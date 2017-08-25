Искусство требует жертв: 10 фильмов, в которых преступления провоцирует живопись

«Обнаженная Маха», Венера, «Ночной дозор» и другие произведения искусства, за которыми охотились в кино
Искусство, как и сама жизнь, порой рука об руку идёт вместе с преступлением. То воры крадут шедевры живописи и скульптуры. То в самом произведении зафиксировано какое-нибудь злодеяние. То сами художники замешаны в дурных делах. И это даёт нескончаемую пищу для появления очередных произведений, посвящённых тесной взаимосвязи искусства и человеческих тяжёлых проступков.
В связи с выходом в прокат «Тюльпанной лихорадки» Джастина Чадуика с Алисией Викандер, Дейном ДеХааном и Кристофом Вальцем в главных ролях Кино-Театр.ру вспоминает ещё 10 фильмов, где художники и картины либо находятся в неладах с законом, либо становятся жертвами преступников.
«Афера Томаса Крауна» / The Thomas Crown Affair (1999)
В увлекательной криминальной мелодраме Джона Мактирнана
мультимиллионер Томас Краун (Пирс Броснан
) в свободное от зарабатывания больших денег увлекается необычным для человека своего положения хобби — воровством картин. Он проворачивает идеальную кражу картины Моне «Сан-Джорджо Маджоре в сумерках»
из Нью-Йоркского музея Метрополитен и тем самым привлекает к себе внимание инспектора страховой компании Кэтрин Бэннинг (Рене Руссо
), которая по ходу расследования в конце концов безоговорочно влюбляется в этого обаятельного авантюриста. Фильм Мактирнана является ремейком классической ленты Нормана Джуисона
со Стивом Маккуином
и Фэй Данауэй
в главных ролях, но там Краун ограбил банк, а не музей.
«Большие глаза» / Big Eyes (2014)
Биографическая драма Тима Бёртона
посвящена известной истории из мира живописи — тиражированию полотен Маргарет Кин (Эми Адамс
) с изображением большеглазых детей, чьё авторство приписал себе её муж Уолтер (Кристоф Вальц). В финале всё разрешилось благополучно для женщины, но в течение полутора часа зритель наблюдал за рабством героини у мошенника, который одним из первых сообразил, что успешные картины можно штамповать на станке, да и вообще неплохо разбирался в пиаре — из-за последнего и было присвоено им авторство работ Маргарет, поскольку Америка в 50-е не была готова к женщинам-художницам.
«Гамбит» / Gambit (2012)
В криминальной комедии Майкла Хоффмана
искусствоведу Дину Гарри Дину (Колин Фёрт
) приходит в голову надуть своего босса, миллионера Лайонелла Шабандара (Алан Рикман
), и заставить его купить поддельную картину Клода Моне «Стога на закате»
. Для этой безумной затеи Дин привлекает майора Уингейта (Том Кортни
), искусно подделывающего картины, и «королеву родео» Пи Джей Пазановски (Камерон Диас
). Пи Джей горе-мошенники планируют выдать за женщину, чей дед «спас» картину из коллекции Германа Геринга
во времена Второй мировой войны, но их идеальный план разбивается о суровую реальность. Картина представляет собой ремейк классической ленты Рональда Нима
с Майклом Кейном
и Ширли Маклэйн
, в которой сюжет закручен вокруг бесценной скульптуры.
«Господин оформитель» (1988)
Олег Тепцов
на основе рассказа Александра Грина «Серый автомобиль»
создал мистическую драму о талантливом петербургском художнике-оформителе Платоне Андреевиче (Виктор Авилов
), который страстно хочет продлить жизнь человека в скульптуре и на рисунках, пытаясь побороть смерть и усовершенствовать окружающий мир с помощью своего таланта. Однажды он по заказу ювелира на оформление витрины магазина изготовил манекен, вдохновившись молодой девушкой Анной (Анна Демьяненко
), смертельно больной чахоткой. Спустя годы всеми позабытый Платон Андреевич принял предложение некоего богатого дельца Грильо (Михаил Козаков
) оформить интерьер его дома. Здесь он встречает Марию, очень похожую на Анну, которая, как позднее выясняется, является ни кем иным, как его великолепным творением — манекеном. Впрочем, оно великолепно лишь снаружи, а внутри неё царит мрак: Мария убивает Грильо и самого художника.
«Как украсть миллион» / How to Steal a Million (1966)
Искромётная комедия Уильяма Уайлера
под рабочим названием «Как украсть миллион и жить долго и счастливо» про успешное семейство фальсификаторов в области искусства (Одри Хепбёрн
, Хью Гриффит
), которому помогает спастись от закона вор в исполнении Питера О'Тула
, не нуждается в особом представлении для отечественного зрителя, поскольку знакома ему ещё со времён советского проката (фильм посмотрело 24,6 миллиона человек). Примечательно, что на роль эксцентричного миллионера Лиланда сначала планировались Уолтер Мэттау
и Джордж К. Скотт
, но в итоге его сыграл Эли Уоллах
. Известно также, что художник-постановщик картины Александр Траунер
за $100 тысяч собрал коллекцию поддельных полотен великих художников, а ещё за $50 тысяч приобрёл для них аутентичные старинные рамы. Съёмки же самого фильма начались со сцен, когда герои Хепбёрн и О'Тула прячутся в музейном чулане, чтобы затем выкрасть «Венеру»
. В результате, они продлились 11 дней из-за того, что актёры без конца хихикали на площадке и портили дубль за дублем. При всей своей талантливости у фильма нет ни одной награды.
«Лучшее предложение» / La Migliore offerta (2013)
Главный герой криминальной драмы Джузеппе Торнаторе
Вирджил Олдман (Джеффри Раш
), аукционист с мировым именем, — нелюдимый и нелюбимый. Он не любит сотовые телефоны, у него очень мало друзей и никогда не было женщины. К нему на виллу редко заглядывают гости из-за того, что Олдман не только продаёт предметы антиквариата, но и собирает бесценные женские портреты, пряча их у себя в секретной комнате. Вся его устоявшаяся жизнь бесповоротно изменилась, когда ему в офис позвонила таинственная незнакомка по имени Клер (Сильвия Хукс
) и попросила произвести оценку имущества в её доме. Поначалу он отнёсся к своей новой клиентке, страдающей агорафобией, с предосторожностью, но её странное поведение и нежелание встретиться с ним лично внесли сумятицу в его мысли, и, в конце концов, Вирджил безоглядно влюбился в эту молодую женщину, которую ещё ни разу не видел в лицо. Но это лишь то, что лежит на поверхности. На самом же деле в сюжете немало элементов детектива и триллера в духе Альфреда Хичкока
, в которых к тому же присутствует некоторая доля мистики. Это своеобразная игра со зрителем на внимание к деталям, поскольку режиссёр раскидывает подсказки, словно детали старого неизвестного механизма, которые Вирджил находит на протяжении всей картины в подвале дома Клер.
«Обнажённая Маха» / Volaverunt (1999)
Полная испанских страстей и интриг историческая драма Бигаса Луны
разворачивается вокруг расследования таинственной смерти доньи Марии дель Пилар (Айтана Санчес-Хихон
). Герцогиня Альба была любовницей премьер-министра Годоя (Жорди Молья
) и великого художника Франсиско де Гойи (Хорхе Перугоррия
). В фильме в качестве натурщицы для знаменитой картины Гойи послужила любовница Годоя Пепита Туди (Пенелопа Крус
), к чему склоняются и многие современные искусствоведы. Примечательно, что задолго до Луны, в 1958 году, Генри Костер
снял свою версию этой истории, лишённую детективной составляющей, в которой смерть герцогини Альбы в исполнении Авы Гарднер
являлась финальным аккордом, а не зачином сюжета.
«Тайны "Ночного дозора"» / Nightwatching (2007)
Знаменитый британский режиссёр-новатор Питер Гринуэй
поведал зрителю детективную историю про то, как Харменс ван Рейн Рембрандт (Мартин Фриман
) решил зашифровать в своей знаменитой картине «Ночной дозор»
всё, что ему известно о политическом заговоре и последовавшем за ним убийстве. Фигуранты дела между тем прознали о его зашифрованном послании и, благодаря своему могуществу, превратили талантливого художника и его семью в изгоев амстердамского общества. Картина мастера, получившая впоследствии своеобразное продолжение в виде документальной ленты «Рембрандт. Я обвиняю!»
, отмечена двумя наградами на Венецианском фестивале (Открытый приз и Премия фонда имени Миммо Ротелла).
«Транс» / Trance (2013)
Криминальный триллер Дэнни Бойла
закручен вокруг аукционера Саймона (Джеймс Макэвой
), вступающего в сговор с бандой грабителей и организующего похищение уникального лота — картины Франсиско де Гойи «Ведьмы в воздухе»
, стоимостью около 27 миллионов фунтов стерлингов. После налёта Саймона оглушают ударом тупого предмета по голове, и он теряет какие бы то ни было воспоминания обо всём, что произошло, включая информацию о том, куда спрятан бесценный холст. Для восстановления памяти несчастного главарь банды (Венсан Кассель
) нанимает психотерапевта (Росарио Доусон
), и это приводит к неожиданным последствиям.
«Фламандская доска» / Uncovered (1995)
Джим Макбрайд
, ответственный за создание ремейка «На последнем дыхании»
и нео-нуара «Большой кайф»
, в 90-х адаптировал для большого экрана интеллектуальный детектив Артуро Переса-Реверте
о Джулии (Кейт Бекинсейл
), которой заказали отреставрировать для аукциона шедевр кисти фламандского художника 15-го века с изображением погружённой в думы женщины и двух играющих в шахматы мужчин. В ходе работы над картиной девушка под слоями краски в свете рентгеновских лучей обнаруживает надпись на латыни, оказавшуюся ключом к разгадке преступления, совершённого в те далекие времена. Эта находка приводит в наши дни к цепочке убийств, и Джулия осознаёт, что разгадка кроется в расстановке шахматных фигур на нарисованной доске.
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