Сесть на уши: Что такое подкасты и что из них можно узнать про кино?

30 октября 1938 года на радиостанции CBS Орсон Уэллс , в будущем великий кинорежиссер , поставил спектакль по «» в формате выпуска новостей. Согласно мифу из коллекции мифов об Уэллсе, северо-восток США встал на уши и перепугался до смерти. Эту красивую легенду охотно опровергают - никто не перепугался, а в полицию позвонило примерно два человека, которые включили радио не сначала и решили уточнить, не отключат ли воду или электричество. Через три года Орсон Уэллс дебютирует « Гражданином Кейном », остальное, как говорится, - история.Влияние и популярность радио сейчас тоже уже история: некогда модный девайс в течение XX века потерпел три сокрушительных поражения - от кинематографа, телевидения и интернета. Два удара в область зрелищности и один - по остаткам гордости (информативности и оперативности). Кажется, радио теперь обитает только в такси и на кухнях у бабушек и дедушек. Когда музыку можно слушать с телефона в любое время, в любом месте и в любом объеме, а все срочные события быстро появляются в социальных сетях или на новостных сайтах, необходимость радио, казалось бы, отпала. Однако в начале XXI века ламповое обаяние радио заиграло новыми красками, а у аудио началась вторая жизнь.Ленивое соединение слов iPod (новинка на рынке модных девайсов) и broadcast (трансляция) в 2004 году родило явление “подкастинга” - записи и распространение аудио через интернет. Выбор - невероятный, одному отдельно взятому радио такое и не снилось. Художественные многосерийные подкасты, напоминающие радиоспектакли, ASMR -подкасты, разговорные шоу, скопированные подчистую опять же с радио, интервью, аудио-эссе, проповеди (!), подкасты с аналитикой, с шутками, с историями, интересными фактами, дебатами или лучшими лекциями TED.Подкасты - это радио для тех, кто любит отдельные передачи, но не хочет ждать конкретного часа или слушать выбранную на станции музыку. Другая аналогия - познавательные ролики на youtube, которые можно слушать вполуха, не отвлекаясь на мелькание в кадре ведущего или остроумных кадров. Это те же - лекции, ради которых не обязательно выходить из дома. Наконец, подкасты могут состоять из трехчасового трёпа на узкую тему, записанного на плохой микрофон. Здесь, как и на youtube, в telegram или вообще в интернете, можно найти практически любую тему, вероятно, в любом интересующем формате.Как и многие увлечения нового времени, подкастинг доступен практически каждому: в принципе, достаточно включить диктофон (на телефоне или на отдельном устройстве), наговорить то, что кажется интересным, а потом загрузить аудиофайл на хостинг (например, Soundcloud). При помощи rss-потока, который формирует хостинг, подкаст можно интегрировать куда угодно - чаще всего, свои детища несут в раздел “Подкасты” на iTunes (у владельцев «яблочной» продукции есть отдельное приложение с сиреневой эмблемой). Но есть и другие сайты, чтобы из отыскать, достаточно вбить слово «подкаст» в поисковике.Разумеется, не все подкасты кустарные - безбюджетный энтузиазм здесь соседствует с высоко профессиональными проектами, импровизация - с прописанными сценариями, а сочные шумы - со студийный звуком. Аудитория формируется по множеству признаков - начиная от бренда и заканчивая увлекательностью, полезностью или хронометражем. В 2017-м многие задаются вопросом «». Универсального ответа нет, но основные паттерны очевидны: когда угодно - на прогулке, в поездке, в метро, в машине, в магазине, перед сном или за завтраком. Двухчасовой подкаст можно поставить на паузу и вернуться к нему в следующий раз, когда опустевшие амбары потребуют отправиться за покупками в условный «Ашан» или наметится долгая поездка на дачу.Мир подкастов обширен, как мир интернета, в нём можно бесконечно искать и находить новое (и интересное). Даже если кажется, что самые лучшие аудио-шоу уже в ваших подписках. (Следить за подкастами можно через специальные приложения: для apple это упомянутые выше «Подкасты», для android - Podcast Addict, Overcast или любое другое, какое вам приглянется. Также за многими подкастерами можно следить через тот же сервис Soundcloud, а российские авторы нередко выкладывают аудиозаписи во Вконтакте.) Наибольший выбор пока на английском, но российская индустрия тоже подтягивается.Вряд ли свой подкаст есть у Бориса Хлебникова , а вот Кевина Смита можно послушать на SModcast (вообще у Смита полдюжины подкастов - тут стоит покопаться).Также беспроигрышная тактика - поискать, а нет ли подкаста у интересных киноресурсов. Например, у сервиса MUBI есть Monocle 24: Cinema show, где они рассказывают как про фильмы и режиссеров (последний выпуск про, постановщика « Лунного света »), так и про красивые кинотеатры, дизайн в кино или реальные истории городов, часто фигурировавшие на киноэкране.А вот подкаст MTV предпочитает формат интервью. Ведет его, известный своей любовью фотографироваться со звездами, изображая три эмоции (собственно, веселье, грусть и смущение). Хоровиц слишком дружелюбен к приглашенным режиссерам и артистам (кажется, он любит вообще все фильмы, которые видит), но сахарная атмосфера позволяет раскрыться и многое рассказать таким кинематографистам, как Эдгар Райт Кристофер Нолан или Лили Коллинз Формат беседы хорошо иллюстрируют два подкаста.У его участников уходит от десяти минут до получаса на обсуждение одной новинки проката, хотя последний раз они обсуждали творчество и экранизации Стивена Кинга (потому что « Темную башню » обсуждать невозможно).Журналист Гриша Пророков начал делать этот подкст на базе Look at me, но с заморозкой сайта подкаст отправился в свободное плавание, и теперь на нем в вольной форме обсуждают то «Твин Пикс», то «Дюнкерк», то общечеловеческие темы (расставания, еду, образование). В среднем выпуски длятся по полтора часа.Мы тоже придерживаемся формата беседы, но при этом пытаемся не зацикливаться на оценках произведения, а затронуть как можно больше тем, важных для понимания картины - от фильмографии режиссера до эко-активизма или истории комиксов. Например, разговор про нового « Человека-Паука » не обошелся без обсуждения эволюции образа Питера Паркера в комиксах и фильмах, а на « Американских богах » речь зашла про субъективное восприятие мира (одна из ключевых тем сериала). Также мы не побоялись затронуть обширную тему российского кино , обсуждая « Нелюбовь » и «Кинотавр» (в частности, « Тесноту »). Выпуск длится от сорока минут до часа, как и большинство подкастов, легко найти в социальных сетях и базах, вбив «Monday Karma».