Театр, сбивающий с ног: к 50-летию Филипа Сеймура Хоффмана

23 июля 2017-ого Филипу Сеймуру Хоффману исполнилось бы 50 лет. 2 февраля 2014-го его не стало. Популярный киноактер также оставил след и на театральных подмостках. Немногие знают, что Хоффман был еще и талантливым режиссером, хотя успел поставить больше спектаклей, чем снять фильмов.
Театр для Филипа Сеймура Хоффмана начался с Артура Миллера
и им же символично закончился. Двенадцатилетний Филип, еще не помышлявший об актерской карьере, увидел в постановке местного Рочестерского театра пьесу «Все мои сыновья». Сорокачетырехлетний Филип Сеймур Хоффман, лауреат большинства ключевых кинонаград за роль
Трумена Капоте, четыре месяца выходил на сцену в Бродвейском спектакле «Смерть коммивояжера» (и номинировался за нее на «Тони», в третий раз за карьеру). Обе пьесы, как известно, принадлежали перу Артура Миллера.
Сам Хоффман утверждал, что стал актером, потому что хотел поразить девушку, в которую влюбился. До встречи с ней он планировал сменить борьбу на бейсбол, как того требовала травма шеи. Возможно, мир потерял выдающегося бейсболиста, зато приобрел не менее выдающегося актера. И вот его карьера оборвалась.
Про роли Хоффмана в кино трудно сказать больше, чем он сказал своей игрой. Феерический эпизод в «Роковой восьмерке
» Пола Томаса Андерсона
и не менее феерический, сложный и многослойный дуэт с Хоакином Фениксом
в «Мастере
», спустя шестнадцать лет и еще три роли у Андерсона. Хоффман обладал диапазоном, в котором поместились герои Тодда Солондза
, братьев Коэн
, Энтони Мингеллы
, Дэвида Мамета
, Спайка Ли
, Чарли Кауфмана
, Кэмерона Кроу
, Сидни Люмета
и Ричарда Кертиса
. Даже не в самых удачных картинах он появлялся в кадре - и по давно молчавшим проводам проходил легкий разряд.
Гораздо меньше известно о его театральных ролях и постановках. У российского зрителя не было возможности их увидеть - и теперь, видимо, уже не будет (если, конечно, где-то не хранятся видеозаписи). Говорят, Хоффман считал выступление на сцене едва ли не более важной частью жизни, чем лицедейство перед объективом видеокамеры. В одном из интервью он рекомендовал хорошим актерам хотя бы раз в год играть в театре - для воодушевления. За плечами Филипа Сеймура Хоффмана не менее двух десятков театральных ролей (при том, что в кино их больше полусотни). О четырех его перевоплощениях на сцене и одной режиссерской работе в театре вы можете прочитать ниже.
«Настоящий Запад»
Современный американский драматург Сэм Шепард
работал над сценариями к лентам «Париж, Техас
» Вима Вендерса
и «Забриски-Пойнт
» Микеланджело Антониони
(тут он был одним из авторов наряду с Тонино Гуэрро
и самим Антониони), а также снимался в фильмах «Падение “Черного ястреба”
», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
» и «Мад
». Пьесу «Настоящий Запад» Шепард написал в 1980 году. В ней рассказывается история дух братьев: старший Ли - бродяжничающий вор, а младший Остин - подающий надежды сценарист в Голливуде. Их встреча в материнском доме становится началом череды конфликтов. В 2000 году «Настоящий Запад» поставил режиссер Мэттью Уорчас
. В кино он дебютировал криминальной драмой «Симпатико
» (1999), а на сцене работал с пьесами Уильяма Шеспира
, Ясмины Резы
и Дэвида Мамета. В его постановке «Настоящего Запада» роли братьев исполнили Филип Сеймур Хоффман и Джон С. Рейли
, которые попеременно играли то Ли, то Остина.
«Чайка»
Майк Николс
- многократный обладатель статуэтки «Тони», а также лауреат премии «Оскар» за режиссуру в ленте «Выпускник
» с Дастином Хоффманом
(за дебютную картину «Кто боится Вирджинии Вульф?
» он был лишь номинирован в аналогичной категории). В 2001 году он поставил пьесу Антона Чехова
с актерским ансамблем, которому позавидовал бы и недавний «Август
» (экранизация пьесы Трейси Леттса
«Август: Графство Осейдж
»). Роль Треплева сыграл Филип Сеймур Хоффман, его мать Ирину Николаевну Аркадину - Мерил Стрип
, Сорина - Кристофер Уокен
, Шамраева - Джон Гудман
, Нину - Натали Портман
. Спектакль показывали в Центральном парке в рамках Нью-Йоркского Шекспировского фестиваля.
«Оттело»
Знаменитую историю про Отелло, Дездемону и Яго в 2009 году поставил яркий режиссер Питер Селларс (значительная фигура в современном оперном театре). В свежем прочтении герои Шекспира ходили в новенькой военной форме и пили пиво, а Филип Сеймур Хоффман смог, наконец, поработать с так интересовавшим его образом Яго. Отелло сыграл Джон Ортиз
, а Дездемону, видимо, Джессика Чэстейн
.
«Длинная красная дорога»
Шестая и последняя режиссерская работа Филипа Сеймура Хоффмана в театре - постановка одноименной пьесы драматурга Бретта С. Леонарда
. Алкоголик Сэмми уезжает в резервацию в Северной Дакоте, где пытается либо побороть внутренних демонов, либо допиться до смерти. Тут-то в его уединенную жизнь врываются подросшая дочь и старший брат Боб, с которым они давно не общались (после аварии, в которую попал Сэмми). В спектакле Хоффмана, вышедшем в 2010 году, главную роль исполнил Том Харди
. Год назад шла речь о киноверсии пьесы, где Харди должен был вновь сыграть Сэмми, а на место Боба прочили Майкла Шэннона
.
«Смерть коммивояжера»
Еще один спектакль Майкла Николса и последняя театральная работа Филипа Сеймура Хоффмана. Впервые одноименную пьесу Артура Миллера про коммивояжере Вилли Ломана, его никчемную жизнь и сложные отношения с сыном показали на Бродвее в 1949 году. Николс взялся за нее в 2012 году и Хоффмана пригласил играть Вилли Ломана, а в роли его сына Биффа дебютировал на Бродвее Эндрю Гарфилд
. «Смерть коммивояжера» удостоили двух премий «Тони» - за спектакль и режиссуру, а Хоффман и Гарфилд получили по номинации. Для Николса статуэтка «Лучшему режиссеру» стала шестой в коллекции.
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