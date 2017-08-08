«Бесконечность вещей, которую я вижу вокруг, великолепна». Дастину Хоффману - 80 лет!

8 августа исполняется 80 лет великому голливудскому актеру Дастину Хоффману. В фильмографии актера более 80 проектов, включая одну режиссерскую работу «Квартет» (2012). «Крамер против Крамера», «Тутси», «Плутовство», «Герой», «Знакомство с Факерами», «Марафонец» - у каждого своя любимая роль Хоффмана. За универсальный талант в Голливуде его прозвали актерской машиной. В самом деле, американские киноакадемики всерьез решали: номинировать гениально сыгравшего в «Тутси» Хоффмана на «Оскар» как лучшего актера или… актрису? Но путь к всемирной славе был у него заковыристый.
фото: The Independent
Весь этот джаз
Дастин был младшим ребенком в семье. Мать назвала его в честь любимого актера - знаменитого комика Дастина Фарнума. Поначалу Хоффман собирался стать пианистом, учился в консерватории в Лос-Анджелесе, а потом - в нью-йоркской Актерской студии и в школе драматического искусства при театре Playhouse в Пасадене. Хоффман работал в различных театрах на Бродвее, снимался на ТВ. В кино его долго не брали, считали профнепригодным. Работать приходилось в разных местах. Ходят слухи, что однажды Дастин был уволен из ресторана, где работал мойщиком посуды – за неумеренный аппетит.
«Я стал актером по очень простой причине: просрал все возможности стать кем-то другим».
«Я стал актером случайно. В колледже, как и в школе, я очутился в отстающих. Чтобы не выгнали, надо было отличиться хотя бы в трех дисциплинах. Кто-то дал совет: «Иди на курс драмы. Там невозможно получить плохую оценку, потому что никто не знает критериев». Так я нашел предмет, изучение которого не причиняло мне душевной боли. Актерство оказалось ответом на все мои молитвы, включая молитву о возможности постоянно находиться среди красивых девочек».
«До 25 я был тщедушным, как вилка в профиль. В актерскую школу пошел с единственной целью: наконец-то вступить в контакт с девушками. Нет, вру, просто чтобы хоть какое-то двуногое существо мне улыбнулось!»
«Я завидую тем, кому сейчас двадцать. Когда мне было двадцать лет, мне светило стать лишь официантом или таксистом».
«Фраза из «Тутси» «Не знаю, что такое ад, зато хорошо знаю, что такое безработица» — в точности про меня».
«Для того чтобы выживать, мне требуется немного: солнце и кокосовое молочко».
Кумир молодежи
Дебютом Дастина в кино стала маленькая роль в фильме Tiger Makes Out (1967) только в 30 лет, а большая роль, которая принесла ему известность, случилась год спустя в фильме «Выпускник», где он сыграл застенчивого девственника. «Выпускник» считается одним из величайших кинофильмов в истории, в 1998 году был включён в Национальный реестр фильмов США, как обладающий «культурным, историческим или эстетическим» значением. Дальше в карьере Дастина Хоффмана все было гладко – он стал олицетворением поколения шестидесятников, снялся в таких знаковых картинах как «Полуночный ковбой», «Соломенные псы», «Ленни».
«Я не люблю Голливуд, но никогда бы не стал критиковать глав крупных студий. Представляете, у вас ушло 65 миллионов долларов на кино, 60 — на печать копий, столько же на рекламу, столько же на всякие мелочи. Если бы я распоряжался многомиллионными фильмами, я бы лежал на полу и стонал от страха. Одна мелкая ошибка — и ты пыль».
«Я очень хорошо отношусь к актерам, которые постоянно забывают роль. Приятно встретить того, кто похож на тебя».
«Единственное удобство в том, чтобы быть знаменитостью — это возможность снять трубку и запросто позвонить другим знаменитостям».
«Мне кажется, самый жестокий способ оскорбить режиссера — это попросить снять еще один дубль, когда он только что сказал «великолепно».
«Врать себе — естественное занятие человека. Потому что правда невыносима».
«У каждого из нас, есть свои демоны. Иногда на борьбу с ними уходит вся жизнь...»
«Когда иду на премьеру своего фильма, мне необходим глоток хорошей — или пусть даже плохой — водки. Иначе не выдержу разбора полетов, который устраиваю себе, как только гаснет свет в зале».
«Ценность искусства легко поставить под сомнение. Предположим, горит Лувр. В объятом пламенем зале две вещи — Мона Лиза и случайно забравшаяся сюда уличная кошка. А у вас есть время только на то, чтобы спасти что-то одно. Что вы выберете? Помню, когда мне было около двадцати, мы часто обсуждали с парнями эту ситуацию за хорошим косяком и стаканом вина. Только я не помню, что мы решили».
Оскары
В 1979 году в семейной драме «Крамер против Крамера» ему досталась роль разведённого Теда Крамера, в одиночку воспитывающего сына. Эта роль принесла Хоффману первого Оскара (игравшая его супругу Мэрил Стрип взяла Оскара за женскую роль второго плана, а всего у фильма оказалось 5 наград, включая режиссуру, сценарий и лучший фильм).
«Если у тебя есть талант, то ты должен хорошо знать, что эта штука держит тебя прочной хваткой за яйца и ведет тебя по жизни туда, куда ей заблагорассудится».
«Когда ты становишься знаменит, ты перестаешь бояться смерти. В тот момент, когда ты стал звездой, ты уже умер. Или был забальзамирован заживо».
«Однажды я спросил у Лоуренса Оливье, зачем он продолжает играть в таком преклонном возрасте. И он принялся орать. «Посмотри на меня! — орал он. — Посмотри на меня! Посмотри на меня! Посмотри на меня! Я старый сморщенный бздун, но я все еще в центре внимания!»
«Я не пересматриваю никогда свои фильмы. Мне кажется, одно из различий между мужчиной и женщиной заключается в том, что, когда мы смотрим на старые фотографии, всегда мучительно остро переживаем. Прошлое более болезненно для мужчин. Женщины гораздо смелее во всем, что касается жизни и смерти».
Рекорды
К 1980-ому году Дастин Хоффман обладал самым большим количеством ролей «антигероев» среди всех актёров тогдашнего Голливуда. В еще актер был помещен в книгу рекордов Гиннеса за его персонаж в фильме «Маленький большой человек» в 1970 году. Он получил премию «Величайший возрастной период, представленный киноактером» за игру Джека Крабба с 17 лет до 121 года. Возраст, жизнь и смерть – эта тема всегда волновала актера, и он часто высказывается по этому поводу.
«Возможно, я одинок в этом, но иногда, когда я смотрю на бездомных, на убийц, на простых мерзавцев или пьяниц, я вдруг начинаю представлять себе их младенческие фотографии. На этих фотографиях они такие же, как мы с вами на наших. И то, что мы не выросли такими, как они, лишь удивительная, необъяснимая случайность».
«Смерть касается нас тогда, когда мы смотрим на собственные старые фотографии. Кто-то называет это воспоминания, но для меня это всегда было больше похоже на удар под дых, полностью лишающий сил».
«Чувство, что смерть недалеко, давит на меня. Я всегда пытался вести с ней какую-то игру. Я говорил себе: «Чувак, ты еще не прожил и половину жизни». Когда мне исполнилось сорок, я сказал себе: «Ни фига это не половина». Потом мне исполнилось пятьдесят. Я сказал: «Хорошо, сейчас я в середине пути». Потом, когда мне исполнилось шестьдесят, я сказал своему тестю: «Знаешь, кажется, я начинаю чувствовать что-то вроде кризиса среднего возраста». И тесть сказал мне: «Среднего, черт возьми, возраста?! Дастин, а много ли ты знаешь 120-летних людей?»
«Жизнь — дерьмо. Но это не означает, что ей невозможно насладиться».
«Смерти больше всего боятся люди, которые мало успели, видели и испытали в жизни. Им обиднее всего. А мне грех жаловаться. Я верю, что наша судьба расписана заранее, как пьеса, и все, чем можно себе помочь, — это не злить драматурга».
Трудоголик с несносным характером
К любой роли Хоффман готовится, как к главной в жизни. Пишет замечания, по объему порой превышающие сценарий, чуть ли не с секундомером хронометрирует время своего присутствия на экране, бесконечно судится за недоплаченные гонорары, менторским тоном дает советы всем вокруг... «Зануда» и «злюка» — это еще самые лестные определения, которыми награждают Дастина Хоффмана коллеги. Да и он не стесняется в выражениях.
«Никогда ни о чем не спрашивайте актеров. Потому что все, чего они хотят, — это внимание. «Смотрите на меня — я пошел в душ! Смотрите на меня — я пошел посрать!»
«Никто из актеров ни разу не спрашивал моего совета».
«Не так давно я понял, что в какой-то момент растерял все уважение к актерам. Все, что мы делаем, — лишь имитация бога, не более».
«Наблюдать за карьерой пожилых актеров — довольно забавное занятие. Ты сидишь перед телевизором, смотришь новости и констатируешь: «Так, в новом фильме Морган Фримен сыграет господа бога. Бля, опять!»
Дети
Другое дело – дома. Тут он белый и пушистый. Дастин Хоффман – отец шестерых детей. Две девочки от первого брака с Энн Бирн Хоффман (удочеренная Карина и кровная Дженна) и четверо, рожденных ему в браке с Лизой Готтсен. У всех у них двойные имена - Джейкоб Эдвард, Ребекка Лиллиан, Максвелл Джеффри и Александра Лидия.
«Дети — самый сильный наркотик. Когда детские ручки впервые обвиваются вокруг твоей шеи, ты улетаешь раз и навсегда».
«Я боюсь всех своих шестерых детей. Потому что они знают про меня то, чего про меня не знает никто».
«Как и первые осознанные годы ребенка никогда не проходят бесследно, влияют на всю его жизнь, так и первые годы в творчестве — оставляют неизгладимый след. Недаром я практически всю жизнь был постоянным клиентом врачей-психотерапевтов»...
«Я всегда чувствую себя обманутым и неполноценным, когда думаю о том, что у меня нет возможности ощутить, каково это — быть беременным, выносить ребенка и каково это — кормить его грудью».
Сейчас
Остается добавить, что и в 80 лет актер продолжает сниматься: «Истории семьи Майоровиц» Ноа Баумбаха, в котором Хоффман сыграл главную роль, участвовал в программе Каннского фестиваля 2017 года. Искренне желаем ему, как это принято у евреев, прожить до 120-ти лет.
«Опасайтесь конгрессменов и им подобных. После разговора с этими людьми ваша голова удивительным образом оказывается забита фантастическим мусором, избавиться от которого практически невозможно».
«Я херовый эксперт — так что поправьте меня, если я ошибаюсь, — но мне кажется, что причина всех современных войн — это желание господства, деньги и нефть».
«Самое страшное для меня как для американца — это то, что в какой-то момент я вдруг ясно осознал, что для эффективного управления страной президентская администрация просто манипулирует человеческими страхами».
«По-моему в мире слишком много оружия».
«Я не смотрю телевизор, не люблю американские сериалы и шоу, да и фильмы американские, обожаемые публикой, мне не по душе».
«У меня много раз бывали депрессии, страх, тоска, зато я никогда не скучал. То, что часто люди принимают за скуку, просто неспособность отдаться целиком и полностью данному конкретному моменту жизни. Одно из преимуществ моего возраста — возвращение к детскому восприятию мира. Дети никогда не скучают. Они могут быть голодны, раздражительны, могут злиться, что не в состоянии объяснить причину своей боли, все что угодно — но скучать они не умеют. Мне нравится наблюдать за детьми, они так воодушевлены — честное слово, но взрослые люди редко испытывают подобный восторг просто так, без всякого повода. Без марихуаны, ну или чего-то еще покрепче. Взрослые даже не видят того, что приводит в восторг детей. Это настоящее преступление. Клянусь, хотя вырос в семье атеистов и не являюсь религиозным человеком, но с некоторых пор каждое утро смотрю на небо и стараюсь восторгаться: «О, какое солнце! О, какое облако!» Правда, это ведь настоящее чудо! Поверьте — я абсолютно искренен и не играю перед вами!»
«Бесконечность вещей, которую я вижу вокруг, великолепна. Поэтому я никогда не понимал такой вещи, как скука. Ты можешь быть подавлен, но я никогда не мог понять, откуда берется скука».
«Больше всего я жалею о том, что не стал когда-то джазовым музыкантом».
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