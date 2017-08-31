«Оно», «Удача Логана» и ещё 11 фильмов сентября

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Квадрат» / The Square
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Новая работа
Рубена Эстлунда
повествует о кураторе музея современного искусства, решившем привлечь внимание к выставке с помощью пиарщиков. В картине, удостоенной «Золотой пальмовой ветви»
70-го Каннского биеннале
, заняты
Клэс Банг
,
Элизабет Мосс
и
Доминик Уэст
.
Выход в прокат:
7 сентября
«Оно» / It
Очередная киноадаптация известного романа
Стивена Кинга
. На сей раз
Тима Карри
в образе Пеннивайза заменил
Билл Скарсгард
, а режиссёрское кресло следом за
Томми Ли Уоллесом
занял
Андрес Мускетти
.
Выход в прокат:
7 сентября
«Твоё имя» / 君の名は
VIDEO Макото Синкай
(
«5 сантиметров в секунду»
,
«Сад изящных слов»
) возвращается к зрителям с новым анимационным шедевром. Его новое аниме расскажет о девушке из провинции и столичном парне, которые обнаруживают, что между ними существует необъяснимая связь. Must see.
Выход в прокат:
7 сентября
«Удача Логана» / Logan Lucky Дэниэл Крэйг
,
Ченнинг Татум
,
Адам Драйвер
,
Кэтрин Уотерстон
,
Кэти Холмс
и
Хилари Суонк
разыгрывают в экшн-комедии
Стивена Содерберга
историю дерзкого ограбления. Как минимум, любопытно, что ещё придумал для жанра Содерберг со времён
«Одиннадцати друзей Оушена»
.
Выход в прокат:
7 сентября
«Мадам» / Madame Росси де Пальма
в комедии французской писательницы
Аманды Штерс
предстанет в образе служанки, которую попросили изобразить испанскую аристократку, и она неожиданно для всех вжилась в роль. Её хозяевами по сюжету являются
Тони Коллетт
и
Харви Кейтель
.
Выход в прокат:
14 сентября
«Мама!» / Mother! Дженнифер Лоуренс
,
Хавьер Бардем
,
Эд Харрис
и
Мишель Пфайффер
в новой картине
Даррена Аронофски
. Создатель
«Чёрного лебедя»
напомнит нам о том, что счастливая семейная жизнь может разрушиться даже из-за незваных гостей.
Выход в прокат:
14 сентября
«Напарник»
Фантазия на тему полицейских лент от российского производителя. В комедии
Александра Андрющенко
душа майора Хромова (
Сергей Гармаш
) в результате неудачной спецоперации попадает в тело малыша, и папа ребёнка (
Андрей Назимов
) вынужден стать «напарником» новоиспечённого полицейского, дабы тот завершил начатое дело. В фильме также можно увидеть
Елизавету Арзамасову
,
Яна Цапника
и других актёров.
Выход в прокат:
14 сентября
«Kingsman: Золотое кольцо» / Kingsman 2: The Golden Circle
Продолжение
кинокомикса Мэттью Вона
, вышедшего два года назад. Команда всё та же, включая воскресшего персонажа
Колина Фёрта
. В картине также заняты Ченнинг Татум,
Джефф Бриджес
,
Джулианна Мур
,
Холли Берри
и певец
Элтон Джон
. Появится здесь и новая шпионская организация, базирующаяся в Штатах.
Выход в прокат:
21 сентября
«Заложники» / Hostages Тинатин Далакишвили
,
Ираклий Квирикадзе
,
Надежда Михалкова
и
Мария Шалаева
в драме Резо Гигинеишвили, удостоенной награды за работу оператора
Владислава Опельянца
на
28-м «Кинотавре»
. Лента посвящена реальной истории, случившейся в 1983 году, — попытке угнать самолёт с целью побега из СССР.
Выход в прокат:
21 сентября
«Лего Фильм: Ниндзяго» / The LEGO Ninjago Movie
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Лего продолжает захватывать мир и в кино. На сей раз зрителям поведают о Ниндзяго-сити и его защитнике — Зелёном ниндзе, которому предстоит битва с Самым Злодейским Злодеем. В оригинале персонажей озвучили
Джеки Чан
,
Дэйв Франко
,
Майкл Пенья
,
Джастин Теру
и
Оливия Манн
.
Выход в прокат:
21 сентября
«Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» / Leatherface
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Кожаное лицо возвращается, чтобы вновь напугать всех, кто до сих пор верит в привидений. Лента
Александра Бустилло
и
Жюльена Мори
расскажет о восхождении маньяка, придуманного
недавно скончавшимся Тоубом Хупером
. Актёрский состав скромен, но имена
Стивена Дорффа
и
Лили Тэйлор
говорят знатокам кино о многом.
Выход в прокат:
21 сентября
«Коматозники» / Flatliners
Ещё один ремейк в прокатной сетке месяца.
Нильс Арден Оплев
(
«Девушка с татуировкой дракона»
) осуществил перезапуск
триллера Джоэла Шумахера
, вышедшего в 1990 году. Вместо
Кифера Сазерленда
,
Джулии Робертс
и
Кевина Бэйкона
клиническую смерть переживут
Нина Добрев
,
Диего Луна
и
Эллен Пэйдж
. Кстати, Сазерленд присутствует и в новой версии.
Выход в прокат:
28 сентября
«Любовь в городе ангелов» Наталья Рудова
и
Микаэл Арамян
в романтической комедии
Евгения Вихарева
разыграют любовные отношения на фоне Лос-Анджелеса — самого романтичного города мира, в котором всё возможно.
Выход в прокат:
28 сентября
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