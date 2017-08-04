мненедали: Может ли российское кино существовать без господдержки?

Подведены итоги последнего в этом году питчинга, все получатели государственной финансовой поддержки, а следовательно, и примерный список фильмов на ближайшие два-три года в общем-то известны. Только, как доказал прошедший в июне фестиваль «Кинотавр», далеко не всегда российские фильмы теперь производятся исключительно благодаря бюджетным средствам. Тенденцией нового – кризисного – времени стало кино без господдержки. Хорошо это или плохо – большой вопрос.
Нелюбовь к фестивальному кино
В этом году на Каннском кинофестивале Россию представляло три фильма – «Кроткая» Сергея Лозницы
, в которой сыграли актеры екатеринбургского «Коляда-театра», «Теснота» Кантемира Балагова
и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
– ленты российских режиссеров с участием российских актеров. Последняя получила специальный приз жюри Канн. Новая работа самого известного за рубежом отечественного режиссера сделана без государственной поддержки. Что и не удивительно после критики со стороны министра культуры РФ Владимира Мединского в адрес предыдущей картины Звягинцева «Левиафан»
. В декабре 2014 года, когда «Левиафан» уже был отмечен призом Каннского смотра за лучший сценарий и был выдвинут на премию «Золотой глобус» (которую впоследствии получил), министр культуры заявил, что картины, дискредитирующие образ России, государственного финансирования не получат. «В чем я не вижу смысла — это снимать киноленты на деньги министерства культуры, которые оплевывают выбранную власть, даже не критикуют. Это про тех, кто снимает кино по принципу «Рашка-говняшка». Зачем? Какой-то государственный мазохизм
», – заявил тогда Мединский, правда, позже извинился за «не очень корректный термин».
Фильм «Нелюбовь» был произведен при поддержке бельгийского фонда братьев Дарденн
и европейского фонда «Евримаж» – специально созданных институций, нацеленных на инвестиции в кино, главным образом – фестивальное. В России сейчас подобных фондов нет.
«До кризиса было несколько таких фондов на старте. Думаю, что их отсутствие пока связано с сегодняшней экономической ситуацией. Но в виду спадающего экономического кризиса в стране, думаю, что такие идеи возобновятся. По крайней мере я очень на это надеюсь
», – считает режиссер и продюсер Федор Бондарчук
.
Со стороны России «Нелюбовь» производилась за счет собственных средств компании-лидера отечественного кинопроизводства Александра Роднянского
«Нон-стоп продакшн» и инвестиций предпринимателя Глеба Фетисова
, который уже вкладывал деньги в голливудские проекты, а сейчас активно интересуется российским кино. Пришествие в отечественную киноотрасль людей, уже имеющих эффективный бизнес в других сферах, тоже кажется тенденцией нынешнего времени. Помимо Фетисова в кинопроизводстве теперь, например, участвует входящий во вторую сотню богатейших бизнесменов России Сергей Саркисов
, который в качестве режиссера вместе с Ираклием Квирикадзе
снимает военную комедию «На Париж»
по сценарию Станислава Говорухина
. Генеральным продюсером на этой картине так же является Саркисов. При этом лента «На Париж» получила еще и субсидию министерства культуры РФ. Поддержало ведомство и кинопроект «У моря» Елены Север
, актрисы и мецената, жены председателя фонда «Федерация» Владимира Киселева
. На этой неделе также стало известно, что Север вместе с миллиардером Михаилом Гуцериевым
создали кинокомпанию «Чайка синема групп», которая займется производством кино. Компания при этом нацелена на получение прибыли и, судя по всему, собирается работать именно как продакшн, а вовсе не как инвестфонд.
Приезд на «Кинотавр» главного российского олигарха, интересующегося культурой, Романа Абрамовича
, во многих вселило надежду на то, что настоящие бизнес-инвестиции в российское кино не за горами. Пока Абрамович, правда, не заявил о поддержке кинопроектов, но с учетом его большого интереса к фильмам главного российского фестиваля, видимо, это в скором времени произойдет.
Пока же кинокомпании, не получившие господдержку, вкладывают в кино собственные средства или небольшие деньги частных спонсоров, как правило, друзей, которые понимают, что кино как бизнес в стране все еще не возможен. В особенности кино авторское.
Трем сестрам по деньгам
Еще несколько лет назад титр «При поддержке Министерства культуры РФ» был данностью. Объем государственной поддержки кино со стороны министерства за последние годы фактически не изменился – ведомство распределяет на производство авторских фильмов, дебютного и детского кино сумму порядка 2 млрд рублей. Но в 2017-м только три фильма из 14 участников конкурса того же «Кинотавра» имели господдержку со стороны Минкультуры.
«Я бы хотел думать, что появление такого количества независимого кино в конкурсе «Кинотавра» – это свидетельство окрепшей индустрии, работающих финансовых формул молодых кинематографистов, и желание жить без правил, быть независимым, которое тем не менее сопряжено с финансовыми рисками
», – считает Бондарчук.
Получивший гран-при «Кинотавра» и приз зрительских симпатий фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова
был сделан при поддержке Минкультуры. «Аритмию» Хлебников представлял в прошлом году на очной защите кинопроектов в ведомстве, заявленный бюджет – 54 млн рублей. Сколько денег дало министерство не известно, но по закону эта сумма не должна составлять более 70% от бюджета картины. Помимо этого фильм Хлебникова поддержал все тот же фонд «Евримаж» и Финский фонд кино.
Режиссер не может ответить на вопрос, почему сегодня все больше фильмов производится без господдержки. Он уверен, что с какой-либо цензурой или самоцензурой авторов это никак не связано.
«Никакой пока логики в этом нет. Есть только одна счастливая логика – в том, что кино стало делать намного дешевле. Не так как книжку написал, потратив на это 30 рублей на бумагу и ручку, но все же делать кино стало намного дешевле. А это гарантирует свободу
», – сказал Хлебников.
По его мнению, частная институциональная поддержка кино в России пока не работает, так как «мы не индустриальная страна и не делаем фильмы, которые могут принести прибыль
». «Ничего в этом страшного нет. Есть только две индустрии, где это работает, – Индия и США. То же европейское кино живет за счет субсидий
», – уверен режиссер.
Другой участник «Кинотавра» – первый полнометражный фильм актера Кирилла Плетнева «Жги»
– в прошлом году получил субсидии как дебют, ведомство дало на картину о надсмотрщице женской колонии (ее сыграла Инга Оболдина
, отмеченная на «Кинотавре» призом за лучшую женскую роль), которая решила принять участие в шоу, подобном «Голосу», около 25 млн рублей. Минкультуры поддержало и новый фильм Юрия Грымова «Три сестры»
– черно-белое современное переложение знаменитой чеховской пьесы, правда, с состарившимися Ольгой, Машей и Ириной. Грымову бюджетные деньги дали уже на завершение этого проекта.
На госсредства в прошлом году претендовал и Резо Гигинеишвили
со своей драмой «Заложники»
о захвате компанией молодых людей самолета Тбилиси-Ленинград в 1983 году. Но поддержку режиссер «Жары»
и «Любви с акцентом»
не получил. Картина, в феврале принимавшая участие в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля, на «Кинотавре» получившая призы за режиссуру и операторскую работу, была сделана за счет собственных средств компании Гигинеишвили «Небо» при поддержке Грузинского фонда кино и Польского института кино. Будучи успешным режиссером и продюсером Гигинеишвили может позволить себе вложение денег в авторский проект, чего нельзя сказать о других участниках нынешнего «Кинотавра». Без господдержки, помимо «Заложников», снято семь фильмов основного конкурса главного российского фестиваля.
Финансовая теснота
Яркий дебют 26-летнего режиссера из Нальчика Кантемира Балагова «Теснота» в мае получил приз ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, а уже потом был представлен в конкурсе «Кинотавра», где был назван лучшим дебютом и завоевал приз Гильдии киноведов и кинокритиков России. Деньгами талантливому режиссеру помог фонд его учителя Александра Сокурова
«Пример интонации» и комитет по культуре Санкт-Петербурга. По мнению Балагова, в привлечении денег помогло имя Сокурова, а вовсе не желание частных инвесторов или городских властей поддержать талантливого дебютанта. Международными правами на фильм занимается компания Wild Bunch – крупнейший игрок на рынке авторского кино в мире.
Среди фильмов, созданных без господдержки, в этом году на «Кинотавре» был слэшер «Мертвым повезло»
, который снял уфимский режиссер Вадим Валиуллин
, в прошлом году дебютировавший в кино с короткометражкой «Кредит»
и получивший гран-при конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Свой полный метр Валиуллин, вместе со своими уфимскими друзьями работавший в рекламе, снял за 500 тысяч рублей, «Кредит» он снимал за восемь.
«Мы нашли три заброшенных дома, из которых собрали один. Ничего не покупали, не брали в аренду. Грубо говоря, разломали два дома и собрали третий. Артистам символически платили по тысяче рублей за смену
», – сказал оператор и сопродюсер фильма Артем Айсин
.
После «Кинотавра» Валиуллин уже вместе с продюсером Александром Котелевским
пришел в Фонд кино просить деньги на музыкальную комедию «Переходный возраст»
, но поддержку там не получил, что в общем-то было понятно: на презентации создатели будущей ленты не смогли дельно назвать даже референсы будущей картины, запутавшись в палитре «Самого лучшего дня»
и «Ла-ла Ленда»
.
Режиссер Юсуп Разыков
на свой новый проект про Арама Хачатуряна «Танец с саблями»
, производством которого будет заниматься компания «Марс Медиа», получил субсидию от министерства культуры. Однако свой предыдущий фильм «Турецкое седло»
, который участвовал в конкурсе все того же «Кинотавра», он снимал без господдержки. Картина также случилась благодаря спонсорам – друзьям режиссера, ее бюджет составил порядка 5 млн рублей. Такой же бюджет и у семейной драмы «Близкие»
дебютантки и единственной женщины-режиссера в конкурсе «Кинотавра» Ксении Зуевой
. Лента воронежского режиссера Виталия Суслова «Голова. Два уха»
(приз за лучший сценарий) о тяжелой жизни приехавшего из деревни в городе Иване Лашине, которого играет сам Иван Лашин (он же принимал участие и в написании сценария), судя по изображению, имеет несколько больший бюджет, но с пост-продакшном картине помог киноконцерн «Мосфильм».
На частные средства была снята и лента «Скоро все кончится»
о патриотичном рабочем петербурского завода, влюбившемся в проститутку из Киева. Режиссер картины – один из основателей и гитарист группы «Кино» Алексей Рыбин
вместе со своим продюсером Игорем Гудковым
бюджет предпочитают не озвучивать, «потому что так не бывает». О какой-либо кинотеатральной судьбе этого фильма они тоже не задумываются – в лучшем случае продадут на онлайн-платформы. Такая же судьба, вероятно, ждет и другого участника «Кинотавра» – политическую сатиру, сделанную в формате новостных выпусков и ток-шоу, «Прорубь» Андрея Сильвестрова
на стихи поэта Андрея Родионова. На его производство с помощью краудфандинга собрали 700 тысяч рублей, еще часть бюджета Сильвестрову дали меценаты.
Мифы о «кассе»
Начиная с 2013 года «Кинотавр» включает в свой конкурс арт-мейнстрим или даже зрительские фильмы – это тоже дань времени и международному контексту, в котором разделения на артхаус и коммерческие фильмы уже не существует. Два года подряд на «Кинотавре» побеждало кино с явным зрительским потенциалом – «Хороший мальчик» Оксаны Карас
и «Про любовь» Анны Меликян
, которые, правда, в условиях российского кинопроката и сложностей работы с маркетингом отечественного кино сработали ниже прогнозов: 72,8 млн и 53,6 млн рублей соответственно.
В нынешнем конкурсе на потенциальный интерес широкой зрительской аудитории рассчитывали «Блокбастер»
, режиссер которого Роман Волобуев
снял свое имя с титров, и «Мифы»
театрального режиссера и актера Александра Молочникова
. Обе картины сделаны компанией Hype Film при поддержке Фонда кино. Последний поддержал и режиссерский дебют Ивана Шахназарова «Рок»
про группу неизвестных музыкантов, которые едут покорять Москву. «Блокбастер», несмотря на скандал с режиссерским именем, получил на «Кинотавре» диплом жюри «за новый уровень жанрового кино» и неплохие отзывы критиков и зрителей, хотя в прокате в итоге, согласно ЕАИС, заработал всего 10,6 млн рублей при производственном бюджете в 50 млн.
Прокатные перспективы «Мифов», собравших все созвездие отечественного кинематографа и шоу-бизнеса – от Сергея Безрукова
и Федора Бондарчука до Игоря Верника
и Ивана Урганта
, туманны. Изначально фильм должен был выйти 20 июля, однако после довольно вялого приема на «Кинотавре», дистрибьютор WDSSPR решил перенести дату релиза на осень.
Компания Art Pictures поддерживала и участника Московского Международного кинофестиваля «Купи меня» Вадима Перельмана
– фильма, опять же снятого без официальной государственной поддержки. История о трех «золушках», причем не самых удачливых, осталась на фестивале без призов. Ее прокатная дата пока не ясна, хотя телевизионный успех картины будет вполне ожидаемым.
Другой участник ММКФ «Мешок без дна» Рустама Хамдамова
в прокат или на телеэкран вряд ли выйдет. Картина, производство которой заняло больше десяти лет, изначально было поддержано министерством культуры, однако впоследствии замысел ленты трансформировался и субсидия Минкультуры стала совсем неощутимой статьей производственного бюджета.
Вообще без какой-либо господдержки снималась трагикомедия Владимира Котта «Карп отмороженный»
. Этот проект участвовал в питчинге Минкультуры два года – с разными продюсерами, – но субсидии так и не получал.
«Фильм состоялся – для меня это почему-то становится знаком качества – без поддержки Фонда кино и Минкульта. Нам три раза отказали. Мне кажется, от этого фильм только выиграл, потому что нам приходилось не жировать, а придумывать, как это можно снять. Актеры все снимались не за свои ставки. Не буду называть суммы, но Евгений Витальевич Миронов уже давно не позволяет себе таких студенческих вещей
», – рассказывал на ММКФ Владимир Котт, чей фильм должен выйти в прокат осенью 2017 года.
Поиск частных инвесторов
После нынешнего питчинга в Минкультуры без господдержки остался новый проект Александра Миндадзе «Паркет»
. Отношения у режиссера с министерством не сложились, еще когда он начал работу над лентой «Милый Ханс, дорогой Петр»
. В 2013 году проекта, получившего высокую оценку экспертного совета, не оказалось в списке тех, кому ведомство выдавало субсидию. В качестве причины отказа фигурировало несоответствие историческим фактам. Позже фильм все-таки получил поддержку со стороны Фонда кино и вышел на экраны. Картина получила премию «Ника» как лучший фильм по итогам 2015 года, а также «Нику» и «Золотого орла» за лучший сценарий. В производстве картины участвовал также немецкий German Federal Filmboard (FFA). В этом году «Паркет» Миндадзе в итоге вновь поддержал Фонд кино. Возвратные средства были выделены на девелопмент. Возможно, в следующем году картина сможет получить уже полноценную субсидию госорганизации.
По итогам министерского питчинга вообще без субсидии остался новый проект Оксаны Бычковой «Барсук»
, съемки которого должны были стартовать уже в сентябре. Сейчас режиссер занимается поисками финансирования, но признается, что пока «все идет не очень обнадеживающе». Бычкова понимает, что краудфандинг для производства фильма не эффективен: больше 7-10 миллионов собрать не получится, а в ситуации, когда нет других средств это очень мало. Режиссеру посоветовали обратиться все к тому же Глебу Фетисову, который готов финансировать проекты с небольшими бюджетами. Других способов найти частные инвестиции пока не известны.
Продюсер Юлия Мишкинене
, которая представляла на питчинге фильм Бакура Бакурадзе «Квартира»
, также не получивший господдержки, отмечает, что на подобные фильмы частные инвестиции найти крайне сложно.
«В России сейчас есть максимум 10 режиссеров, а, может быть, и меньше, чьи фильмы являются событием. И проект Бакура, по моему мнению, – именно то, что называется авторским кино, на которое должно давать средства министерство культуры. Мы понимаем, что кино независимое, авторское, то, с точки зрения министерства культуры, сами авторы должны думать, как его снять. Мы будем стараться все сделать. Возможно, мы попробуем сделать копродукцию. Бакур уже снимал фильм в Сербии на сербском языке, снимал фильм «Москва», половина которого на киргизском языке. Конечно, он может снять во Франции на французском языке, в Германии – на немецком или в Грузии на грузинском. Но я считаю, что Бакур – российский режиссер и он должен снимать в России на русском языке, с теми актерами, которых он придумал для этого фильма»
, – говорит Мишкинене.
От запуска «Квартиры» они вместе с Бакурадзе отказываться не собираются. Где искать средства пока не знают, но откладывать проект до следующего питчинга министерства не будут, и больше на него просить деньги у ведомства не хотят.
К господдержке кино можно относиться по-разному, но пока она реально остается единственной возможностью снимать в России кино. Инвестиции в эту сферу не популярны. Продюсеры и режиссеры вынуждены искать даже небольшие бюджеты на краудфандинг-платформах, у редких спонсоров или зарубежных фондов поддержки кино. Без государственных субсидий производственный процесс по-прежнему не может существовать, причем это касается не только масштабных крупнобюджетных проектов, но и авторских картин стоимостью 50-60 млн рублей. Появление частных фондов, институционально поддерживающих отечественный кинематограф, могло бы существенно изменить ситуацию, но о них, по всей видимости, в условиях все еще продолжающегося кризиса, говорить пока рано.
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