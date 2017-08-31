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«Оно», «Удача Логана» и ещё 11 фильмов сентября

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31 августа 2017
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Квадрат» / The Square



Новая работа Рубена Эстлунда повествует о кураторе музея современного искусства, решившем привлечь внимание к выставке с помощью пиарщиков. В картине, удостоенной «Золотой пальмовой ветви» 70-го Каннского биеннале, заняты Клэс Банг, Элизабет Мосс и Доминик Уэст.

Выход в прокат: 7 сентября



«Оно» / It

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Очередная киноадаптация известного романа Стивена Кинга. На сей раз Тима Карри в образе Пеннивайза заменил Билл Скарсгард, а режиссёрское кресло следом за Томми Ли Уоллесом занял Андрес Мускетти.

Выход в прокат: 7 сентября



«Твоё имя» / 君の名は



Макото Синкай («5 сантиметров в секунду», «Сад изящных слов») возвращается к зрителям с новым анимационным шедевром. Его новое аниме расскажет о девушке из провинции и столичном парне, которые обнаруживают, что между ними существует необъяснимая связь. Must see.

Выход в прокат: 7 сентября



«Удача Логана» / Logan Lucky

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Дэниэл Крэйг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Кэтрин Уотерстон, Кэти Холмс и Хилари Суонк разыгрывают в экшн-комедии Стивена Содерберга историю дерзкого ограбления. Как минимум, любопытно, что ещё придумал для жанра Содерберг со времён «Одиннадцати друзей Оушена».

Выход в прокат: 7 сентября



«Мадам» / Madame

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Росси де Пальма в комедии французской писательницы Аманды Штерс предстанет в образе служанки, которую попросили изобразить испанскую аристократку, и она неожиданно для всех вжилась в роль. Её хозяевами по сюжету являются Тони Коллетт и Харви Кейтель.

Выход в прокат: 14 сентября



«Мама!» / Mother!

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Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис и Мишель Пфайффер в новой картине Даррена Аронофски. Создатель «Чёрного лебедя» напомнит нам о том, что счастливая семейная жизнь может разрушиться даже из-за незваных гостей.

Выход в прокат: 14 сентября



«Напарник»

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Фантазия на тему полицейских лент от российского производителя. В комедии Александра Андрющенко душа майора Хромова (Сергей Гармаш) в результате неудачной спецоперации попадает в тело малыша, и папа ребёнка (Андрей Назимов) вынужден стать «напарником» новоиспечённого полицейского, дабы тот завершил начатое дело. В фильме также можно увидеть Елизавету Арзамасову, Яна Цапника и других актёров.

Выход в прокат: 14 сентября



«Kingsman: Золотое кольцо» / Kingsman 2: The Golden Circle

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Продолжение кинокомикса Мэттью Вона, вышедшего два года назад. Команда всё та же, включая воскресшего персонажа Колина Фёрта. В картине также заняты Ченнинг Татум, Джефф Бриджес, Джулианна Мур, Холли Берри и певец Элтон Джон. Появится здесь и новая шпионская организация, базирующаяся в Штатах.

Выход в прокат: 21 сентября



«Заложники» / Hostages

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Тинатин Далакишвили, Ираклий Квирикадзе, Надежда Михалкова и Мария Шалаева в драме Резо Гигинеишвили, удостоенной награды за работу оператора Владислава Опельянца на 28-м «Кинотавре». Лента посвящена реальной истории, случившейся в 1983 году, — попытке угнать самолёт с целью побега из СССР.

Выход в прокат: 21 сентября



«Лего Фильм: Ниндзяго» / The LEGO Ninjago Movie



Лего продолжает захватывать мир и в кино. На сей раз зрителям поведают о Ниндзяго-сити и его защитнике — Зелёном ниндзе, которому предстоит битва с Самым Злодейским Злодеем. В оригинале персонажей озвучили Джеки Чан, Дэйв Франко, Майкл Пенья, Джастин Теру и Оливия Манн.

Выход в прокат: 21 сентября



«Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» / Leatherface



Кожаное лицо возвращается, чтобы вновь напугать всех, кто до сих пор верит в привидений. Лента Александра Бустилло и Жюльена Мори расскажет о восхождении маньяка, придуманного недавно скончавшимся Тоубом Хупером. Актёрский состав скромен, но имена Стивена Дорффа и Лили Тэйлор говорят знатокам кино о многом.

Выход в прокат: 21 сентября



«Коматозники» / Flatliners

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Ещё один ремейк в прокатной сетке месяца. Нильс Арден Оплев («Девушка с татуировкой дракона») осуществил перезапуск триллера Джоэла Шумахера, вышедшего в 1990 году. Вместо Кифера Сазерленда, Джулии Робертс и Кевина Бэйкона клиническую смерть переживут Нина Добрев, Диего Луна и Эллен Пэйдж. Кстати, Сазерленд присутствует и в новой версии.

Выход в прокат: 28 сентября



«Любовь в городе ангелов»

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Наталья Рудова и Микаэл Арамян в романтической комедии Евгения Вихарева разыграют любовные отношения на фоне Лос-Анджелеса — самого романтичного города мира, в котором всё возможно.

Выход в прокат: 28 сентября



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Макс Милиан
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