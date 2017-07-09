Действуй, сестра: 8 фильмов про девушек, уходящих в отрыв

В прокат выходит «Блокбастер» - отечественная комедия про то, как телеведущая Лиза (Светлана Устинова) поехала с горя есть шаурму, а в итоге пустилась во все тяжкие с провинциалкой Наташей (Аня Чиповская), которая пыталась ограбить кассу микрокредитования. Мы решили вспомнить еще несколько фильмов про женщин, которые ни в чем себе не отказывали, - тут есть и феминистические высказывания, и роуд-муви, и просто откровенные зарисовки из жизни, например, девочек-подростков.
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«Быстрее, кошечка! Убей! Убей!
» (1965)
Образцовый сексплотейшн режиссера Расса Майера
, прославившегося не в последнюю очередь благодаря фиксации на большой женской груди. История трех танцовщиц гоу-гоу, которые сначала нападают в пустыне на молодую пару, а потом пытаются ограбить калеку, которому по страховке предположительно досталось немало американских долларов. Лучше всего фильм описывает мем «Я видел порно, которое начиналось точно так же
», но у Майера, помимо неряшливого сценария и эротики (или софт-порно, как писали в поздних рецензиях 70-х), есть драйв, мчащиеся по пустыне тачки и музыка the Bostweeds. Со временем фильм стал культовым - и даже получил признание критиков, ужасавшихся по поводу безудержной объективации женщин, а потом сдавшихся бесстыдному напору Майера.
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«Женщины на грани нервного срыва
» (1988)
Китчевый пазл Педро Альмодовара
про бурные чувства, выросший из пьесы Жана Кокто
«Человеческий голос
». Актрису дубляжа Пепу (Кармен Маура
) бросает пожилой любовник Иван (Фернандо Гильен
), с которым они озвучивали «Джонни-Гитару
» Николаса Рэя
, - и она отправляется в практически детективную одиссею в поисках ответа на вечный вопрос «Почему?». Начинаясь как кино о кино, «Женщины» оперативно садятся в электричку эксцентричной и пестрой альмодоварской комедии - вместе с Пепой покоя не находят и другие сеньоры (в том числе бывшая жена Ивана). Вскоре отчаянная романтика Кокто окончательно теряется среди выстрелов, летающих пластинок и выходов Антони Бандераса
, на старте карьеры регулярно снимавшегося у Альмодовара.
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«Тельма и Луиза
» (1991)
На подступах к новому столетию Ридли Скотт
снял по сценарию дебютантки Кэлли Кхури
феминистское роуд-муви про двух подруг (Джина Дэвис
и Сьюзен Сарандон
), которые решили устроить себе спокойный уикенд без мужа и бойфренда соответственно, а оказались в бегах - из-за непредумышленного убийства. Ленту Скотта приняли на ура (и даже назвали нео-феминистской), но этим великий британец не ограничился - в «Тельме и Луизе» не в последнюю очередь интересны слои насилия: от психологических манипуляций до оскорблений и физической силы. Вслед за классическими фильмами Нового Голливуда, вроде «Бонни и Клайда», это роуд-муви не надеется исправить мир в пределах хронометража, скорее - тыкает пальцем в его болевые точки.
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«Доказательство смерти
» (2007)
Виртуозно стилизованный под грайндхаус 70-х фильм Квентина Тарантино
про группу чирлидерш, давших отпор маньяку-каскадеру (Курт Расселл
), который любит увечить девушек на Chevrolet Nova 1971 года. Отвязная месть четырех подруг (Зои Белл
, Розарио Доусон
, Мэри Элизабет Уинстед
и Трэйси Томс
) заставит его пожалеть об извращенном проявлении природы хищника.
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«Все умрут, а я останусь
» (2008)
Умение Валерии Гай Германики
откровенно и честно говорить о школе и подростковых проблемах вызовет широкий общественный резонанс, когда Первый канал закажет ей сериал «Школа
», а «Все умрут» можно назвать генеральной репетицией (хотя и более цельной в смысле высказывания). Выпускной и последние дни школьной жизни в сценарии Юрия Клавдиева
и Александра Родионова
буквально напоминают первобытный обряд инициации - и отмеченный особым упоминанием жюри Канн фильм Германики это очень точно передает. От драк и трёпа в туалете до неловкого первого секса и нескончаемой злости на окружающих - камера Алишера Хамидходжаева
фиксирует историю надежд и отчаяний трех подруг (Агния Кузнецова
, Полина Филоненко
и Ольга Шувалова
) с хирургической документальностью.
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«Отвязные каникулы
» (2012)
Детки в порядке: кислотно-неоновая драма про весенние каникулы от любимца Вернера Херцога
и вечного enfant terrible американского кино Хармони Корина
(«Гуммо
», «Мистер Одиночество
»). Четыре подруги (Селена Гомес
, Ванесса Хадженс
, Эшли Бенсон
и Рэйчел Корин
) отправляются во Флориду, где с размахом будут гулять студенты. Ежегодный праздник алкоголя, травки и сексуальной свободы выльется в попытку ограбления банка (в балаклавах и с водяными пистолетами), а также знакомством с рэпером по кличке Alien (Джеймс Франко
с платиновыми зубами). Корин не только передал буйство подростковой свободы, но и помог Гомес и Хадженс избавиться от скучного и ханжеского амплуа хороших девочек с канала Disney.
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«Как меня зовут
» (2014)
Отвязные каникулы по-русски: москвички Саша (Александра Бортич
) и Оля (Марина Васильева
) отправляются на отдых в Крым (тогда еще Украина), чтобы позагорать, искупаться и заодно познакомиться с Сергеем (Константин Лавроненко
), отцом Оли, которого она никогда не видела. На всякий случай подруги решают поменяться ролями: Саша говорит, что она Оля, и начинает проверять родительские инстинкты Сергея. Отпуск на море, взросление и выяснение отношений с фигурой отца в полнометражном дебюте Нигины Сайфуллаевой
по сценарию Любови Мульменко
оказываются взрывоопасной смертью: секс, слезы, разговоры о семье и алкоголь из горла. Впрочем, «Как меня зовут» славен не физической откровенностью, а психологической - это искреннее и по-хорошему интимное кино.
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«Служанка
» (2016)
Феминистский «Расёмон
» Пак Чхан-ука
(«Олдбой
»), разыгранный в декорациях Южной Кореи времен японской оккупации. Прохвост по прозвищу Граф (Ха Джон-У
) желает обольстить дочь покойного богача Хидеко (Ким Мин-Хи
), чему должна поспособствовать наивная Вам Сакэ (Ким Тхэ-Ри
), устроенная к будущей жертве служанкой. Рассказанная с трех точек зрения попытка авантюры с целью выгодного брака обращается хичкоковским эротическим триллером о поисках собственной идентичности и желании сбежать от обыденной тирании. Как и «Тельма и Луиза», «Служанка» не ограничивается патриархальной критикой и не стесняется пускать в ход твисты, откровенные сцены и смертельные ловушки.
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