Былинно-сказочный мир Александра Птушко - Ольги Кручининой

Сокровища советского кино глазами художника по костюмам
Стилист, дизайнер одежды, художник по костюмам кино Ирина Жигмунд в авторском блоге КИНО И ОБРАЗ, посвященном художникам кино, знакомит читателей с тонкостями профессии, историей кино и историей костюма. С любезного позволения автора, Кино-Театр.ру делится с вами обзором, посвящённым совместному творчеству гениального режиссёра-сказочника Александра Лукича Птушко и художника по костюмам Ольги Семеновны Кручининой.
Многие режиссеры предпочитают сотрудничать с одним, «своим» художником по костюмам и тут нет ничего странного: комфортнее работать с тем, кого знаешь, кто способен визуализировать твои фантазии. Я уже рассказывала вам о таких зарубежных союзах «режиссер - художник по костюмам», сегодня речь пойдет о замечательном отечественном творческом тандеме.
фото: Фрагмент фотографии последнего съемочного дня "Сказки о царе Салтане", апрель 1966 г. Крайний слева в верхнем ряду - режиссер А. Птушко, крайняя справа в нижнем - О. Кручинина. Из фондов РГБИ.
Художником по костюмам на этих фильмах была Ольга Семеновна Кручинина, настоящий Мастер, самый авторитетный художник по костюмам российского кино, Учитель, воспитавший не одно поколение художников кино (она создала во ВГИКе Мастерскую художника-постановщика по костюмам), которой в июне этого года исполнилось бы 100 лет.
фото: О. С. Кручинина на съемках фильма "Хождение за три моря", 1957 г. Из фондов РГБИ
Все ее костюмы отличают тонкая прорисовка характера персонажа и изящная стилизация, основанная на глубоком изучении эпохи. Напомню, что создавались они в сложные времена, когда в продаже не было хороших тканей, отделок, а информацию черпали не из интернета, сидя дома, а из книг в различных библиотеках и из музейных коллекций.
Наш ранний кинематограф создавался режиссерами - художниками, такими, как Эйзенштейн, Довженко, Пудовкин, Юткевич, Ромм. Они относились к своим фильмам, как к кино-картинам, движущимся художественным полотнам, где большая нагрузка лежала на визуальном ряде. Александр Птушко был из их числа. Он хорошо рисовал, в молодости выступал в качестве актера, художника-декоратора, художника-мультипликатора. Его анимационные проекты «Новый Гулливер» и «Золотой ключик» считаются шедеврами анимации, высоко оцененными специалистами на Западе, в том числе, Диснеем и Чаплиным.
фото: На съемочной площадке фильма "Руслан и Людмила". В центре - режиссер Александр Птушко.
Ольга Семеновна Кручинина окончила художественный факультет Московского текстильного института в 1941 году, но, уже после войны, вместо моды попала в мир кино.
«В институте Ольга Семеновна была ученицей нашего Павла Павловича Пашкова, - рассказала мне руководитель Центра визуальной информации РГБИ (библиотека искусств на Б. Дмитровке, бывшая театральная библиотека) Елена Хапланова, - он преподавал в текстильном институте орнамент ткани...
фото: П. П. Пашков. Из фондов РГБИ
...Пашков дружил с Серовым, Коровиным, Врубелем… его семья была очень известна в Москве, у них была своя иконописная мастерская «Наследники П. П. Пашкова».
Как вспоминала Кручинина, Павел Павлович был преподавателем от бога - своих студентов он водил по музеям, по библиотекам, в частности, ходили они и в нашу библиотеку, когда она еще была на Пушечной. Он учил их собирать материал, показывал книги, причем, не только их содержание, но и саму книгу, как объект. Например, Ольга Семеновна рассказывала: «На костюм Любавы в «Садко» я скопировала рисунок с форзаца старинной книги».
фото: Кадр из фильма "Садко" и фрагмент византийской ткани с распространенным в то время рисунком - смыкающимися кругами.
Встреча режиссера и художника произошла случайно и судьбоносно. В одном из интервью Кручинина рассказывает: «Когда я работала с Ефимовым на картине «Дмитрий Донской», и сидела у него в комнате, которая находилась недалеко от «Дома кино», и была немного ниже первого этажа, в окно заглянул какой-то мужчина и заговорил с Ефимовым. Когда я обернулась и взглянула на него [Птушко], то почему-то сразу подумала: я с ним буду работать!». Так оно и случилось.
фото: О. Кручинина и А. Птушко (в панамке) на съемках фильма "Алые паруса", 1960 г. Из фондов РГБИ
Елена Хапланова вспоминает, что при упоминании о Птушко у Ольги Семеновны загорались глаза: «Он был большим выдумщиком и при этом увлекал всех своими идеями. Работать с ним было одно удовольствие, хотя, временами, тяжело - человек он был очень требовательный».
фото: Репортаж фотографа Dmitri Kessel о киностудии Мосфильм для журнала LIFE. 1967 г. Птушко (справа) на съемках фильма "Сказка о царе Салтане"
Первый совместный фильм Птушко и Кручининой «Каменный цветок» (1946 г.) - это к тому же первая советская игровая картина, целиком снятая на цветной пленке.
фото: Кадр из фильма "Каменный цветок".
Все - режиссер и художники фильма (М. Богданов, Г. Мясников, О. Кручинина) понимали, какая на них возложена ответственность за цветовое решение картины.
фото: Костюмы Данилы и Кати из фильма "Каменный цветок". Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ
«Появление цветной кинематографии сопровождалось гипертрофией цвета в фильмах, - писал позже А. Птушко - Порой казалось, что зрителей с экрана осыпают вихрем цветного конфетти. Советская кинематография уже в самом начале своего обращения к цвету увидела в нем не техническое средство восприятия натуры, а средство ее художественного выражения...
фото: На съемочной площадке фильма "Каменный цветок"
...Из этого же исходили и мы при постановке фильма «Каменный цветок». Казалось бы, его сказочная фактура толкала художника на путь самого буйного цветовоспроизведения. Мы сознавали эту опасность и постарались преодолеть ее, подчинив использование цвета строгим художественным задачам, черпая материал для их решения в творчестве наших знаменитых мастеров - передвижников. Мы тщательно изучали приемы их живописи, старались найти в кино адекватное выражение эстетической сущности лучших передвижнических полотен».
фото: Кадр из фильма "Каменный цветок". Я разложила этот и другие кадры по цветам, чтобы вам было понятнее
фото: В. Перов "Сельский крестный ход на Пасхе", 1861 г.
Фильм художниками условно разделен на три основные цветовые темы.
Первая, в начале фильма, опиралась на картины передвижников и русскую историческую живопись. В кадре преобладают густые коричневые оттенки с небольшим количеством холодного цвета. Важную роль играет свет, образующий живописную, «караваджовскую», светотень.
фото: Кадр из фильма "Каменный цветок"
фото: «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу».1875 г., В. М. Максимов
Вторая живописная тема (в центральной части фильма) была заимствована у Кустодиева, Малявина, Рябушкина и других. В костюмах появляется много красного цвета в сочетании с перламутрово-белым, что создает у зрителя праздничное, приподнятое настроение.
фото: Кадр из фильма "Каменный цветок"
фото: Маковский Константин Егорович "Девушка в жемчужном ожерелье". Конец 1880-х – 1890-е
фото: Кадр из фильма "Каменный цветок"
фото: Филипп Малявин. "Народная песня", 1925 г
Для третьей части фильма, в которой показано подземное царство Хозяйки Медной горы, художники создали мистическо-серебристую атмосферу, которую эффектно подчеркивали кристаллы различных пород хрусталя и глыбы малахита. Для этого художники фильма изучали коллекции минералогического музея при Академии наук СССР и ездили на Урал.
фото: Костюм Хозяйки Медной горы из фильма "Каменный цветок". Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ
фото: Кадр из фильма "Каменный цветок"
«Кручининой одной из первых пришлось осваивать специфику в цветном кино», - пишет Г. Г. Галаджева в своей книге «Художники советского художественного кино», - ...
фото: Скрин эскиза костюма Хозяйки Медной горы. Обратите внимание на ящерок, вышитых по переду.
фото: Кадр из фильма "Каменный цветок"
...Здесь все было ново. Нужно было создать центральный сказочный образ, который привлекал и отталкивал одновременно...
фото: Костюм Хозяйки Медной горы из фильма "Каменный цветок". Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ
фото: Кадр из фильма "Каменный цветок"
...Разработать цветовую палитру «неземных» соотношений цветов и найти ткани, способные принять в себя эти краски. Партитура цвета строилась художницей на оттенках перламутрово-серых, серебристо-зеленых, розово-дымчатых красок».
фото: Кадр из фильма "Каменный цветок"
Съемки проходили на киностудии «Баррандов» в Чехословакии, поэтому костюмы шились из материалов, сохранившихся с довоенной поры.
фото: Кадр из фильма "Каменный цветок"
Художники картины блестяще справились со сложной задачей - об этом говорит первая премия на Международном фестивале 1946 года в Каннах за лучший цвет. Режиссёр сказал, что «это произошло потому, что мы тщательно изучили накопленный мировой кинематографией опыт и постарались освоить его критически... подчинив цвет в фильме определённой колористической гамме.
Лично для меня «Каменный цветок» имел главным образом то значение, что пробудил во мне интерес к нашему прошлому, к историческим корням нашей самобытной национальной культуры... Это привело нас к постановке «Садко» - фильма о былинном герое XII века», - писал Птушко.
фото: Global Look Press. Кадр из фильма "Садко".
Невероятный по красоте фильм «Садко» в 1953 году заслуженно завоевал «Серебряного льва» в Венеции, а исполнитель главной роли Сергей Столяров был назван одним из лучших актеров мира в полувековой истории кино.
фото: Global Look Press. Кадр из фильма "Садко".
При создании этого фильма Птушко опять опирался на творчество русских художников, в частности, на картины Виктора Васнецова и Ивана Репина. Но здесь нет банального копирования известных изображений - а только их тонкое переосмысление. Снова обращаю ваше внимание на свет, цвет и фактуры...
фото: Ильмень-царевна (актриса Нинель Мышкова). Кадр из фильма "Садко".
Блестящие ткани сарафана, перекрытые тонким шифоном, создают эффект призрачного мерцания. Но сама сказочность персонажа в большей степени создана правильным освещением, как и у Ивана Репина в его «Садко».
фото: И. Репин, "Садко"
Еще один из самых запоминающихся женских персонажей киносказки - Птица Феникс в исполнении Лидии Вертинской, напоминает Птицу Гамаюн Васнецова.
фото: Global Look Press. Кадр из фильма.
фото: В. Васнецов "Птица Гамаюн"
Картины Виктора Васнецова стали источником вдохновения для еще одной кино-былины режиссера Александра Птушко - фильма «Илья Муромец» (1956 г.).
фото: Кадр из фильма "Илья Муромец"
фото: "Богатырский галоп", В. Васнецов
фото: Кадр из фильма "Илья Муромец"
фото: В. Васнецов "Витязь на распутье"
фото: Кадр из фильма "Илья Муромец"
фото: В.М. Васнецов. Бой скифов со славянами
Если «Каменный цветок» - это первый отечественный кинофильм, целиком снятый на цветную пленку, то «Илья Муромец» - первое широкоформатное российское кино. Что заставило внести свои коррективы в создание декораций и костюмов.
«Работа художников в фильме «Илья Муромец» - пример мастерства и изобретательности, заслуживающий пристального внимания, - писал легендарный художник-постановщик, дважды номинант на «Оскар» Геннадий Мясников, - Прежде всего стоит отметить, что художники проделали перед съемками гигантскую подготовительную работу, продолжавшуюся без малого два года. В этот период был изучен огромный историко-документальный материал в музеях, библиотеках и в местах расположения памятников старинной русской архитектуры.
В решении декорационной среды и костюма Руси художники Евгений Куманьков, Евгений Свидетелев и Ольга Кручинина исходили из богатого наследия русской культуры XII - XIII вв. Это памятники Владимирско-Суздальской и Киевской архитектуры, русская иконопись, русская и греческая миниатюра. В поисках колористического решения фильма художники копировали образцы старинных русских икон».
фото: Икона Борис и Глеб, XIV в.
фото: Кадр из фильма "Илья Муромец"
У иконописи позаимствована не только цветовая гамма. Металлизированные и перламутровые фактуры тканей нарядов Князя и Княгини одновременно подчеркивают их высокий статус и создают иллюзию внутреннего свечения, как у иконы.
фото: Св.Владимир и вмц. Варвара. Икона. 1908 - 1917 гг. (ГИМ)
фото: Кадр из фильма "Илья Муромец"
фото: Эскизы костюмов Князя и Княгини. Художник по костюмам О. Кручинина. Фонд РГБИ
Особенно это впечатляет в темных сценах - словно никакая тень не сможет затмить княжеского сияния.
На Мосфильме сохранился этот костюм, предлагаю вам детально рассмотреть его:
Конечно, время его потрепало, но вы еще можете оценить сложную работу по созданию фактуры ткани: тут и вышивки, и металлические накладки...
«Все, относящееся к стольному Киеву, Карачарову, и в эскизах, и в фильме воплощено в монументальных архитектурных формах, в жизнеутверждающем колорите, оптимистически окрашивающем светлое начало былины» - снова тут и дальше цитирую статью Геннадия Мясникова.
фото: Кадр из фильма "Илья Муромец"
«Все, относящееся к царству Калина, решено в тяжелых, неуклюжих формах, в оранжево-коричневых, мрачных тонах...
фото: Кадр из фильма "Илья Муромец"
В таком же духе выдержаны и костюмы. Богатырские доспехи, торжественные одежды Владимира, бояр, Василисы - их строгость, ясность покроя, мажорность цветосочетаний противопоставлены экзотической декоративности тугар. На костюме в фильме лежит печать тонкого вкуса и высокого мастерства замечательной художницы О. Кручининой».
фото: Войско и богатыри. Эскиз костюмов к фильму "Илья Муромец". Художник по костюмам О. Кручинина. Музей кино
Все это создало «нежный покров поэтичности, которым прикрыта историческая жизнь народа, отраженная в былине» (цитата из статьи Птушко). Тема эта так взволновала и увлекла режиссера, что он продолжил ее в «пушкинских» фильмах «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане».
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Часть 2.
Продолжаю свой рассказ о прекрасном творческом союзе режиссера Александра Птушко и художника по костюмам Ольги Семеновны Кручининой. В этой части мы особенное внимание уделим костюмам.
Если фильмы «Садко» и «Илья Муромец» - это экранизации эпических былин, требующие максимального приближения к историческому источнику, то ироничный тон пушкинской «Сказки о царе Салтане», в переложении ее на язык кино, диктовал другую стилистику и более фантазийные, временами, гротескные, образы.
фото: Dmitri Kessel для журнала LIFE, 1967 г. На съемках фильма "Сказка о царе Салтане".
фото: Dmitri Kessel для журнала LIFE, 1967 г. На съемках фильма "Сказка о царе Салтане". ("Три девицы под окном...")
фото: Эскизы костюмов Ткачихи, царя Салтана и Поварихи. Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ
Уже в эскизах художник по костюмам точно передала характер персонажей. Ольга Семеновна считала, что эскиз - это большая и очень ответственная часть работы: «По-моему, эскиз имеет колоссальное значение. Ведь на нем режиссер впервые воочию видит изображение будущих действующих лиц. И очень важной оценкой твоего результата является то, что режиссер, глядя на эскиз, зовет своего помощника и говорит ему: вот, мол, такого именно актера ищи на эту роль».
Костюмы в фильме «Сказка о царе Салтане» (1966) стилизованы под византийские одежды, но при этом не лишены сказочно-иллюстративной условности.
фото: Св. равноапостольные Константин и Елена. Икона
фото: Кадр из фильма. Сцена свадьбы
На Мосфильме сохранились эти два костюма Царя и Царицы.
фото: Фото Ирины Жигмунд
Например, костюм царя Салтана, сшит из золотой парчи, вышит византийскими кругами и украшен металлическими, чеканными бляхами. Эта ритмичная дробность вызывает в памяти византийские мозаики.
фото: Emperor Constantine Monomachos, rose to the throne by marriage to Empress Zoe. Istanbul: Mosaics from the Hagia Sophia
Условность - условностью, но обратите внимание, что внутри каждого византийского круга вышит солярный символ (т.е. солнце). У древних славян солнце воплощало собой победу светлых сил над темными, торжество добра над злом. И золотой цвет одежды («весь сияя в злате, Царь Салтан сидит в палате») - это цвет дневного светила, исконно царский цвет. (источник, источник)
фото: Деталь костюма. Чеканка по металлу. Фото Ирины Жигмунд
Костюм Царицы сшит из парчи нежно-лилового цвета.
фото: Кадр из фильма
Этот наряд тоже сделан в византийском стиле. Его отличает сложная фактура, вызывающая ощущение глубины и зыбкости.
фото: Mary, Queen of HeavensMaria Regina del Cielo (Roma, Santa Maria in Trastevere, Apsismosaik); Деталь костюма царицы. Фото Ирины Жигмунд
фото: Деталь костюма царицы. Фото Ирины Жигмунд
Что касается персонажа «Царевна - Лебедь», то создатели фильма сознательно ушли от известного врубелевского образа.
фото: «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля.
Силуэт заколдованной Царевны у Птушко - изящный, пластичный, лебединый.
Ольга Семеновна еще более визуально удлинила шею актрисы у-образным вырезом. Само платье простое по фасону, сшито из нескольких слоев полупрозрачной ткани, и подчеркивает хрупкость, призрачность персонажа - словно Царевна-Лебедь соткана из утреннего тумана и прибрежных брызг... К тому же оно не скрывает грации актрисы (тогда балерины Большого театра) Ксении Рябинкиной.
фото: На этом кадре видно, как актриса старается подражать пластике лебедя.
На этом кадре видно, как актриса старается подражать пластике лебедя.
фото: Царевна - Лебедь на иллюстрации Билибина
Для того, чтобы сильнее подчеркнуть сходство персонажа с птицей, Кручинина вместо огромного врубелевского кокошника надела на голову актрисе тонкий обруч с подвесками,...
фото: Кадр из фильма
...а позже - расшитую жемчугом шапочку, увенчанную изящной короной. И получилась Царевна - Лебедь: с длинной шеей, маленькой головкой и большими рукавами-крыльями.
фото: Кадр из фильма. На фото видна интересная фактура ткани плаща - как бы с перышками.
фото: Кадр из фильма
фото: Сейчас головной убор можно увидеть в музее Мосфильма. Фото Ирины Жигмунд.
Однако вершиной творчества Птушко считается фильм «Руслан и Людмила» (1972). Поэзия Пушкина нашла свое визуальное воплощение в каждом кадре этой красивой кинокартины.
Главный герой фильма - Руслан. Из-за кольчуги, плаща и шлема он нам напоминает былинного героя. Он так одет потому, что большую часть фильма или воюет, или странствует.
фото: 1-й костюм Руслана. Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ
фото: Кадр из фильма
Обратите внимание на эту интересную кольчугу. «Мне попалась на глаза одна старая болгарская икона, - рассказывала в интервью Ольга Кручинина, - и поразило то, что посреди груди на кольчуге был как-бы цветок, от которого лучами расходились его чешуйчатые части. Мне показалось, что это может добавить образу Руслана стремительности изображения».
фото: Не болгарская икона, но доспех похожего дизайна. Monastery of Vatopedi, Agion Oros; 2-й костюм Руслана. Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ
И еще одна интересная деталь: «У Руслана, как на старых иконах, поверх лат есть нагрудные ремни. Они играли функциональную роль: к ним сзади крепился щит, закрывавший спину, а слева привязывался плащ».
фото: Св. Дмитрий Солунский. Фреска Мануила Панселина. Афон. Карея. Протат 1290-1310 гг
Как создавались такие костюмы? «Чтобы в работу сдать заказ, надо все точно прорисовать, каждую детальку. Мы сделали макет одежки [доспеха Руслана] и я на ней фломастером прорисовывала все эти бляшки. Потом уточняла на столе. Делал этот доспех очень хороший чеканщик - художник Олег Уткин. Ему пришлось чеканить каждую бляшку...
фото: Кадр из фильма
Весь этот костюм, в том числе, сложный металлический шлем, делался с расчетом на актера Олега Видова. Не говоря уж о рубашке, брюках, сапогах. И так получилось, что Видов был утвержден, и ждали, что вот-вот съемка начнется, уже времени что-то менять не было, и вдруг оказывается, что он не может сниматься. Ждать было больше нельзя, и быстренько ему нашли замену - Козинца Валеру. Но он намного больше Видова - шире, выше ростом, а переделывать костюмы уже некогда было… И знаете, когда я вижу Валеру Козинца в костюме Олега Видова у меня внутри прям все съеживается, потому что ему коротка эта одежда, все тесно, он мучился ужасно. Я видела, как он в перерывах мнет этот шлем, чтобы он ему не давил. Но терпел, потому что сниматься ему хотелось, тем более, в такой роли».
фото: На съемочной площадке
У костюмов князя Владимира византийские, величественные формы, сшиты они из дорогих материалов - парчи и бархата.
фото: Ольга Семеновна готовит костюмы из фильма "Руслан и Людмила" к выставке. Фото из фондов РГБИ
Эти одежды украшает роскошная вышивка камнями и жемчугом.
фото: Кадр из фильма
фото: Эскиз костюма Князя. Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ
фото: Этот костюм Князя вы можете увидеть в музее Мосфильма. Фото Ирины Жигмунд.
фото: Деталь костюма Князя
Каждая деталь костюма продумана и изящно, точно выполнена. Венцы князя изготовлены из металла и украшены жемчугом и стразами.
фото: Головной убор Князя. Музей Мосфильма. Фото Ирины Жигмунд.
фото: Второй костюм Князя из фильма "Руслан и Людмила". Музей Мосфильма. Фото Ирины Жигмунд.
фото: Деталь костюма. Фото Ирины Жигмунд
фото: Головной убор Князя. Музей Мосфильма. Фото Ирины Жигмунд.
фото: Бармы из фильма "Руслан и Людмила". Музейный фонд Мосфильма
Бармы, знак царской власти, пришел в Россию из Византии.
фото: Бармы-ожерелье XII века, найденные в 1822 году в Старой Рязани (Оружейная палата)
фото: Бармы из фильма "Руслан и Людмила". Деталь.
фото: Византийские эмали из музея Метрополитен (Нью-Йорк)
Потрясает сходство между американскими музейными экспонатами и мосфильмовским костюмным реквизитом. Снова напоминаю вам, что в те годы интернета не было, про поездку в США в музей не могло быть и речи. И тем не менее, в библиотеках и отечественных музеях художники находили все нужные для фильма материалы.
Совершенно невероятное впечатление производят костюмы Черномора и его слуг. «Нужно было придумать образ самого Черномора и его окружения не банальным… найти что-то такое, что было бы противоположным русскому стилю князя Владимира» - вспоминала Ольга Семеновна.
фото: Кадр из фильма
фото: Эскиз костюма Черномора. Художник по костюмам О. Кручинина. Музей кино
фото: Сейчас этот костюм хранится в специальной комнате на Мосфильме. Фото Ирины Жигмунд.
В глаза сразу бросается его индейский орнамент. «Я случайно наткнулась на книгу, которая была посвящена керамике Перу - это очень далекое от России искусство, с интересной, какой-то страшной орнаментикой». Роспись этой керамики и легла в основу декорирования костюма Черномора.
фото: Керамика индейцев Наска. Наска — доколумбова цивилизация, которая существовала в нескольких долинах на южном побережье Перу, на плато Наска.
Керамика индейцев Наска. Наска — доколумбова цивилизация, которая существовала в нескольких долинах на южном побережье Перу, на плато Наска. Подробнее тут.
фото: Костюм Черномора. Вид спереди. Фото Ирины Жигмунд.
фото: Керамика Наска
фото: Костюм Черномора. Вид сзади. Фрагмент. Помимо перуанского орнамента, покоряют цветовые сочетания.
фото: Керамика Наска
фото: Фрагмент подола костюма Черномора.
фото: Текстиль индейцев Наска
Ольга Семеновна рассказывала, что острая форма плечей слуг Черномора была позаимствована ею из индонезийской одежды, но мне тут видится сиамский костюм.
фото: Эскиз костюма слуги Черномора. Художник по костюмам О. Кручининой. Из фондов РГБИ
фото: Сиамские актеры (слева) и индонезийский костюм (справа)
Головные уборы служанок были позаимствованы из чувашского национального костюма.
фото: Кадр из фильма
фото: Чувашский национальный костюм
«Когда она [Людмила] в царстве Черномора, нужно было, чтобы ее костюм не вырывался из этой общей гаммы, поэтому я ей сделала бледно-розовый костюм, который хорошо вписался в ту холодную гамму сиреневых, зеленых тонов...
фото: Эскиз костюма Людмилы. Художник по костюмам О. Кручинина. Музей кино
...Это целая история, как мы делали этот костюм, как искали материалы, потому что очень трудно было с материалами, с тканями...
фото: Кадр из фильма
... кроме шелков, которые приходилось красить, нужны были какие-то детали из серебряных нитей, которыми были украшены одежда и головной убор... Купить было невозможно, поэтому приходилось разбирать ткань платья на ниточки, вытаскивать оттуда серебряные нити и вышивать ими выпуклые детали ее костюма.
Также и жемчуг. Сами красили стандартный белый жемчуг в разные розовые и голубые тона с помощью цветного лака. Очень трудно было с имитацией драгоценных камушков. Купить их было невозможно, причем необходимость была в таких камнях, которые можно было пришить к платью... Однажды нам повезло, мы купили по объявлению старую балетную юбочку и всю ее отделку (там были и камешки) перешили на костюм Людмилы.
фото: Кадр из фильма
Но кто из зрителей об этом знает? Или о том, как, по воспоминаниям дочери режиссера Натальи Птушко, приходилось использовать живую дрессированную выдру по кличке «Сережа», чтобы имитировать боярский воротник?) «Когда камеру останавливали, дрессировщик кричал: «Сережа, ко мне!», «воротник» вскакивал и убегал» - вспоминала она. (источник)
Трудностей было много, но они не пугали и не останавливали создателей кино-сказки.
фото: Птушко общается с артистом массовых сцен
Как-то Ольгу Семеновну спросили «Семь картин с Птушко - Вы так сильно любите сказки?» - «Нет, конечно, - ответила она, - это чисто случайно, скорее, из-за того, что это он любил сказки. Но меня, конечно, прельстила возможность разнообразия костюмов, разнообразия образов».
фото: Ольга Семеновна на съемках фильма "Илья Муромец". Из фондов РГБИ
Да, Птушко любил сказки. Даже не просто сказки, а истории, в которых герои идут на любые подвиги, чтобы произвести впечатление на свою возлюбленную: привозят из дальних стран Птицу Счастья, как Садко, спасают из рук Черномора невесту, как Руслан, или шьют паруса из алого шелка, как капитан Грэй.
фото: Кадр из фильма "Алые паруса"
«Ольга Семеновна говорила, что Птушко - это Грэй, - рассказывала мне Елена Хапланова, - Он очень любил «Алые паруса», и посвятил этот фильм своей дочери. Сам Птушко был полноватый, в очках, но в душе всегда был таким вот стройным юношей, романтиком...
фото: Александр Птушко дома.
...Фильм «Алые паруса» давался нелегко, но это была его мечта, поэтому и паруса там были настоящие, шелковые, они не могли быть искусственными, фальшивыми. И костюм Грэя был сшит из натуральной кожи».
фото: 1960 год, "Голубая бухта". В. Лановой и О. Кручинина на съемках фильма "Алые паруса". Из фондов РГБИ
Ольга Семеновна с нежностью вспоминала съемки фильма «Алые паруса» и на самом видном месте дома держала фотографию со съемок.
«…я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками... когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя», - говорил герой романа Александра Грина.
Птушко и Кручинина, да и все другие члены съемочных групп, работавшие с ними, делали чудеса своими руками, для себя и для нас. Они верили в эти чудеса, вкладывали в них столько собственного труда, чувства и знаний, что это до сих пор передается нам с экрана. Низкий поклон им за это!
Послесловие
Меня часто спрашивают: почему я не пишу про старых отечественных художников по костюмам? Причина банальна: для подобного поста очень сложно найти интересную информацию и иллюстративный материал. Есть много статей про американских художников по костюмам, потому что у них печатается огромное количество книг с превосходными иллюстрациями. Про итальянских художников пишут не так много, но все-таки есть несколько отличных книг, к тому же, не проходит года, чтобы в Италии не открылась какая-нибудь прекрасная выставка работ итальянских художников по костюмам. Но поробуйте погуглить качественное фото из советского фильма или хорошую статью о наших художниках - и вы все поймете сами. Пара книг, пара статей, даже в Википедии ничего нет...
Поэтому БЛАГОДАРЮ всех тех, кто откликнулся на мою просьбу и помог собрать материал для этих двух постов:
- Киноконцерн «Мосфильм», который позволил выложить в сети фото костюмов и кадры из фильмов;
- художника по костюмам Дмитрия Андреева, поделившегося со мной всеми этими костюмными сокровищами, хранящимися на Мосфильме, и помогшего в их публикации;
- библиотеку искусств (РГБИ) и лично Елену Хапланову, предоставившую иллюстративные материалы (фото и эскизы), и за интересный рассказ об Ольге Семеновне Кручининой и Павле Павловиче Пашкове;
- Дину Харкову (ВГИК), которая помогла мне в библиотечных изысканиях и нашла уникальные печатные материалы, на которые я тут ссылалась.
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