День памяти Светланы Кармалиты

Сегодня день памяти Светланы Игоревны Кармалиты
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Сценарист, соавтор всех проектов своего мужа Алексея Юрьевича Германа
, главный редактор киностудии «Ленфильм» - она всегда была окружена огромным количеством соратников, творческих союзников, просто талантливых и ярких людей. И каждый может вспомнить и рассказать об этой удивительной женщине что-то свое.
Я, как педагог «Высшей школы режиссеров и сценаристов» знаю, прежде всего, о том, как трепетно она относилась к воспитанию нового поколения кинематографистов, чтобы они формировались глубокими, художественно образованными, проявленными в своей уникальности личностями. Это Алексей Герман и Светлана Кармалита в 1988 году организовали ПиЭФ – киностудию Первого и Экспериментального Фильма, куда они запускали (по их выражению) всех талантливых людей, которые получали возможность дебютировать, здесь же проходили занятия студентов киношколы Германа, среди которых были Юрий Фетинг, Сергей Карандашов, Владимир Чутко…
К сожалению, это был первый и единственный выпуск мастерской Алексея Юрьевича Германа. А ПиЭФ стала со временем известной киностудией «Север». В 2008 году с идеей вечерней киношколы для зрелых, получивших уже свое первое высшее образование людей, к чете Германов пришел Василий Щербенко, которому на тот момент было всего 25 лет. При всей своей огромной занятости Алексей Юрьевич и Светлана Игоревна не отмахнулись от молодого человека с горящими глазами, а внимательно изучили планы и концепции, которые он принес. Внесли свои правки, дали советы… Так начиналась «Высшая Школа режиссеров и сценаристов».
Хотя у Алексея Юрьевича в разгаре была работа над фильмом «Трудно быть Богом
», он находил время для мастер-классов с начинающими кинематографистами, а Светлана Игоревна вычитывала студенческие сценарии, присутствовала на защитах дипломов, посещала праздники ВШРиС. Когда не стало Алексея Юрьевича, думаю, мысль о том, чтобы успеть сделать еще многое для нового поколения кинематографистов, в какой-то степени тоже поддерживала Светлану Игоревну в ситуации такой огромной утраты.
Конечно, особенно радовалась Светлана Игоревна, когда выпускники школы стали получать первые государственные заказы, продавать свои сценарии для сериалов и большого кино, сниматься в фильмах именитых режиссеров. И те, кого они с Алексеем Юрьевичем поддерживали в начале пути, стали делать успехи на профессиональном поприще. Василий Щербенко, который когда-то пришел к Германам с идеей создания «Высшей школы режиссеров и сценаристов», сам стал продюсером и режиссером. Светлана Игоревна возглавляла худсоветы по его фильмам, давала рекомендации и советы. Надо ли говорить, какой огромной потерей и личной утратой для всего нашего коллектива стало известие о том, что Светланы Игоревны не стало… Но, как сказал на похоронах Алексей Герман-младший, в этом есть ее счастье: она ушла на подъёме своих возможностей, обсуждая новые проекты и вычитывая кипу принесенных ей сценариев.
Представить себе Светлану Игоревну Кармалиту беспомощную или бессильную - просто невозможно! В нашей памяти она навсегда останется факелом, зажигающим сердца и таланты.
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