Сесть на уши: Что такое подкасты и что из них можно узнать про кино?

В начале лета наш редактор и кинообозреватель Алексей Филиппов начал записывать подкаст про кино. Канал, на сегодняшний день включающий в себя восемь выпусков, называется Monday Karma. В каждом подкасте кинокритики из разных изданий обсуждают фильмы, сериалы и биографии известных режиссеров (последний на сегодняшний день выпуск посвящен Софии Копполе, ранее обсуждались, например, «Окча» от Netflix, третий сезон «Фарго» и «Дюнкерк»). Мы попросили Алексея рассказать, что же за медиум такой эти подкасты, кому они нужны и как ими пользоваться.
Интерлюдия
30 октября 1938 года на радиостанции CBS Орсон Уэллс
, в будущем великий кинорежиссер
, поставил спектакль по «Войне миров
» в формате выпуска новостей. Согласно мифу из коллекции мифов об Уэллсе, северо-восток США встал на уши и перепугался до смерти. Эту красивую легенду охотно опровергают - никто не перепугался, а в полицию позвонило примерно два человека, которые включили радио не сначала и решили уточнить, не отключат ли воду или электричество. Через три года Орсон Уэллс дебютирует «Гражданином Кейном
», остальное, как говорится, - история.
Влияние и популярность радио сейчас тоже уже история: некогда модный девайс в течение XX века потерпел три сокрушительных поражения - от кинематографа, телевидения и интернета. Два удара в область зрелищности и один - по остаткам гордости (информативности и оперативности). Кажется, радио теперь обитает только в такси и на кухнях у бабушек и дедушек. Когда музыку можно слушать с телефона в любое время, в любом месте и в любом объеме, а все срочные события быстро появляются в социальных сетях или на новостных сайтах, необходимость радио, казалось бы, отпала. Однако в начале XXI века ламповое обаяние радио заиграло новыми красками, а у аудио началась вторая жизнь.
Подкасты (как родились и какие они бывают)
Ленивое соединение слов iPod (новинка на рынке модных девайсов) и broadcast (трансляция) в 2004 году родило явление “подкастинга” - записи и распространение аудио через интернет. Выбор - невероятный, одному отдельно взятому радио такое и не снилось. Художественные многосерийные подкасты, напоминающие радиоспектакли, ASMR
-подкасты, разговорные шоу, скопированные подчистую опять же с радио, интервью, аудио-эссе, проповеди (!), подкасты с аналитикой, с шутками, с историями, интересными фактами, дебатами или лучшими лекциями TED.
Подкасты - это радио для тех, кто любит отдельные передачи, но не хочет ждать конкретного часа или слушать выбранную на станции музыку. Другая аналогия - познавательные ролики на youtube, которые можно слушать вполуха, не отвлекаясь на мелькание в кадре ведущего или остроумных кадров. Это те же - лекции, ради которых не обязательно выходить из дома. Наконец, подкасты могут состоять из трехчасового трёпа на узкую тему, записанного на плохой микрофон. Здесь, как и на youtube, в telegram или вообще в интернете, можно найти практически любую тему, вероятно, в любом интересующем формате.
Как это работает?
Как и многие увлечения нового времени, подкастинг доступен практически каждому: в принципе, достаточно включить диктофон (на телефоне или на отдельном устройстве), наговорить то, что кажется интересным, а потом загрузить аудиофайл на хостинг (например, Soundcloud). При помощи rss-потока, который формирует хостинг, подкаст можно интегрировать куда угодно - чаще всего, свои детища несут в раздел “Подкасты” на iTunes (у владельцев «яблочной» продукции есть отдельное приложение с сиреневой эмблемой). Но есть и другие сайты, чтобы из отыскать, достаточно вбить слово «подкаст» в поисковике.
Разумеется, не все подкасты кустарные - безбюджетный энтузиазм здесь соседствует с высоко профессиональными проектами, импровизация - с прописанными сценариями, а сочные шумы - со студийный звуком. Аудитория формируется по множеству признаков - начиная от бренда и заканчивая увлекательностью, полезностью или хронометражем. В 2017-м многие задаются вопросом «А как и когда это слушать?
». Универсального ответа нет, но основные паттерны очевидны: когда угодно - на прогулке, в поездке, в метро, в машине, в магазине, перед сном или за завтраком. Двухчасовой подкаст можно поставить на паузу и вернуться к нему в следующий раз, когда опустевшие амбары потребуют отправиться за покупками в условный «Ашан» или наметится долгая поездка на дачу.
Что можно послушать?
Мир подкастов обширен, как мир интернета, в нём можно бесконечно искать и находить новое (и интересное). Даже если кажется, что самые лучшие аудио-шоу уже в ваших подписках. (Следить за подкастами можно через специальные приложения: для apple это упомянутые выше «Подкасты», для android - Podcast Addict, Overcast или любое другое, какое вам приглянется. Также за многими подкастерами можно следить через тот же сервис Soundcloud, а российские авторы нередко выкладывают аудиозаписи во Вконтакте.) Наибольший выбор пока на английском, но российская индустрия тоже подтягивается.
SModcast (английский язык)
Вряд ли свой подкаст есть у Бориса Хлебникова
, а вот Кевина Смита
можно послушать на SModcast (вообще у Смита полдюжины подкастов - тут стоит покопаться).
Monocle 24: Cinema show (английский язык)
Также беспроигрышная тактика - поискать, а нет ли подкаста у интересных киноресурсов. Например, у сервиса MUBI есть Monocle 24: Cinema show, где они рассказывают как про фильмы и режиссеров (последний выпуск про Барри Дженкинса
, постановщика «Лунного света
»), так и про красивые кинотеатры, дизайн в кино или реальные истории городов, часто фигурировавшие на киноэкране.
Happy Sad Confused (английский язык)
А вот подкаст MTV предпочитает формат интервью. Ведет его Джош Хоровиц
, известный своей любовью фотографироваться со звездами, изображая три эмоции (собственно, веселье, грусть и смущение). Хоровиц слишком дружелюбен к приглашенным режиссерам и артистам (кажется, он любит вообще все фильмы, которые видит), но сахарная атмосфера позволяет раскрыться и многое рассказать таким кинематографистам, как Эдгар Райт
, Кристофер Нолан
или Лили Коллинз
.
Формат беседы хорошо иллюстрируют два подкаста.
Pop Culture Happy Hour (английский язык)
У его участников уходит от десяти минут до получаса на обсуждение одной новинки проката, хотя последний раз они обсуждали творчество и экранизации Стивена Кинга
(потому что «Темную башню
» обсуждать невозможно).
Blitz and Chips (русский язык)
Журналист Гриша Пророков начал делать этот подкст на базе Look at me, но с заморозкой сайта подкаст отправился в свободное плавание, и теперь на нем в вольной форме обсуждают то «Твин Пикс», то «Дюнкерк», то общечеловеческие темы (расставания, еду, образование). В среднем выпуски длятся по полтора часа.
Monday Karma (руский язык)
Мы тоже придерживаемся формата беседы, но при этом пытаемся не зацикливаться на оценках произведения, а затронуть как можно больше тем, важных для понимания картины - от фильмографии режиссера до эко-активизма или истории комиксов. Например, разговор про нового «Человека-Паука
» не обошелся без обсуждения эволюции образа Питера Паркера в комиксах и фильмах, а на «Американских богах
» речь зашла про субъективное восприятие мира (одна из ключевых тем сериала). Также мы не побоялись затронуть обширную тему российского кино
, обсуждая «Нелюбовь
» и «Кинотавр» (в частности, «Тесноту
»). Выпуск длится от сорока минут до часа, как и большинство подкастов, легко найти в социальных сетях и базах, вбив «Monday Karma».
Этим мир подкастов, разумеется, не ограничивается - найти в нём можно практически всё, что угодно, вопрос, скорее, в том, чего изволите, как говорилось в заставке одной радио-передачи.
обсуждение >>