Жутко, громко и запредельно дешево: Питчинг «иных» в Фонде кино

20 июля прошел второй этап питчинга Фонда Кино, на котором представили проекты 53 соискателя – российские независимые студии, не являющиеся кинокомпаниями-мейджорами (в фонде их называют «иными»). Решение экспертного совета обнародовано: 35 проектов получат финансовую поддержку. Мы расскажем обо всех проектах питчинга, поддержанных и нет, поскольку все они точно отражают современные тенденции и направления растекания мыслей российских кинематографистов.
Главная бросающаяся в глаза особенность, выявленная и проговоренная вслух в ходе питчинга, – резкий рост численности хорроров. Жанр ужасов в ближайшие два-три года будет развиваться, но причина этого не запрос аудитории, а дешевизна производства. Впрочем, далеко не все они показались экспертному совету состоятельными. На второе место по популярности выходят фильмы про футбол. К 2018 году разные студии торопятся выпустить в прокат не менее четырех лент об этом виде спорта. Военных фильмов будут делать меньше, как и фэнтези, – впрочем, мы еще не досмотрели те, которые питчинговались в прошлом году. Не будем бежать впереди самосвала – пока просто почитаем про те фильмы, которые нам обещают через год или два.
Списки поддержанных и отправленных в резерв проектов представлены на основании оценки (от высшей к низшей) экспертного совета Фонда кино. Список не поддержанных проектов сформирован в произвольном порядке.
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ ФОНДА
ЖЕНИХ-2. НА БЕРЛИН, «СПП»
Продюсеры Сергей Светлаков
и Полина Арустамова
представили продолжение другой комедии
на тему межнациональных браков. Режиссер, как и у первой части, вошедшей в топ-3 самых кассовых российских фильмов прошлого года, Александр Незлобин
. Бюджет сиквела подрос, так как часть съемок будет произведена в Берлине, а еще создатели планируют привлечь актера Дольфа Лундгрена
или другую топовою звезду. Остальные актеры те же. На продвижение планируется потратить аж 100 млн рублей (при том, что производственный бюджет 108 млн.). В данный момент идет работа над сценарием.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ. НА ПОРОГЕ БЕССМЕРТИЯ, «РФГ Корп»
Третья часть франшизы «Вий
», на этот раз российско-китайско-индийского производства. Английский картограф Джонатан Грин (Джейсон Флеминг
), возвращаясь из Китая на родину, сходит на берег в Индии и берется там за предложенную работу. Танцы, драки, песни будут присутствовать в картине обязательно. А также зомби, но не в современном понимании: здесь это люди загипнотизированные и одурманенные до безумия, но у которых есть шансы вернуться – очень популярная в Индии тема. Герой поедет по Великому шелковому пути, выбраны съемочные локации и отсняты некоторые сцены картины. Планируется использовать по максимуму болливудские производственные мощности, звезд индийского кино Анила Капура
и Шахрукха Кхана
и налаженные схемы дистрибуции в Китае. Режиссер Олег Степченко
. Бюджет 2 млрд рублей, планируемые сборы – 3 млрд.
ВОЛКИ И ОВЦЫ-2,
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-4. ЗАЗЕРКАЛЬЕ, «Визарт-фильм»
Компания «Визарт» представила два продолжения успешных анимационных картин, отметив улучшение качества анимации. В частности, шерсть животных будет выглядеть реалистичнее, так как создается по новой технологии. Компания развивает игры и мерчендайзинг по обеим картинам, а выход в прокат планируют уже с лета следующего года. Бюджет мультфильмов – по 400 млн рублей.
ТЕЛЕФОНЫ, «Водород 2011»
Первый анимационный проект компании «Водород», которая участвовала в создании «Притяжения» и понимает многое про трехмерную анимацию. Проект «Телефоны» замышляется как международный, с привлечением сценариста и исполнительного продюсера Уильяма Дэвиса
(«Как приручить дракона
», «Кот в сапогах
»). Это история про телефонный город, каждый телефон имеет уникальный характер, отражающий личность своего владельца. Бюджет картины 600 млн рублей, к производству подключается лондонская компания и партнеры из Китая.
ГИПНОЗ, «Мармот-фильм»
Валерий Тодоровский
снимает психологический клаустрофобический триллер по сценарию Любови Мульменко. Фильм об украденных воспоминаниях основан на реальных событиях, прототипом главного героя стал гипнотизер Владимир Райков
, с которым Тодоровский был знаком лично. Съёмки ленты будут проходить зимой. Режиссер пообещал, что главную роль в фильме исполнит звезда первого эшелона, возможно, Дмитрий Назаров
. Бюджет картины «Гипноз» составляет 100 млн рублей.
БЕЛКА И СТРЕЛКА-3, «Киноатис»
Вадим Сотсков
представил третью часть анимационной франшизы, привязанной, как и первые два фильма, к историческим событиям. На этот раз путешествие главных героинь будет не только космическим, но и подводным. Студия вновь рассчитывает на хорошие международные продажи.
ЦАРЕВНА И ДРАКОН: ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ЗЕРКАЛА,
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, «Лицензионные бренды»
Продюсер Роман Борисевич
начал работу над амбициозной картиной, сценарий для которой будет написан совместно с авторами «Мадагаскара
». Это история попавшего по ошибке аиста в Россию малыша-панды, которого берутся доставить в Китай бурый медведь и заяц. Прокат намечен на 1 января 2020 года.
Второй проект компании – полностью российский фильм, но Китай в защите фигурировал тоже как страна, уже купившая права на показ. Проект «Царевна и дракон» уже получал средства в прошлом году, теперь авторы просят на окончание.
СБИТЫЕ ПРОГРЕССОМ, «Актябрь Фильм»
Режиссер и продюсер Петр Буслов
и сценарист Владимир Царенко
представили единственный проект, заслуживший аплодисменты экспертного совета. Это комедийная драма, в которой Андрей Петрович (Тимофей Трибунцев), безработный и неприкаянный, «просравший свою жизнь», выбросился из окна и упал на новый черный «бентли» Эдика (Павел Лычников
), «убежденного дарвиниста», не прощающего долги. Выставленный Эдиком счет в 18 млн заставляет Андрея Петровича крутиться, работать на бизнесмена и втягиваться в новую жизнь. Постепенно он становится акулой капитализма, а от Эдика уходит жена, клиенты – и вот он уже почти созрел для самоубийства.
ПЛАН Ж, «Революция Фильм»
Режиссер Клим Шипенко и продюсер Анна Соболевская представили веселое народное кино – легкую романтическую комедию о женском футболе, который выйдет в год ЧМ в России. Сценарий картины написал Эдуард Бордуков («Коробка
»), в мужских ролях возможны Александр Петров и Алексей Чадов. Референсы Клим назвать затрудняется, нет у нас романтических комедий про футбол. По юмору и стилю ближайший референс «В джазе только девушки
».
НЕИДЕАЛЬНЫЕ, «Марс Медиа Энтертейнмент»
Продюсеры Рубен Дишдишян
, Николай Ларионов
и режиссер Кирилл Плетнев презентовали романтическую историю по сценарию Дарьи Грацевич
(он занял второе место на сценарном конкурсе из 101 работы). Это роад-муви, в котором герои едут к морю, «по-хорошему глянцевое кино с сильными актерскими работами
» (Данила Козловский
, Любовь Аксенова
, Полина Максимова
, сейчас проект на стадии активного кастинга) и современным саундтреком (ведутся переговоры с Земфирой и Бастой). Референсы – «До встречи с тобой
», «PS: я люблю тебя
». Съемки запланированы на осень этого года.
СЕКРЕТ, продюсерский центр «Синема Продакшн»
Фильм о квартете «Секрет», который спасает мир и обезвреживает опасного преступника – своего фаната. Режиссер Григорий Константинопольский
. Проект поддерживает СТС, «Каропрокат», Национальная медиа группа. В ролях Михаил Ефремов, Елизавета Боярская, а также четверка музыкантов группы «Секрет» – Леонидов, Фоменко, Заблудовский, Мурашов. Разумеется, в фильме будет много известных песен, которые прозвучат в исполнении популярных российских исполнителей. У авторов проекта есть оригинальные идеи промоушена. Раскручивать фильм будут сами музыканты, у которых в скором времени планируется мировой тур, приуроченный к 35-летию группы.
ЦОЙ, кинокомпания «Рок»
Режиссерский проект Алексея Учителя
, посвященный Виктору Цою. Учитель, снявший в 90-х годах документальный фильм «Легенда о последнем герое
», убежден, что потенциал фильма о Цое очень большой, потому что Цой – совершенно легендарный персонаж, настоящий шаман для каждого нового подрастающего поколения. «Хочу сделать эту картину без актера, который играет Цоя,
– сказал Учитель, – Зрители хотят видеть живым его самого, а не человека, который будет его изображать»
. Студии принадлежит восемь концертных записей песен Цоя. Цой как герой фильма будет фигурировать только на них. А в основу сюжета ляжет история последней любви музыканта.
СТРЕЛЬЦОВ, Компания «Рок»
Алексей
и Илья Учители
представили проект фильма о легендарном футболисте Стрельцове – человеке удивительной, драматичной и героической судьбы. На днях спортсмену исполнилось бы 80 лет. Основное время действия фильма развернется в эпоху оттепели – героя авторы видят стилягой как на поле, так и вне его, а главное внимание будет отдано футбольным сценам. Консультантом картины согласился стать Александр Мостовой из московского «Спартака», Илья Учитель займет позицию режиссера. Референсы: «Высоцкий. Спасибо, что живой
», «Поддубный
», «Легенда 17
».
БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ, «Вайт-медиа»
Сценарий основан на реальных событиях, повествующих о подвиге советского партизана Николая Киселева во время Второй мировой войны. Этот человек согласился провести через оккупированную территорию выживших евреев из белорусского Долгиново и спас более двух сотен человек. Главную роль писали под Сергея Безрукова
, а режиссером проекта станет супруга актера Анна Матисон
. Фильм морально поддержал главный раввин России, также планируется привлечь к проекту таких актеров, как, например, Дастин Хоффман
.
ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, студия «Аэроплан»
Полнометражные «Фиксики» разрабатываются с оглядкой на «Миньонов
». Продюсеры планируют улучшить качество анимации и перейти с детской на семейную аудиторию. В полном метре появятся два новых фиксика, а в целом семейка гарантийных человечков займется перевоспитанием бестолковой армии русских псевдо-миньонов, ломающих технику. Роли озвучивают Дмитрий Назаров
, Нонна Гришаева
и другие.
ГЕРОЙ, кинокомпания «Карго»
Продюсеры Карен Оганесян
и Полина Иванова
рассказали о фильме с рабочим названием «Герой» по сценарию Оганесяна и Николая Куликова
. В мире есть сеть суперагентов, которые могут всё. Доступ к ним есть только у одного человека, отца главного героя, который 15 лет считается пропавшим без вести. Референсы и ориентиры по качеству продукта и возможности франшизы – Бонд и Борн. В фильме будут сниматься Павел Прилучный
, Владимир Машков
, Светлана Ходченкова
и Паулина Андреева
, также планируется привлечение европейских каскадеров. Съемки пройдут в Калининграде, там у студии находится один из инвесторов и некоторые заинтересованные лица. Деньги у Фонда кино компания планирует запросить дважды – не только в этом, но и следующем году.
РУССКИЕ, «Ол Медиа Компани»
Анатолий любит свою дочь, собаку и убивать. Однажды дочь знакомит его со своим парнем – тот зоозащитник и китаец по национальности. Такой проект о межнациональных отношениях представили в Фонде кино Георгий Шабанов
, Резо Гигинеишвили
– художественные руководители, набившие руку на этой теме в фильме «Без границ
» и сериалах «Как я стал русским
» и «Последний из Магикян
». Проект поддерживает телеканал СТС, а также идет поиск китайских партнеров. Главный референс – «Знакомство с родителями
».
ТВАРЬ, Кинокомпания «Сок»
Продюсер Илья Стюарт
тоже решил взяться за производство ужастика про детей-чудовищ, отдаленно напоминающий фильмы «Мама
» и «Приют
». Это будет первый совместный проект актеров Елены Лядовой
и Владимира Вдовиченкова
, режиссер Ольга Городецкая
. Фильм находится в подготовительном периоде.
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ, «ТриоФильм»
Сай-фай с элементами хоррора и фильма-катастрофы, основанный на реальных событиях, произошедших в 1980-х. Тогда наши ученые пробурили самую глубокую скважину в мире, после чего бурение было остановлено по неизвестной причине. С глубины 12 км образцы достать было невозможно, потому что гранит рассыпался в пыль. Обострялись конфликты ученых с военными. 24 марта 1985 года геологи услышали страшные звуки, похожие на стоны тысячи мучающихся... Режиссером фильма будет Роман Каримов
. Референсы – «Чужой
», «Нечто
», «Тайна перевала Дятлова
». 75 млн – бюджет, довольно компактный, но авторы объясняют это тем, что «под землей мало что видно».
ПРОЕКТ "ХОЛОП", Компания «МЕМ»
Команда «Интернов
» и «Кухни
» готовится в ближайшее время снимать картину по «оригинальному и смешному сценарию», в котором современного мажора из Москвы отправят пожить в деревню, живущую по канонам XIX века. К реализации проекта присоединилась кинокомпания Yellow, Black & White. В ролях Вадим Демчог
, Илья Глинников
, Иван Охлобыстин
, прокат в 2018 году.
БРАТСТВО, «Мастерская Павла Лунгина»
Евгений Панфилов
и Сергей Февралев
представили находящуюся в производстве военную драму о выводе советских войск из Афганистана. Одну из главных ролей в фильме исполняет трудноузнаваемый Юрий Чурсин
в усах. Антагонистом стал Виталий Кищенко
. Также заявлен Игорь Гринякин
в качестве оператора. Первые отснятые кадры выглядят богато, драматично и вопросов не вызывают.
ОЗЕРО МЕРТВЫХ: РУСАЛКА, «Киностудия КИТ»
Святослав Подгаевский
собирается в ближайшее время снимать еще один хоррор – на этот раз мелодраматический. В основе сюжета – славянская легенда про отвергнутых девушек, которые топились и превращались в русалок. Страх перед стихией, которая нас окружает, естественно, будет противостоять настоящей любви. По сценарию Ивана Капитонова
(«Пиковая дама», «Маршрут построен») Рома и Марина едут с друзьями на озеро, встречают там девушку, она заманивает сначала одинокого юношу, а затем преследует пару. По мнению режиссера, важное значение имеет образ трагического монстра, ведь, понимая мотивацию зла, мы сопереживаем антагонисту и смотрим на историю более заинтересованно.
ЛЕС РУК И ЗУБОВ, «Мир Кино»
На международный уровень пытаются выйти продюсеры Игорь Толстунов
и Аркадий Голубович
, которые рассказали о проекте в копродукции с Великобританией и Ирландией. Даг Лайман
(«Мистер и миссис Смит
», «Идентификация Борна
», «Грань будущего
») – основной продюсер, худрук с российской стороны – Владимир Хотиненко
. Сценарий этого молодежного триллера написан по бестселлеру Кэрри Райен, сценарист и режиссер Кейт Маберли
. В главных ролях Константин Крюков
, Мейзи Уильямс
, оператор Федор Лясс
, композитор Максим Кошеваров
. Бюджет фильма 650 млн, их них российских денег 250 млн, остальные будут собраны за счет международных продаж.
ЛЮБОВНИЦЫ, Кинокомпания «КВФильм-Продакшн»
Продюсеры Артем Виткин
и Михаил Дворкович
рассказали о проекте комедии про трех женщин, которые хотят отомстить бывшим любовникам. Одна из актрис уже утверждена на роль – это Ирина Старшенбаум
. Постановщиком станет Илья Максимов
, режиссер и сценарист («Проводник
», «Метро
»). Бюджет 95 млн рублей, запрашивается у Фонда стандартная сумма в 60 млн. «Вы только представьте, три красавицы с оружием в руках на постере и слоган “Любовницы на тропе войны”
», - закончили презентацию воодушевленные продюсеры.
ОДИН ВДОХ, Кинокомпания «Общественное мнение»
Режиссер Елена Хазанова
работает над проектом по мотивам биографии чемпионки мира по дайвингу Натальи Молчановой, пропавшей без вести во время одного из погружений. Главную героиню сыграет Виктория Исакова
, главную мужскую роль - Евгений Миронов
. Подводный мир в кино станет одновременно и внутренним миром героини. К работе будут привлечены лучшие французские дайверы, работающие с техникой «задержка дыхания». Бюджет производства 90 млн рублей, 30 млн на промо. Фильм будет сниматься в Москве и на Мальте. Представляющие проект Ольга Данова
и Елена Хазанова, отвечая на вопросы экспертов, рассказали, что им интересно подумать также, как на этом проекте можно использовать 3d, IMAX или VR-технологию.
ЭНСКИЙ РОБИНЗОН, «2Д Целлулоид»
Продюсер Василий Соловьев
(«Хороший мальчик
») и режиссер Александр Хант
(«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов
») представили проект про маленький городок, в котором из-за русского разгильдяйства вот-вот будет сорван праздник - День города. Название рабочее, вместо слова «энский» будет прилагательное, образованное от название города, в котором пройдут съемки.
КОМА, «Большое кино»
Первый блок этой фантастической драмы – режиссерского дебюта мастера спецэффектов Никиты Аргунова
– уже отснят (примерно 40% материала). Рубен Дишдишян, Николай Ларионов, Гевонд Андреасян
, представляющие фильм, рассказали, что осталось семь съемочных смен осенью. Весной картина будет готова. В главных ролях – Риналь Мухаметов
и Алексей Серебряков
. Авторы осознают большую ответственность и поэтому обещают в первую очередь не компьютерную графику, которой в фильме будет очень много, а интересную историю. В производство вложил деньги интернет-канал ivi, общий бюджет 330 млн рублей. Трейлер «Комы»
получил на YouTube больше 100 тысяч просмотров.
ПЕЧЕНЬ, Продюсерский центр «ВГИК-дебют»
Молодежная комедия Ивана Снежкина
о трех пацанах из конца 90-х, которые решают бросить учебу, потому что знают, где достать кучу денег и как дальше жить. Это криминальная комедийная история, ироничный взгляд на 90-е, стёб, переосмысление прошлого. В поисках стартового капитала для бизнеса парни ввязываются в незаконную историю по пересадке печени.
ПЕРВЫЕ, «Каро Продакшн»
«Первые» – новое название фильма «Созвездие Марии» – любовно-патриотической саги об отважных русских полярных исследователях XVIII века. Проект уже получал финансовую поддержку в министерстве культуры, сейчас закончен съемочный период, компания просит деньги на завершение проекта. Режиссер - Дмитрий Суворов
.
ЛИЦО, кинокомпания «Эталон Фильм»
Еще один семейный проект – Александра
и Николая Досталей
– находится в предподготовительном периоде. Сценарий Геннадия Хазанова
рассказывает о жизни артиста-пародиста, похожего на Владимира Путина (Дмитрий Грачев
). По сюжету «президент уходит с поста, и комик вынужден искать себе новую работу, но в конце мы понимаем, что все остались на своих местах». Слоган фильма - «Ты родился эксклюзивом, не умри копией
». В ролях Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Геннадий Хазанов, Тимофей Трибунцев, Виктор Сухоруков, Александр Баширов, Борис Каморзин, Мария Аронова. Фильм будет сниматься на две трети в Кандалакше, на треть – в Москве. Бюджет 214 млн (по мнению экспертов слишком большой, но, как объясняют авторы, обусловленный съемками за полярным кругом), ожидаемые сборы 250 млн, прокат – в мае 2018 года. Николай Досталь также посчитал нужным сообщить, что сам «персонаж ознакомился с сюжетом и сказал «Валяйте, делайте», так что никаких подтекстов у нас нет»
.
ЧЕРВОННЫЕ ВАЛЕТЫ, Продюсерская компания Николая Расторгуева
В основе этой авантюрной приключенческой ленты – реальная история банды аферистов XIX века, которая прославила их на всю Россию. Сценаристы перелопатили несколько томов уголовных дел, поэтому в картине будет множество исторических деталей. Кастинг прошли Антон Шагин
, Виктор Сухоруков, Алексей Булдаков
. Бюджет картины – 500 млн рублей.
ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ, «РБ Продакшн»
Сиквел мистического хоррора 2015 года, в партнерстве с компанией «Вольга». Режиссера сменили, успех продюсеры приписывают себе. Команда считает, что хоррор вполне может занять нишу комедии и говорит о том, что «Пиковая дама
» пробила стену и создала моду на производство фильмов ужасов. Также в «Вольге» пришли к выводу, что основная аудитория хорроров – молодые женщины. Поэтому в центре сюжета новой картины они помещают женщину, которая пытается защитить дитя от натиска потусторонних сил. Продюсером на картине станет Константин Буслов
.
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ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ ФОНДА
СЕВАСТОПОЛЬ 1942, «РВК-Студия»
Проект представили режиссер Кирилл Плетнев
и продюсер Ольга Васильева
. Фильм будет приурочен к 75-летию освобождения Севастополя и расскажет о подвиге людей, оборонявших город. В продвижении ленты будут ориентироваться на «28 панфиловцев
» и «Сталинград
». Сейчас проводится кастинг, будут новые лица, но есть и звезды в эпизодах – предварительные договоренности достигнуты с Сергеем Гармашом
, Константином Хабенским
и Евгенией Добровольской
. Судя по показанному тизеру, будущий «Севастополь 1942» – русский «Дюнкерк
» с бюджетом в 400 млн рублей.
ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ, кинокомпания «Инвада Фильм»
Вадим Валиуллин
, дебютировавший на «Кинотавре» фильмом «Мертвым повезло
», станет режиссером музыкальной комедии про двух безработных мужчин, один из которых имеет классическое музыкальное образование, а другой – знает три аккорда. Героям придется петь, поэтому кастинг проводят особенно тщательно, дримкаст – Константин Хабенский, Ян Цапник
и Павел Прилучный. Референсы – все известные мюзиклы и музыкальные комедии: «Ла-ла-ленд
», «Самый лучший день
», «Стиляги
». Александр Котелевский
и Юрий Коротков
обещают на выходе «добрую комедию со смыслом»
.
ТАНЦУЮЩИЙ ЛЕС, «Киноквант Ко»
История с элементами хореографии, написанная под город Калининград и местные легенды, была представлена компанией «Киноквант Ко» совместно с министром культуры и туризма Калининградской области, которого заинтересовала возможность продвижения бренда города средствами кино. В арсенале – романтическая комедия с элементами фэнтези, веселая фантастическая история про домработницу, которая остается одна в хозяйском доме, выбирает платье из гардероба хозяйки и выдает себя за богатую даму, затем в нее влюбляется сын олигарха. Мистические события развернутся в Танцующем лесе на Куршской косе. Героиня повстречает там волшебника Мула, который поможет ей разрешить конфликт после вскрывшегося обмана.
ДИТЯ УСПЕХА, студия «Кинодом»
Режиссер Павел Руминов и продюсер Сергей Бобза принимаются за комедийную мелодраму про отца и дочь, которые исполняют песню, выкладывают ее в интернет и внезапно становятся звездами. По стилистике обещается что-то среднее между «Я буду рядом
» и «Статус: свободен
», другие референсы – «Призрак
», «Крамер против Крамера
». В главной роли создатели хотят видеть Данилу Козловского или Петра Федорова, на женскую роль уже утверждена Паулина Андреева.
ГАРДЕМАРИНЫ IV, Киностудия «Сагиттариус-Д»
Светлана Дружинина
уже не первый год просит Фонд кино поддержать её проект про то, как пожилые гардемарины помогают Суворову в победе, проведя корабли с Мальты в Крым и победив банду международных террористов. В ролях Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте, а также Дима Билан
и другие. Помимо средств Фонда Дружинина обещает запустить краундфандинг и собрать народные деньги на продолжение народного фильма.
КЛЯТВА, кинокомпания «АБС»
Андрей Богатырев
снимает мистический хоррор, основанный на повести «Вечер накануне Ивана Купала» Николая Васильевича Гоголя – «основателя жанра ужасов в России» – и славянской мифологии. Плюс оригинальный сюжет, в котором будут фигурировать пропавшие дети, заброшенный пионерский лагерь и спасение людей из тонущей машины. Референсы – «Синистер
», «Звонок
» и «Невеста
», причем команда последней будет отвечать за промо на этом проекте. Картину планируют выпустить в конце осени 2018 года.
БУЛЬТЕРЬЕР, «Русский Голливуд»
Спортивная бойцовская драма, получавшая средства фонда на разработку и теперь полностью готовая к производству. Елисей Иноземцев сыграет героя в детстве, в главной роли создатели видят Александра Петрова, или Петра Федорова, или Сергея Бондарчука. В дримкасте также Анна Чиповская, Аглая Шиловская, Андрей Мерзликин. В роли дедушки героя – Михаил Жигалов или Василий Лановой. Режиссер и продюсер Василий Быстров, оператор Антон Дроздов-Счастливцев, Баста будет привлечен в качестве композитора, в саундтреке также будут элементы русского фольклора и Лепс
. Референсы – «Воин
», «Рестлер
» и «Сука-любовь
».
КОНВЕРТ, «РБ Продакшн»
Киностудия во второй раз просит средства на хоррор «Конверт» по сценарию Ильи Куликова. Фильм снят и находится на постпродакшне, его режиссер Святослав Подгаевский, снявший первую «Пиковую даму
», в одной из главных ролей - Юлия Пересильд. Прокатом будет заниматься компания ЦПШ.
ВРЕМЕНА ГОДА МЕНДЕЛЬСОНА, компания «Кедр-Про»
Комедийная мелодрама из четырех новелл в стиле «Не может быть
» Леонида Гайдая. В первой выясняют отношения муж (Максим Колосов), жена (Александра Урсуляк) и ее любовник. Во второй друзья устраивают свидание вслепую для героев Павла Баршака и Светланы Ходченковой. В третьей – в городе случайно встречаются бывшие супруги (Татьяна Тимакова и Алексей Макаров), совершенно не планировавшие начинать новую жизнь после 40. В последней новелле нас ждут приключения презерватива с участием Вячеслава Евлантьева, Тимофея Трибунцева, Лизы Арзамасовой, Агриппины Стекловой, Влада Ветрова, Дарьи Калмыковой и других.
ВЕРНУВШИЕСЯ, «Кью Эс Филмс»
Хоррор с элементами научной фантастики, третий проект Подгаевского и Капитонова, совместный с компанией «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского. В ближайшем будущем научились создавать цифровые копии умерших людей, используемые в терапевтических целях. В центре сюжета молодая пара, у которой погиб ребенок. Они заказывают голограмму, которая постепенно превращается в злобного монстра. В главных ролях авторы хотели бы видеть дуэт актрис Юлии Пересильд и Виктории Исаковой. Референсы: «Впусти меня
», «Искусственный разум
», «Черное зеркало
», «Астрал
».
ДЕД МОРОЗ. НОВАЯ БИТВА, кинокомпания «Ангел»
Александр Войтинский
тем временем продолжает работу над второй частью трэш-фэнтези про Деда Мороза
(Федор Бондарчук
). В начале презентации голос Бондарчука сообщил, что «Нет злых волшебников, есть только добрые, для которых мы пожалели свою любовь. Если снег однажды закончится – любовь никогда! В новый год мы собираемся вокруг ёлок, чтобы вспомнить: мы одна маленькая планета, летящая сквозь космос. Прижмемся друг к другу. Кто победит – свет или тьма?»
Вот и все, что было сказано про сюжет ленты. Зато выяснилось, что «настоящие волшебники – это Фонд кино
», а провалившаяся в прокате первая часть – от недостаточного промо. Бюджет сиквела 136 млн + 65 млн грозят потратить на промо, прокат – новогодние каникулы 2018-2019 года.
СОКРОВИЩА ВАЛЬКИРИИ, кинокомпания «Валькирия»
Экранизация одноименной серии книг писателя и национал-патриота Сергея Алексеева, по жанру – фэнтези, мистика, научная фантастика, шпионский детектив, альтернативная история. Действие книг и фильма развернется на северном Урале, там же и собирается снимать картину режиссер Алексей Мурадов.
ГЛАЗА НОЧИ, «Шаттер Медиа»
Проект региональной студии – камерный мистический триллер режиссера Костаса Марсана
, основанный на реальной истории таинственной гибели семьи в глухой якутской тайге.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, «Свердловская киностудия»
Второй полностью региональный проект - сайфай кинематографистов из Екатеринбурга.
МЕЖСЕЗОНЬЕ, компания «Аристократъ»
Детективный триллер Руслана Бальтцера
об издевательстве над красивой женщиной. «Глубокое, местами эротическое кино со смыслом
», – так описывает проект автор. Сюжет фильма – вывернутый наизнанку «Ешь, молись, люби
»: муж, охладевший к жене, отправляет её в приключение, чтобы она изменилась и он смог бы её полюбить снова. Исполнитель главной мужской роли Марк Богатырев, женской – Олеся Судзиловская, в других ролях Анатолий Белый, Наталья Рудова. В дистрибуции заинтересована компания «Каропрокат».
ОАО ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР, Кинокомпания «РВВ Филм»
Константин и Ксения Елкины и режиссер Дмитрий Суворов работают над фантастической драмой о большой корпорации, отправляющей людей в альтернативную реальность. Время действия - 2035 год, будущее недалекое, и акцент в фильме будет сделан не на нем, а на психологических моментах, – так авторы объясняют небольшой производственный бюджет в 90 млн рублей. «Это фантастика без фантастики», – говорят они. Ближайший референс – «Ванильное небо
». В дрим-касте – Егор Корешков, Артур Смольянинов, Любовь Аксенова, Константин Хабенский.
ИГРА ПРИЗНАНИЙ, кинокомпания «Белый зонт»
Режиссер Соня Карпунина
и продюсер Екатерина Кононенко
рассказали о проекте, в основе которого реальная история о сексуальном насилии. Тема социальная, но авторы постараются облечь её в форму психологического триллера. По сюжету в трагедии, ставшей интернет-мемом, замешено пять героев, на каждом лежит часть вины. Фильм о том, «как лайки и хэштеги разрушают жизнь человека
», хотят раскручивать через популярных блогеров, которые регулярно ходят в кино и рассказывают об этом многочисленным поклонникам. Референсами названы «Не дыши
», «Сплит
» и «Прочь
».
ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ, кинокомпания «Лунапарк»
«Вы, наверное, думаете, зачем нужна еще одна новогодняя комедия про Дедов Морозов
», – начал презентацию продюсер Дмитрий Нелидов
(«Горько
!») и тут же определил жанр будущего фильма как фантастический реализм. По сюжету «Служба Деда Мороза» весь год ходит на ледоколе и готовится к Новому году, а накануне высылает инспекторов во все города и веси – поздравлять и выполнять желания. Главный герой – Дед Мороз с позывным Иней, отправляющийся в город Северотайгинск, обладает супергеройскими качествами: может пить сколько угодно и не поддается чарам Снегурочки. Фильм планируют снимать в нескольких городах (Мурманск, Екатеринбург и другие), чтобы создать визуально несуществующий обобщенный город. Планируемые расходы - 160 млн рублей.
ДИКАЯ ЛИГА, Продюсерский центр «Новое время»
Картину об истории русского футбола хочет снимать режиссер Роман Качанов
. Действие, основанное на реальных событиях, начнется в Москве 1909 года. Герой фильма – простой парень, сын бурлака, становится лидером российского футбола и делает эту игру поистине народным развлечением. А еще ему придется пройти через каторгу, любовь и предательство. Фильм планируют снимать в поселке Лазаревское Краснодарского края, в Ярославле, Костроме и Рыбинске. Сейчас проект на стадии предпродакшна – шьются исторические костюмы. В прошлом году «Дикая лига» уже получала поддержку со стороны министерства культуры РФ.
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, «Смешарики»
Авторы проекта вышли на сцену с гитарой и начали презентацию с песни, а затем перешли к стихам и в римфах рассказали, на что они просят денег – креативно, но малоинформативно. Стало понятно лишь, что сценаристами на проекте станут детские писатели Алексей Гравицкий
и Сергей Волков
.
ЗА ГРАНЬЮ, «Сине Лаб Продакшн»
Фантастический триллер, основанный на одноименном короткометражном фильме, который уже завоевал множество призов. История о том, как современный человек все больше и больше погружается в виртуальную реальность. «Мы хотим сказать молодежи: хватит быть зависимыми от устройств, давайте общаться вживую
», - рассказали авторы.
СУПЕР ТОМА, «СКА «Петербург»
60-минутный полнометражный фильм, выросший из сериала про слоненка и бегемотика «Тима-Тома». Авторы считают, что их герои имеют больший потенциал, чем 52 короткие серии. Картина будет рассчитана на детей младшего возраста, бюджет производства – 90 млн рублей + 30 млн на промо.
МОСКВА ВЛЮБЛЕННАЯ, «Арк Пикчерс»
Режиссер Константин Фам
снимает новый кинематографический гимн Москве, при поддержке правительства города и московской мэрии. Это позитивная оптимистичная история трех пар разного возраста, которые ищут друг друга в большом городе и находят. В ролях Риналь Мухамедов, Светлана Ходченкова, Вячеслав Чепурченко
, Вера Глаголева
и другие. Референсы – «Я шагаю по Москве
», «Москва слезам не верит
». «Пришло время для новой картины, признающейся в любви к нашему городу»
, - считают авторы.
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