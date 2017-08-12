Сесть на уши: Что такое подкасты и что из них можно узнать про кино?

анонс

12 августа День памяти Светланы Кармалиты Она всегда была окружена огромным количеством соратников, творческих союзников, просто талантливых и ярких людей.

8 августа «Бесконечность вещей, которую я вижу вокруг, великолепна». Дастину Хоффману - 80 лет! Один из лучших актеров мирового кинематографа без купюр: о детях, политике, актерстве, возрасте, смерти, искусстве

4 августа #мненедали: Может ли российское кино существовать без господдержки? Тенденцией нового – кризисного – времени стало кино без господдержки. Хорошо это или плохо – большой вопрос.