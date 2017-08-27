«Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок» на большом экране

Новый сезон показов от компании «Иноекино» начнется «бунтарской» программой, в которую войдут три культовые картины, появившиеся в 50-60-е годы, время исчезновения студийной голливудской системы и становления независимого американского кино. «Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок» – фильмы о свободе и ее цене. Картины, изменившие историю мирового кино – с 1 по 3 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
kino-teatr.ru начинает розыгрыш трёх абонементов на эту программу!
Для всех желающих билеты онлайн доступны на сайте inoekino.com
Билеты в кассах: кинотеатр «Формула Кино Горизонт» (Москва, Комсомольский пр., 21/10), кинотеатр «Аврора» (Санкт-Петербург, Невский пр., 60), кинотеатр «Победа» (Новосибирск, ул. Ленина, 7)
обсуждение >>