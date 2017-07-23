Все делают это: Лучшие эротические фильмы по версии Павла Руминова

25 июля, 70 лет назад, в Праге прошел первый фестиваль молодежи и студентов, который не регулярно, но до сих пор проводится в странах социалистического лагеря. В столице СССР он прошел дважды, последний - в 1985 году. Секса в стране тогда... не было, но по прошествии фестиваля был зафиксирован крупный всплеск рождения детей от межрасовых связей. В 90-е многое изменилось, свобода принесла с собой раскрепощение нравов, а также возможность всем желающим без опаски смотреть картины с эротическими сценами. О благодатном времени своего пубертата вспоминает Павел Руминов
- один из самых радикальных современных отечественных кинорежиссеров в вопросах изображения обнаженного тела и сексуальных сцен на экране. Мы попросили рассказать его о самых эротичных фильмах в истории мирового кинематографа.
Мы, буддисты, считаем, что жизнь создана для счастья, это и есть счастье. Мир существует так, как будто страдание давно победило. И во многом это так, потому что многие века мы не жили, а боролись за выживание, и с тех пор у нас осталась такая установка. Но, слава богу, это далеко не всё, в мире ещё есть место для удовольствия. Поэтому такие картины, где всё залито солнцем, интерьер, как из журнала, красивые мужчины и женщины, и никто из них не чувствует себя угнетенным – это спасение. И возможно это куда радикальнее, чем многие фильмы в Каннах. Это симфония, направленная на все органы чувств.
Павел Руминов
«С широко закрытыми глазами»
, реж. Стэнли Кубрик
Эротичен даже не сам фильм, а та аура, которая вокруг него сложилась. То, как я сам себе снял этот фильм у меня в голове. Это очень откровенный и честный фильм, при этом в нём есть стилизация и педантизм, присущие Кубрику. Он снимает человеческое тело так же, как снимают гаджеты и оружие в «Миссии невыполнима
». В процессе монтажа фильма происходит очищение, с образов и фигур спадает социальный покров, и ты видишь дерево, облако или женскую грудь именно такими, как они есть, без поверхностных мифов. Кубрику удалось это показать, и поэтому никому даже в голову не приходит называть «С широко закрытыми глазами» порнографией.
«Паприка», «Салон Китти», «Нарушая запреты»
, реж. Тинто Брасс
Изначально он пытался снимать серьезное социально-политическое кино, которое тогда было на пике в Италии и связанно с именами Марко Беллоккьо
, Антониони
или Элио Петри
, но как-то не нашел себя в этом. Критики разнесли его первые работы, но, видимо, в этом был и позитивный момент, он смог найти более подходящий для себя способ выражения. Я готов назвать любой его фильм: «Паприка», «Салон Китти», «Нарушая запреты», потому что в них есть своя мудрость и чистота. Его кино не пытается меня изменить, оно принимает меня как подростка, таким, как меня создал Бог. Порнография – это не то, как выглядят люди, когда занимаются любовью, а то, как это отражается в нашей голове, которая переполнена страхами и сомнениями.
«Империя чувств»
, реж. Нагисо Осима
У меня всё началось именно с этого фильма, ещё до Кубрика. Если верить, что жизнь – это фильм, который кто-то режиссирует, то она становится намного осмысленней. В моём жизненном сценарии была такая сцена: молодая учительница повела нас на этот фильм, и мы, дети, в советское время на большом экране увидели, как японка делает минет. В этот момент я понял, что большие режиссеры могут себе позволить делать это так. К тому времени я уже знал, что Фасбиндер
– это не марка техники, а Феллини – это не шампанское, но я не видел других фильмов Осимы. Тем не менее, я знал, что другие его фильмы не были столь эротически откровенны, что Осима был видным деятелем японской волны и принимал участие в политических акциях. И благодаря этому я понимаю, что за нашей жизнью стоит чудо, и я думаю, что я начал думать о «Машине любви
» ещё на просмотре «Империи чувств». Единственное, что меня тогда не устроило в этом фильме, – это сцена, где главному герою отрезают пенис. По-моему, это самая смелая сцена в истории кино.
«Клуб "Shortbus"»
, реж. Джон Камерон Митчелл
Это один из главных шедевров XXI века. С момента, как я его увидел, я тут же захотел снять такой фильм, не в смысле нарратива или формы, а с точки зрения эмоционального эффекта. Он начинается со сцены попытки аутофелляции, и при этом Shortbus - один из самых трогательных фильмов на земле. Секс выглядит настолько естественным и по-хорошему непринужденным, что начинает казаться, что никаких табу и запретов на тему секса никогда не существовало. Очень освобождающее кино.
Фильмы Эльдара Рязанова
У каждого человека есть своя эволюционная задача. Такая же задача есть и у фильма. Очень часто она идёт наперекор желаниям публики или продюсеров. Это некая сцена или поступок, без которого вся предыдущая секвенция не имеет никакого смысла. Так вот с Рязановым удивительная история: ему удалось совместить свою эволюционную задачу с задачей зрительской. В его классических фильмах вы не увидите сексуальных сцен или кадров с пенисом, но логика того, что происходит вокруг, выстроена так, что зритель ощущает этот эротизм, и получается, что секс есть даже когда его нет.
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