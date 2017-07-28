Второй «Терминатор», «Валериан и город тысячи планет» и ещё 12 фильмов августа

Соколиный глаз и Алая ведьма, т.е. Джереми Реннер и Элизабет Олсен, вновь оказались вместе в одном кадре. На сей раз звёздам марвеловских кинокомиксов предстоит раскрыть дело об убийстве индианки в детективном триллере Тэйлора Шеридана, получившем награду за режиссуру на 70-м Каннском биеннале.
Полнометражный дебют Кантемира Балагова, отмеченный Призом ФИПРЕССИ в «Особом взгляде» Канн и Гран-при фестиваля «Зеркало», повествует о Нальчике образца 1998 года, в котором с целью выкупа похищают евреев-новобрачных.
Долгожданная экранизация знаменитого фэнтези-цикла Стивена Кинга, в которой в образе Стрелка предстанет Идрис Эльба, а в Человека в чёрном превратится Мэттью Макконахи. Те, кто читал романы, наверняка, предпочли бы, чтобы актёры поменялись ролями, но следует сказать спасибо Николаю Арселю и команде за то, что кино всё-таки сняли после долгих лет переговоров и слухов.
Документальная лента директора Каннского фестиваля Тьерри Фремо, в которой собрано вместе 108 работ братьев Люмьер, благодаря которым зритель может увидеть Францию и мир в начале двадцатого века. Разумеется, здесь, как и в большинстве других фильмов по истории кино, не обошлось без Мартина Скорсезе.
Балтазар Кормакур решил передохнуть от Штатов, для которых снял «Эверест» и «Два ствола», и вернулся к себе на родину, в Исландию, где смастерил психологический триллер с собой в главной роли. По сюжету хирург распрощался с клятвой Гиппократа, дабы спасти свою дочь от её парня-наркоторговца. Возможно, местный колорит сыграет на руку всем избитым клише заявленной истории.
Мы видели мультфильмы про сообщество эмоций и говорящую еду. Теперь же настал черёд эмодзи:-), которыми многие увлекаются в переписке друг с другом (речь, конечно, не про старые-добрые письма, а про Интернет и мобильные телефоны). За постановку новой анимационной ленты отвечает Энтони Леондис, создавший давным-давно «Игоря».
«I'll be back» – сказал Шварц, и теперь он опять возвращается на экраны в образе киборга. Но на сей раз в кинотеатрах покажут не очередной перезапуск, а 3D-версию того самого шедевра Джеймса Кэмерона, который вышел впервые в уже далёком 1991 году. Так что в конце лета бросайте всё и бегите в кино, чтобы насладиться зрелищем в сотый раз.
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