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Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

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7 июля 2017
6 июля в российский прокат вышел анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии». К празднику семьи, любви и верности редакция Кино-Театр.ру решила напоминить об отечественных фильмах, в которых воспеваются образы канонизированных героев нашей Отчизны: Александра Невского, Серафима Саровского и других.


Святая равноапостольная Ольга («Легенда о княгине Ольге», 1983)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Полумифическая княгиня, правившая Древнерусским государством с 945 до 960 года после гибели своего мужа, Великого князя Киевского Игоря Рюриковича, приняла христианство ещё до крещения Руси. В картине Юрия Ильенко образ суровой правительницы воплотила жена режиссёра - украинская актриса Людмила Ефименко. Но Ольгу также довелось сыграть Элине Быстрицкой в трилогии «Сага древних булгар», а в мультфильме «Князь Владимир» княгиня говорит голосом Анны Каменковой. В настоящее время ведётся работа над картиной «Княгиня Ольга. Начало» с Татьяной Чердынцевой в главной роли.



Равноапостольный князь Владимир Святославович («Князь Владимир», 2006)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Великий князь киевский, названный Крестителем за то, что во время его правления произошло крещение Руси. Один из прообразов Владимира Красное Солнышко. В мультфильме Юрия Кулакова Владимира Великого озвучил Сергей Безруков, но были и его киновоплощения. Князя довелось сыграть Петру Вельяминову, Ивану Иванову, Ивану Миколайчуку, Владиславу Стржельчику и Андрею Сухову. В ближайшем будущем мы увидим в образе Владимира Святославовича Данилу Козловского в картине Андрея Кравчука «Викинг».



Благоверный князь Ярослав Мудрый («Ярослав. Тысячу лет назад», 2010)


Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Ещё один благоверный князь, который несколько раз появлялся на киноэкране. В ленте Дмитрия Коробкина роль талантливого русского правителя, при котором Древнерусское государство обрело силу и мощь, сыграл Александр Ивашкевич, в «Ярославне, королеве Франции» Игоря Масленникова - Кирилл Лавров, а в «Ярославе Мудром» - Марк Гресь и Юрий Муравицкий. В последней картине также присутствуют такие святые, как Анна Новгородская (Людмила Смородина), Борис (Олег Драч) и Глеб (Николай Белый).



Преподобный Илия Печерский («Илья Муромец», 1956)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Инок Киево-Печерского монастыря послужил одним из прообразов былинного богатыря Ильи Муромца. Самое известное его киновоплощение - легендарный Борис Андреев, но были и другие актёры, примерившие кольчугу: Валентин Букин, Станислав Дужников и Алексей Дмитриев. Впрочем, детвора знает героя больше всего по серии мультфильмов студии «Мельница» о трёх богатырях. Помимо этих мультфильмов существует анимационная дилогия мультипликатора Ивана Аксенчука, созданная им в 70-х. В мае этого года на очной защите кинопроектов, претендовавших на государственную поддержку, стало известно, что Карен Оганесян планирует снять новую ленту о Муромце, в которой должны сыграть Владимир Машков и Тиль Швайгер.


Благоверный князь Александр Невский («Александр Невский», 1938)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Без этого великого полководца сложно представить нашу Историю, как и советское кино без Николая Черкасова в этом образе, запомнившемся многим после шедевра Сергея Эйзенштейна. Впрочем, великого князя киевского и владимирского воплотили на экране и другие актёры: Александр Франскевич-Лайе, Анатолий Горгуль, Антон Пампушный и Никита Морозов. Значимой фигурой российской истории заинтересовались и за рубежом - про него планирует снять масштабный эпический фильм британский режиссёр Майкл Рэдфорд.



Святитель Алексий, митрополит Московский («Орда», 2011)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Елевферий Фёдорович Бяконт, он же митрополит Киевский и всея Руси, был фактическим правителем Московского княжества при трёх московских князьях и пользовался большой благосклонностью в Орде, поскольку исцелил болевшую глазами ханшу Тайдулу. Именно об этих событиях снял свою картину Андрей Прошкин с Максимом Сухановым в образе Алексия.



Преподобный Андрей Рублёв («Страсти по Андрею», 1966-1969)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Самый известный и почитаемый мастер московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века был канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных святых, а спустя пять веков ему посвятил свой шедевр Андрей Тарковский. Главную роль в картине исполнил Анатолий Солоницын. Следует также заметить, что помимо Рублёва здесь можно увидеть и другого святого - монаха-иконописца Даниила Чёрного в исполнении Николая Гринько.



Святитель Филипп, митрополит Московский («Царь», 2009)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Митрополит Московский и Всея Руси получил известность благодаря обличению злодейств опричников Ивана Грозного. О его противостоянии с царём Павел Лунгин снял историческую картину, в которой Олег Янковский, представший в образе Филиппа, сыграл свою последнюю роль. Одеяния митрополита также в своё время примерили на себя Андрей Абрикосов, Галикс Колчицкий, Вацлав Дворжецкий и Валерий Никитин.



Праведный воин Фёдор Ушаков («Адмирал Ушаков», 1953)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Легендарный праведный воин, флотоводец и адмирал, не потерявший в боях ни одного корабля, оказался в кино благодаря Михаилу Ромму, который снял про него дилогию (второй фильм - «Корабли штурмуют бастионы»). Титульную роль в обеих лентах исполнил Иван Переверзев.



Преподобный Серафим Саровский («Необыкновенное путешествие Серафимы», 2015)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Иеромонаха Саровского монастыря и основателя Дивеевской женской обители, ставшего впоследствии одним из самых почитаемых святых, режиссёр-мультипликатор Сергей Антонов сделал персонажем своего мультфильма, повествующего о судьбе девочки, лишившейся во время Великой Отечественной войны родителей. Голос Серафиму Саровскому подарил Александр Михайлов.



Благоверный царь Николай Александрович и его августейшая семья («Романовы. Венценосная семья», 2000)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Последний русский царь, прославленный вместе со всей семьёй как страстотерпец спустя 82 года после расстрела, неоднократно появлялся не только на российских, но и зарубежных экранах. Помимо Александра Галибина, сыгравшего монарха в картине Глеба Панфилова, эту роль исполнили Борислав Брондуков, Анатолий Ромашин, Юрий Демич, Андрей Ростоцкий, Юрий Соломин, Андрей Харитонов, Евгений Стычкин, Николай Бурляев, Владимир Машков, Олег Янковский и другие актёры.



Преподобномученица Мария («Мать Мария», 1982)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Русская поэтесса и участница французского Сопротивления Елизавета Юрьевна Скобцова, впоследствии ставшая монахиней Марией, была канонизирована Константинопольским Патриархатом как преподобномученица в январе 2004 года. Её судьбе и борьбе с фашистской оккупацией посвящена лента Сергея Колосова с Людмилой Касаткиной в главной роли.



Святитель Лука, исповедник, архиепископ Крымский («Излечить страх», 2013)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Талантливому российскому и советскому хирургу Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому, ставшему позднее архиепископом Лукой, посвящён фильм Александра Пархоменко с Виталием Безруковым и Андреем Самининым в образе святого, канонизированного в 2000 году.



Старец протоиерей Николай (Гурьянов) («Остров», 2006)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Отец Николай - один из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви конца XX — начала XXI веков, но до его канонизации должно пройти ещё немало лет, а потому его современники позаботились о том, чтобы его помнили. В частности, Павел Лунгин снял про протоиерея, к которому наведывались за благословением на творчество Константин Кинчев и Ольга Кормухина, картину с Петром Мамоновым в главной роли.


Пётр и Феврония Муромские («Сказ о Петре и Февронии», 2017)

Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II

Про покровителей семьи и брака до сих пор не было ни одного фильма, но в этом году ситуация изменилась. Режиссером фильма стал Юрий Кулаков, создатель «Князя Владимира». Это классическая анимация, сочетающая в себе исторические факты, сказочные элементы и культурные предания нашего народа.

Макс Милиан
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Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II фотографии
Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II фотографии
Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II фотографии
Русские святые в кино: от Петра и Февронии до Николая II фотографии
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обсуждение >>
№ 5
Эрин   3.11.2016 - 21:39
Макс, ок. Классный кадр, тоже почти иконный! читать далее>>
№ 4
Макс Милиан   3.11.2016 - 16:59
Да, мой недочёт. Исправил. читать далее>>
№ 3
Эрин   3.11.2016 - 15:05
Почему Иван Грозный представляет Александра Невского? Потому что он тоже Черкасов? Странная ошибка для портала о кино. читать далее>>
№ 2
Речка (Кандалакша)   2.11.2016 - 21:46
Небольшая, но существенная ошибка - икона благоверного князя Александра Невского, которого в кино прекрасно сыграл Николай Черкасов соседствует с кадром из фильма С.Эйзенштейна "Иван Грозный",... читать далее>>
№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   29.10.2016 - 23:59
Макс, большое Вам спасибо за этот подробный материал! Половину фильмов я не видела - теперь по списку легко восполнить пробелы. Отдельная благодарность за то, что назвали киноленты, что должны выйти... читать далее>>
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