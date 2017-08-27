Новая надежда: Молодые российские режиссеры, за которыми стоит следить

27 августа в России отмечают День кино: устраиваются многочисленные показы, а в адрес знакомых кинематографистов летят поздравления и пожелания творческих успехов. Мы же решили рассказать читателям про молодых и талантливых российских режиссеров, которые – чем Минкульт не шутит – в будущем, возможно, будут формировать ландшафт отечественного кино. Документальное кино и игровое, фильмы и сериалы, анимация и фестивальные истории – всему нашлось место в нашей подборке режиссеров до 33 лет, на которых мы возлагаем большие надежды.
На счету 28-летнего режиссера из Екатеринбурга уже десяток работ, в числе которых популярный сериал «Фарца» и новый киносериальный проект «Гоголь». Энергия и творческая смелость Баранова в его мультижанровых картинах льется через край, в умное авторское кино он играть не пытается, но в мейнстриме свою нишу занял. Молодой режиссер не стесняется снимать эротические сцены, кровавые бойни и делать отсылки к Тиму Бертону, Гаю Ричи и Квентину Тарантино. За бешеную работоспособность его и любят крупные российские продюсеры.
фото: Режиссер Кантемир Балагов, кадры из фильма "Теснота"
Ученик творческой мастерской Александра Сокурова, Балагов взорвал монотонный ландшафт российского кино. Его «Тесноту» – аутентичный фильм-мемуар про похищение еврейской пары в Нальчике 1998-го – тепло приняли в Каннах, а затем в Сочи на «Кинотавре». Кантемир Балагов вспоминает, что до встречи с Сокуровым снимал криминальный веб-сериал и косил под Тарантино, и это полная противоположность тому мудрому и мастеровитому подходу в духе румынской новой волны, который он демонстрирует в «Тесноте».
Беата Бубенец
фото: Режиссер Беата Бубенец, кадры из фильмов "Божья воля" и "Чечен"
Главное качество режиссера-документалиста – смелость. Красивая и смелая – это про Беату Бубенец, выпускницу школы Марины Разбежкиной. Начинала Беата, как и многие разбежкинцы, со съемок фильмов-портретов с короткого расстояния, и в ее объектив попал небезызвестный активист Дмитрий Цорионов. Из длительного наблюдения за Цорионовым (более известного как Энтео) получилась невероятно правдивая курсовая работа «Божья воля» (2013). Герой говорил на камеру, совершенно не смущаясь, и был весьма доволен, что про него снимают кино. Для съемок следующего фильма «Чечен» Беата отправилась на Майдан, а затем и на войну, следуя за своим героем чеченцем Русланом, воюющем на стороне Украины. Через полтора года съемок получился «Чечен» (2014) – лучший документальный фильм фестиваля «Артдокфест»-2015, обладатель национальной премии Лавр, участник IDFA в Амстердаме (предел грез всех документалистов), обладатель Гран-при на фестивале русского кино в Нью-Йорке. В прошлом году состоялась премьера фильма «Выбор» (2016) про оппозиционных кандидатов, баллотировавшихся в Думу при поддержке «Открытой России». Несмотря на актуальную повестку дня, фильмы Беаты – не о политике, а о людях. Она стремится осмыслить среду, в которой живет и просто не может не документировать окружающую, сегодняшнюю действительность, в то время как основной тренд нынче – побег от реальности. Одно время Беата Бубенец снимала сюжеты и пиисала для телеканала «Настоящее время», а в ближайшее время она закончит работу над новым фильмом «Полет пули» (про себя, мужчин и войну).
Анна Буданова
фото: Режиссер-аниматор Анна Буданова, кадры из фильмов "Обида" и "Среди черных волн"
Представительница сильной екатеринбургской школы анимации, выпускница Уральской государственной архитектурно-художественной академии как режиссер Буданова сняла пока только два мультфильма «Обиду» и «Среди черных волн», но оба они пользовались успехом как на российских, так и на международных кинофестивалях. В своих работах Буданова также выступает художником и предпочитает мрачноватую графику, которую умело совмещает с удивительными историями. Сценарии Анна тоже пишет сама. Сейчас она учится во Франции, где продолжает совершенствовать мастерство режиссера-аниматора.
Дина Великовская
фото: Режиссер-аниматор Дина Великовская, кадры из фильмов "Кукушка" и "Про маму"
Одна из самых талантливых на сегодняшний день молодых режиссеров-аниматоров - решила посвятить себя кино уже после окончания художественного училища и для этого закончила один за другим два вуза: ВГИК и Школу-студию ШАР. Первый ее студенческий фильм «Мост» сразу же получил приз на Суздальском фестивале. Это было семь лет назад, а сегодня 33-летняя Дина (впрочем, из-за небольшого роста и продолжительного студенчества ее считают сильно моложе) имеет запредельное количество российских и зарубежных наград, в числе которых есть даже премия «Ника» за лучший анимационный фильм («Кукушка, 2016). Дина работает в разных техниках: «Мой странный дедушка» (2011) и «Кукушка» – рукотворные кукольные фильмы, а «Про маму» (2014), получивший Гамбургскую премию, – рисованный, черно-белый, в нарочито примитивистском стиле. Все фильмы непродолжительные, но отличающиеся необычайной чувственностью. Их герои – великодушные, взволнованные мечтатели с непростой судьбой. Немного странные, но всегда очень добрые и с большим сердцем, как и сама режиссер. Сейчас Дина, уроженка города Долгопрудный Московской области, проживает в Берлине.
Дарья Власова
фото: Режиссер Дарья Власова, постер фильма "Масоны", кадр из фильма "Молоко"
Тоже выпускница ВГИКа, Власова сняла около полудюжины короткометражек, две последние – «Масоны» и «Молоко» – получили на «Кинотавре» приз Гильдии киноведов и кинокритиков («Молоко» также отметило специальным упоминанием жюри, а еще раньше его показали на Берлинале в секции «Поколение»). И ироничное роад-муви про неустроенных мужчин, возомнивших себя масонами, и стильно-комичная притча про корову, материализовавшуюся в квартире на 14-м этаже, в духе Уэса Андерсона и Йоргоса Лантимоса не случайно приглянулись критикам. Молодые режиссеры зачастую слишком увлечены либо эстетикой, либо сюжетом-анекдотом, в работах Дарьи Власовой же чувствуется комплексный подход – не то чтобы большой секрет режиссерской профессии, но свойство, встречающееся не так часто. Дальше – дело за малым, то есть – за полным метром.
фото: Режиссер Аксинья Гог, кадры из фильмов "Петербург. Только по любви" и "Путешествие Федора по Москве начала XXI века"
Отучившись сначала на художника театра в ГИТИСе у Крымова и Каменьковича, а потом на кинорежиссера во ВГИКе у Меньшова и Тумаева, Гог с 2010 года сняла десяток короткометражек, одну – для альманаха «Петербург. Только по любви». Вошедшая в состав альманаха картина «Селфи» даёт четкое представление о её стиле: щепотка тимбертоновской готики и ирония, кокетство с искренностью, массивные вгиковские мизансцены и хулиганские сюжеты. Впрочем, лучшей работой Гог остается «Путешествие Федора по Москве начала XXI века» – фантасмагорическая сказка в духе «Дурной крови» Леоса Каракса, где все, кто занимается сексом без любви, умирают. Насколько узнаваемый стиль впишется в формат полного метра предугадать сложно – проще его наконец дождаться.
фото: Режиссер Григорий Добрыгин, кадры из фильмов "Измена" и "Верпаскунген"
Российскому зрителю Добрыгина открыла отечественная попытка супергероики «Черная молния», но выпускник Мастерской Кудряшова не пошел дорогой очередного молодого артиста с дорогого постера. Проявляя избирательность в проектах, с 2013 года он начал пробовать себя в режиссуре: поставил в Театре имени Маяковского спектакль «Лакейская» и снял короткометражку «Измена», которую отобрали на «Кинотавр». Два года спустя он вновь приехал в Сочи с коротышом под названием «Верпаскунген», который отметили призами Гильдия киноведов и кинокритиков, а основное жюри наградило дипломом со специальным упоминанием. В 2015-м же он снял остроумный клип на песню «Радио» своей девушки Муси Тотибадзе. Еще через год Добрыгин поставил в театре Практика спектакль «Youtube в полиции». Тогда начались разговоры и о полном метре под названием «Слава», чья судьба сейчас неизвестна. Герой фильма - молодой актер (Александр Паль) – натурально сталкивается с собственной славой, которая неожиданно обрела плоть и имя – Слава (Евгений Сытый). Уже в этом году Добрыгин выступил одним из авторов и продюсером короткометражки «Лалай-Балалай», которая выиграла главный приз «Кинотавра» и продолжает собирать урожай по другим смотрам.
Кира Коваленко
фото: Режиссер Кира Коваленко, кадры из фильма "Софичка"
Выпускница мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете дебютировала в кино чуть раньше своего известного сокурсника Кантемира Балагова. Коваленко решительно выбрала для своего дебюта непростую прозу Фазиля Искандера и сняла на незнакомом для себя абхазском языке фильм «Софичка» – историю женщины, невесты, сестры, вдовы, созвучную с историей страны. Внимание к деталям, умение работать с артистами, в том числе с непрофессиональными, и передать национальный колорит языком неспешного лирического кино – то, что отличает режиссуру Коваленко.
фото: Режиссер Антон Коломеец, кадры из фильмов "Тоня плачет на мосту влюбленных" и "Ваш репетитор"
Поиграв пять лет в новосибирском театре «Красный факел», Коломеец перебрался в Москву и окончил во ВГИКе мастерскую Хотиненко. Его дипломную работу «Тоня плачет на мосту влюбленных» – вдохновленную, в частности, французской новой волной историю любви и потерянности в большом городе – показали на «Кинотавре». И сразу после этого Антон Коломеец взялся за полный метр: «Ваш репетитор» выйдет, вероятно, в следующем году. Там Наталья Вдовина и Алексей Сергеев разыграют непростую историю отношений учительницы и ученика.
Александра Кулак
фото: Режиссер и оператор Александра Кулак, кадры из фильмов "Саламанка", "Ладно хорошо"
Закончила Санкт-Петербургский иниверситет культуры (кафедра кино и фотоискусства), затем училась в Московской школе нового кино – на операторском факультете. Александра Кулак вырастила в себе режиссера из кинооператора, вот почему в ее фильмах так много внимания уделяется изображению. Саша – представитель совершенно нового поколения документалистов, свободного от минкультовской иглы и стереотипов, поколения, легкого на подъем, существующего в координатах мирового кино. Ее имя как-то очень внезапно возникло на небосклоне отечественной документалистики, казалось, девушка пришла из ниоткуда и сразу же с места в карьер отправилась покорять мир. Ее фильм «Саламанка» (2015) (совместно с другим учеником МШНК, Русланом Федотовым, тоже оператором) сделан с абсолютно нездешней кинематографичностью. Премьера прошла в Амстердаме, а затем кино два года колесило по миру, побывав на 15-ти фестивалях в девяти странах. «Саламанка» – настоящий документальный хит – рассказывает о жизни колонии менонитов в Мексике. Сейчас фильм доступен для онлайн-просмотра. Кроме «Саламанки» в режиссерской фильмографии Александры пара других симпатичных работ в соавторстве – в частности, документальный мюзикл «Ладно хорошо». Сейчас Кулак работает над двумя проектами – про одного из ее героев недавно писали «Такие дела» – это орнитолог, который снимает в Подмосковье свою версию «Твин Пикса», второй проект в Калифорнии, в пустыне, о трёх пожилых людях, которые живут в заброшенном городе-призраке.
фото: Режиссер Нигина Сайфуллаева, постеры фильмов "Как меня зовут" и "Детки"
Отучившись на искусствоведа, Сайфуллаева поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Хотиненко, Финна, Фенченко), и уже её дипломный фильм «Шиповник» – о скучающей летом на даче девушке (Любовь Аксенова) – показали на Кинотавре. Четыре года и два телевизионных проекта спустя (в частности, она снимала сериал «Деффчонки»), Нигина Сайфуллаева вновь приехала в Сочи – уже с полным метром «Как меня зовут». Откровенная история про двух девушек (Александра Бортич и Марина Васильева), которые приехали в Крым, чтобы познакомиться с отцом одной из них, а в итоге разобрались в себе, получила специальный диплом жюри. За фестивальным успехом последовал пилот сериала «Детки», который Сайфуллаева писала вместе с Любовью Мульменко, – и это оказался единственный сериал, чьё продолжение одобрили зрители в беспощадной передаче «Быть или не быть». Также Нигина Сайфуллаева сняла новеллу для альманаха Анны Меликян «Про любовь 2. Только для взрослых».
фото: Режиссер Иван И. Твердовский, постеры фильмов "Класс коррекции" и "Зоология"
Сын режиссера-документалиста, Твердовский и сам начинал, как отец, и снял несколько неигровых фильмов, среди которых один был полнометражный «Пианизм» и несколько постановочных, полуигровых, полудокументальных короткометражек. Не завязывая с доком окончательно, Твердовский решил испытать себя в большом игровом кино и снял один за другим «Класс коррекции» и «Зоологию», два фильма про «иных», балансирующие между достоверностью и вымыслом. Обе картины социальные и являются провокативными образчиками европейского фестивального кино. Вероятно, останется Твердовский верен этой эквилибристике и в новой ленте с рабочим названием «Подбросы». Фильм, уже поддержанный Минкультом, расскажет об отношениях матери и сына «в сложных психологических обстоятельствах». И все же док не отпускает: снятая между делом документальная короткометражка «Велком ту Пирамида» получила приз на последнем фестивале в Выборге.
Алекандр Хант
фото: Режиссер Александр Хант, кадры из фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"
Родившийся в Ханты-Мансийске режиссер Александр Хант снял свою первую короткометражку «Питер, Петербург!» в 2008 году. В полнометражном кино он дебютировал в 2017-м, сняв фильм с длинным названием «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» – яркое роуд-муви с криминальными погонями в духе Тарантино и вечной историей отцов и детей. Премьера фильма состоялась на фестивале в Карловых Варах, где фильм российского режиссера получил главный приз конкурсной программы «К Востоку от Запада». После этого последовало участие в фестивале «Окно в Европу», где «Витька Чеснок» стал фаворитом критиков и жюри, которое присудило ему главный приз.
Олеся Щукина
фото: Режиссер-аниматор Олеся Щукина, кадры из фильмов "Слон и велосипед" и The Red Heels
После окончания питерского Университета Кино и телевидения (мастерская Константина Бронзита и Дмитрия Высоцкого) художник-аниматор Олеся Щукина поступила во французскую анимационную школу Ля Пудриер. Потом работала на известной студии Folimage, где сделала несколько мульфильмов, в том числе самую известную свою работу «Слон и велосипед». Это мультфильм про меланхоличного, склонного к депрессии слона-дворника, который мечтает заработать на велосипед. Восьмиминутный «Слон» награжден призами фестивалей в Великобритании, Китае, Швеции, Болгарии, Ирландии, Швейцарии, Португалии, Бельгии и России. Искренность работ Олеси Щукиной одинаково импонирует и взрослым, и детям. А ее любимая техника – перекладка, она не требует большой команды для одушевления героев. Кстати, именно Олеся преподает «перекладку» на фабрике мультфильмов во время Большого фестиваля мультфильмов в Москве. В свободное от анимации время Олеся занимается иллюстрированием.
Екатерина Визгалова, Мария Токмашева, Алексей Филиппов
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