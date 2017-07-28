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Второй «Терминатор», «Валериан и город тысячи планет» и ещё 12 фильмов августа

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28 июля 2017
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Ветреная река» / Wind River



Соколиный глаз и Алая ведьма, т.е. Джереми Реннер и Элизабет Олсен, вновь оказались вместе в одном кадре. На сей раз звёздам марвеловских кинокомиксов предстоит раскрыть дело об убийстве индианки в детективном триллере Тэйлора Шеридана, получившем награду за режиссуру на 70-м Каннском биеннале.

Выход в прокат: 3 августа



«Теснота»



Полнометражный дебют Кантемира Балагова, отмеченный Призом ФИПРЕССИ в «Особом взгляде» Канн и Гран-при фестиваля «Зеркало», повествует о Нальчике образца 1998 года, в котором с целью выкупа похищают евреев-новобрачных.

Выход в прокат: 3 августа



«Тёмная башня» / The Dark Tower



Долгожданная экранизация знаменитого фэнтези-цикла Стивена Кинга, в которой в образе Стрелка предстанет Идрис Эльба, а в Человека в чёрном превратится Мэттью Макконахи. Те, кто читал романы, наверняка, предпочли бы, чтобы актёры поменялись ролями, но следует сказать спасибо Николаю Арселю и команде за то, что кино всё-таки сняли после долгих лет переговоров и слухов.

Выход в прокат: 3 августа



«Валериан и город тысячи планет» / Valerian and the City of a Thousand Planets



Новая фантастика от Люка Бессона. Французский режиссёр вдохновился не только графическим романом Пьера Кристина и Жана-Клода Мезьера, но и кучей фантастических лент и игр.

Выход в прокат: 10 августа



«Люмьеры!» / Lumière!



Документальная лента директора Каннского фестиваля Тьерри Фремо, в которой собрано вместе 108 работ братьев Люмьер, благодаря которым зритель может увидеть Францию и мир в начале двадцатого века. Разумеется, здесь, как и в большинстве других фильмов по истории кино, не обошлось без Мартина Скорсезе.

Выход в прокат: 10 августа



«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» / Annabelle: Creation



Дэвид Ф. Сандберг снял продолжение спин-оффа «Заклятия», в котором Миранда Отто и Энтони ЛаПалья прочувствуют на себе всю силу проклятия пресловутой пугающей куклы.

Выход в прокат: 10 августа



«Клятва» / Eiðurinn



Балтазар Кормакур решил передохнуть от Штатов, для которых снял «Эверест» и «Два ствола», и вернулся к себе на родину, в Исландию, где смастерил психологический триллер с собой в главной роли. По сюжету хирург распрощался с клятвой Гиппократа, дабы спасти свою дочь от её парня-наркоторговца. Возможно, местный колорит сыграет на руку всем избитым клише заявленной истории.

Выход в прокат: 17 августа



«Телохранитель киллера» / The Hitman's Bodyguard



Экшн-комедия Патрика Хьюза с Дэдпулом Райаном Рейнольдсом и Ником Фьюри Сэмюэлом Л. Джексоном. Первый из них – телохранитель, второй – киллер. Компанию обоим составят Сальма Хайек, Гэри Олдман, Ричард Грант, Михаил Горевой, Юрий Колокольников и другие актёры.

Выход в прокат: 17 августа



«Эмоджи фильм» / Emojimovie



Мы видели мультфильмы про сообщество эмоций и говорящую еду. Теперь же настал черёд эмодзи:-), которыми многие увлекаются в переписке друг с другом (речь, конечно, не про старые-добрые письма, а про Интернет и мобильные телефоны). За постановку новой анимационной ленты отвечает Энтони Леондис, создавший давным-давно «Игоря».

Выход в прокат: 17 августа



«Малыш на драйве» / Baby Driver



Энсел Эльгорт, Кевин Спейси, Лили Джеймс, Джон Бернтал и Джейми Фокс в новой ураганной картине Эдгара Райта, в которой талантливый англичанин вновь вернулся к молодёжи либо по совету продюсеров, либо из любви к молодёжной тематике и своему кинокомиксу «Скотт Пилигрим против всех». Must see.

Выход в прокат: 24 августа



«Оно приходит ночью» / It Comes at Night



Джоэл Эдгертон, Кармен Эджого и Райли Кио задействованы в истории Трэя Эдварда Шульца про то, как отец защищает семью от непонятного духа, терроризирующего их дом.

Выход в прокат: 24 августа



«Терминатор 2: Судный день 3D» / Terminator 2: Judgment Day



«I'll be back» – сказал Шварц, и теперь он опять возвращается на экраны в образе киборга. Но на сей раз в кинотеатрах покажут не очередной перезапуск, а 3D-версию того самого шедевра Джеймса Кэмерона, который вышел впервые в уже далёком 1991 году. Так что в конце лета бросайте всё и бегите в кино, чтобы насладиться зрелищем в сотый раз.

Выход в прокат: 24 августа



«Тюльпанная лихорадка» / Tulip Fever



Если же вы соскучились не по Т-1000, а по историческим костюмным драмам, то для вас кинопрокатчики подготовили ленту Джастина Чадуика с Алисией Викандер, Дейном ДеХааном, Карой Делевинь, Кристофом Вальцем и Джуди Денч. Речь в картине пойдёт о любви на фоне вышеназванной тюльпанной лихорадки 17 века.

Выход в прокат: 24 августа



«Гоголь. Начало»



Под занавес же разрешите представить историческую фантазию Егора Баранова, в которой начинающий писатель Николай Васильевич Гоголь (Александр Петров) помогает в расследовании матёрому следователю Якову Петровичу Гуро (Олег Меньшиков). В фильме также задействованы Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артём Ткаченко, Ян Цапник, Павел Деревянко и другие актёры.

Выход в прокат: 31 августа



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Макс Милиан
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