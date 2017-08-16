Томá Стоппарда: От Джерома и Набокова до Шекспира и Толстого

Какие книги и как адаптировал для кино великий драматург
В прокат выходит «Тюльпанная лихорадка» - экранизация одноименного романа Деборы Моггак, в которой привлекают не только XVII век, любовный треугольник и сонм известных артистов (Вальц, ДеХаан, Викандер, Делевинь), но и сценарий Тома Стоппарда. Мы решили разобраться, как живой классик, чьи пьесы ставят в Англии, России и всем мире, помогает литературе зажить новой жизнью на большом и малом экранах вот уже больше полувека.
Приговоренный к смерти бежал, или невероятные жизненные и литературные странствия Тома Стоппарда
Фильмография прославленного драматурга Стоппарда не уступает его биографии. Родился в Чехии в 1937-м, затем семья бежала от немецкого вторжения в Сингапур, а оттуда - в Индию (уже от японского вторжения). Только в 1946-м урожденный Томаш Штраусслер оказался в Англии и получил фамилию второго избранника матери - майора Кеннета Стоппарда. С английскими школами у Томаса складывались не слишком приятельские отношения - в 1954 году 17-летнего Стоппарда отовсюду выгнали, и он занялся журналистикой. Уже в 1960-м он вовсю писал сценарии для радио и телевидения, а также занимался театральной критикой под ироничным псевдонимом Уильям Бут
.
В 60-е к Стоппарду пришла первая слава как к драматургу (после «Розенкранц и Гильденстерн мертвы
», абсурдистского спин-оффа «Гамлета»), но и на телевидении он неплохо поработал - в частности, в разных телешоу BBC, в чьих названиях как правило красовалось слово театр, что неудивительно.
1970-е: «Романтичная англичанка», «Трое в лодке» и «Отчаяние»
Серьезная работа началась в 70-х: среди буквально десятка сценариев - четыре работы с именитыми (уже тогда или в будущем) режиссерами.
В 1975-м Стоппард помог писателю Томасу Уайзману
перенести на большой экран легкомысленный на первый взгляд роман «Романтичная англичанка»
- историю исписавшегося писателя (Майкл Кейн
), его утомленной ролью второго плана жены Элизабет (Гленда Джексон
) и красивого, но нервного немецкого поэта Томаса (Хельмут Бергер
из «Гибели богов
»), который зарабатывал контрабандой наркотиков. Книгу решил экранизировать выдающийся британский постановщик Джозеф Лоузи
, который в 60-е снял по сценариям другого известного драматурга Гарольда Пинтера трилогию «Слуга
»-«Несчастный случай
»-«Посредник
», где нещадно критиковалась аристократия.
«Англичанка» напоминает телевизионную версию самой известной картины Лоузи «Слуга» с Дирком Богардом
. Антибуржуазная и ироническая история про поиски Элизабет собственного я среди социальных ролей (матери, жены, дамы из высшего общества) обильно проиллюстрирована кадрами с зеркалами и отражениями. Впрочем, это высвечивает и другой - важный уже для Стоппарда - мотив: тонкой грани между реальностью и (художественной) выдумкой. Интерес драматурга к этой теме пунктиром проходит через всю его фильмографию.
Под занавес того же 1975-го для британского телевидения Стоппард адаптирует «Трое в лодке, не считая собаки»
Джерома Клапки Джерома, укоротив повесть ради часового хронометража. В одном из первых фильмов Стивена Фрирза
трио путешествующих по Темзе лондонских денди сыграли Тим Карри
, чуть ранее в том же году зажигавший в «Шоу ужасов Рокки Хоррора
», Майкл Палин
из комик-труппы «Монти Пайтон», которая к тому времени уже принесла революцию на британское телевидение, а также Стивен Мур
. Несмотря на блеск имен и розыгрыш «энциклопедии британской жизни» в истинно британском стиле, «Трое в лодке» уже тогда выглядел морально устаревшим на фоне инноваций «Монти Пайтонов
» (впрочем, курс английского юмора не пошатнулся, спустя годы он продолжает завоевывать сердца зрителей - взять хотя бы стилистически и содержательно близкое телешоу «Дживс и Вустер
а»).
Жемчужиной же в фильмографии Стоппарда вообще и 70-х в частности оказалась работа над «Отчаянием»
. Вот уж действительно звёзды сошлись: за экранизацию романа Владимир Набокова взялся Райнер Вернер Фассбиндер
, партитуру ему написал Стоппард (двойники, снова грань между реальностью и выдумкой), а Дирк Богард блестяще сыграл главную роль (великий артист считал её одной из лучших в своей карьере, но жаловался на режиссерские монтажные правки). Фассбиндер и Стоппард не стали подбирать ключи к русской душе, а пододвинули ироничное «Отчаяния» Набокова на несколько лет ближе к зарождению фашистской Германии и выкрутили контрастность. Получился китчевый, экспрессивный, (естественно) антибуржуазный и невероятно красивый фильм о распаде личности.
Завершил 70-е Стоппард не менее эффектно: сценарий для последнего фильма Отто Преминджера
по роману Грэма Грина «Человеческий фактор»
. Шпион (Ричард Аттенборо
), ведущий двойную игру, кажется не самым очевидным персонажем Стоппарда, но интерес к триллерам и детективам еще не раз всплывет в его фильмографии.
1980-е: «Бразилия» и «Империя солнца»
В 80-е у Стоппарда хватило времени на сценарии лишь к пяти фильмам, зато два из них вошли в историю.
Антиутопию «Бразилия» Терри Гиллиам
снимал в 1984-м, в прокат она вышла лишь годом позже, однако один из ключевых источников вдохновения в мешке никто и не таил. Хоть и не экранизация, но насыщенная поклонами литературе лента. Серые будни Оруэлла, бюрократическая антиутопия Кафки, Роберт Де Ниро
в роли подпольного сантехника и фирменная буффонада Гиллиама (к слову, тоже участника «Монти Пайтон»), насыщенная запоминающимися мрачно-ироничными образами.
А уже через два года Стоппард снова стал участником dream team на проекте под названием «Империя солнца»
. Находившийся на пике формы Стивен Спилберг
взялся за полуавтобиографический роман известного фантаста Балларда, Стоппард оказался в сценарной команде, а юного писателя сыграл Кристиан Бейл
. Дальше всё прошло как по маслу: большой дока по части гуманизма, Спилберг выжал максимум эмоций из правдивой истории про юного англичанина, который до войны жил с семьей в Китае, а с её началом угодил в японский лагерь для интернированных лиц. «Империя солнца» - редкая картина о войне в фильмографии Стоппарда, чьё детство прошло в бегах от проявлений агрессии другими странами.
1990-е: «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и «Влюбленный Шекспир»
Последнее десятилетие века для Стоппарда выдалось не столь ярким, зато приумножило его славу. Шесть с половиной фильмов (короткометражный - по пьесе Стоппарда «Пятнадцатиминутный Гамлет
»), в двух самых известных также витал дух Уильяма Шекспира.
Спустя двадцать лет после написания пьесы, в 1990-м, Стоппард решился самостоятельно экранизировать «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
. Остроумные и жонглирующие смыслами диалоги в исполнении Гари Олдмана
и Тима Рота
в главных ролях принесли ему Золотого льва Венецианского кинофестиваля (в тот год соперниками Стоппарда были Аки Каурисмяки
с «Я нанял убийцу
», Мартин Скорсезе
со «Славными парнями
», «Блюз о лучшей жизни
» Спайка Ли
и другие). Тогда же Стоппард адаптировал для большого экрана свежий шпионский триллер Джона Ле Карре «Русский дом»
(1989), главные роли в котором сыграли Шон Коннери
и Мишель Пфайффер
.
Дальнейшие события напоминают головокружение от сладкого запаха успеха, однако демонстрируют и широкие литературные интересы Стоппарда.
В 1991-м вышла заурядная криминальная драма «Билли Батгейт»
по роману Эдгара Лоуренса Доктороу
, где ответственный, но бедный паренек Билли Батгейт (Лорен Дин
) начинает работать на большого мафиози по прозвищу, естественно, Голландец (перманентно впадающий в ярость Дастин Хоффман
) и влюбляется в его любовницу Дрю (юная Николь Кидман
). Развенчивающая смутное обаяние гангстерства лента выглядит бледной тенью «Однажды в Америке
» (и парафразом «Ассы
»), которая мямлит полезные советы и от бессилия выпускает в нескольких сценах Брюса Уиллиса
(тоже, впрочем, без какой-то видимой пользы).
Телевизионный «Частный детектив Марлоу»
1998 года заставляет подозревать, что Стоппард и вовсе исписался: экранизация последнего и неоконченного романа звезды крутосваренных детективов и фильмов-нуар Рэймонда Чендлера вызывает лишь сочувствие ко всем участникам проекта. Явно кризисный роман Чендлера «Пудл спрингс», больше напоминающий эротический сон пенсионера, Стоппард проводит по очевидному коридору «легендарный герой на закате карьеры», а прославленный артист Джеймс Каан
корчит смешные рожи и лениво расстреливает собеседников псевдо-остроумными репликами, которые звучат уже крайне натужно. Для похорон культовой фигуры нуара важен и тот момент, что «Частный детектив» очень вяло откликается в своей эпохе: герой 40-х оказывается на заре нео-нуара (о том, что на дворе 60-е, намекает исключительно реклама «Из России с любовью
»), но кому, кроме ностальгирующего зрителя, нужна эта подделка под «Китайский квартал
» решительно непонятно.
В том же году Стоппарда ждет успех с «Влюбленным Шекспиром»
- совместный сценарий с Марком Норманом
удостаивается «Оскара» (всего картина получила семь болванчиков). Критиков и зрителей подкупила завиральная площадная трагикомедия о любви, в которой сюжет «Ромео и Джульетты» рождается при схожих коллизиях якобы из биографии самого Шекспира (Джозеф Файнс
). Тот находит музу в аристократке-театралке Виоле (Гвинет Пэлроу
), которую вот-вот выдадут замуж за скучного лорда Уэссекса (Колин Ферт
). Доморощенное шекспироведение с падениями, переигрываниями и шутками про Кристофера Марлоу тем не менее позволило Стоппарду проводить тысячелетие на мажорной ноте.
2000-е: «Энигма» и Стоппард
Новое тысячелетие драматург начал рекордно тихо - вероятно, много времени и сил отняла работа над пьесами «Берег утопии»
и «Рок-н-рол»
(обе идут, например, в РАМТе). Как результат - всего три сценария, два из которых - тихие экранизации, одна - пьесы самого Стоппарда.
Эстафету у костюмированного «Влюбленного Шекспира» принимает «Ватель» Роланда Жоффе
, но если говорить об экранизациях, то главной работой Стоппарда в 2000-е оказалась «Энигма»
- фильм по роману Роберта Харриса
, более известного зрителю благодаря фильмам «Призрак» Романа Полански
и «Помпеи» Пола У. С. Андерсона
. История взлома британской разведкой в ходе Второй Мировой шифра «Энигма», из которой выкинули Алана Тьюринга, критического успеха не снискала, зато любовная линия между Кейт Уинслет
и Дугреем Скоттом
очаровала зрителей, еще не отошедших от «Титаника
».
В 2005 году Джои Зиммерман
снял фильм «Закодированный Гамлет и Макбет»
(Dogg’s Hamlet, Cahoot’s Macbeth), включающий в себя две одноименные пьесы Стоппарда, которые предполагается играть в паре. Dogg’s Hamlet - отредактированная версия «Пятнадцатиминутного Гамлета», где актер, говорящий на диковинном языке dogg, разыгрывает перед тремя школьниками «Гамлета». Cahoot’s Macbeth - также краткая версия пьесы Шекспира, разыгрываемая в застенках тайной полиции, которая подозревает актера в подрывной деятельности в коммунистической Чехословакии 70-х. Название пьеса получила в честь писателя Павла Когоута
, причастного к Хартии 1977 года
(Стоппард познакомился с ним в 1978-м).
2010-е: «Конец парада», «Анна Каренина», «Тюльпанная лихорадка» и «Рождественская песнь»
В этом десятилетии Стоппард продолжает работать в режиме терпеливого охотника, но, кажется, более удачно. В 2012 году он выстрелил даже дуплетом. На BBC с большим успехом прошёл мини-сериал «Конец парада»
: вновь костюмированная драма, конец эдвардианской эпохи, смутная тревога XX века и Бенедикт Камбербэтч
в главной роли сделали своё дело.
Осенью того же года в мировой прокат вышла «Анна Каренина» Джо Райта
- помпезный и китчевый фильм-спектакль, который предлагает посмотреть на известный сюжет так, будто весь мир (и особенно Москва) - театр. Эффектный концепт и техническое мастерство Райта в России не особенно оценили, традиционно обидевшись на отступления от священного писания классика. Тем не менее «Анна Каренина» - одна из лучших работ в фильмографии Стоппарда, где его любовь и умение работать с литературой встретили постановщика, который способен должным образом это реализовать.
В этом году Стоппард возвращается в большое кино (после пятилетнего перерыва) с костюмированной драмой про любовный треугольник «Тюльпанная лихорадка»
, а на горизонте - новая версия «Рождественской песни
» Диккенса, которую собирается снять Беннет Миллер
.
Так что прекрасная оргия Стоппарда с литературой, театром и кино еще не закончена.
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