Хомерики
, режиссер – Илья Максимов
, в главных ролях – Вячеслав Разбегаев
и Евгений Цыганов
.
«А теперь не смотри»
– режиссерский дебют сценариста Алексея Казакова
, хоррор в стиле недавнего фильма «Прочь»
, художественным руководителем должен стать Жора Крыжовников
, проектом заинтересовался канал «ТВ-3» и компания «Базелевс».
«В раю правды нет»
– дебют писателя Александра Цыпкина
с Константином Хабенским
в главной роли. Триллер о тяготах выбора, в котором также должны были сыграть Ксения Раппопорт и Сергей Гармаш
.
«Буденный»
– история знаменитого полководца, которую собирался снять актер Данила Дунаев
.
«Лили»
– второй режиссерский проект создателей «Парня с нашего кладбища» братьев Чижиковых
про любовь сельского механизатора и лилипутки из цирка, художественный руководитель и продюсер – Виктор Мережко
.
«Исток»
– режиссерский дебют актрисы Ольги Симоновой
под художественным руководством Игоря Волошина
про влияние родины на судьбы людей
«Птица счастья»
– продюсерский проект актрисы Алены Бабенко
, который должна была снять выпускница Валерия Ахадова режиссер Яна Климова-Юсупова
, про освободившегося после 18-летнего срока мужчину (Тимофей Трибунцев
), встречающего на улице одинокую девушку (Кристина Исайкина
), вместе они должны доказать, что «счастье – это просто».
«Зимняя вишня-4. Тридцать лет спустя»
– продолжение некогда популярного телеромана, которое снимают ученики Игоря Масленникова
. «Сиквелов не бывает лишней, мы сняли пять «Шерлоков Холмсов», быть и пятой «Вишне
», – зачитывали они на питчинге обращение Масленникова, но деньги не получили. Фильм, впрочем, частично уже отснят. Он расскажет про нынешнюю – стабильную – эпоху и возвращение на родину.
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