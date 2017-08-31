«Оно», «Удача Логана» и ещё 11 фильмов сентября

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Муза нас связала: 9 фильмов про художников и страсть

«Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок» на большом экране

27 августа

Новая надежда: Молодые российские режиссеры, за которыми стоит следить

15 перспективных постановщиков до 33 лет, от которых зависит будущее отечественного игрового, документального кино и анимации