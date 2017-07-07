Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

6 июля в российский прокат вышел анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии». К празднику семьи, любви и верности редакция Кино-Театр.ру решила напоминить об отечественных фильмах, в которых воспеваются образы канонизированных героев нашей Отчизны: Александра Невского, Серафима Саровского и других.
Святая равноапостольная Ольга («Легенда о княгине Ольге», 1983)
Полумифическая княгиня, правившая Древнерусским государством с 945 до 960 года после гибели своего мужа, Великого князя Киевского Игоря Рюриковича
, приняла христианство ещё до крещения Руси. В картине Юрия Ильенко
образ суровой правительницы воплотила жена режиссёра - украинская актриса Людмила Ефименко
. Но Ольгу также довелось сыграть Элине Быстрицкой
в трилогии «Сага древних булгар»
, а в мультфильме «Князь Владимир»
княгиня говорит голосом Анны Каменковой
. В настоящее время ведётся работа над картиной «Княгиня Ольга. Начало»
с Татьяной Чердынцевой
в главной роли.
Равноапостольный князь Владимир Святославович («Князь Владимир», 2006)
Великий князь киевский, названный Крестителем за то, что во время его правления произошло крещение Руси. Один из прообразов Владимира Красное Солнышко. В мультфильме Юрия Кулакова
Владимира Великого озвучил Сергей Безруков
, но были и его киновоплощения. Князя довелось сыграть Петру Вельяминову
, Ивану Иванову
, Ивану Миколайчуку
, Владиславу Стржельчику
и Андрею Сухову
. В ближайшем будущем мы увидим в образе Владимира Святославовича Данилу Козловского
в картине Андрея Кравчука «Викинг»
.
Благоверный князь Ярослав Мудрый («Ярослав. Тысячу лет назад», 2010)
Ещё один благоверный князь, который несколько раз появлялся на киноэкране. В ленте Дмитрия Коробкина
роль талантливого русского правителя, при котором Древнерусское государство обрело силу и мощь, сыграл Александр Ивашкевич
, в «Ярославне, королеве Франции» Игоря Масленникова
- Кирилл Лавров
, а в «Ярославе Мудром»
- Марк Гресь
и Юрий Муравицкий
. В последней картине также присутствуют такие святые, как Анна Новгородская
(Людмила Смородина
), Борис
(Олег Драч
) и Глеб
(Николай Белый
).
Преподобный Илия Печерский («Илья Муромец», 1956)
Инок Киево-Печерского монастыря послужил одним из прообразов былинного богатыря Ильи Муромца
. Самое известное его киновоплощение - легендарный Борис Андреев
, но были и другие актёры, примерившие кольчугу: Валентин Букин
, Станислав Дужников
и Алексей Дмитриев
. Впрочем, детвора знает героя больше всего по серии мультфильмов студии «Мельница» о трёх богатырях. Помимо этих мультфильмов существует анимационная дилогия мультипликатора Ивана Аксенчука
, созданная им в 70-х. В мае этого года на очной защите
кинопроектов, претендовавших на государственную поддержку, стало известно, что Карен Оганесян
планирует снять новую ленту о Муромце, в которой должны сыграть Владимир Машков
и Тиль Швайгер
.
Благоверный князь Александр Невский («Александр Невский», 1938)
Без этого великого полководца сложно представить нашу Историю, как и советское кино без Николая Черкасова
в этом образе, запомнившемся многим после шедевра Сергея Эйзенштейна
. Впрочем, великого князя киевского и владимирского воплотили на экране и другие актёры: Александр Франскевич-Лайе
, Анатолий Горгуль
, Антон Пампушный
и Никита Морозов
. Значимой фигурой российской истории заинтересовались и за рубежом - про него планирует
снять масштабный эпический фильм британский режиссёр Майкл Рэдфорд
.
Святитель Алексий, митрополит Московский («Орда», 2011)
Елевферий Фёдорович Бяконт
, он же митрополит Киевский и всея Руси, был фактическим правителем Московского княжества при трёх московских князьях и пользовался большой благосклонностью в Орде, поскольку исцелил болевшую глазами ханшу Тайдулу
. Именно об этих событиях снял свою картину Андрей Прошкин
с Максимом Сухановым
в образе Алексия.
Преподобный Андрей Рублёв («Страсти по Андрею», 1966-1969)
Самый известный и почитаемый мастер московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века был канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных святых, а спустя пять веков ему посвятил свой шедевр Андрей Тарковский
. Главную роль в картине исполнил Анатолий Солоницын
. Следует также заметить, что помимо Рублёва здесь можно увидеть и другого святого - монаха-иконописца Даниила Чёрного
в исполнении Николая Гринько
.
Святитель Филипп, митрополит Московский («Царь», 2009)
Митрополит Московский и Всея Руси получил известность благодаря обличению злодейств опричников Ивана Грозного
. О его противостоянии с царём Павел Лунгин снял историческую картину, в которой Олег Янковский
, представший в образе Филиппа, сыграл свою последнюю роль. Одеяния митрополита также в своё время примерили на себя Андрей Абрикосов
, Галикс Колчицкий
, Вацлав Дворжецкий
и Валерий Никитин
.
Праведный воин Фёдор Ушаков («Адмирал Ушаков», 1953)
Легендарный праведный воин, флотоводец и адмирал, не потерявший в боях ни одного корабля, оказался в кино благодаря Михаилу Ромму
, который снял про него дилогию (второй фильм - «Корабли штурмуют бастионы»
). Титульную роль в обеих лентах исполнил Иван Переверзев
.
Преподобный Серафим Саровский («Необыкновенное путешествие Серафимы», 2015)
Иеромонаха Саровского монастыря и основателя Дивеевской женской обители, ставшего впоследствии одним из самых почитаемых святых, режиссёр-мультипликатор Сергей Антонов
сделал персонажем своего мультфильма, повествующего о судьбе девочки, лишившейся во время Великой Отечественной войны родителей. Голос Серафиму Саровскому подарил Александр Михайлов
.
Благоверный царь Николай Александрович и его августейшая семья («Романовы. Венценосная семья», 2000)
Последний русский царь, прославленный вместе со всей семьёй как страстотерпец спустя 82 года после расстрела, неоднократно появлялся не только на российских, но и зарубежных экранах. Помимо Александра Галибина
, сыгравшего монарха в картине Глеба Панфилова
, эту роль исполнили Борислав Брондуков
, Анатолий Ромашин
, Юрий Демич
, Андрей Ростоцкий
, Юрий Соломин
, Андрей Харитонов
, Евгений Стычкин
, Николай Бурляев
, Владимир Машков, Олег Янковский и другие актёры.
Преподобномученица Мария («Мать Мария», 1982)
Русская поэтесса и участница французского Сопротивления Елизавета Юрьевна Скобцова
, впоследствии ставшая монахиней Марией, была канонизирована Константинопольским Патриархатом как преподобномученица в январе 2004 года. Её судьбе и борьбе с фашистской оккупацией посвящена лента Сергея Колосова
с Людмилой Касаткиной
в главной роли.
Святитель Лука, исповедник, архиепископ Крымский («Излечить страх», 2013)
Талантливому российскому и советскому хирургу Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому
, ставшему позднее архиепископом Лукой, посвящён фильм Александра Пархоменко
с Виталием Безруковым
и Андреем Самининым
в образе святого, канонизированного в 2000 году.
Старец протоиерей Николай (Гурьянов) («Остров», 2006)
Отец Николай - один из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви конца XX — начала XXI веков, но до его канонизации должно пройти ещё немало лет, а потому его современники позаботились о том, чтобы его помнили. В частности, Павел Лунгин снял про протоиерея, к которому наведывались за благословением на творчество Константин Кинчев
и Ольга Кормухина
, картину с Петром Мамоновым
в главной роли.
Пётр и Феврония Муромские («Сказ о Петре и Февронии», 2017)
Про покровителей семьи и брака до сих пор не было ни одного фильма, но в этом году ситуация изменилась. Режиссером фильма стал Юрий Кулаков
, создатель «Князя Владимира»
. Это классическая анимация, сочетающая в себе исторические факты, сказочные элементы и культурные предания нашего народа.
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