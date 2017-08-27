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«Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок» на большом экране

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27 августа 2017
Новый сезон показов от компании «Иноекино» начнется «бунтарской» программой, в которую войдут три культовые картины, появившиеся в 50-60-е годы, время исчезновения студийной голливудской системы и становления независимого американского кино. «Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок» – фильмы о свободе и ее цене. Картины, изменившие историю мирового кино – с 1 по 3 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

«Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок» на большом экране

kino-teatr.ru начинает розыгрыш трёх абонементов на эту программу!

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Для всех желающих билеты онлайн доступны на сайте inoekino.com
Билеты в кассах: кинотеатр «Формула Кино Горизонт» (Москва, Комсомольский пр., 21/10), кинотеатр «Аврора» (Санкт-Петербург, Невский пр., 60), кинотеатр «Победа» (Новосибирск, ул. Ленина, 7)
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фильмы
Беспечный ездокБонни и КлайдБунтовщик без идеала

фотографии >>
«Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок» на большом экране фотографии
«Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок» на большом экране фотографии
«Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок» на большом экране фотографии
«Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок» на большом экране фотографии
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Владимир Василёв
24 августа ушёл из жизни балетмейстер Владимир Василёв.

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