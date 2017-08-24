«Игра престолов» на большом экране

28 августа, одновременно со всем миром, онлайн-сервис Амедиатека и сеть кинотеатров «КАРО» представят финал седьмого сезона «Игры престолов» в 7-ми городах России. Ведь «Игра престолов» – один из тех сериалов, который интересно смотреть именно на большом экране: только в кинотеатре у зрителей есть возможность оценить невероятно масштабные батальные сцены и удивительно зрелищные спецэффекты.
kino-teatr.ru начинает розыгрыш билетов на показ в Москве, который состоится в киноцентре КАРО 11 Октябрь.
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