Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть

В российском прокате продолжают показывать фильм «Тюльпанная лихорадка», где в Нидерландах первой трети XVII века история написания обычного семейного портрета превращается в настоящий триллер, который не обходится без страстной любви художника (Дейн ДеХаан) к замужней музе (Алисия Викандер). Кино-театр.ру вспомнил еще девять кинопримеров, где искусство было тесно связано с любовью.
фото: кадр из фильма "Тюльпанная лихорадка"/компания MEGOGO
Культовый фильм видного британского авангардиста Дерека Джармена, также работавшего художником-постановщиком, в частности, на картине «Дьяволы»Кена Рассела. В центре повествования так называемый «римский период» жизни основателя реализма Караваджо - не только самая плодотворнaя часть творческой жизни художника, но и время, когда он оказывается в центре непростых любовных отношений с натурщиком Рануччио и его любовницей. Роли последних в картине Джармена исполняют молодой Шон Бин и неподражаемая Тильда Суинтон.
Представить страстного Энди Гарсиа, известного, в первую очередь, по третьему «Крестному отцу», в роли тонкого и ранимого художника Модильяни было довольно сложно, однако режиссера Мика Дэвиса амплуа Гарсиа не смутило - и он решился на этот эксперимент. В ленте Дэвиса много времени отдается соперничеству итальянского экспрессиониста с Пикассо, однако не обходится и без трагической истории любви Модильяни к юной Жанне Эбютерн.
Масштабная костюмная драма Милоша Формана о суровой испанской инквизиции и трагической любви Франсиско Гойи (Стеллан Скарсгард) к юной музе Инес (Натали Портман), которую обвиняют в приверженности к иудаизму. Ситуация обостряется тем, что именно в этот момент придворный художник Гойя работает над портретом самого жестокого священника-инквизитора Лоренцо (Хавьер Бардем), который, пользуясь беззащитностью Инес, пытается ее соблазнить.
Практически байопик самой известной музы XX века – актрисы Эди Седжвик, модели-суперзвезды Энди Уорхола и любовницы Боба Дилана. Все кажется легко, когда на первой же вечеринке в Нью-Йорке ты встречаешь Энди Уорхола и становишься главной девушкой «Фабрики» – оплота нью-йоркской богемы образца 1960-х. Но быстрая слава обречена на трагический конец, что, конечно, делает историю Седжвик, которую здесь играет актриса Сиенна Миллер, благодатным материалом для кинопроизведения – о деньгах, успехе и, конечно, любви.
Небезынтересный фильм чилийского экспериментатора Рауля Руиса участвовал в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля. Как и положено, для повествования о страстной любви австрийского модерниста к Луи де Кастро фильм выполнен в характерной для Руиса форме полубредовых воспоминаний о пылком чувстве. Главную роль в «Климте» сыграл Джон Малкович, что добавило ленте соответствующей экспрессии и страсти.
Эстетская и порой ужасающая экранизация романа Патриши Босуорт о переломном этапе в жизни американского фотографа Дианы Арбюс, которую играет Николь Кидман. Не классический байопик, а загадочная фантазия на тему того, как из модного глянцевого фотографа и верной жены и ассистентки мужа Арбюс превратилась в культового документального фотографа и стала запечатлевать на пленке человеческие уродства. Согласно фильму, не обошлось без определенной доли мистицизма, воплощенного в образе покрытого густым мехом человека-монстра, которого сыграл Роберт Дауни-младший.
фото: Кадр из фильма "Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбюс"
Запутанная ироничная мелодрама Вуди Аллена, не основанная на жизни конкретных художников, однако довольно ярко иллюстрирующая артистичные взаимоотношения живописцев. Горячая Испания и красавец-художник в исполнении Хавьера Бардема пленили сердца двух американских подруг Вики (Ребекка Холл) и Кристины (Скарлетт Йоханссон), но у художника все еще не угасли страсти с бывшей женой (Пенелопа Крус), тоже пытающейся творить и создавать полотна – не менее яркие, чем ее отношения с бывшим супругом. Фильм принес премию «Оскар» актрисе Пенелопе Крус.
Роль художницы Герды Вегенер, рисовавшей мужа Эйнара в женском обличии загадочной красавицы Лили Эльб, принесла шведской актрисе Алисии Викандер первый «Оскар». Драма режиссера Тома Хупера посвящена не только вдохновляюще искренним отношениям Вегенеров, но и размышлениям на тему тонкой грани между мужским и женским началом. Картина участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля и, помимо награды Викандер, была номинирована еще в трех оскаровских категориях – за лучшую мужскую роль (Эдди Редмэйн, сыгравший Лили Эльб), работу художника и художника по костюмам.
обсуждение >>