Очень печальная ситуация: Михалкова перестали слышать в Фонде кино

Буквально через час после объявления решения суда об отправлении режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест, в инновационном центре «Сколково» началась коллегия министерства культуры РФ, посвященная кино, которая, помимо дежурных разговоров о доле отечественного производства, запомнилась демонстративным выходом из состава попечительского совета Фонда кино режиссера, председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова.
фото: пресс-служба Московского кинофестиваля
Коллегия, которая прошла 23 августа, стала прямым следствием общественного совета при Минкультуры 20 апреля этого года. Председателем этого совета является Павел Пожигайло, бывший замминистра культуры, прославившийся на своем посту тем, что тщетно пытался законодательно разделить «эротику» и «порнографию». Но весной 2017-го Пожигайло занимался уже не этим, а проблемами отечественного кинематографа.
Во время общественного совета Пожигайло признался, что политика Фонда кино «отстает от реальности, в которой мы существуем». Он был озабочен отечественным кинематографом и цитировал Никиту Сергеевича Михалкова: «Он сказал, что мы можем наснимать еще больше фильмов, но вопрос, зачем мы это делаем. Мы можем надеть очки 3D, но для чего? Для того, чтобы вот эти вампиры, которые там были, попадали в сердце наших бабушек?» Тогда выяснилось, что в адрес общественного совета приходит много писем – особенно по фильму «Матильда», который еще так и не вышел. И Пожигайло вместе с советом обязаны реагировать на эти ситуации.
Тогда Пожигайло не переставал цитировать «Основы государственной культурной политики» и «Стратегию национальной безопасности», согласно которым, как это понимает председатель общественного совета, целями кинематографа являются традиционные ценности и сеяние разумного, доброго и вечного, а главное – соответствие масштабным государственным задачам. А Фонд кино ориентируется на долю и кассовые сборы (что в принципе заложено в целях этой организации).
«Публичную ответственность за кинематографию несет министерство культуры, самый главный диссонанс, который сегодня есть, что общество возмущено по-своему, может быть, иногда субъективно, тем, что происходит с производством кино, и 100% своих претензий предъявляет министерству культуры и, в частности, нашему общественному совету, а Фонд кино существует по своим законам, и министерство культуры сегодня никак не может влиять на политику Фонда кино», – сетовал Пожигайло.
Все это происходило на фоне непонятных договоренностей министерства культуры и фонда. Именно весной две государственные организации долго не могли подписать между собой стандартное ежегодное соглашение, по которому фонду переходит часть государственной бюджетной поддержки на отечественные фильмы. С чем были связаны эти переговоры, официально никто не говорил, но слухи, упорно ходившие по кинематографической общественности, доказывали: министр культуры Владимир Мединский недоволен отсутствием контроля за Фондом кино, а режиссер Никита Михалков мечтает найти на место главы Фонда своего ставленника – так, чтобы после выборов председателя Союза кинематографистов РФ (они должны пройти в декабре, и если организация не изменит устав, Михалкова, который возглавляет Союз с 1998 года, уже выбрать будет нельзя), иметь в своем активе важный государственный орган. Был даже проект постановления правительства, согласно которому в состав попсовета должны были войти Мединский и бывший заместитель Михалкова в Союзе кинематографистов РФ, а ныне глава Государственного центра русского фольклора Олег Иванов. Но проект так и остался проектом. Вместо них в попечительский совет вошли гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава «России-1» Антон Златопольский (он заменил Олега Добродеева) и пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова. Председателем попечительского совета остался советник президента Владимир Толстой.
Тем не менее Минкультуры настояло на изменениях в соглашении между ведомством и Фондом кино. Помимо пунктов об эффективности работы компаний-лидеров (теперь у них должны поддерживать фильмы с потенциальными сборами минимум в 250 млн рублей) добавился пункт об утверждении списков поддержанных экспертами Фонда кино проектов еще и у министерства культуры. И, как выяснилось на нынешней коллегии, один проект, по словам замминистра Сергея Обрывалина, все-таки прошел в обход Минкультуры. Какой это проект чиновник, правда, не уточнил.
фото: пресс-служба Московского кинофестиваля
Более конкретно и эмоционально на коллегии выступил именно Никита Михалков, который, кажется, готовился к этому выступлению долго – только вот с датой не подгадал. Коллегию запланировали незадолго до ареста Кирилла Серебренникова, а сама она пришлась ровно на время вынесения промежуточного приговора суда о домашнем аресте.
«Я ухожу из попечительского совета. Я ухожу, потому что я чувствую безответственность свою. Говорю только от себя. И, к сожалению, безответственность руководства фонда, потому что то, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат, или картины, которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать. И когда выходят одновременно две картины, два блокбастера на одну и ту же тему, и идет кровавая битва между каналами, – это все результаты этой безответственности, которую нужно осознавать», – начал свое выступление Михалков.
Ему, правда, никто не возразил, что даты «двух блокбастеров на одну и ту же тему» в итоге развели, и Фонд кино, как бы ни интересовались мнением его экспертов, оказался тут не при чем. Там решили, что первым должен выйти «Салют-7», а в итоге космическое шествие начало «Время первых». Не сказали Михалкову и о том, что изначально производственные даты у фильмов были разные и что в итоге «Время первых», по слухам, прибегнувшее к административному ресурсу повыше Фонда кино, по-настоящему состязалось вовсе не с «Салютом-7», а с «Форсажем 8», но, допустим, эти подробности можно опустить. Не очень понятны заявления о безответственности от человека, который входит в состав попечительского совета, принимающего окончательные решения о поддержке тех или иных проектов. Так же, как не очень понятны заявления именно со стороны Никиты Сергеевича, чья компания «ТРИТЭ» в прошлом году выпустила успешный у зрителей «Экипаж», по поводу «картин, которые просто ничего не значат».
фото: компания «Централ Партнершип»
Впрочем, из дальнейшего выступления Михалкова становится понятно, что он просто не нашел общего языка с новыми членами попечительского совета.
«Знаете, я, когда увидел новый состав, вдруг подумал об одной простой вещи: о том, насколько Византия, к которой мы очень склонны, начнет существовать и уже начала в попечительском совете. Когда приходит в совет человек противоположных тебе взглядов. Простите меня за слово – идеологических. Это одно дело. Когда приходит человек, облеченный властью и возможностями, это другое. У меня нет никаких оснований сомневаться в том, что госпожа Тимакова разбирается в кинопроизводстве, и, наверняка, разбирается, но у меня есть основания предполагать, что есть совершенно противоположная мне точка зрения на происходящее, которая не совместима с моим представлением о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Я понимаю, что правила Византии сработают: ты – начальник, я – дурак, я – начальник, ты – дурак. И, так сказать, телефонное право и подковерная политика, будут в фонде решать вопросы», – отметил Михалков.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», основные споры, по всей видимости, касались проекта компании «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского«Венские каникулы» по сценарию Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского. Эта картина «категорически ставит точки над i в оценке Великой Отечественной войны с негативнейшей точки зрения», считает Михалков. Александр Роднянский сказал «Коммерсанту», что ничего об этом не знает.
«У сценария высокая оценка экспертного совета, а против было Военно-историческое общество и руководствующееся этим мнением министерство культуры»,— добавил Роднянский изданию.
Этот проект, впрочем, так пока и не был поддержан Фондом кино, но, возможно, Никита Михалков об этом не знает, так как, по словам Натальи Тимаковой и Владимира Толстого, режиссера не было ни на одном из заседаний попсовета в этом году.
«Очень жаль, что Никита Сергеевич не присутствовал ни на одном из них. Думаю, в вопросах византийства Никита Сергеевич преуспел гораздо больше», – цитирует пресс-секретаря Медведева «Коммерсантъ».
Михалков в своем выступлении признался, что понял, что ничего лично решать в фонде не может.
«Это я говорю только от себя. Я ничего там не решаю. Все будет решаться абсолютно по-другому. Абсолютно по-другому, привычно, тихо, проводя те или иные свои идеи. Меня это лично устроить не может. Поэтому я, слава тебе господи, не могу влиять на то, чтобы создавать и комплектовать состав попечительского совета, но я, слава тебе господи, имею право распоряжаться своей жизнью и своей судьбой. Именно поэтому я счел необходимым сегодня сказать здесь, что я вынужден покинуть состав попечительского совета. Что будет дальше – не знаю. Во всяком случае, когда ты понимаешь, что твое присутствие и твой голос выслушан, но не услышан, это дает тебе право и возможность оставить свой голос для другого – может быть, более полезного»,– заключил режиссер.
Что будет этим другим пока не очень понятно. Возможно, министерство культуры, где есть несколько экспертных советов, которые, правда, лишь дают рекомендации о поддержке тех или иных проектов немногочисленному департаменту кинематографии, но окончательное решение остается за министром культуры.
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