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Новости кино Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало» Новые эпизоды выйдут этой осенью.

Лайфстайл Звездный путь: как выглядят и чем занимаются дети Умы Турман, Пирса Броснана и Евгении Брик Наступают на пятки - 2

Новости кино Роберт Земекис снимет пилот сериала о загадочном исчезновении самолета Режиссёр подписался на новый проект NBC.

Главная тема Новая надежда: Молодые российские режиссеры, за которыми стоит следить 15 перспективных постановщиков до 33 лет, от которых зависит будущее отечественного игрового, документального кино и анимации

Обзор сериалов 25 главных российских сериалов этой осени от «Троцкого» до «Ивановых», от «Неуловимых» до «Спящих», от «Физрука» до «Паука»

Главная тема Искусство требует жертв: 10 фильмов, в которых преступления провоцирует живопись «Обнаженная Маха», Венера, «Ночной дозор» и другие произведения искусства, за которыми охотились в кино

История кино Советские фильмы эпохи сталинизма (1931-1953) на школьную тему Для фильмов школьной тематики этого периода характерно создание идеальной реальности.

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