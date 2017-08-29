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Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть

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29 августа 2017
В российском прокате продолжают показывать фильм «Тюльпанная лихорадка», где в Нидерландах первой трети XVII века история написания обычного семейного портрета превращается в настоящий триллер, который не обходится без страстной любви художника (Дейн ДеХаан) к замужней музе (Алисия Викандер). Кино-театр.ру вспомнил еще девять кинопримеров, где искусство было тесно связано с любовью.

Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть
фото: кадр из фильма "Тюльпанная лихорадка"/компания MEGOGO



«Караваджо», 1986

Культовый фильм видного британского авангардиста Дерека Джармена, также работавшего художником-постановщиком, в частности, на картине «Дьяволы» Кена Рассела. В центре повествования так называемый «римский период» жизни основателя реализма Караваджо - не только самая плодотворнaя часть творческой жизни художника, но и время, когда он оказывается в центре непростых любовных отношений с натурщиком Рануччио и его любовницей. Роли последних в картине Джармена исполняют молодой Шон Бин и неподражаемая Тильда Суинтон.

Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть
фото: кадр из фильма "Караваджо"



«Девушка с жемчужной сережкой», 2003

История самого знаменитого портрета кисти голландца Яна Вермеера, роль которого в фильме исполняет британец Колин Ферт, к тому времени снискавший международную славу в образе мистера Дарси из «Гордости и предубеждения» и Марка Дарси из «Дневника Бриджит Джонс». Его Вермеер вдохновляется скромной служанкой Грит, которую сыграла Скарлетт Йоханссон. В том же, звездном для молодой актрисы году вышли и «Трудности перевода» Софии Копполы.

Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть
фото: кадр из фильма "Девушка с жемчужной сережкой"



«Модильяни», 2004

Представить страстного Энди Гарсиа, известного, в первую очередь, по третьему «Крестному отцу», в роли тонкого и ранимого художника Модильяни было довольно сложно, однако режиссера Мика Дэвиса амплуа Гарсиа не смутило - и он решился на этот эксперимент. В ленте Дэвиса много времени отдается соперничеству итальянского экспрессиониста с Пикассо, однако не обходится и без трагической истории любви Модильяни к юной Жанне Эбютерн.

Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть
фото: кадр из фильма "Модильяни"



«Призраки Гойи», 2006

Масштабная костюмная драма Милоша Формана о суровой испанской инквизиции и трагической любви Франсиско Гойи (Стеллан Скарсгард) к юной музе Инес (Натали Портман), которую обвиняют в приверженности к иудаизму. Ситуация обостряется тем, что именно в этот момент придворный художник Гойя работает над портретом самого жестокого священника-инквизитора Лоренцо (Хавьер Бардем), который, пользуясь беззащитностью Инес, пытается ее соблазнить.

Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть
фото: кадр из фильма "Призраки Гойи"



«Я соблазнила Энди Уорхола», 2006

Практически байопик самой известной музы XX века – актрисы Эди Седжвик, модели-суперзвезды Энди Уорхола и любовницы Боба Дилана. Все кажется легко, когда на первой же вечеринке в Нью-Йорке ты встречаешь Энди Уорхола и становишься главной девушкой «Фабрики» – оплота нью-йоркской богемы образца 1960-х. Но быстрая слава обречена на трагический конец, что, конечно, делает историю Седжвик, которую здесь играет актриса Сиенна Миллер, благодатным материалом для кинопроизведения – о деньгах, успехе и, конечно, любви.

Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть
фото: кадр из фильма "Я соблазнила Энди Уорхола"



«Климт», 2006

Небезынтересный фильм чилийского экспериментатора Рауля Руиса участвовал в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля. Как и положено, для повествования о страстной любви австрийского модерниста к Луи де Кастро фильм выполнен в характерной для Руиса форме полубредовых воспоминаний о пылком чувстве. Главную роль в «Климте» сыграл Джон Малкович, что добавило ленте соответствующей экспрессии и страсти.

Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть
фото: Кадр из фильма "Климт"



«Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбюс», 2006

Эстетская и порой ужасающая экранизация романа Патриши Босуорт о переломном этапе в жизни американского фотографа Дианы Арбюс, которую играет Николь Кидман. Не классический байопик, а загадочная фантазия на тему того, как из модного глянцевого фотографа и верной жены и ассистентки мужа Арбюс превратилась в культового документального фотографа и стала запечатлевать на пленке человеческие уродства. Согласно фильму, не обошлось без определенной доли мистицизма, воплощенного в образе покрытого густым мехом человека-монстра, которого сыграл Роберт Дауни-младший.

Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть
фото: Кадр из фильма "Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбюс"



«Вики Кристина Барселона», 2008

Запутанная ироничная мелодрама Вуди Аллена, не основанная на жизни конкретных художников, однако довольно ярко иллюстрирующая артистичные взаимоотношения живописцев. Горячая Испания и красавец-художник в исполнении Хавьера Бардема пленили сердца двух американских подруг Вики (Ребекка Холл) и Кристины (Скарлетт Йоханссон), но у художника все еще не угасли страсти с бывшей женой (Пенелопа Крус), тоже пытающейся творить и создавать полотна – не менее яркие, чем ее отношения с бывшим супругом. Фильм принес премию «Оскар» актрисе Пенелопе Крус.

Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть
фото: Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"



«Девушка из Дании», 2015

Роль художницы Герды Вегенер, рисовавшей мужа Эйнара в женском обличии загадочной красавицы Лили Эльб, принесла шведской актрисе Алисии Викандер первый «Оскар». Драма режиссера Тома Хупера посвящена не только вдохновляюще искренним отношениям Вегенеров, но и размышлениям на тему тонкой грани между мужским и женским началом. Картина участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля и, помимо награды Викандер, была номинирована еще в трех оскаровских категориях – за лучшую мужскую роль (Эдди Редмэйн, сыгравший Лили Эльб), работу художника и художника по костюмам.

Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть
фото: Кадр из фильма "Девушка из Дании"

Маша Токмашева
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фильмы
Вики, Кристина, БарселонаВоображаемый портрет Дианы АрбусГордость и предубеждениеДевушка из ДанииДевушка с жемчужной серёжкойДневник Бриджит ДжонсДьяволыКараваджоКлимтКрёстный отец: Часть третьяМодильяниПризраки ГойиТрудности переводаТюльпанная лихорадкаЯ соблазнила Энди Уорхола

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